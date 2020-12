No, 343 Industries no ha cancelado la versión de Xbox One de Halo Infinite

Originalmente, Halo Infinite iba a llegar a Xbox One, Xbox Series X|S y PC el pasado mes de noviembre. Sin embargo, el juego fue retrasado hasta el otoño de 2021. Ante esta revelación, surgieron varios rumores que apuntaban a que 343 Industries descartó la versión de pasada generación para trabajar en las plataformas más poderosas. Ahora, ante esta incertidumbre, un miembro del equipo de desarrollo por fin ha aclarado la situación.

Por medio de Twitter, un fan, quien ya ha borrado su tweet, le preguntó a John Junyszek, el community manager de 343 Industries, si la versión de Xbox One de Halo Infinite había sido cancelada. Afortunadamente, Junyszek respondió de una forma clara y sencilla, lo cual seguramente eliminará cualquier duda que los fans tengan:

Nope. Please let me enjoy the holidays 🤪

— John Junyszek (@Unyshek) December 22, 2020