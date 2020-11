Review – PlayStation 5

Reseña en progreso: Durante los próximos días se irá actualizando.

Innegable legado

Dicen que el tiempo no pasa en vano. Sony inició su aventura en el mundo de las consolas dedicas al gaming cuando en 1994, básicamente le decía a Nintendo “no te necesito”, esto claro, luego de que el proyecto entre ambas compañías simplemente no pudiera prosperar por diferentes razones, principalmente corporativas. Contra todos los pronósticos, Ken Kutaragi consiguió formar un sólido equipo que hiciera la realidad que la famosa marca de audio pudiera competir de lleno en el mercado del gaming con su propia plataforma, a la cual, llamó PlayStation y que en muy poco tiempo, gracias a su enorme personalidad, pasó a ser una de las favoritas de todos los que amamos esta forma de entretenimiento. 26 años han pasado y es momento de que una quinta generación de esta marca llegue a nosotros, cargando la fuerte responsabilidad de darle seguimiento a la abrumadora victoria comercial y artística que el PS4 consiguió ante su competencia. ¿Podrá el PlayStation 5 replicar tal éxito?

La realidad es que el inicio de toda nueva generación es un borrón y cuenta nueva. Lo que haya sucedido en la pasada, ya no cuenta tanto. Por supuesto que podríamos hablar de cierta inercia y lo que ustedes quieran gracias a lo que el PS4 consiguió, pero hay que tener muy en cuenta que Microsoft no es la misma empresa que hace siete años estaba lanzando con muchos problemas la era del Xbox One. La competencia se ha fortalecido y si Sony quiere seguir mandando, no puede dormirse en sus laureles. De manera general, te puedo decir que mis primeros días con el PlayStation 5 han sido espectaculares. Por un lado la consola se siente como algo familiar, como si tuviéramos un PS4-2, y por el otro, emana un fuerte sentimiento de frescura gracias a innovación genuina como la que representan todas las capacidades del DualSense.

Toda una bestia

A pesar de que podríamos decir que desde hace ya un buen tiempo, las consolas caseras se han convertido en PCs modificadas, la realidad es que muchas de sus formas siguen completamente pensadas justamente para los usuarios que queremos meter un juego y que éste corra de buena forma y ya. Sobre todo los juegos que salieron al final de la vida del PS4 nos dejaron claro lo capaz que sigue siendo este hardware, sin embargo, Sony consideró que ya era momento de dar el salto a componentes mucho más modernos que puedan competir con lo más avanzado que hay actualmente en el mercado.

El centro del PS5 está comandando por un CPU custom 7nm AMD Zen 2 con ocho poderosos núcleos capaces de correr a una frecuencia variable de 3.5 GHz. De lado de la unidad de procesamiento gráfica también conocida como GPU, tenemos que Sony también echó mano de una versión custom de un chip basado en la arquitectura RDNA 2 de AMD con 36 unidades de computo corriendo a una frecuencia variable de 2.23 GHz. En resumen, tenemos un poder total de procesamiento de 10.28 Teraflops. Vale la pena mencionar que estos dos chips de procesamiento están siendo monitoreados por un sistema especial de AMD llamado SmartShift, el cual, ajusta su frecuencia basado en lo que cada unidad esté haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, si por ejemplo, tu GPU está bajo mucho estrés y el CPU no tanto, el sistema baja la frecuencia de este último para que la tarjeta gráfica de la consola pueda rendir de mejor manera sin afectar cosas como el consumo de energía o la temperatura de estos componentes.

Pasando al asunto de la memoria, te cuento que el PS5 cuenta con 16 GB de GDDR6 SDRAM capaces de transmitir 448 GB por segundo. Las malas noticias vienen con la capacidad de almacenamiento interno de la consola. 825 GB de SSD es la capacidad de esta unidad de almacenamiento, la cosa es que de esos 825GB, solo 667.72 GB son utilizables. Sí, leíste bien, solo 667.72 GB para guardar juegos, aplicaciones y demás. Aquí tenemos el más grande defecto del PlayStation 5. En un inicio no creo que vaya a ser un problema esta capacidad de almacenamiento, pero estoy seguro que en un par de meses, sí vas a ser un fuerte inconveniente tener un espacio tan reducido.

