Review – Resident Evil 3

Época de oro

Casi todos los géneros que componen a nuestro amado medio han pasado por autenticas épocas de oro que claro, le dan estatus de leyenda a sus exponentes más importantes. A finales de los años noventa cuando la industria seguía dando sus primeros pasos en el mundo de las gráficas en 3D, formatos como el CD que se empezaban a convertir en un estándar, permitieron que los valores de producción de estas obras se llevaran a niveles que antes no habíamos sido capaces de imaginar. Así, en septiembre de 1999, tan solo unos meses después de que Konami comenzara con su propia leyenda del survival horror con algo llamado Silent Hill, Capcom lanzaba la tercera entrega de su ya famosa y muy querida franquicia de terror. Dichos tiempos han quedado atrás, pero compañías como la también madre de Mega Man, buscan rendirle tributo a sus grandes clásicos al traerlos a la modernidad al redefinir términos como “remake” y para ejemplo, lo que vimos hace un año de Resident Evil 2. Nos encontramos en medio de un caótico 2020 y finalmente es tiempo de volver a Racoon City para correr de Nemesis. Bienvenido a la reseña de Resident Evil 3.

La historia de cómo es que Resident Evil 3 se hizo realidad es una muy interesante, pues originalmente, estaba pensado para ser una producción mucho más ambiciosa que Hideki Kamiya comandaría de nueva cuenta luego del éxito de Resident Evil 2. Sin embargo, los tiempos de desarrollo se comenzaron a alargar mucho más de lo planeado, por lo que Capcom, con la inminente llegada del PlayStation 2, pero con deseos de tener a otro de sus survival horror antes del final de la generación, creó un nuevo equipo que quedó en manos del poco experimentado Kazuhiro Aoyama, quien primero recibió la encomienda de crear un sencillo spin-off de la serie que estaría mucho más enfocado a la acción. Tras unos meses trabajando, el joven director mostró su primer build del juego, el cual, se ambientaba en las calles de una Racoon City devastada. Shinji Mikami, creador de Resident Evil y productor en ese momento, decidió dar luz verde para que el juego se convirtiera en una entrega canónica para traer de regreso a Jill Valentine y claro, aplicar una idea que llevaba tiempo cocinando en su mente: Nemesis.

S.T.A.R.S.

El universo de Resident Evil se ha expandido en un montón de direcciones a lo largo de los años, muchas veces encontrándose con paredes y obstáculos que por supuesto, han causado que sus narrativas pierdan bastante consistencia. Claro que para 1999 cuando se lanzó la tercer gran entrega de la serie, el laberinto de historias y cuentos alrededor de Umbrella, Racoon City y demás elementos, no era tan complicado, esto sin mencionar que por supuesto, se tenía la libertad de moverse en casi cualquier dirección. Por la forma en la que fue concebido y después desarrollado, Resident Evil 3 nos cuenta un relato importante para la franquicia, pero también uno que por momentos, se llega a sentir un tanto irrelevante.

La historia de Resident Evil 3 arranca unas horas antes de los hechos que se nos contaron en Resident Evil 2. Sí, en caso de que no lo supieras, esta tercera entrega es una es especie de precuela muy cercana a lo que ocurrió en su antecesor, incluso podríamos decir que la narrativa de ambos juegos se va dando casi al mismo tiempo.

El T-Virus desarrollado por Umbrella se ha salido totalmente de control, iniciando con un Apocalipsis zombie en Racoon City que posteriormente se expandiría a todo el mundo como seguramente ya sabes. Nuestra aventura arranca con Jill Valentine despertando en su departamento luego de haber tenido una pesadilla relacionada a los hechos que vivió en el primer juego de la serie. Tras darse cuenta que la ciudad está en caos total, se encuentra con su compañero de equipo Brad Vickers y con una nueva arma de Umbrella está detrás de ellos y de todos los miembros restantes del Special Tactics And Rescue Service, mejor conocido como S.T.A.R.S.

