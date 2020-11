Review – Immortals Fenyx Rising

En 2017, Nintendo nos entregó Breath of the Wild. Desde entonces, el título de lanzamiento para el Switch se ha posicionado como uno de los mejores juegos de la historia. Su aproximación a las experiencias de mundo abierto fue refrescante para un género que se sentía algo estancado. En los últimos años hemos visto a diferentes compañías re-imaginar la exploración con diferentes técnicas, ya sea que los desarrolladores fueron inspirados por Zelda, o porque sentían que innovar era necesario. Sin embargo, no hemos visto muchas entregas que tomen como inspiración principal a la obra que dirigió Hidemaro Fujibayashi, al menos hasta ahora.

Para cerrar el gran periodo de lanzamientos de final de año de Ubisoft, la compañía francesa tiene para nosotros otro gran juego de mundo abierto. Sin embargo, en esta ocasión no tenemos frente a nosotros una aventura similar a Watch Dogs o Assassin’s Creed, sino una nueva IP que se aleja un poco de sus hermanos mayores, el cual toma una gran inspiración de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, pero conserva algunos de los elementos de exploración a los que ya nos tiene acostumbrados la empresa europea.

Immortals Fenyx Rising, previamente conocido como Gods & Monsters, se posiciona como la última gran carta de Ubisoft para este año. En esta ocasión, vemos como los desarrolladores en Ubisoft Quebec han creado una nueva propiedad que nos ofrecer un mundo abierto que trata de competir con el trabajo que Nintendo nos entregó hace tres años. ¿Acaso Immortals Fenyx Rising es más que solo un clon de Breath of the Wild? ¿Tenemos frente a nosotros el nacimiento de una nueva serie para la compañía francesa? O ¿Esta será la primera y última vez que Fenyx emprende su vuelo? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Una comedia divina

Uno de los apartados más interesantes de la mitología griega, son los grandes relatos de mortales quienes, con una ayuda divina, son capaces de cumplir cualquier reto y sobrellevar todos los obstáculos posibles. De esta forma, nuestra historia comienza con Typhon, un temible titán que le ha arrebatado su esencia y poderes a diferentes Dioses del Olimpo, y ha convertido a todos los humanos en piedra. Sin embargo, no todo está perdido, ya que una persona sobrevivió al cataclismo.

El juego nos pone en los pies de Fenyx, quien puede ser hombre o mujer. Por obra del destino, ella sobrevivió la temible plaga de Typhon, y después de una pequeña charla con Hermes y un oráculo, decide ayudar a los Dioses del Olimpio que han sido perjudicados por el temible titán. De esta forma, nuestra protagonista se embarcará en una aventura que la hará recorrer todos los rincones de una isla para devolver a Afrodita, Ares, Atenea y Hefesto a la normalidad.

Lo más interesante de esto, es que la historia está narrada por Prometeo y Zeus. De esta forma, contamos con un par de interacciones bastante graciosas en donde estos seres hablan sobre algunos sucesos, como la guerra de Troya, y las diferentes relaciones entre los Dioses. Pese a que Fenyx es nuestra protagonista y el personaje principal, en más de una ocasión se siente como si ella tomará un papel secundario ante los problemas familiares de estas figuras mitológicas. Sin embargo, esto no sucede tan seguido, y al final del día, este es el viaje del héroe de Fenyx.

De igual forma, se puede notar claramente que los desarrolladores en Ubisoft Quebec conocen bastante bien la mitología griega. No solo vemos como los personajes hacen referencia a momentos específicos de la Ilíada o la guerra de Troya, sino que los escritores juegan con estos personajes de una forma bastante interesante que me llegó a sacar genuinas carcajadas. Por ejemplo, debido a que Typhon se robó la esencia de Afrodita, este personaje se ha convertido en un ser altruista, muy alejado de la Diosa que causó un conflicto entre dos naciones solo por vanidad. De esta forma, hay varias escenas en donde los narradores se burlan del pasado de esta figura. Claramente hay una gran atención al detalle en el guion.

