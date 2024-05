Nuevo vistazo a la temporada 5 de Stranger Things

Parece broma, pero ya casi se cumplen dos años desde que fue lanzada la cuarta temporada de Stranger Things, la cual trajo de moda algunas canciones de los 80’s que ya se consideraban olvidadas y hasta lanzó a la fama a actores nuevos, el ejemplo más claro es quien interpretó a Eddie y ahora participará en el MCU. Y ahora después de tanto tiempo transcurrido, la gente se está preguntado si pronto veremos algo de la quinta oleada de episodios, y parece que las peticiones fueron cumplidas.

Hace poco tiempo uno de los hermanos Duffler (creadores de la serie) ha compartido una imagen de los siguientes episodios y quienes han sido revelados son Jonathan (Charlie Heaton) y Nancy (Natalia Dyer) dentro de lo que parece ser el auto de Steve, mirando hacia lo que puede ser una amenaza del Upside Down. Pues no olvidemos que en el final de la temporada 4 el villano principal se salvó de Eleven y ahora invadirá la tierra tras quedarse un portal abierto desde esa dimensión.

Aquí lo puedes ver:

Jonathan Byers. Nancy Wheeler. SITTING IN THE BACK OF STEVE HARRINGTON'S BMW!

Acá la descripción de la serie:

Stranger Things es una serie de televisión estadounidense de ciencia ficción y terror creada por los hermanos Matt y Ross Duffer. La serie se estrenó en la plataforma de streaming Netflix el 15 de julio de 2016. Ambientada en la década de 1980 en la ciudad ficticia de Hawkins, Indiana, la trama combina elementos de ciencia ficción, terror y misterio, y está influenciada por la cultura pop de los años 80, incluidos libros, películas y programas de televisión de la época.

La serie comienza con la desaparición de un niño llamado Will Byers. Sus amigos, familiares y el jefe de policía local se embarcan en la búsqueda para encontrarlo, lo que los lleva a descubrir una serie de eventos sobrenaturales, incluyendo la existencia de una dimensión paralela llamada “El Otro Lado” (The Upside Down). Paralelamente, una niña con habilidades telequinéticas y un misterioso pasado, conocida como Eleven (Once en español), escapa de un laboratorio secreto y se une al grupo de amigos en su búsqueda.