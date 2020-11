Review – Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Llegó el Play 5

Hace ya dos años, Insomniac Games estaba lanzando el que indudablemente es el mejor juego de Spider-Man de todos los tiempos, y uno de los más destacados si hablamos de títulos de licencia. Los padres de Ratchet & Clank dieron perfectamente el clavo, entregando otra enorme exclusiva para el PS4. La respuesta del público fue justo la que se estaba esperando: un abrumador éxito comercial que premiaba el gran trabajo que se había hecho con el llamado Marvel’s Spider-Man. Lo anterior, provocó que que Sony finalmente se decidiera a comprar al estudio para colocarlo como una de las joyas de los PS Studios, y claro, a darle luz verde a una secuela. Nos encontramos dos años más tarde y Marvel’s Spider-Man: Miles Morales aparece como la continuación de esta gran historia y además, con la fuerte responsabilidad de ser de las cartas fuertes que están estrenando nada más ni nada menos que al PlayStation 5.

La revelación de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales hace unos meses fue una que causó bastante confusión, pues no se dejó claro si se trataba de una expansión o de un juego completo. Ni qué decir de todo el lío generado por la pobre comunicación que se tuvo al momento de indicar si sería un juego exclusivo del PS5 o si es que los usuarios de PS4 también podrían disfrutarlo. Ahora sabemos perfectamente que en efecto, es un título que estará disponible para ambas consolas y que no, no es solo es una expansión y ya, es comparable con lo que Naughty Dog hizo hace unos años con Uncharted: The Lost Legacy y Uncharted 4: A Thief’s End. Dicho lo anterior, te cuento que mi tiempo con el nuevo juego del arácnido favorito de todos nosotros ha sido sumamente disfrutable.

Turno de Miles

Al ser un personaje tan icónico, no había manera de que Insomniac Games se salvara de las críticas a la historia y en general aproximación que tuvieron en Marvel’s Spider-Man. Al menos a mi parecer, se hizo un gran trabajo presentando a este nuevo rostro del universo de Peter Parker y compañía, el cual, sí logró hacerse de su propia personalidad, separándose bastante de cualquier otra obra de Spider-Man como películas o incluso cómics. Quienes jugamos, finalmente teníamos a nuestro propio Spider-Man. Partiendo de esto, se nos presenta la historia de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, la cual, se mantiene por la misma línea narrativa que la de su antecesor, pero enfocándose por completo en este nuevo protagonista.

Antes de pasar a contarte mucho más sobre la historia que se narra en Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, creo que es importante advertirte que es una que está completamente pensada para quien ya terminó Marvel’s Spider-Man de 2018, pues básicamente todo arranca poco tiempo después y claro, bajo el entendido de que ya sabes perfectamente cómo es que Miles obtuvo sus súper poderes para unirse a Peter en su defensa de la ciudad de Nueva York. Spoilers importantes a continuación de aquel juego de PS4.

Dicho lo anterior, te cuento que la historia de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales arranca más o menos un año después del final de Marvel’s Spider-Man. La ciudad de Nueva York finalmente está en calma y Miles lleva ya tiempo entrenando con Peter para ser su mano derecha en la lucha contra el crimen. Justamente gracias a esta paz, Peter decide tomarse una vacaciones en Europa, dejando toda la responsabilidad a su joven aprendiz. Por supuesto, la tranquilidad no dura y comienza una guerra entre pandillas que pone en jaque a toda la ciudad. Nuestro trabajo, defender a los inocentes ciudadanos neoyorquinos de todas las amenazas que han aparecido sin previo aviso.

La historia de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales está completamente centrada en Miles. A pesar de que al inicio sí tienes interacción con Peter y hay algunas actividades relacionadas a él, en realidad tenemos que todo gira alrededor de este nuevo protagonista. Por cierto, sigo sin acostumbrarme al nuevo rostro de Peter. La verdad no fui muy fan de la manera en la que sacan a Peter de la ecuación. Creo que la idea de mandarlo de vacaciones es un poco débil y sin tanto fundamento, aunque entiendo perfectamente que en esta ocasión, se le quisiera dar todo el peso a Miles.