Luego de apenas salir con vida tras su primer encuentro con el temido Nemesis, bioarma diseñada para acabar con todos los S.T.A.R.S. restantes para que éstos no revelen lo que Umbrella había estado haciendo en sus laboratorios, Jill se topa con Carlos Oliveira, nuestro segundo protagonista y miembro del Umbrella Biohazard Countermeasure Service (U.B.C.S.), fuerza encargada de controlar un poco todo el pánico que está desatado en Racoon City. Así, sin tener mucha opción a la mano, la ex policía no tiene más opción que unirse con los miembros de la malvada corporación para intentar salir viva de la ciudad.

Esta nueva versión de Resident Evil 3 sigue prácticamente al pie de la letra el argumento principal de la obra original de 1999, aunque hace algunos cambios bastante interesantes para darle más sustancia al relato. Algo que también es muy importante destacar es que si bien, de nueva cuenta se sigue una historia que ya conocíamos, muy buena parte de su guión fue retrabajada para que la historia se sienta con un poco de más de valores de producción y menos como película de Serie B. Además de su increíble rediseño visual, creo que la personalidad que le dieron a Jill es fabulosa, tomando mucha inspiración de cosas como la nueva Lara Croft, es decir, tenemos a esta mujer fuerte y sumamente valiente que no tiene problemas con hacer lo necesario para salir con vida o incluso, para salvar a alguien más.

Por su lado, creo que también se hizo un gran trabajo con Carlos Oliveira, quien en el juego original sí se sentía como un personaje bastante plano y sin vida. Ahora tenemos a alguien con motivaciones muy claras y que conforme el relato se va desarrollando, comienza a cuestionar su razón dentro de todo el asunto, es decir, hay desarrollo y crecimiento del personaje. De lado del villano, a quien no te revelaré por si es que nunca has jugado Resident Evil 3, podríamos decir que se encuentran un eslabón un poco más débil para toda la narrativa del juego, pero tampoco es algo como por lo que te tengas que preocupar…además, hay que aceptarlo, los antagonistas nunca han sido el fuerte de Resident Evil.

Como te decía al inicio de esta sección, la historia de Resident Evil 3 no podría ser considerada como piedra angular para cómo es que funciona el universo entero de esta serie, sin embargo, también hay que decir que lo que aporta, es sumamente valioso y muy interesante para todos los fans, sobre todo para aquellos de Resident Evil 2. Te puedo asegurar que si tienes fresco el remake de dicho título, en este nuevo se te dibujará una enorme sonrisa en más de una ocasión, esto claro, por la intensa relación que existe entre estos dos juegos.

Traído a la modernidad

Podríamos decir que en 2019, Capcom se encargó de redefinir por completo el término “remake” dentro de la industria, esto bajo el entendido que estas palabras siguen sin recibir definiciones formales de las cuales podamos partir. Como sea, lo logrado con la nueva versión de Resident Evil 2 envió un mensaje a todo el medio sobre en dónde se encontraba el estándar al momento de reinterpretar viejos clásicos. El éxito comercial de dicho juego no solo se debió al impresionante trabajo visual y auditivo que se le dio al título de 1998, sino a cómo es que se hizo de lado todo el antiguo sistema de juego para traerlo a la modernidad de una forma magistral. La receta fue tan buena que por supuesto, no se podía quedar ahí y con Resident Evil 3, tenemos un trabajo igual de destacado en todos los apartados.

De nueva cuenta, el sistema de cámaras fijas y controles de tanque fueron dejados de lado para tener una vista trasera en tercera persona y una cámara completamente libre. El legado de Resident Evil 4 sigue muy presente en estos remakes, es decir, a pesar de que ahora tenemos muchísimo más control sobre la situación a comparación de lo que pasaba con el Resident Evil 3 original por ejemplo, tampoco es como que seamos seres todo poderosos. Constantemente te sentirás amenazado por los distintos tipos de enemigos que se ta van poniendo enfrente.

De igual forma, tenemos todo este nuevo sistema de interfaces para la administración de inventario que debutaron con mucho éxito en Resident Evil 7. Los objetos ocupan uno o dos cuadros dentro de nuestro cinturón de utilidad, el cual se irá ampliando conforme avancemos. También es posible asignar uno de los cuatro botones del D-Pad a cosas como armas para poder cambiar de manera rápida y eficiente. Las cajas dentro de los cuartos de salvado están de regreso y no, Nemesis no puede entrar ni a estas zonas ni a ninguna otra para la que no haya sido programado. Lo que te quiero decir con esto es que nuestro perseguidor no es libre ni mucho menos. Sus apariciones están colocadas bajo un guión previamente diseñado.

