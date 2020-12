Creador de Silent Hill comparte los primeros detalles sobre su siguiente juego de horror

A principios de mes se dio a conocer que Keiichiro Toyama, creador de las franquicias de Silent Hill, Sirens y Gravity Rush, se había aliado con Kazunobu Sato, productor de The Last Guardian, y Junya Okura, otro importante desarrollador de Sony Interactive Entertainment Japan Studio, para crear Bokeh Game Studios. Aunque en su momento no se reveló más información sobre el estudio, el día de hoy se han compartido los detalles iniciales de su primer gran proyecto, el cual será un juego de horror con elementos de acción-aventura planeado para 2023.

En una entrevista con IGN Japan, Toyama mencionó que este proyecto será del agrado de todos los fans de sus previos trabajos. Respecto a los elementos de terror, el director mencionó que esto será un punto importante, pero se están enfocando en crear una experiencia que puede ser entretenida para el mayor publico posible.

Aunque Toyama ha trabajado gran parte de su vida en consolas de Sony, este nuevo proyecto se está desarrollando principalmente en PC, y hay planes de llevar la experiencia a la mayor cantidad de plataformas posibles. Pese a que Bokeh Game Studios cuenta con un equipo de desarrollo “bastante grande”, el juego sigue en sus primeras etapas de desarrollo, y Kazunobu Sato ha mencionado que el desarrollo les tomará aproximadamente tres años.

Por último, Yohei Hart, otro miembro del estudio y ex-trabajador de Japan Studio, ha mencionado que no desean dejar a los fans en la oscuridad, así que planean compartir información constante por medio de las páginas de Twitter y Facebook de Bokeh Game Studios. Respecto a este punto, esto fue lo que comento Sato:

“Nos gustaría aprovechar la oportunidad para compartir todo lo que podamos … para que la audiencia pueda ver cómo se desarrolla el juego con el tiempo. Esperamos que pueda ayudar a la gente a no olvidarse de nosotros”.

Esperemos tener más información sobre este talentoso equipo y su siguiente juego, el cual probablemente sea considerado una secuela espiritual de Silent Hill.

Vía: IGN