Pero bueno ¿qué tan bien lo hace este joven como el nuevo Spider-Man? La verdad es que sensacionalmente. A diferencia de lo que vivimos en Marvel’s Spider-Man en donde teníamos a un personaje maduro que ya llevaba tiempo siendo un súper héroe, ahora controlamos a un completo novato al cual le falta mucho por aprender. Su personalidad es la de alguien a quien simplemente no le ha caído el 20 de lo que está viviendo, y ver cómo es que eso afecta su vida diaria y relaciones personales, es algo sumamente divertido y hasta interesante. De igual forma, se introducen a un montón de nuevos personajes, la gran mayoría de ellos muy bien logrados que sí cumplen su función de ser el soporte alrededor de Miles quien indudablemente, te caerá muy bien gracias a sus diálogos y a lo inocente que puede llegar a ser.

Algo que creo, también le vino muy bien a toda la narrativa que tiene el juego, es la época en la que se desarrolla la historia. Evidentemente para coincidir con las fechas en las que se está estrenando el juego, Insomniac decidió ambientarlo en medio de una fría navidad. Todo el tono melancólico de ver a una ciudad como Nueva York completamente nevada y decorada con luces, árboles y demás elementos navideños, lograron que sintiera una relación más íntima con la historia que se me estaba contando. No sé, tal vez sea yo y el especial cariño que le tengo a esta época del año, pero me pareció importante mencionarlo.

¿La historia de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales supera a la de su antecesor? Complicada pregunta que probablemente tendrá una respuesta reducida a gustos. Al menos en mi caso te diría que por un lado sí y por el otro no. Sí porque creo que es un relato más íntimo que se siente mucho más humano, y no porque a mi parecer, Marvel’s Spider-Man se sentía con una visión mucho más amplia, significativa y épica para su propio universo. Te repito, al final todo dependerá del gusto de cada persona. Lo que sí te puedo asegurar es que si te gustó la historia del primer juego, la de éste te encantará.

Nuevos poderes

Me parece que más allá de la genial recreación de Manhattan, increíble diseño de personajes y la disfrutable historia que Marvel’s Spider-Man nos contó hace un par de años, el gran mérito del juego tuvo que ver con sus controles y mecánicas. Se logró el cometido de hacernos sentir como si nosotros fuéramos Spider-Man y me parece, todos seguiremos recordando ese momento en el que por primera vez te comienzas a mecer con tus telarañas entre los rascacielos de la ciudad. Partiendo justamente de este concepto, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales nos presenta un par de ideas nuevas sobre todo en términos de combate que creo, le vinieron muy bien a toda la experiencia y sobre todo, lograron que usar a Miles sí se sienta distinto que usar a Peter.

Cuando comiences a controlar a Miles sentirás todo muy familiar. El esquema de controles es básicamente el mismo y casi todo está donde recuerdas que estaba en el primer juego; sin embargo, poco a poco comenzarás a notar algunas diferencias. La primera es que cuando te estás moviendo de un lugar a otro en la ciudad, este nuevo protagonista se siente un tanto más suelto, como sí no estuviéramos en total control de él. No sé bien si es un tema de control o de animación, pues al tratarse de un Spider-Man novato, las habilidades de Miles no están del todo afinadas, entonces lo verás dando saltos y haciendo movimientos un tanto erráticos y hasta chuscos. No me mal interpretes, esto es algo muy bueno en mi opinión, pues como te decía, se le da su propia personalidad al personaje.

Otro elemento que notarás rápidamente es que dejando presionado el botón de cuadro y moviendo el análogo izquierdo del DualSense, Miles comenzará a hacer una serie de suertes y trucos en aire, las cuales, lucen espectaculares. ¿Para qué sirve hacer esto? Pues para verte más cool básicamente, aunque también se te otorgan algunos puntos de experiencia extra dependiendo de qué tantas locuras hagas. Todo lo anterior mezclado por una gran cantidad de nuevas animaciones, hacen que el nuevo protagonista de la ahora serie se sienta único y no solo como un skin de Peter Parker.