Es posible conectar un disco duro externo para expandir la memoria, pero recuerda que solo cierto tipo de memorias SSD de alta velocidad, serán compatibles para poder instalar juegos nativos de PS5. En mi caso, eché mano de un viejo -de hace unos cuatro años- HDD Adata HV100 de 500GB de capacidad. Hasta ahora, todo ha ido muy bien y me ha servido para colocar los juegos de PS4 que he estado probando. Te recomiendo mucho hacer esto si es que tienes planeado jugar juegos de PS4 en tu PS5, pues a pesar de podrías estar perdiendo cosas como los tiempos reducidos de carga, la memoria interna de la consola es algo verdaderamente preciado.

Vale la pena recordar que en el video en el que un ingeniero de Sony abre el PS5, pudimos apreciar que bajo una de las dos placas que envuelven a la consola, hay un puerto PCIe 4.0 NVMe SSD para expandir la memoria, y como seguro ya sabes, el PS5 tiene dos versiones, una que es completamente digital, y la otra con una unidad de lectura óptica de discos compatibles con Blu-ray 4K.

Sobre los puertos, tenemos que en la parte frontal, el PS5 luce una entrada USB-C y una USB-A 2.0. En la parte trasera, tenemos dos USB-A 3.1, salida de HDMI 2.1, puerto de red Ethernet y claro, la entrada para el cable de poder. Vale la pena mencionar que el cable HDMI que se incluye en la caja de la consola, sí es HDMI 2.1 capaz de transmitir juego en 4K y 120 cuadros por segundo. Recuerda que para poder ver esos framerates tan altos a dicha resolución, tu monitor o TV deben de tener entradas HDMI 2.1 y claro, ser compatibles con las frecuencias.

Ya para cerrar este apartado, es importante que sepas que la consola se puede colocar tanto de forma vertical, como horizontal. El desempeño, temperatura o cualquier otra cosa, no se ve afectado por la orientación en la que coloques tu PS5, el cual, viene con una base removible para cambiarla de posición. Es bastante incómodo hacer el proceso de cambio de posición, el cual, pues justamente tiene que ver con la poco convencional estética de la consola.

Con look de consola

El momento en el que una consola es revelada siempre es muy importante. Quienes jugamos, tenemos una relación muy íntima con ese aparato que estará en nuestras salas probablemente durante toda la próxima década, por lo menos. Cuando Sony finalmente nos mostró el look del PS5 junto con el del DualSense, vinieron todo tipo de reacciones y los inevitables “se parece a…”, sobre todo por lo alocado que es su diseño industrial si lo comparas con lo que Xbox hizo con el Series X y Series S, tomando un camino mucho más conservador yéndose por cortes muy minimalistas.

Antes de pasar a contraerte más sobre lo que me ha parecido la forma que tiene la consola, junto con qué tan práctico es su diseño industrial, me gustaría detallarte sus dimensiones exactas para que vayas midiendo el espacio en el que la pondrás. Hablando de manera específica de la versión que cuenta con lector de discos, tenemos una máquina de 390 x 260 x 104 milímetros (15.4 in × 10.2 in × 4.1 in), con un peso fuera de la caja de 4.5 kilos. Sí, es masiva, sobre todo en su posición vertical, puede ser verdaderamente imponente si la colocas al lado de cualquier otro aparato.

Sobre cómo luce, la verdad es que estoy encantado. Me fascina que a pesar de que en efecto, por dentro es básicamente una PC modificada, su exterior me sigue gritando “soy una consola para jugar videojuegos”. A pesar de lo agresiva que puede ser sobre todo por las dos placas color blanco que la envuelven, en verdad tiene un corte sumamente elegante. Ver esas dos finas lineas de LEDs que la rodean cuando está encendida, es muy placentero para la vista, ademas de que tiene el detalle de que en la parte interior que da a la ventilas de las placas exteriores, tenemos este patrón de textura con los símbolos de PlayStation que también luce el DualSense.

Las ventilas frontales son las que se encargan de tomar el aire del exterior para alimentar al sofisticado sistema de enfriamiento del PS5, esto para que por la parte trasera, expulse el aire caliente. Es muy importante que sobre todo, la parte trasera de la consola esté bien liberada para que el calor se pueda disipar de manera correcta y que no vaya a haber ningún problema con el performance de la máquina.

