Sí, la consola de KFC es real y hasta puede calentar pollo

La consola de KFC es real. Aunque esto puede sonar como un chiste adelantado del 28 de diciembre, la cadena de comida rápida ha compartido los primeros detalles de la KFConsole, la cual tiene soporte para 240fps, 4K, ray-tracing, VR, y hasta una cabina dedicada a calentar pollo frito.

Esta consola fue revelada un día después del gran evento de Sony, en donde se mostró por primera vez el PS5, muchos tomamos este anuncio como un simple chiste que trataba de capitalizar en la conversación del momento. Sin embargo, KFC recientemente compartió varios detalles técnicos sobre la consola. Esta pieza posee un chasis Cooler Master NC100 personalizado, incluye un Intel Nuc 9 y una GPU con tecnología Asus que se pueden intercambiar. También cuenta con dos SSD Seagate BarraCuda de 1TB que tienen “velocidades seis veces más rápida que una PCIe NVMe”.

A continuación puedes ver una pequeña galería de imágenes de la consola:

Sin embargo, su punto más atractivo es una cabina dedica a mantener tu pollo frito caliente en todo momento. De esta forma, nunca más tendrás que preocuparte por tener hambre mientras juegas. Esta es la descripción oficial de esta importante pieza:

“Nunca más arriesgues a dejar que tu pollo se enfríe, gracias a la cámara de pollo patentada. Utilizando el sistema de calor natural y flujo de aire, ahora puedes concentrarse en el juego y disfrutar de pollo caliente y crujiente entre partidas”.

The console wars are 𝒐𝒗𝒆𝒓. Introducing the KFConsole. #PowerYourHunger pic.twitter.com/k7AM6g61Ip — KFC Gaming (@kfcgaming) December 22, 2020

Por el momento no hay una fecha de lanzamiento ni precio, pero considerado todo lo que puede hacer la KFConsole, es probable que no sea barata. ¿Esto es real? Probablemente no, pero considerado todo lo que ha hecho KFC para mantener vigente este chiste, quizás en un futuro veamos esto materializado. Solo no vendan su PS5 o Xbox Series X|S para comprar la KFConsole.

Vía: KFC