Lo que sí se conserva de manera casi intacta es el tema del diseño de niveles. Si bien, podríamos considerar que Resident Evil 3 es un juego mucho más enfocado a la acción y que tal vez, se podría pensar que hay mayor libertad al ahora más bien encontrarte en las calles de Racoon City en lugar de en un espacio confinado, la realidad es que la fórmula sigue siendo la misma. Tenemos niveles muy bien delimitados en los que tenemos que hacer una serie de tareas para seguir adelante con la historia, esto con los clásicos puzzles, backtracking y en general, ese sabor a Metroidvania que los juegos clásicos de la serie siempre tuvieron. En donde la acción se podría sentir más presente es en el hecho de que en efecto, estamos frente a un juego que suele aventarte ocho o nueve enemigos al mismo tiempo. De ti dependerá si los enfrentas o mejor los evitas. Recursos como balas y yerbas curativas, siguen siendo muy limitados.

A pesar de que podríamos decir que en esencia, esta nueva cara de Resident Evil 3 es el mismo juego que la obra en la que se está basando, sí existen varias diferencias. Al igual que pasó con el remake de Resident Evil 2, cosas como la forma de ciertos puzzles, estructura de los niveles y demás detalles, han sido rediseñados y repensados para sorprender incluso a quienes tienen fresco el juego de 1999. No, este nuevo título no es una calca del clásico del PlayStation. Algo que seguro encontrarás fascinante es que en este juego se nos explica por qué es que ciertos cambios que tenía el nuevo Resident Evil 2 respecto a su base están ahí. ¿Te acuerdas de las tuberías rotas en los baños de la estación de Policía? Pues acá te enterarás de por qué ese cuarto en específico estaba en dichas condiciones.

Lo que te quiero decir con todo este asunto es que puedes esperar que el remake de Resident Evil 3 sea tan parecido y a la vez, tan diferente a su contraparte de 1999, así como lo fue la nueva cara de Resident Evil 2 respecto a su obra original. Algo que también es interesante es que ahora, Jill cuenta con un movimiento para esquivar enemigos, mientras que Carlos puede empujarlos para poder escapar. Los encuentros con Nemesis siguen siendo emocionantes y me regresé a finales de los noventa al estar junto con mi hermano gritando de terror y emoción al escuchar las pisadas y voz del imponente enemigo. Los famosos jump scares están de vuelta, pero tampoco esperes a que aparezcan exactamente en el mismo lugar en los que los recuerdas.

El impresionante RE Engine

Al igual que pasa con cualquier remasterización, remake, reimaginación o cualquier otro término que le queramos poner al regreso de un juego clásico, lo que más llama la atención es cómo se ve y cómo se escucha la nueva versión. El RE Engine de Capcom ha demostrado estar a la altura de los motores gráficos más avanzados del mundo y ahora, con esta nueva cara de Resident Evil 3, se ratifica que la tecnología de creación de videojuegos de la compañía de Osaka, es una autentica maravilla.

Como seguro ya has visto en infinidad de tráilers y avances, así como en el demo que se liberó hace unos días, Resident Evil 3 corre, se ve y se escucha espectralmente bien. El trabajo que se hizo en texturas e iluminación de ambientes, probablemente solo se vea superado por el brutal nivel de detalle que se aprecia en cada uno de sus niveles. Todos los objetos, letreros, paredes, autos y demás assets gráficos, recibieron un alto nivel de atención para crear una profunda y muy disfrutable atmósfera de horror. Ahora más que nunca, te sientes en medio de una Racoon City que está siendo devorada por los muertos vivientes y otras abominaciones de Umbrella.

Tal vez mi única queja en el apartado de dirección de arte es que al igual que pasó con el remake de Resident Evil 2, los diseños de los zombies son bastante limitados y muy repetitivos. Nuestro amigo asiático que la hacía de policía, trabajador y demás oficios, está de regreso. En pocos minutos notarás que estás acabando una y otra vez con las mismas personas usando diferentes atuendos. Hubiera sido genial que este problema específico se corrigiera. De igual forma, la inteligencia de nuestros amigos zombies no es de lo mejor. En más de una ocasión me tocó verlos caminando sin sentido contra una pared o atorados con los objetos del medio ambiente.

Te alegrará saber que el sistema de degradación de enemigos está presente. Al igual que vimos en el remake de Resident Evil 2, acá, cuando le dispararas a cualquier muerte viviente, éste, además de reaccionar de manera muy orgánica al punto exacto en el que está recibiendo el tiro, su cuerpo se dañará acorde; es decir, si le pegas en la cara ésta mostrará el efecto, mientras que sus miembros podrán ser desprendidos si tus balas los golpean. Gore del bueno.

Pasando un poco al aspecto técnico del juego, te cuento que su rendimiento general en todas las plataformas es sumamente bueno, además de que a lo largo de todas mis horas con él, prácticamente no me topé con glitches o bugs de consideración. Capcom sí terminó el trabajo. En Xbox One X lo podrás ver desplegado a 4K nativo y HDR, mientras que en PS4 Pro, el juego llega a una resolución nativa de 2880×1620, la cual, se ve escalada por medio de Checkerboard a 4K igualmente con HDR. Del lado de las consolas estándar, el juego se despliega de buena forma en 1080p. Sobre los cuadros por segundo, tenemos que en todas las plataforma se persiguen 60, esto con un framerate libre. Debido a su mayor resolución, en Xbox One X es donde más variaciones en este apartado se registran (nada de qué preocuparse), mientras que en PS4 Pro puedes esperar un framerate casi impecable.

De lado musical y sonoro tampoco hay queja alguna. Varios de los temas clásicos del juego de 1999 fueron retrabajados con orquesta real y sí, suenan increíble, mientras que se nos presenta una fabulosa mezcla de audio que te permite escuchar perfectamente las imponentes pisadas de Nemesis o cuando éste dice su clásico “STARS”. Ni qué decir de los rechinados de puertas de un hospital, o el vacío con eco que se alcanza a apreciar cuando estás recorriendo las asquerosas alcantarillas de Racoon City.

El remake de Resident Evil 3 pone a prueba el hardware de nuestras consolas actuales y por momentos, nos hace pensar qué tan necesario es en realidad el cambio generacional que ya muchos ansían. El RE Engine una vez más se luce, presentándonos una experiencia AAA en toda la extensión de la palabra en la cual, además de haberse puesto mucho dinero, se le puso una enorme cantidad de cariño a la atención al detalle que seguro, dejará muy satisfechos y contentos hasta a los más quisquillosos de todos estos asuntos.

Nuevo intento multiplayer

Desde inicios de la década antepasada cuando plataformas como el PS2, Gamecube y por supuesto, el primer Xbox comenzaban a dar sus primeros pasos en el mundo del gaming online, Capcom realizó un par de experimentos para introducir un modo multijugador a su franquicia estrella. Los Resident Evil Outbreak tuvieron resultados mixtos generalmente malos, mientras que Operation Racoon City y Umbrella Corps, son considerados como de los peores desastres que la compañía haya visto en su historia. Posteriormente, el modo cooperativo en Resident Evil 5 y 6 tuvo a sus fans y ahora, con la llegada de este nuevo Resident Evil 3, se nos está entregando Resident Evil: Resistance.

Antes que nada, me parece importante explicarte que Resident Evil: Resistance podría ser considerado como un juego aparte al remake de Resident Evil 3, pues a pesar de que si bien, todo el que compre una copia de dicho juego tendrá acceso al título multiplayer, éste se instala por aparte como una aplicación completamente independiente. De hecho, nuestro código de reseña de PS4 incluía ambas experiencias, solo que cada una se tuvo que descargar por separado.

Dicho lo anterior, te cuento que Resident Evil: Resistance es un juego de multiplayer asimétrico en donde cuatro jugadores hacen equipo para intentar escapar de las garras de un quinto jugador que hace las veces de antagonista. Comenzando con el equipo de los sobrevivientes, éstos tendrán que escapar de ciertos mapas mientras van completando diferentes tareas como armar una figura o matar a cierto enemigo, por ejemplo, esto claro, antes de que su tiempo termine. Siempre que se completa una tarea o se supera una zona, se añade tiempo al cronómetro. En caso llegar a la salida, los cuatro jugadores que hacen equipo, ganarán.