El acabado mate exterior combina a la perfección el brillo de la parte central de la consola en color negro, sobre todo cuando está encendida o en modo reposo, el PS5 luce verdaderamente sensacional en cualquier lugar en el que la coloques. De lo único que sigo sin ser fanático es de cómo luce cuando está en posición horizontal. Siento que por la propia forma curvada e irregular de su carcasa, llega a perder toda la intención de su diseño industrial cuando está acostada. Mi recomendación, busca cómo poder colocarla en vertical si lo que buscas es que luzca de la mejor manera posible.

Súper silenciosa

Una de las principales quejas que se tuvieron a lo largo de la vida tanto del PS4, como del PS4 Pro, es que en cierto punto, el sonido que emitían sus ventiladores al momento de correr juegos demandantes, comenzaba a ser molesto. Los sistemas de enfriamiento han evolucionado mucho y son considerablemente más eficientes que los que teníamos hace siete años. Al menos por ahora, te puedo decir que el PS5 está resultando ser una consola verdaderamente silenciosa, al punto de que no sabes que su gran ventilador central está funcionando a menos de que te acerques a él, esto incluso luego de largas sesiones de juego con Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, por ejemplo.

Con la temperatura que puede alcanzar el PS5 tampoco hay queja alguna. ¿Se calienta? sí, por supuesto, pero nada fuera de lo normal. Luego de tenerla por varias horas continuas funcionando, podrás notar que el aire que está expulsando por las ventilas traseras está bastante caliente, sin embargo, ninguna otra parte del aparato se siente con una temperatura especialmente elevada ni mucho menos. Para lograr esto, tenemos un ventilador de doble cara de 120mm de diámetro y 45mm de ancho, el cual, se ayuda de un enorme disipador de calor al que básicamente se la achaca el gran tamaño total que tiene la consola. Tecnología como la del metal liquido para los chips, hacen que el PS5 pueda estar mucho tiempo funcionando y que su temperatura no se salga de control.

Ojo, es importante mencionar que este comportamiento tanto en el tema del ruido, como de la temperatura, puede que llegue a cambiar dentro de unos meses o años cuando haya actualizaciones o claro, el maldito polvo comience a hacer de las suyas. Un consejo que te puedo dar es que no tires la envoltura en la que viene directamente la consola dentro de la caja, úsala para taparla cuando ésta no está en uso. De verdad, reducirás significativamente la cantidad de polvo que le pueda entrar.

Si no está roto…

Las interfaces de las consolas modernas de juegos son parte sumamente importante de la experiencia que vamos a tener como usuarios, pues desde hace mucho dejaron de ser solo menús para seleccionar qué vamos a jugar, convirtiéndose en espacios para compartir contenidos en redes sociales, convivir con amigos y desconocidos, y ahora en el caso del PS5, poder ver guías de diferentes juegos en tiempo real con el toque de un solo botón.

De manera general, te puedo decir que la nueva interfaz del PS5 se siente muy parecida a la del PS4. Si vienes de dicha consola, en tan solo unos cuantos minutos sabrás justamente donde está todo lo que necesitas. En caso de que no hayas tenido un PS4, no tienes nada de qué preocuparte, pues de nueva cuenta, Sony ha creado un sistema de menús sencillo y muy intuitivo para que cualquiera lo pueda entender sin ningún tipo de complicación.

Me gustaría iniciar con las opciones de compartir contenido. Además de que ahora, el PS5 es capaz de capturar video en 4K y 60 cuadros por segundo, y screenshots en 3840 x 2160, se agregaron algunas herramientas de edición básicas, pero bastante útiles que seguro irán evolucionando con el tiempo. Las imágenes ahora pueden ser recortadas o rotadas a tu gusto, además de que la opción de cortar video en la misma consola, regresa justo como pasaba con el PS4. Sumado a lo anterior, tenemos que la forma de capturar video tiene una nueva opción. Además de que el PS5 siempre está grabando clips que puedes ir guardando, es posible pedirle que en cierto punto comience a capturar, justo como lo haces con una capturada externa o con un software como OBS en una PC. La herramienta es sumamente práctica, sobre todo si es que quieres crear contenido en video.

