La nueva actualización de MHW desbloquea todos los eventos del juego

Aunque el contenido adicional de Monster Hunter World llegó a su fin con la actualización de Fatalis, Capcom no está listo para decirle adiós a esta entrega, y la siguiente versión del juego nos permitirá disfrutar de “prácticamente todas” las misiones de eventos.

A principios del próximo mes de diciembre llegará la actualización 15.10 a Monster Hunter World, la cual, además de que nos permite disfrutar de todos los eventos especiales del juego hasta el día de hoy, incluirá una rotación de cada dos semanas para los eventos de Astera, Seliana Fests, Kulve Taroth y Safi’jiiva.

Heads up, Hunters. #Iceborne Version 15.10 is arriving early December. Updates include:

🐉 Safi'jiiva Siege can now scale for one or two Hunters.

🎊 Astera/Seliana Fests will rotate every 2 weeks.

📜 Virtually all Event Quests will be live. pic.twitter.com/J8Kwr9XBOM

