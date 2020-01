Mortal Kombat 11: Ya hay fecha para el primer gameplay de Spawn

Miles de fans estuvieron bastante decepcionados cuando se revelaron los tres últimos personajes DLC para Injustice 2, pues después de cientos de suplicas hacia NetherRealm Studios y Warner Bros., Spawn jamás se apareció en este título de peleas. Sin embargo, un año más tarde nos dieron la sorpresa de que el anti-héroe llegaría a Mortal Kombat 11 como el último peleador descargable del Kombat Pass, y ahora ya sabemos cuándo podremos verlo en acción.

Warner Bros. y NetherRealm han anunciado que el primer vistazo al gameplay de Spawn será transmitido el 8 de marzo durante el evento Final Kombat 2020. Todos aquellos que asistan al evento podrán disfrutar de esta revelación en vivo, pero no te preocupes, pues como es costumbre también será transmitido por diferentes plataformas de streaming.

El gameplay de Spawn no será lo único importante del Final Kombat 2020, pues también contará con la presencia de múltiples personalidades involucradas con el personaje. Todd McFarlane, creador de Spawn, estará presente durante el evento de campeonato. McFarlane será acompañado por Keith David, el actor que prestó su voz a Spawn en la serie de los 90’s en HBO. David también será la voz de Spawn en Mortal Kombat 11.

We’re excited to reveal more details for Final Kombat on March 8th! Grab your tickets and meet legends @Todd_McFarlane, @ImKeithDavid, @CHTOfficial, and more. #MK11 https://t.co/EQhXVwCGCZ pic.twitter.com/qrUPFWoBTO

— Mortal Kombat 11 (@MortalKombat) January 30, 2020