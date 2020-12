La tercera temporada de The Mandalorian no se estrenará en 2021

Aunque la pasada junta de inversionistas de Disney nos dio una buena idea de lo que la compañía del ratón tiene para nosotros en un futuro, recientemente se reveló la lista completa de películas y series programadas para 2021. De esta forma, se ha confirmado que la tercera temporada de The Mandalorian no estará disponible el siguiente año.

Como sabrán, el pasado 10 de diciembre se reveló que “el siguiente capítulo” en la historia de Star Wars en el mundo serializado se estrenará durante diciembre de 2021, y muchos creían que esto sería la tercera temporada de The Mandalorian. Sin embargo, se ha revelado que este espacio está dedicado a The Book of Boba Fett.

Aunque esta información ya había sido compartida por Jon Fauvre, productor de The Mandalorian, el calendario que compartió Disney por fin le pondrá fin a toda clase de especulación. De esta forma, se espera que el regreso de Din Djarin entre en producción una vez que las filmaciones de The Book of Boba Fett lleguen a su fin, por lo que veríamos el estreno de la tercera temporada de The Mandalorian hasta el 2022.

En temas relacionados, se ha confirmado que Din Djarin sí regresará para la tercera temporada de The Mandalorian. De igual forma, Xbox regalará controles con diseños especiales de esta serie.

Vía: Comicbook