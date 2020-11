Review – Astro’s Playroom

Llegó la nueva generación

Parece que fue ayer cuando en 1994, Sony decidía lanzar su primer consola dedicada a videojuegos luego de haber roto una prometedora relación con Nintendo. La obra de Ken Kutaragi no tardó en dar sus primeros frutos y en muy poco tiempo, el nuevo PlayStation se colocaba como una de las plataformas favoritas de todos los videojugadores. Una nueva leyenda había nacido y a partir de aquel momento, solo hemos visto cómo ha crecido mientras forja un legado difícil de igualar. En medio de este caótico 2020, el PlayStation 5 se estará lanzando con uno de los features más impresionantes que nos haya tocado ver en un largo tiempo: el DualSense. El nuevo nuevo control de la importante marca va mucho más allá de lo que nos imaginábamos, reinventando muchas convenciones sobre lo que entendíamos como un “mando moderno de gaming”. Para demostrar todo ese potencial, tenemos al espectacular, Astro’s Playroom.

De nueva cuenta, el ASOBI Team de Japan Studio salta al ruedo para intentar demostrar las capacidades de un hardware de PlayStation. Su primer intento se dió con The Playroom, demo técnico del PS4 en el que vimos nacer a Astro. Posteriormente en medio de muchas dudas sobre el potencial del PSVR, estos auténticos genios lanzaron Astro Bot Rescue Mission, juego completo que daba cátedra de lo que se puede hacer a nivel de mecánicas de juego con un título de realidad virtual. Sabiendo de las capacidades del equipo japonés, Sony decidió encomendarles la tarea de crear otro juego que ahora demostrara de primera mano lo que es capaz de hacer un DualSense con toda su tecnología háptica. Me alegra comentarte que no solo lograron esto que te describo, convirtiendo a Astro’s Playroom en el juego ideal para estrenar tu PS5, sino que también nos presentan una enorme celebración por la llegada de una nueva generación de PlayStation y de todo el enorme legado de la marca. ¿Lo mejor todo? Es un juego que viene pre instalado en todos los PS5 sin costo adicional ni necesidad de suscripciones ni nada.

Una fiesta llamada PlayStation

Antes de pasar a contarte de manera específica cómo es que Astro’s Playroom hace gala de las impresionantes capacidades del DualSense, creo que es prudente contarte de las otras cosas que probablemente ignores de este juego, pues en efecto, estamos hablando de un título corto, pero muy completo en el que estamos seguros, pasarás un rato verdaderamente inolvidable, sobre todo si eres fan de PlayStation desde hace un tiempo.

De manera bastante burda, podríamos decir que Astro’s Playroom es un platformer en tres dimensiones protagonizado por el que para mi, es la verdadera mascota de PlayStation. Luego de pasar un intro en el que se te da una probada de lo que puede hacer el control, aparecemos en una especie de hub del cual nos podemos distribuir a cuatro diferentes niveles que están divididos en secciones, cada uno con una temática muy especial y con sus propias ideas. Te repito que este es un juego más que un simple tech demo.

Seguro que en poco tiempo te darás cuenta de que este hub central del que te hablo, se trata de una bella representación del interior de un PS5. ¡Sí! La idea general de Astro’s Playroom es que nos encontramos en el interior de un PlayStation 5 y que cada uno de sus niveles, representan a los diferentes sistemas de la consola: Cooling Springs, GPU Jungle, SSD Speedway y Memory Meadow, son las preciosas zonas que irás recorriendo en las que además de conocer mucho más de cómo es que funciona la consola y su innovador control, te toparás con decenas de referencias a la historia de PlayStation.

Así es. Creo que la mejor manera de describir a Astro’s Playroom es como esta gran fiesta que grita PlayStation desde el primer minuto hasta que los créditos finales comienzan a rodar e incluso, después de eso. La manera en la que el juego te recibe y la música que usa para hacerlo, fue un momento lleno de magia que sí logró hacerme sentir como que estaba entrando en una aventura completamente nueva, y en un viaje con el PS5 que seguramente nos tiene guardadas muchísimas sorpresas.

Durante tu recorrido por estos niveles que te menciono, encontrarás toda clase de referencias directas e indirectas a la historia de PlayStation desde que nació como marca en 1994. Lo más cool de todo este asunto es que no solo hace referencia a juegos de estudios First Party de Sony, sino que también, vemos a terceros que han sido fundamentales para que la marca sea lo que es hoy en día. Franquicias de Capcom, Konami y otros grandes publishers, hacen acto de presencia en esta increíble fiesta.

Los niveles de Astro’s Playroom no solo son cuartos para demostrar las capacidades del DualSense y ya. Son espacios sumamente bien diseñados y estructurados en los que hay bastantes secretos por encontrar. Desde detallados renders de piezas de la historia de PlayStation, hasta unas fichas que sirven para formar un increíble mural, el juego está repleto de coleccionables que estoy seguro, querrás juntar a como dé lugar. Pero bueno, ¿cuánto dura la aventura? Mi primera pasada se fue en poco más de tres horas, sin embargo, ese tiempo se ha duplicado por esa misma obsesión de estar juntando todos estos objetos que por cierto, puedes apreciar con lujo de detalle y hasta interactuar, en un cuarto especial.