Además de poder seleccionar entre seis personajes distintos, cada uno con un poder especial como sanar o tener balas infinitas por cierto tiempo, los sobrevivientes podrán ir mejorando su equipo y comprando nuevos ítems a lo largo de la partida. Usando una moneda conocida como Umbrella Credits, podrás ir adquiriendo más y mejores cosas. Los controles e interfaces son muy similares a las de estos nuevos remakes de Resident Evil. Disparar y sobre todo dar golpes con armas melee, se siente verdaderamente bien. Sobra decir que la comunicación con tus compañeros es crucial para poder salir adelante.

Pasando a la Mastermind o Mente Maestra que es el jugador que juega solo para hacerle la vida de cuadritos a los otros cuatro, tenemos un juego sumamente diferente. Aquí, más bien te enfrentas a una especie de Tower Defense en donde tu único objetivo es el de estar molestando de cualquier forma para que los sobrevivientes no puedan salir a tiempo. El control se da por medio por medio de cámaras de seguridad que están instaladas en diferentes puntos de los mapas, con las cuales, podrás ver qué está pasando con tus presas, además de que claro, tienes un mini mapa de apoyo.

Una vez que encuentras a alguien a quien atacar, debes de elegir entre una de las cartas que tengas disponibles. Sí, esta modalidad funciona a través de cartas, cada una, dependiendo de la trampa o enemigo que desees colocar, tiene un costo. Conforme vas consiguiendo dañar a los enemigos, vas obteniendo más de estos puntos para ir tirando más castigos. Trampas de oso, minas, ametralladoras, zombies de varios tipos, perros zombies y hasta un Tyrant, serán algunos de los trucos que tengas a tus disposición. ¿Lo mejor de todo? Puedes tomar el control de varias de estas unidades para ser participe directo tus fechorías. Sí, usar a Mr. X se siente muy bien.

La verdad es que es complicado decir ahora qué impacto pueda tener algo como Resident Evil: Resistance, lo que sí te puedo decir es que su concepto se siente fresco y bastante original, y creo, podría tomar por sorpresa a más de uno. Por cierto, los puntos que vayas obteniendo sirven para comprar algunos objetos estéticos para los personajes. Sí, hay loot boxes y una unidad que puedes comprar con dinero real. Imagino que en cierto punto Capcom podría considerar llevar a este título en específico al free to play, tal vez por eso lo están poniendo como un producto esencialmente independiente al remake de Resident Evil 3.

Capcom, impecable

Como siempre lo digo cuando me toca revisar un relanzamiento de cualquier tipo: nunca es tarde para jugar nada, nunca. Más allá de cualquier queja sin fundamento por esta práctica de relanzar viejos juegos cada vez más común en el medio, creo que la debemos de ver la situación como una forma de preservación del propio medio. Es importante que las grandes obras no se pierdan en el tiempo para que puedan llegar a las nuevas generaciones. ¿Cómo nos quejamos del camino que la industria ha tomado con los juegos de móviles y títulos gratis completamente chatarra y a la vez, criticamos productos como este remake de Resident Evil 3 o cualquier otra remasterización/remake? No tiene sentido. Si queremos que las nuevas generaciones se vayan cultivando con lo que nosotros los que llevamos 30 años o más jugando consideramos “state of the art”, es necesario que estos productos sigan pasando.

Como muchas de las grandes empresas de este medio, Capcom vivió momentos críticos de creatividad hace unos cuantos años que claro, nos hicieron pensar que probablemente tomarían el mismo cause que Konami, por ejemplo. Por fortuna, vivimos en un universo en el que eso no pasó y en el que incluso, los de Osaka se volvieron a enamorar de sus más grandes clásicos. Este remake de Resident Evil 3 sigue perfectamente el camino trazado por Resident Evil 2, convirtiéndolo en una imperdible experiencia para cualquiera, hayas no no hayas jugado el original de 1999, además ahora tenemos el interesante agregado de Resident Evil: Resistance. Resident Evil 3 es un recordatorio de por qué esta saga es tan especial y sobre todo, de que nunca se debió abandonar la fórmula clásica. Ahora ¿cuál seguirá en la mira de este tratamiento? ¿Zero, el primero, Code: Veronica… Resident Evil 4?