¿Qué tal es la calidad de la captura? Pues si ya habías usado el PS4 para hacer capturas, sabes bien qué esperar. La captura de la consola en 4K genera archivos bastante compactos, esto considerando la baja capacidad de almacenamiento de la misma y claro, que normalmente es contenido que está pensado para compartirse de manera directa en cosas como redes sociales. ¿Es ideal para la creación de contenido más profundo? No, pero puede que sea suficiente para algunos. Por cierto, todas estas opciones pueden ser accesadas de manera muy simple y rápida usando el botón de Create que viene a sustituir al de Share que le vimos al DualShock 4, pero en esencia son lo mismo.

Control Center es probablemente el cambio más grande que notarás de la interfaz del PS5 más allá de que ahora, las aplicaciones de Media como Youtube, Netflix y demás, ahora están colocadas en su propio apartado y no se ven mezcladas con los juegos en el mismo Home de la consola. Con el toque del botón central de tu DualSense, podrás acceder a esta barra especial que te dará acceso rápido a cosas como tu lista de descargas, listas de amigos, opciones de apagado y encendido de la consola, opciones de accesorios y hasta de la música que puedas estar tocando. Al inicio es un poco extraño el saber cómo sacar provecho de esta opción, pero en poco tiempo la entendí y ahora, francamente no sé qué haría sin ella.

Sobre la barra del Control Center tenemos las tarjetas que tanto se presumieron cuando Sony dio el primer vistazo a la interfaz del PS5. Éstas tienen diferentes funciones. La primera es que desde ahí, puedes tener acceso rápido al último screenshot o clip que capturaste con la consola para editarlo, borrarlo o para compartirlo en redes sociales si así lo prefieres. La cosa se pone interesante cuando un juego de PS5 está corriendo. Aquí, podrás ver de manera simple cómo va tu progreso en el título en cuestión. Por ejemplo, si en Astro’s Playroom te falta encontrar algunas piezas de rompecabezas, una de estas tarjetas te lo hará saber y con el toque de un solo botón, podrás saltar al nivel en donde puedes obtener lo que te hace falta. De igual forma, podrás ver qué necesitas para sacar algún trofeo y hasta en algunos casos, ver videos de guía de cómo obtenerlo.

Hablando específicamente de esta función, no sé bien qué tanto futuro pueda llegar a tener. Esto lo digo porque al menos en mi caso, no me veo usando guías de esa forma para superar algo dentro de un juego, pero uno nunca sabe. Repito, en mi opinión y caso personal. Sin embargo, la realidad es que si nos detenemos un segundo a pensar las cosas, para alguien que guste de cazar trofeos, es una ayuda enorme de la cual sacarán mucho provecho. ¿Los desarrollares la usarán en el futuro? Pues colocar guías de tus propios juegos suena a bastante trabajo extra, pero solo el tiempo determinará qué tan aprovechada o no sea esta función.

La interfaz del PlayStation 5 irá cambiando mucho con el tiempo. Sus funciones mejorarán y seguro, más de ellas llegarán. Esta primera versión nos ha dejado más que satisfechos, pues si bien, toma muchas de las bases que hicieron tan buena a la de su antecesor, agrega varias ideas nuevas que indudablemente hacen que nuestro tiempo en todos estos menús, sea mucho más disfrutable y sobre todo, más práctico.

DualSense, el siguiente paso

Innovación y cambios es algo que creo, todos los que estrenamos una consola de nueva generación estamos esperando. Claro que las nuevas capacidades técnicas y de rendimiento son importantes, pero al menos a mi parecer, se necesita de algún tipo de ingrediente especial para de verdad hacernos sentir que estamos dando el salto a un nuevo viaje. En el caso del PlayStation 5 ese ingrediente se llama DualSense, mando de juego que se comporta como ningún otro y que gracias a toda la tecnología háptica con la que cuenta y sus gatillos adaptables, hacen que literalmente sintamos esa innovación entre las manos que podría cambiar la forma en la que jugamos.

De primer instancia, el DualSense podría parecer como una mezcla del DualShock 4 con un control de Xbox y en esencia eso es. Al tacto se siente sólido y muy cómodo gracias a sus finos cortes y al acabado mate con el cuenta además de esta textura rugosa en la parte trasera que permite un mejor agarre y que si te fijas muy de cerca, puedes ver que en realidad es un patrón casi microscópico de los símbolos de PlayStation. El touchpad central está de regreso y se ve bellamente enmarcado por una serie de LEDs que queden cambiar de color dependiendo del juego. Además, ahora contamos con un micrófono insertado en la parte central para poder chatear por voz con nuestros amigos e incluso grabar comentarios sobre nuestras capturas. Notarás que justo arriba, hay un botón dedicado para poner en mute a este micrófono… sí, no es el único. En la parte trasera hay un segundo micrófono que tiene la función de cancelar el ruido de los botonazos que podemos estar generando al jugar y hablar. La bocina frontal también está de vuelta y ahora, suena mucho mejor y mucho más fuerte.