Del lado gráfico, tal vez no tengamos a algo tan vistoso como los otros juegos que estrenan al PS5, pero creo que también estaríamos siendo un tanto ciegos al no ver que Astro’s Playroom es un título que se está desplegando en 4K nativo a 60 cuadros por segundo sumamente estables, esto sin mencionar el impresionante trabajo que ASOBI Team hizo en la dirección artística con todas estas referencias a PlayStation, y el absurdo nivele de detalles en los escenarios. De nueva cuenta quiero resaltar la música compuesta por Kenneth C M Young para este juego. Simplemente espectacular.

DualSense, el siguiente paso

El mando o control de cualquier consola es una parte esencial, pues básicamente estamos hablando de la liga directa que nosotros como usuarios, tenemos con el software que se nos está presentando en pantalla. Es lógico pensar que en esta área no hay mucho de donde innovar, pues desde hace ya muchos años, podríamos decir que tenemos controles casi perfectos. Sin embargo, para el desarrollo del PS5, Sony decidió ir más allá con el DualSense, presentándonos una pieza de hardware verdaderamente impresionante por lo fresco y nuevo que se siente todo su concepto.

Astro’s Playroom es la demostración perfecta de todas estas nuevas capacidades hápticas que tiene el DualSense, las cuales, no han dejado con la impresión de que los juegos podrían cambiar significativamente siempre y cuando los desarrolladores las sigan utilizando en el futuro. Un enorme potencial está ahí, solo falta ver que de verdad se le saque el jugo que esperamos después de haber disfrutado de este primer vistazo. No, todo esto no es un gimmick o algo superficial, es innovación pura que podría impactar fuertemente la manera en la que jugamos.

Creo que la mejor manera de describir cómo es que funciona la vibración en el DualSense, sería comparándola un poco con lo que Nintendo hizo hace poco con el HD Rumble del Switch, solo que ahora, en un nuevo nivel. Una de las partes más interesantes de todo esto es que la vibración se siente en 3D, es decir, puedes sentir de dónde vienen los objetos que te rodean o hacia qué punto está soplando el viento por ejemplo. Otro punto muy importante es lo sutil y delicado que esto puede ser. Es súper impactante cómo es fácil distinguir entre estar en una tormenta de arena en el que sientes claramente cada grano rodeándote, a una ligera llovizna en la que puedes detectar cada gota de agua golpeando a tu personaje. Ni qué decir de cómo es que logran que puedas distinguir diferentes materiales en lo que te paras. No es lo mismo estar pisando metal que vidrio, por ejemplo.

Todo esto de la vibración está increíble, pero donde de verdad se te caerá la boca al piso, será cuando sientas las funciones hápticas del R2 y L2 del DualSense. Los gatillos del control del PS5 pueden cambiar su resistencia en un abrir y cerrar de ojos gracias a los mecanismos de alta tecnología con los que cuenta el control en su interior. Sentir la resistencia que genera un arco que se está estirando para disparar una flecha, es algo que simplemente no nos había tocado experimentar. Este aspecto en específico es muy explotado a lo largo de toda la aventura de Astro’s Playroom, por lo que pasarás de manejar un traje con resortes, a pilotear un pequeño cohete. De verdad, es magia negra que nos sigue costando trabajo explicar.

Sé perfectamente que te puede sonar exagerado todo lo que se ha dicho del DualSense por parte de quienes ya pudimos experimentarlo, y la verdad es que explicarlo de cualquier forma, no le hace justicia a lo que es esta tecnología. A pesar de esto, te reto firmemente a que no quedes completamente sorprendido por lo que es capaz de hacer el control del PS5 una vez que lo tengas funcionando entre tus manos y claro, no imaginarte todo lo que se podría hacer en los diferentes géneros de juegos que existen.

Con Astro debes estrenar tu PS5

Siempre que una nueva consola llega a nuestras vidas, nos invade la duda: “¿con qué juego debería de estrenarla?” Entiendo bien que la emoción por Spider-Man: Miles Morales es mucha y que claro, Demon’s Souls luce fuera de este mundo, pero créeme cuando te digo que en cuanto tu PS5 quede listo, lo que debes de hacer antes de cualquier otra cosa, es comenzar a jugar Astro’s Playroom. Ya tendrás tiempo de los otros juegos, éste es el que de verdad te va a sentir en una generación completamente nueva de consolas que puede hacer cosas que definitivamente, algo como el PS4 no podía.

Sobra hacer más recomendaciones de lo que es Astro’s Playroom, pues además de ser ideal para cualquier tipo de jugador sin importar su edad o experiencia, es algo que viene completamente gratis ya pre instalado en tu PS5, sin la necesidad de pagar nada más, ni siquiera tienes que esperar por una descarga ni nada, el juego está listo para que lo disfrutes. No se me ocurre una mejor manera de haber comenzado con la vida de la nueva consola de PlayStation, pues más allá de que el nuevo juego de Japan Studio es el perfecto demo de por qué el DualSense es tan especial, es un enorme festejo sobre del gran legado de la marca.

La nueva generación ha dado inicio.