Review – Animal Crossing: New Horizons

Segunda vida

Los videojuegos son medios de entretenimiento muy especiales por un montón de razones. Probablemente, una de las que más fácil te atrapan es sobre la posibilidad de vivir vidas paralelas en las que eres participe directo. Dicho concepto ha sido interpretado de diferentes maneras y llevado a puntos sumamente interesantes y hasta dignos de estudio con los llamados simuladores de vida. Sí, por más ridículo que eso pueda sonar, el jugar a vivir o a trabajar siempre ha sido un género importante para la industria en el sentido artístico y comercial. A inicios de la década pasada, Katsuya Eguchi, joven desarrollador parte del Nintendo Entertainment Planning & Development salió con una idea para un juego de simulación social en la que el jugador interactuaba con animales antropomórficos mientras desarrollaba una utopía a su gusto. Así nació todo el encantador concepto de Animal Crossing, franquicia que en este 2020 finalmente está estrenando su quinta entrega principal bajo el nombre de New Horizons, la cual, retoma los conceptos base de sus antecesores para hacerle justicia a su apellido y así, llevarlo hacia nuevos horizontes.

Explicar qué es y sobre todo, por qué es que la serie de los famosos Animales recibe tanto cariño por parte de una apasionada comunidad, es algo un tanto complicado de explicar, pues si uno lo mira desde fuera, todo luce como un videojuego simplón en el que te la pasas cortando madera y hablando con curiosos seres de todo tipo. Si bien, la burda descripción que te doy tiene parte de verdad, la realidad es que bajo esa superficie que se alcanza a ver de cualquier Animal Crossing, tenemos ideas extremadamente bien pensadas y sobre todo, bien ejecutadas. Animal Crossing: New Horizons entiende perfectamente las fortalezas de la familia a la que pertenece, por lo que sobre ellas, ha construido varias nuevas ideas que se sienten conocidas, pero a la vez completamente frescas y que sobre todo, enaltecen de nueva cuenta la magia de esta peculiar franquicia.

¿Cuál es tu objetivo?

Una de las dudas más grandes que existen entre quienes nunca le han entrado a Animal Crossing, pareciera ser sumamente simple de contestar, aunque en realidad, estamos frente a un cuestionamiento que tiene más de una respuesta correcta. De manera simple, te podríamos decir que estamos frente a un sofisticado simulador social en el que nuestro principal objetivo es el de contribuir con el desarrollo de nuestra sociedad y pueblo por medio de la realización de diferentes actividades, la mayoría de ellas asociadas al trabajo como tal. Sí, Animal Crossing es una saga de juegos en los que tienes que trabajar para poder obtener recursos de varios tipos y con ellos, ir desarrollando una economía.

Vamos por partes. Podríamos decir que al igual que en todo juego de la franquicia, en Animal Crossing: New Horizons tenemos una serie de mecánicas base de las cuales parte todo el gameplay del juego. Empezando por la recolección de recursos que será la parte de donde probablemente saques la mayor cantidad de dinero, tenemos que una de las principales actividades será la de extraer madera de los árboles (ahora hay tres tipos diferentes), así como minerales de algunas rocas. De igual forma, puedes cortar hierba del piso, recolectar conchas marinas o por qué no, juntar algo de fruta y flores que después podrás vender en la tienda del pueblo. Sí, hay que juntar muchas, muchas cosas si es que quieres avanzar.

¿De qué te sirve todo el dinero que vas juntando? Pues además de poder comprar todo tipo de muebles, tapetes, papel tapiz y semillas para plantar flores entre muchas otras cosas, deberás de pagar tu deuda con el cínico de Tom Nook. Claro, la vida no es gratis y el lugar en el que vives no se paga solo. Uno de los objetivos a más largo plazo que tiene el juego es pagar la deuda que tenemos con el mapache de los bienes raíz. Cada vez que quieras hacerle una expansión a tu hogar para ampliar su tamaño o agregar cuartos, tendremos que pedir un préstamo para poder realizar la remodelación. Lo bueno aquí es que los pagos los puedes ir realizando conforme vayas pudiendo. Solo ten en cuenta que no podrás expandir tu hogar a menos que liquides la deuda que tienes.

Las Bells o Bayas no son la única moneda dentro del juego. Antes de pasar a contarte mucho más sobre las Nook Miles que son uno de los grandes añadidos de Animal Crossing: New Horizons a la franquicia, me gustaría hablarte de los Nabos, porque sí, el sistema de acciones regresa. Luego de ciertos días jugando, los domingos aparecerá en tu isla un personaje que no te revelaré para vender Nabos. Estos tubérculos son como las acciones de la bolsa. Dicho día se nos venderán a cierto precio y a lo largo de la semana, en la tienda del pueblo, su precio de compra irá variando dos veces por día. De ti dependerá decidir cuándo es bueno momento para vender. Puede que hayas comprado el ramo de Nabos por 95 Bayas y que el lunes te ofrezcan 135 por cada uno. Tal vez sea buen momento para vender… o qué tal mejor esperar a que suban más. Sí, la especulación es parte del juego y muchas veces, esta forma de hacer dinero será la más efectiva.