Del lado de los botones frontales tenemos el clásico D-Pad de PlayStation, el cual, al menos en mi opinión, siempre se ha comportado de una gran forma. Algo que notarás es que triángulo, cuadrado, cruz y círculo, se sienten menos altos que los de otros mandos de la marca. Casi están al ras del cuerpo del DualSense y prácticamente no generan ruido cuando los presionas. Al inicio se puede sentir un poco extraño, pero la realidad es que no he tenido ningún problema. Por su parte, R1 y R2 se comportan casi igual que los que tenía el DualShock 4, mismo caso de los análogos.

Ahora sí ¿qué hace tan especial al DualSense? Creo que la mejor manera de describir la forma en la que funciona el control del PS5, es comparándolo un poco con el HD Rumble de Nintendo, solo que un paso más allá. La forma en la que vibra este mando es en 3D, es decir, puedes sentir de dónde viene un objeto o qué parte de tu personaje está pegando con cierto tipo de textura. Algo que me impresionó mucho es lo sutil que esta vibración puede ser. Por ejemplo, en Astro’s Playroom puedes pasar de sentir la intensidad de una tormenta de arena en la que se distinguen los granos de arena en tus manos, a ligeras gotas de lluvia que están golpeando a tu personaje, o en Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, el raro sentimiento de disparar una telaraña o que un enemigo te golpeé. La manera en la que esta tecnología hace que el control cobre vida, es verdaderamente impresionante. Resulta complicado de explicar y puede que sigas incrédulo, pero te reto a no sorprenderte cuando finalmente lo pruebes.

Sí, toda la vibración háptica del DualSense es genial, pero donde seguro dirás “¡wow!” es cuando sientas la manera en la que se comportan R2 y L2. El control del PS5 cuenta con gatillos adaptables que ajustan su dureza en un abrir y cerrar de ojos gracias a avanzadnos mecanismos en su interior, además de que claro, también pueden vibrar. La resistencia que genera un arco cuando estás tirando una flecha, solo se compara con el sentimiento metálico de estar comprimiendo un resorte. Es sumamente llamativa la manera en la que este tipo de ideas hacen que el control más bien se transforme en una especie de juguete y haga que tus juegues cobren mucha más vida. Mi recomendación, antes de hacer cualquier otra cosa con tu PS5 luego de encenderlo por primera vez, pon Astro’s Playroom para que seas testigo de todo esto que te estoy contando.

¿Qué tanto futuro tienen estas características? Pues solo el tiempo lo dirá, lo que te puedo decir que no se trata de un simple gimmick u ocurrencia por parte de PlayStation. La tecnología implementada en el DualSense es verdaderamente avanzada y sería una verdadera pena que no se aprovechara. En resumen, te puedo decir que no solo estoy fascinado por todo este tema de la vibración háptica y gatillos adaptables del control del PS5, sino que estoy sumamente satisfecho con su peso y sentimiento general en las manos. Sony ha creado un mando que se siente moderno y sumamente práctico para que interactuemos con toda clase de juegos.

Performance de juegos

Pero bueno, ya sabemos que el PlayStation 5 luce increíble, casi no hace ruido y que cuenta con un gran control, pero ¿qué tal funcionan sus juegos? ¿cómo va la retrocompatibilidad con PS4? Pues son preguntas un poco complicadas de responder que esperemos, podamos resolver definitivamente en unos días más, sin embargo, al menos hasta ahora, te puedo decir que no he tenido ningún problema y que la cosa ha funcionado incluso mejor de lo que estaba esperando.