Pese a que Immortals Fenyx Rising es un juego dirigido a todo el público, en ningún momento se pinta la turbulenta mitología griega de una forma tradicional y feliz. Todos los conflictos violentos, los amoríos y sucesos traumatizantes están presentes, solo que envueltos en una capa de comedia que hacen un poco más fácil digerirlos. Zeus es el caso perfecto de esto. Ubisoft Quebec nos ofrece una representación de este personaje, en donde lo vemos en el papel de un mal padre que es responsable por muchos de los aspectos negativos de sus hijos, alejado de la representación más tradicional estilo Disney.

Similar a Hades, el tema familiar es importante, pero aquí no tenemos una historia en donde la unión y el perdón son importantes, sino que vemos cómo ser un mal padre puede entorpecer el futuro de una persona y dañar su relación con el mundo. El conflicto entre Fenyx y Typhon es interesante y en varios momentos, especialmente al final del juego, llegamos a ver un par de revelaciones que pulen bastante bien a estos personajes, pero es el guion y todos los detalles de la mitología griega, los que al final del día son más memorables.

Immortals Fenyx Rising nos presenta con una historia bastante entretenida que, debido a la naturaleza del juego, se desarrolla a tu propio ritmo. Fenyx es un personaje cautivador que representa todos los aspectos positivos de los héroes que podemos ver en los antiguos relatos, y el conflicto principal del título es lo suficientemente interesante para ameritar una secuela en un futuro. Sin embargo, son las pequeñas interacciones, la atención al detalle y los temas familiares los cuales resultan más llamativos y nos demuestran que Ubisoft Quebec no se limitó a solamente ofrecernos nuevas interpretaciones de estas figuras, sino que saca a estos Dioses de su zona segura y explora territorio que rara vez vemos. La verdad no esperaba nada de este apartado, y fui sorprendido.

Caricatura griega

Alejados del realismo de Watch Dogs: Legion y Assassin’s Creed: Valhalla, Ubisoft Quebec ha decidido crear un mundo caricaturizado que bien podría pasar como una serie de animación para niños en Cartoon Network o una plataforma de streaming. Al tratar temas de ficción, los desarrolladores optaron por un estilo cell-shading que logra entregarnos representaciones bastante interesantes de los personajes de la mitología griega, y al mismo les ofrece la libertad de expresarse como solo esta decisión artística lo permite.

Pese a que podemos encontrar esculturas y pinturas más reales de los Dioses y figuras legendarias, las cuales son semejantes a las que podríamos ver en algún museo, las versiones de Zeus y compañía se encuentran en un punto medio entre el mundo verdadero y el ficticio. De esta forma, podemos apreciar representaciones que serán familiares para muchos, y se pueden transformar en las versiones definitivas de estos personajes para otros.

En cuanto a los nuevos personajes, Fenyx es la única que logra sobresalir. Aunque la versión principal de la heroína es algo simple, gracias a la posibilidad de cambiar su apariencia física, así como a todas las opciones de personalización en su equipo, nuestra protagonista logra destacar de gran forma. Incluso es posible crear un estilo que se asemeje a Kassandra, la protagonista de Assassin’s Creed: Odyssey.

Pese a que el diseño de personajes logra hacer un gran trabajo con el material que se tiene, es el mundo el que logra destacar en este apartado. La isla que recorremos se siente como un gran tributo al impresionismo francés, y a artistas como Cézanne. Desde los grandes prados de vegetación, pasando por las ciudades destruidas, hasta el punto más alto de las montañas. El juego es hermoso de principio a fin.

Sin embargo, no todo es perfecto. En lugar de crear un mundo que se siente uniforme, en donde podemos ver un cambio gradual entre regiones, Immortals Fenyx Rising divide sus zonas de forma bastante tajante. En un segundo puedes estar en un bosque, y al dar la vuelta llegarás a una área llena de templos. Incluso la paleta de colores se modifica repentinamente. Es algo que puede llegar a distraer a más de una persona y espero que sea corregido en una posible secuela.

En cuanto a problemas visuales, tuve la oportunidad de jugar en Xbox Series S, y en ningún momento se presentó algún glitch o inconveniente gráfico significativo. El única gran contratiempo fue que el juego se congeló en un par de ocasiones al tratra de mejorar mi equipo, y dos veces el título se cerró sin previo aviso.

Acentos en silencio

Un apartado con resultados mixtos, es el sonoro. Aunque contamos con un buen soundtrack que utiliza instrumentos como el arpa, pandura, cithara y demás, el juego toma inspiración de Breath of the Wild en el hecho de que estas composiciones están reservadas para las grandes batallas y momentos importantes, mientras que al momento de explorar la isla estaremos acompañados de nuestros pasos y el sonido de los animales cercanos. Normalmente, Immortals Fenyx Rising es bastante callado, algo que nos ayudará mucho al momento de buscar tesoros.

Cada tarea secundaria en el juego cuenta con un sonido en particular, algo que facilita la exploración. En más de una ocasión estarás caminando y a lo lejos podrás escuchar a un cristal, e inmediatamente tu atención se tornará a este objeto. Los cofres, acertijos y todas las actividades secundarias emiten un ruido especial, lo cual te puede ayudar al momento de decidir qué tarea realizar en tu camino al objetivo principal.

Mientras que el soundtrack y el diseño sonoro son bastante buenos, ya que cada uno sabe exactamente en qué momento tomar el papel principal, las voces de los personajes pueden distraer a más de una persona y sacarlos de la inmersión. Debido a que el juego se desarrolla en la antigua Grecia, los personajes cuentan con un acento muy marcado, y en algunas ocasiones no suenan tan bien. El trabajo de voz no es el culpable en este caso, es solo que la dirección pudo haber sido mejor.

Ubisoft Quebec ha hecho un gran trabajo en estos dos apartados. La dirección de arte es lo suficientemente interesante para resaltar entre todos los lanzamientos de esta temporada, y se verá general bien sin importar si juegas en un Nintendo Switch o Xbox Series X, aunque es seguro encontrar algunas diferencias entre las diferentes plataformas, como la resolución. Aunque la dirección de voz pudo ser mejor, el soundtrack y diseño sonoro están bien trabajados y cada uno sabe en qué momento ser el protagonista para mejorar la experiencia del jugador.

Más que solo Breath of the Wild

Desde el momento en que el juego fue revelado bajo el nombre de Gods & Monsters, las comparaciones con Breath of the Wild son algo que han creado una serie de expectativas para el título. Aunque la historia es un apartado en donde claramente estos títulos se sienten diferentes, es en el gameplay en donde vemos una mayor similitud entre las dos entregas. No solo es el hecho de que ambos son experiencias de mundo abierto en donde tenemos una gran libertad al momento de elegir nuestro camino, sino que la progresión es muy similar la del título de 2017.

Immortals Fenyx Rising comienza en una pequeña isla en donde obtenemos y aprendemos todos lo que necesitamos para derrotar a Typhon. Después de esta pequeña sección introductoria, llegamos a la tierra principal, la cual está dividida en seis zonas diferentes, cada una repleta de misiones secundarias y cientos de objetos que podemos recolectar para volvernos más fuertes.

Al igual que Breath of the Wild, nuestra tarea será salvar a cuatro personajes, los cuales nos darán una serie de beneficios. Sin embargo, una de las mayores diferencia entre el trabajo de Ubisoft y Nintendo, es que en Immortals Fenyx Rising liberar a Afrodita, Ares, Atenea y Hefesto es obligatorio. No puedes ir directamente contra Typhon y acabar el juego en menos de una hora. De esta forma somos obligado a recorrer todas las zonas principales y obtener los poderes divinos.

Aunque esto se puede ver como un aspecto negativo que limita al jugador, esto también le da un mayor fortaleza al juego y evita que los encuentros con los Dioses sean similar. Mientras que en Breath of the Wild las interacciones con los campeones llegan a tener una estructura similar, en Immortals Fenyx Rising no sucede lo mismo, esto pese a que en todos los casos nos sometemos a un gran calabozo en algún punto. Por ejemplo, para regresar a Atenea a la normalidad tenemos que buscar a diferentes héroes y el énfasis está en el combate. Por otro lado, con Ares necesitamos infiltrarnos en una base enemiga y resolver una serie de acertijos para recuperar una esencia robada.

Cada encuentro se siente único y toca diferentes temáticas. De igual forma, tenemos la libertad de explorar el mapa a nuestro gusto. Aunque Afrodita probablemente sea la primera Diosa que rescatarás, esto debido a que se encuentra cerca de donde empieza el juego, puedes ir directamente con Hefesto y evadir a los otros dos. Sin duda alguna es bastante interesante la forma en que Ubisoft Quebec decidió interpretar esta progresión.

Sin embargo, el resto de las mecánicas se sienten más similares a Breath of the Wild. Esto lo notarás principalmente en las bóvedas de Typhon, las cuales tienen la misma función de las Shrines. Mientras que los cuatro calabozos principales nos ofrecen una experiencia balanceada entre el combate y los acertijos, las bóvedas están enfocadas en un reto en específico. Aquí podrás encontrar una horda de enemigos que se impondrán entre el premio y tu, o un puzzle que te llevará varios minutos resolver.

Al igual que en Breath of the Wild, hay cientos de bóvedas a lo largo de toda la isla, y la mayoría son bastante interesantes. Sin duda alguna, este es uno de los apartados más divertidos del juego. El título tiene la suficiente variedad para evitar que un reto en específico domine sobre los demás y, al contar con diferentes dificultades, podemos elegir el momento más adecuado para completar estos cuartos. Además de conseguir tesoros y un trueno de Zeus, el cual puedes usar para mejorar permanente tus habilidades, completar una bóveda resultará en menos enemigos en una zona en particular, lo cual es un incentivo extra.

En cuanto al resto de las actividades a tu disposición, el juego nos ofrece varias tareas que puedes completar para obtener varios recursos preciados, así como armas y armaduras. Desde cofres que encontrarás a la mitad de una montaña, pasando por zonas en donde tendrás que derrotar a ciertos enemigos en una pequeña área, acertijos que te pedirán explorar y observar con detalle todo lo que hay alrededor, hasta retos que pondrán a prueba tu desempeño con cierta habilidad. Hay muchas tareas, lo cual resulta en una gran variedad.

Todo lo que hagas resultará en una recompesa en especifico. Además de todos los cristales que puedes usar para mejorar tu armamento, los otros recursos que necesitas tomar en cuenta son los truenos de Zeus, pedazos de ambrosía y monedas de Carón. Los primeros se obtiene al completar las bóvedas, y los puedes usar para incrementar tu barra de resistencia física. Por otro lado, la ambrosía la encontrarás por toda la isla, y al conseguir la suficiente cantidad, tu vida crecerá. Por última, las monedas del barquero de Hades las utilizas para desbloquear nuevas habilidades y mejorar ciertos movimientos.

Gracias a la libertad que nos ofrece Immortals Fenyx Rising, podemos hacer cientos de tareas en cualquier momento, y todo será recompensado de manera casi instantánea. Debido a que la isla del juego es algo pequeña, todas las actividades se encuentran bastante cerca, por lo cual es muy fácil crear un camino de bóvedas, retos y puzzles en lo que llegas a tu destino principal.

Sin embargo, no todo es tan positivo. Aunque el juego nos incita a explorar de manera constante, esto gracias a los grandes incentivos y al diseño sonoro que nos indica qué tipo de reto está cerca de nosotros, hay dos factores que entorpecen un poco la experiencia. Una de las habilidades principales de Fenyx nos permite entrar en un modo en primera persona y aquí podemos identificar todas las actividades secundarias a nuestra disponibilidad. Pese a que esto puede facilitar mucho la vida, también puede desanimar a algunas personas a perderse y encontrar un camino no dictado por las recompensas, ya que es muy fácil simplemente subir a una torre o estatua y encontrar todos los tesoros y retos del mapa de manera instantanea.

De igual forma, la forma de atravesar la isla no es muy interesante. Fenyx puede correr, saltar hasta dos veces, escalar cualquier superficie, montar animales y usar sus alas para caer con estilo. Aunque todo suena muy interesante, la verdad es que es muy sencillo y no existe algún tipo de reto ambiental que nos obligue a cambiar nuestra ruta de manera inesperada. El punto A y B son seductores para los curiosos, pero el trayecto entre estos dos puede ser algo monótono, y te incitará a usar el fast travel de manera constante. Lo único emocionante, es que tienes la oportunidad de recolectar una serie de ítems que puedes utilizar para crear posiciones que recuperen vida, estamina, te proporcionen más defensa y ataque.

Otro de los apartados que es bastante simple al punto de caer en la monotonía, es el combate. Fenyx cuenta con tres armas principales, una espada que se usa como golpe débil, una hacha que funciona como un ataque fuerte, y un arco para hacer daño a distancia. Cada una de estas puede ser mejorada a lo largo de la historia, ya sea por obra divina, con monedas de Carón, o al encontrar variantes con diversas bonificaciones, esto para darles un toque extra y desbloquear nuevas habilidades. Junto a esto, tenemos a nuestra disposición un parry que tendrá diferentes resultados dependiendo del momento en que se desvíe la agresión. Por último, al esquivar en el momento adecuado el tiempo se alentará, dándonos la oportunidad de movernos con mayor libertad.

Pese a que todo esto suena muy interesante, la verdad es que solo necesitas usar tu ataque pesado para atacar a los enemigos, ya que esto podrá noquearlos, dejándolos expuestos a todos tus movimientos. De esta forma, la espada, arco y todas las habilidades especiales que tengas, dejarán de ser importantes ya que solo el hacha puede hacer que los contrincantes sean inmovilizados por unos segundos. Al final del día, todo se reducirá a simplemente hacer los mismos tres o cuatro ataques una y otra vez hasta que logres salir adelante.

Pese a estos inconvenientes, Immortals Fenyx Rising cuenta con el suficiente contenido para contrarrestar sus puntos negativos. Sí, el combate y la forma de atravesar el mundo pueden ser monótonos, especialmente en un juego de más de 30 horas, pero todos los retos, bóvedas y acertijos que encuentras en el camino harán que constantemente desees explorar la isla y descubrir todos los secretos que guarda. Desde los combates contra leyendas como Hércules, pasando por los acertijos que nos revelan más sobre la relación entre Zeus y sus hijos, hasta las bóvedas que esconden los tesoros más preciados de la antigua Grecia. El juego es simplemente fenomenal.

Alejado de la sombra de los Dioses

¿Es Immortals Fenyx Rising una copia de Breath of the Wild? Aunque claramente hay elementos que comparten estos dos títulos, la verdad es que el trabajo de Ubisoft Quebec logra ponerle su propia esencia a conceptos que ya hemos visto. Sí, las bóvedas son similares a las Shrines, pero los acertijos son diferentes. Sí, los dos juegos nos ofrecen un mundo abierto en donde tienes que liberar a cuatro personajes de su cautiverio, pero la forma en que completamos estas tareas es diferente.

El único apartado que se siente fuera de lugar son las microtransacciones. Similar a otros títulos de Ubisoft, este elemento es completamente opcional, y podemos encontrar algunos elementos cosméticos y artefactos interesantes, pero nada obligatorio para terminar el juego. Puedes derrotar a Typhon y nunca gastar un solo centavo, esto gracias a una serie de retos diarios y semanales que nos otorgan una moneda especial para gastarla en estos objetos.

Immortals Fenyx Rising es un gran juego que no debe de vivir en la sombra de Breath of the Wild. Similar a la historia entre Fenyx y su hermano, Ligyron, el nuevo título ha demostrado todo su potencial, y ha logrado sobresalir.