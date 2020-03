El nuevo anime de Digimon ya tiene fecha de estreno

Este 2020 tendremos un reboot de la serie Digimon Adventure, y Toei Animation ha revelado cuándo debutará este nuevo anime. Conforme esta popular franquicia sigue creciendo en el mundo de la televisión y los videojuegos, está claro que Digimon ha recorrido un largo camino, pero afortunadamente no tendremos que esperar tanto tiempo para disfrutar de esta siguiente aventura.

Desde el más reciente tráiler de este futuro reboot, podemos ver que la nueva serie está realizando unos importantes cambios a la historia original. El primer anime de Digimon tenía como protagonistas a estos chicos que viajaban a través de un mundo digital con paisajes similares a los nuestros; selvas, desiertos y otros terrenos comunes. En esta nueva serie, podemos ver que los entornos son más reminiscentes a aquellos vistos en la saga de videojuegos Digimon: Cyber Sleuth, con una sensación mucho más “virtual”.

En fin, por medio de un Tweet, Toei Animation reveló su fecha de estreno en Japón:

Off to a new world, for adventure. The new #Digimon series, “DIGIMON ADVENTURE:” begins airing in Japan on April 5th. pic.twitter.com/NaFX73Lo7B

— Toei Animation (@ToeiAnimation) March 6, 2020