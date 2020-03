Un fan nos muestra la posible siguiente transformación de los Super Saiyajin

Dragon Ball Z introdujo una de las transformaciones más icónicas en el mundo del anime, nos referimos al Super Saiyajin. Prácticamente durante cada nuevo arco de la serie hemos visto algún tipo de evolución de este concepto, los cuales no sólo mejoran la fuerza de Goku, sino que cambian su apariencia física. Sin embargo, con el paso de los años, las modificaciones se han alejado más y más del concepto inicial, algo que un fan trata de remediar.

Super Saiyajin 1, 2 y 3 hicieron que el cabello de Goku creciera y se tiñera de un color amarillo dorado. Sin embargo, GT y Super han introducido nuevas transformaciones que difieren de la tonalidad del cuero cabelludo de nuestro amado protagonista. De esta forma, un fan, conocido como CELL-MAN, ha retomado la idea original para ofrecernos Super Saiyajin Evolucionado.

Super Saiyajin Evolucionado es una combinación de las primeras tres transformaciones y, según su creador, es más fuerte que Super Saiyajin Dios. De igual forma, el diseño del cuerpo tiene más músculos, el cabello es menos dorado y más amarillo, y los ojos muestran las pupilas.

Evolved Super Saiyan.

A conceptual form combining SS, SS2 and SS3 and multiplying their power further to even outmatch SSG. The interesting part is that God ki has nothing to do with it. 🙂 pic.twitter.com/Hfkdre0yiB

— CELL-MAN ? (@CELLMANart) March 12, 2020