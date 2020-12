Fans piden cancelar Halo Infinite en Xbox One debido a controversia de Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 ha sido el centro de atención durante estos últimos días, y no precisamente por su gran desempeño. Lo nuevo de CDPR ha sido criticado fuertemente debido a su pobre rendimiento en consolas de generación pasada, al punto de que sus desarrolladores tuvieron que pedir perdón. Ahora, los fans están preocupados sobre Halo Infinite debido a esto.

Como sabes, el nuevo proyecto de 343 Industries también estará disponible en Xbox One, pero debido a la controversia generada por Cyberpunk 2077, los jugadores creen que sería mejor si Halo Infinite únicamente llega a las nuevas consolas de Microsoft.

Given the Cyberpunk performance on Xbox One (base), should #HaloInfinite be Series S|X exclusive and skip what is now last gen?

— InsipidGhost 🎮👻 (@InsipidGhost) December 10, 2020