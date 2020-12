César Arias, actor de doblaje famoso por su trabajo en Naruto, ha fallecido a los 79 años de edad

Una vez más la industria del entretenimiento se encuentra de luto. El día de hoy, 21 de diciembre, se ha dado a conocer que César Arias, actor de doblaje mexicano reconocido por su trabajo en animes como Naruto y las películas de Harry Potter, ha fallecido a los 79 años de edad.

Por el momento se desconoce la causa de su fallecimiento. La noticia fue compartida por Lalo Garza, la voz de Krillin en el doblaje de Dragon Ball, quien en Twitter emitió el siguiente mensaje sobre su colega:

“Me duele mucho el alma, se me fue un gran amigo, un gran maestro, siempre joven de espíritu, siempre optimista, siempre divertido, siempre profesional y siempre SIEMPRE un gran ser humano. Descansa en paz mi querido César Arias. No sabes cuánto te extrañaré, amigo”.

Me duele mucho el alma, se me fue un gran amigo, un gran maestro, siempre joven de espíritu, siempre optimista, siempre divertido, siempre profesional y siempre SIEMPRE un gran ser humano. Descansa en paz mi querido César Arias. No sabes cuánto te extrañaré, amigo. #cesararias

— Lalo Garza (@LaloGarx) December 21, 2020