De lado del combate tenemos un aspecto muy similar, es decir, se parte de la base que ya se tenía y se le agregan nuevas cosas para que Miles se siente único. Sin duda alguna, la mayor diferencia de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales respecto a su antecesor, es el poder Venom. Presionando L1 en el control, podrás hacer que Miles comience a emitir electricidad que te sirve para hacer diferentes movimientos combinándolo con otros botones como por ejemplo, un puñetazo de gran poder, un dash hacia adelante, un golpe desde el aire que hace daño de área o hasta un salto de gran altura. Esta habilidad no solo sirve para hacer más daño, sino que es necesaria para acabar con ciertos enemigos específicos y con jefes, además de que será esencial para resolver algunos puzzles que se te ponen en el camino.

Así es, los puzzles están de vuelta, aunque ahora son más bien dentro del propio escenario y no dentro de una computadora como pasaba con Marvel’s Spider-Man. De igual forma, te informo que estas secciones stealth en las que por ejemplo, controlábamos a Mary Jane o al propio Miles en el primer juego, no aparecen más. Imagino que esto alegrará a muchos, pues en más de una ocasión me tocó escuchar que eran partes que le mataban el ritmo a la experiencia. Creo que hay algo de razón en eso, aunque al menos para mi no fueron tan malas.

Sobre la variedad de enemigos tenemos también nuevas adiciones. Las dos facciones principales con las que nos enfrentamos durante el juego cuentan con sus propias características. Por ejemplo, el Underground suele usar mucho ataque melee y una gran movilidad, haciendo que usar el Venom correctamente sea muy importante. Por su parte, los enemigos de la Roxxon Energy Corporation suelen atacar a distancia y con armas que neutralizan nuestros poderes principales.

La estructura de la misiones es muy similar a las de Marvel’s Spider-Man, es decir, tenemos estas secciones de infiltración en las que por cierto, puedes echar mano del poder que tiene Miles para volverse invisible durante unos segundos, combinadas con partes de total combate, persecuciones y peleas contra jefes. Acá tengo un par de quejas. La primera es que creo que Insomniac sí debió haberse arriesgado un poco más y presentar ideas que se sintieran más frescas, creo que se abusa un poco del stealth, por ejemplo. La segunda es que me hubiera encantado ver más enfrentamientos contra jefes. Digo, los que tiene Marvel’s Spider-Man: Miles Morales están muy bien logrados, pero me hubiera gustado tener más.

Ya para terminar con este apartado, te cuento que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales echa mano de las funciones hápticas y gatillos adaptables del DualSense del PS5. Además de sentir diferentes tipos de vibraciones en tus manos dependiendo de si por ejemplo, estás cerca de un tren que va pasando -puedes sentir el golpeteo de las ruedas sobre las vías-, es posible detectar de qué dirección estás recibiendo un golpe. De igual forma, los gatillos se aprietan un poco al final de su presionado, dando un extraño, pero placentero sentimiento al momento de disparar una telaraña. Opciones muy interesantes que por supuesto, son exclusivas de la nueva consola de Sony.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales es un juego que se siente igual o más divertido que Marvel’s Spider-Man de 2018. El gran reto que Insomniac tenía por delante era el de hacer que Miles se sintiera único y no solo como un skin de Peter, y al menos a mi parecer, fue algo que se logró. Nuestro nuevo Spider-Man se siente alocado, fresco, vulnerable y hasta impredecible en algunos momentos, lo cual, me parece verdaderamente genial pues este gameplay encaja a la perfección con el tipo de personaje que se nos está describiendo en la historia: un superhéroe novato que en realidad no entiende del todo la responsabilidad que tiene entre sus manos.

Navidad en la Gran Manzana

Vamos quitando lo obvio de nuestro camino: ¿Marvel’s Spider-Man: Miles Morales utiliza el mismo mapa que Marvel’s Spider-Man? Sí, obviamente. Spider-Man vive en Nueva York y como tal, se debía de usar el mismo espacio para el juego. Ahora, ¿se siente reciclado o como algo que ya habíamos experimentado? Pues aquí tal vez sí entre un poco el tema de la opinión de cada quien. Yo te diría que no es como que se sienta reciclado, diría que se siente familiar, pues estamos hablando de la misma ciudad solo que en una época diferente del año. La verdad es que cosas como el fuerte clima invernal de esa parte del mundo, mezclado con toda ambientación navideña, logra que estos lugares en los que ya habíamos estado, se sientan diferentes. Ver el lago de Central Park completamente congelado y enmarcado por toda la decoración de las fiestas, fue algo muy especial.

La estructura y cómo es que exploramos este mundo abierto es muy similar a lo que vimos en Marvel’s Spider-Man. Existen misiones primarias que debemos de completar para progresar en la historia, así como secundarias que amplían el lore y la narrativa del juego. Además, los clásicos campamentos enemigos que debemos de limpiar están de vuelta, junto con coleccionables de varios tipos. Ahora, en lugar de las mochilas, debes de encontrar unas cápsulas del tiempo que Miles escondió junto con una amiga en toda la ciudad. No te preocupes, también hay nuevas actividades y formas de interactuar con el mundo.

Probablemente, la más importante de ellas es que Miles cuenta con una aplicación móvil desarrollada por uno de sus amigos, en la que los neoyorquinos pueden dejar solicitudes para que los ayudes. Estas tareas un tanto cotidianas van desde alguien a quien le robaron su auto, hasta un tendero que perdió a su gatito ¿alguien dijo Spider-Cat? Además de lo anterior, también tenemos los crímenes en progreso que aparecen de manera aleatoria. En este punto en específico, no hay mucha diferencia con lo que pasaba con el juego anterior, pues están de regreso las persecuciones de autos o el tener que detener un asalto por ejemplo. Nuevas actividades secundarias también están disponibles en Marvel’s Spider-Man: Miles Morales como el hecho de tener que encontrar una serie de cajas con piezas de tecnología en toda la ciudad y en las que normalmente se te pide solucionar un puzzle, así como otras misiones en las que debes de encontrar una serie de sonidos para ir armando una mezcla. La verdad, son cosas pequeñas, pero bastante creativas que sí ayudan con el ritmo de la aventura que estamos disfrutando.

Sí, de nueva cuenta tendrás un mapa repleto de diferentes pines que te indicarán dónde hay una actividad disponible. Algo que me llamó la atención y que seguro, Insomniac vio como redundante, es que las torres de radio que servían para descubrir más partes del mapa, en Marvel’s Spider-Man: Miles Morales simplemente no están. Repito, yo creo que los desarrolladores simplemente no le vieron sentido a que volviéramos a hacer exactamente la misma actividad que ya habíamos hecho en el juego anterior.

Un elemento que quiero recalcar si es que tienes planeado jugar la versión de PS5, es el tema de los tiempos de carga cuando haces Fast Travel. Jugando en la nueva consola de Sony, se le hace honor al término “Fast Travel”, pues simplemente no existen tiempos de carga cuando utilizas esta opción. De verdad, es instantáneo el cambio de una zona a otra. Lo malo es que ya no entran estas loading screens tan cool que tenía Marvel’s Spider-Man. De igual forma, notarás que pasar del frío exterior al interior de un edificio, sucede como si nada, no hay ningún tiempo de carga ni mucho menos y hace que el mundo se sienta más integrado. La verdad es algo bastante impresionante.

Como juego de mundo abierto, la realidad es que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales propone poco, pero todo lo que hace lo hace de forma correcta. Seguro que si eres de los que disfruta de estar limpiando hasta el último ícono que aparece en tu mapa, te pasarás un gran rato. De lo contrario, si te aburre esta forma de juego, aquí no encontrarás nada que te haga cambiar de parecer, por más cool que están todas estas nuevas actividades de las que ya te platiqué.

¿Gráficas Next Gen?

La nueva generación está entre nosotros y una de las cosas que más solemos esperar siempre que se estrena una consola, es poder ver su potencial técnico a través de las famosas gráficas. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales es una gran demostración de lo que el PS5 está listo para hacer en este apartado con cosas como reflejos, manejo de texturas a alta resolución e iluminación con ray tracing, pero por otro lado, habrá momentos en los que tal vez diferenciar entre esta versión Next Gen y la versión que tendremos en el PS4, costará un poco de trabajo.

Cuando colocas la versión de PS5 de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, tendrás dos opciones. Una enfocada a la calidad gráfica y otra al rendimiento. En la primera se lucen imágenes en 4K nativo y 30 cuadros por segundo sumamente estables, con ray tracing, impresionantes reflejos y texturas que te dejarán con la boca abierta. La segunda centra sus esfuerzos en el rendimiento, eliminando muchas de las bondades de iluminación y reflejos, para lucir 60 cuadros por segundo igualmente sumamente estables, además de una resolución dinámica 4K que evidentemente, en muchas partes tiene que caer significativamente para poder mantener el framerate del que te hablo.