Ahora sí, pasando al tema de las Nook Miles, te cuento que en Animal Crossing: New Horizons se tomó inspiración de los sistemas de recompensa de las aerolíneas para introducir lo que bien podría ser considerado como una segunda moneda dentro del juego. La manera de sumar millas a tu bolsillo es bastante simple. En una de las aplicaciones del teléfono inteligente con el que ahora cuentas, se te van a ir listando todas las metas. Plantar árboles, sacar madera, hablar con los vecinos, pescar, recolectar fruta, adornar tu casa, juntar fósiles y básicamente todo lo que hagas en tu vida dentro de la isla, te ayudará a sumar millas. ¿Para que sirven éstas? Pues la primera deuda que le debes de pagar a Tom Nook es con millas, esto claro, con el objetivo de que nos acostumbremos a cómo es que funciona este sistema. Lo segundo es que hay muchos ítems especiales que solo pueden ser comprados usando esta moneda como por ejemplo, boletos de avión, ropa y muebles especiales.

Para serte franco, al inicio dudé un poco sobre la viabilidad de esta nueva mecánica, pero poco a poco fui entendiendo sus bondades. El objetivo del sistema es que prácticamente todo lo que hagas, sin importar qué tan insignificante pueda parecer, se vea registrando y posteriormente recompensando. Al inicio, seguramente intentarás perseguir metas en específico, pero posteriormente conforme vas avanzando, esas metas se van cumpliendo casi automáticamente con llevar un día a día activo. Con decirte que te dan millas, por acumular o gastar millas. Además, en cierto punto se te da la membresía plus que te da acceso a nuevos objetos y que aún más importante, te abre metas de corto plazo que se van renovando conforme las cumples. Cosas como atrapar tres mariposas o gastar cierta cantidad de dinero en la tienda es lo que puedes esperar.

Ahora que ya te he descrito lo que son las actividades más básicas del juego, así como sus sistemas de economía, me parece que es buen momento para pasar a contarte sobre una de las partes que más envicia a todo fan de los Animales… el coleccionismo. En nuestra isla, así como en las otras que vayamos visitando, te encontrarás con una importante variedad de insectos, peces y fósiles… sí, fósiles. Ademas de ir registrando lo que pesquemos, lo que atrapemos con nuestra red y lo que desenterremos del subsuelo en una enciclopedia que está contenida dentro de nuestro smartphone, podremos donar estos objetos y seres al museo del pueblo.

Sí, el museo está de regreso y está de regreso de la mejor manera posible. Una vez que logras completar las tareas que se te asignan para que el museo pueda ser fundado, podrás disfrutar de lo que vayas donando en una exhibición sin igual. El equipo desarrollador de Animal Crossing: New Horizons se voló por completo la barda en este este apartado, pues se nos presenta un precioso museo lleno de salas de exhibición y hasta elementos interactivos. Si alguna vez en tu vida has visitado un museo del Smithsoniano, sabrás más o menos de qué te hablo. Es una verdadera obsesión estar buscando esos bichos, peces y fósiles que le faltan a tu colección.

Muy probablemente, la única queja que tenga a nivel de gameplay bajo el entendido de lo simples que son las mecánicas de un juego como Animal Crossing: New Horizons, es que al ser un título en el que la administración de inventario es algo tan importante, se nos pongan interfaces tan simples y a veces, tan poco prácticas. El solo tener un menú en el que se agrupa absolutamente todo lo que tienes en tus bolsas o almacenado en tu casa, hace bastante complicado el encontrar cierto objeto que quieras. Mismo caso de los menús de herramientas, Nook Miles, y cómo está organizado el sistema de crafting del cual te hablaré un poco más adelante. Todo cumple con su tarea, pero sin duda alguna, se pudo haber hecho un mejor trabajo en este apartado.

Te repito, Animal Crossing: New Horizons es un juego de trabajar, coleccionar y de pagar deudas, tal cual. La verdad es que sigo sin encontrar bien por qué es que realizar tareas cotidianas dentro de un videojuego puede ser tan divertido. Creo que al final, todo se traduce a mecánicas de juego bien pensadas y sobre todo, bien diseñadas. Otro elemento que hace súper atractivos a los juegos de esta franquicia es que el sentimiento de progreso es muy intenso y más en esta nueva entrega en la que nosotros somos artífices de prácticamente toda la configuración y forma que va tomando esta sociedad.

Comienzo fresco

Después de haber sido los alcaldes de todo un pueblo, ahora nos toca hacerla de representantes de una isla, y a pesar de que podría sonar como una tarea bastante más simple que andar en la política, la realidad es que ahora más que nunca, nuestros vecinos dependerán de nosotros para que la sociedad en la que vivimos vea progreso. Nuestra aventura en Animal Crossing: New Horizons arranca cuando junto con Tom Nook, Timmy, Tommy y otros dos Animales que harán las veces de nuestros primeros vecinos, llegamos a una isla desierta para comenzar con una nueva vida. Cuando digo isla desierta, lo digo en el sentido más literal posible.

A nuestra llegada, solo se nos otorga una casa de campaña, algo de recursos y un par de herramientas de lo más básico para poder empezar con nuestra vida. Como te comentaba hace unos párrafos, el primer gran paso que debes de dar es el de pagar tu deuda de traslado usando Nook Miles para poder hacerte de una casa en forma, lo cual, en términos prácticos, te permite tener una zona de almacenaje para poder acumular objetos y recursos de todo tipo. Así, poco a poco comienzas tu nueva vida y sobre todo, a conocer a los peculiares vecinos con los que te está tocando compartir suelo. Por cierto, a mi me tocaron de inicio una rana llamada Tad y una simpática pájara de nombre Plucky que suele despertarse muy tarde y andar cazando bichos.

Pero bueno, a todo esto ