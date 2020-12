Din Djarin seguirá siendo el enfoque principal en la tercera temporada de The Mandalorian

El pasado 10 de diciembre se reveló que “el siguiente capítulo de The Mandalorian se estrenaría en diciembre de 2021”. Ahora, tras conocer que Boba Fett tendrá su propia serie, la cual también llegará durante el último mes del siguiente año, mucha gente se ha confundido respecto a los planes de Disney y Star Wars. Afortunadamente, Jon Favreau, productor ejecutivo de ambos shows, ha aclarado un poco esta situación.

El día de hoy, Favreau apareció en Good Morning America, en donde tuvo la oportunidad de hablar un poco más sobre el futuro de Mando. Aquí explicó que The Book of Boba Fett será su propia historia que se desarrollará durante el mismo periodo de tiempo en el que se desarrolla The Mandalorian. Por otro lado, Din Djarin, el papel de Pedro Pascal, seguirá siendo el personaje principal en la tercera temporada de la aclamada serie para Disney+. Esto fue lo que comentó:

“No queríamos estropear la sorpresa durante el gran anuncio de Kathleen Kennedy de todos los proyectos, así que me dejaron mantener esto en secreto. Esto [The Book of Boba Fett] en realidad está separado de la tercera temporada de The Mandalorian. Pero lo que no comentamos en ese anuncio fue que el siguiente show, lo que Kathy llamó ‘el próximo capítulo’, será The Book of Boba Fett, y entremos en producción [para la tercera temporada de] The Mandalorian justo después del terminar [con la nueva serie], de vuelta con el personaje principal que todos conocemos y amamos… muy pronto después de eso. Hay mucho contenido de Star Wars, creo que anunciaron 10 proyectos, creo que este será el 11”.

De esta forma, The Book of Boba Fett será el siguiente gran capítulo para las series de Star Wars, y se estrenará en diciembre de 2021. En cuanto a la tercera temporada de The Mandalorian, la producción en este show comenzará cuando la serie de Boba Fett termine de grabarse. Aún existe un poco de confusión respecto a las fechas de estreno, pero algo es seguro, Pedro Pascal volverá a portar la armadura de Din Djarin en un futuro.