Lo más seguro es que cuando pongas Marvel’s Spider-Man: Miles Morales en tu PS5, puedas pensar que el juego no se ve tan Next Gen, esto más allá del grandioso trabajo que se hace en cosas como los efectos que tienen los copos de nieve que caen sobre Nueva York y claro, verlo desplegado en 4K nativo corriendo sin problemas. La cosa empieza a cambiar cuando te clavas en los detalles. Por ejemplo, el famoso efecto de las ventanas del que tanto se habló de Marvel’s Spider-Man, ha sido mejorado sustancialmente, dejándonos ver un absurdo nivel de detalle en lo miles de interiores de la ciudad. Aquí y sobre todo en los interiores, te podrás dar cuenta de lo impresionantes que lucen todos los reflejos sobre el piso, paredes e incluso en algunos materiales del traje de Miles, cosa que por supuesto, en un PS4 es simplemente imposible. De igual forma, el uso del ray tracing para ilustrar cosas como un frío atardecer en medio de la ciudad, te dejarán con la boca abierta y claro, te harán sentir que de verdad estás jugando en una consola de nueva generación.

Otro elemento que uno nota casi de manera inmediata es el famoso audio en tres dimensiones del que es capaz el PS5. Acá, te recomiendo ampliamente tener en “Alto” esta opción dentro de la configuración de la consola y claro, ponerte tus mejores audífonos o conectar tu sistema de audio para poder apreciar correctamente cada uno de los sonidos del juego. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales echa mano de todo esto para presentar una mezcla de audio de alarido. Es muy impresionante detectar perfectamente de dónde es que viene un enemigo, o cosas tan simples como escuchar a un grupo de aves que vuela cerca de ti o el romper de las olas en una de las orillas de Manhattan. Me parece sensacional que sobre todo para este generación de consolas, se le esté dando tanto peso al audio y al menos en el caso de PlayStation, que se pueda apreciar sin la necesidad de contar con equipo tan caro. Por cierto, yo he estado jugando con mis viejos Gold Wireless Headset de PlayStation y la experiencia ha sido sensacional… Me urge poder conseguir los famosos 3D Pulse de PS5.

¿Marvel’s Spider-Man: Miles Morales demuestra todo el poder del PS5? Yo diría que no TODO el poder como tal de la consola, pues como te digo, también hay momentos en los que pensarás cosas como “eso sin problema lo puede hacer mi PS4”, sin embargo, en otras ocasiones sí quedarás muy sorprendido. Creo que lo más prudente es decir que estamos frente a una pequeña probadita de lo que la consola puede conseguir, no mucho más. Vale la pena recalcar que incluso después de una sesión de cuatro o cinco horas, el PS5 se mantuvo prácticamente en completo silencio, mientras que su temperatura era sumamente adecuada. Igualmente te informo que mi experiencia estuvo prácticamente libre de bugs o glitches.

Inicia el camino del PS5

Ha dado comienzo un fabuloso viaje que estoy seguro, nos tiene guardadas un sin fin de sorpresas. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales carga con la importante responsabilidad de estrenar al PlayStation 5 y a la vez, no olvidarse de los más de 100 millones de usuarios que hay actualmente en PS4. La tarea no era simple pero creo que se cumplió, pues a pesar de que estamos frente a un juego que estoy seguro, se disfrutará de gran manera en la ahora ya consola de pasada generación, también consigue ser esta pequeña probada de lo que nos espera en cosas como gráficas y claro, todas las nuevas capacidades del DualSense.

¿Recomiendo Marvel’s Spider-Man: Miles Morales para estrenar el PS5? Por supuesto. Digo, como lo expresé en otros contenidos, mi recomendación es que lo primero que debes de jugar en la consola es Astro’s Playroom, pero la realidad es que saltar a la nueva aventura del arácnido más querido de todos los tiempos, es también un verdadero deleite. Simplemente no puedo esperar para ver qué más van a hacer los desarrolladores con todo lo que ofrece la nueva consola de Sony, pues estos primeros vistazos que estamos teniendo de ella, nos pintan un futuro muy brillante en el que seguramente, los primeros en ganar seremos nosotros, los jugadores.