Se revelan nuevos detalles sobre The Book of Boba Fett

El universo de Star Wars se expande cada vez más. Después del éxito que ha sido The Mandalorian, Disney y Lucasfilm ya se encuentran trabajando en varios proyectos relacionados con esta propiedad. Uno de los más esperados es The Book of Boba Fett, serie que fue anunciada con una escena post-créditos en el último episodio de la segunda temporada de The Mandalorian. Ahora, recientemente se reveló más información sobre este proyecto.

De acuerdo con la cuenta oficial de The Mandalorian en Twitter, The Book of Boba Fett se estrenará en diciembre de 2021, mismo mes y año en que estará disponible la tercera temporada de esta serie. De esta forma, se ha revelado que Jon Favreau, Dave Filoni y Robert Rodriguez serán los productores ejecutivos, Temuera Morrison regresará como Boba Fett, y Ming-Na Wen volverá a darle vida a Fennec.

The Book of Boba Fett, a new Original Series, starring Temuera Morrison and Ming-Na Wen and executive produced by Jon Favreau, Dave Filoni and Robert Rodriguez, set within the timeline of The Mandalorian, is coming to @DisneyPlus Dec. 2021. pic.twitter.com/JP54yEe9WF — The Mandalorian (@themandalorian) December 21, 2020

En cuanto a la historia, por el momento no hay detalles en específico, pero el tweet confirma que la serie se desarrolla durante los eventos de The Mandalorian. Conforme avance la producción a lo largo del siguiente año, seguramente veremos más información respecto a nuevos personajes, y detalles referentes a las aventuras que Boba Fett tendrá, tal vez por fin sabremos como el caza recompensas escapo del Sarlacc.

