NetherRealm cancela eventos en vivo del torneo Final Kombat

Un día antes de que comenzara el torneo, NetherRealm Studios ha cancelado muchos de sus planes para el Final Kombat de este fin de semana debido al coronavirus. Como tal, el evento Last Chance Qualifier que se habría llevado a cabo mañana, 7 de marzo, está ahora cancelado. El evento con audiencia en vivo programado para el domingo, 8 de marzo en Chicago, tampoco se llevará a cabo. Todos estos cambios se deben a “preocupaciones crecientes y precauciones sobre el COVID-19″

Por medio de un tweet, la compañía declaró lo siguiente:

“Debido a los crecientes problemas alrededor del COVID-19 (coronavirus), hemos tomado la difícil decisión de ya no contar con una audiencia en vivo en Final Kombat 2020, programado para este domingo, 8 de marzo, en el Chicago Park West Theater. Adicionalmente, hemos cancelado el evento Last Chance Qualifier programado para mañana, 7 de marzo, en el Ignite Gaming Lounge en Skokie, Illinois. Entendemos que esto sea decepcionante para todos aquellos que planeaban ir. Esta decisión la tomamos para proteger la salud y seguridad de nuestros jugadores, fans y personal. Si compraste un boleto, no te presentes en el lugar. Tu boleto será reembolsado. Solo los top 16 jugadores compitiendo en el torneo Final Kombat 2020 y personal será admitido a estos eventos.

Final Kombat 2020 aún así será transmitido de manera global a partir de las 11 AM Hora del Centro a través de todos los canales de Mortal Kombat 11, incluyendo Twitch, YouTube, Mixer, Twitter, Facebook y Steam. Los fans también pueden sintonizar la transmisión para el primer tráiler con gameplay de Spawn en Mortal Kombat 11, junto con una revelación exclusiva al tráiler de “Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge”.

Agradecemos su entendimiento. La salud y seguridad de nuestros jugadores, personal y fans continuará siendo nuestra máxima prioridad conforme atravesamos estos tiempos difíciles.”