Me parece que lo más prudente es pasar a contarte qué tal se comportan los juegos de PS4 corriendo en un PS5. Lo primero que hay que decir es que éstos corren de manera nativa en la consola, es decir, los puedes descargar o instalar por medio de tu disco físico de juego y éstos correrán incluso sin la necesidad de actualizarlos, además de que interactúan sin problema con la interfaz de la consola e incluso con casi todas sus funciones. Como te decía hace unos párrafos, lo más conveniente es instalarlos en algún disco duro externo que tengas a la mano, esto claro, para preservar lo más que se pueda la reducida memoria interna de la consola que es esencial para poder instalar y correr juegos de PS5. Claro que también los puedes instalar en la memoria de la consola y en ese caso, sí notarás una importante reducción en tiempos de carga.

Algunos de estos juegos como God of War o Ghost of Tsushima, estarán recibiendo actualizaciones gratuitas que mejoran su desempeño en PS5, pero espera a que la mayoría corran igual que en un PS4 Pro. Hablando de eso, te puedo decir que si vienes de un PS4 estándar, sentirás un salto importante en cómo es que se ven y cómo es que corren tus juegos en el PS5, si por el contrario, tuviste PS4 Pro, lo más seguro es que en la mayoría de los casos no sientas la diferencia. Al menos en los 10 juegos que hasta ahora he probado de PS4 en el PS5, no he tenido un solo problema. Creo que es una gran noticia que nuestra nueva consola sea tan eficiente para desplegar juegos de su antecesora. Por supuesto que esto abre una gran cantidad de posibilidades, sobre todo para quienes se saltaron al maravilloso PS4.

Por cierto, es importante mencionar que puedes conectar tus viejos DualShock 4 al PS5, pero éstos solo te servirán para jugar juegos de PS4. Para juegos de PS5 se requiere forzosamente del DualSense, el cual, también sirve para juegos de PS4, por lo que no es como que requieras comprar un DualShock 4 si es que quieres disfrutar de la ahora ya pasada generación, en este nueva consola.

Al momento que estoy escribiendo esta reseña en progreso, solo he jugado Astro’s Playroom -tres veces lo acabé ya de hecho- y Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Ambos lucen sensacionalmente bien en 4K y el PS5 no ha tenido ningún problema para desplegarlos, ni siquiera he notado un aumento en temperatura o ruido de la consola después de varias horas de juego. De igual forma seguro te sorprenderá lo rápido que es el cambio de estar jugando e ir a cualquier parte de la interfaz para por ejemplo, editar un clip de video para luego compartirlo en redes sociales y después, regresar al juego y en unos cuantos segundos, ya estés de vuelta en la acción. Por cierto, el término “Fast Travel” en Miles Morales creo que le hace mucho honor a su nombre en PS5. Es instantáneo el cambio de áreas, de hecho ni si quiera hay pantallas de “loading”.

Sobre todo en este apartado, necesitaremos de mucho más tiempo para poder dar una opinión definitiva, pues la consola necesita ser sometida a mucho más tiempo de uso y a juegos que la exigían mucho más de los que te platico. Como sea, al menos hasta ahora, nuestra experiencia de juego ha sido muy placentera y cómoda, dándonos a entender que nos espera un gran viaje por delante.

Te seguiremos informando

Estos primeros días con el PS5 han sido sumamente especiales. Siempre que una nueva generación está arrancando nos llenamos de ilusiones y al menos por ahora, parece que tendremos años sumamente emocionantes por delante. Solo hemos visto una pequeña parte de lo que el nuevo hardware de Sony puede hacer, la cual, nos ha dejado satisfechos y sobre todo, con ganas de mucho más. La filosofía sobre la cual se construyó esta nueva consola es clara: seguir con todo lo que hizo bien durante la era del PS4.

La pregunta del millón ¿recomendamos comprar un PS5 en día uno? Depende de si tienes o no un PS4 Pro o de si simplemente no te puedes perder Demon’s Souls. En el caso de que tengas un PS4 Pro y el juego mencionado no te sea tan atractivo, pues ten en cuenta que estrenos como el Marvel’s Spider-Man: Miles Morales o Sackboy: Big Adventure, también estarán en PS4. Si por el contrario, no diste el salto al Pro o simplemente no pasaste por el PS4, entonces la idea de tener desde el primer día el PlayStation 5, hace mucho más sentido. Creo que sin importar la decisión que tomes, es innegable que la consola tiene un brillante futuro por delante.

El PlayStation 5 está programado para lanzarse este 12 de noviembre a un precio sugerido de $499 dólares o $13,999 pesos mexicanos en su versión con lector de discos, o en su versión digital a $399 dólares o $11,499 pesos mexicanos.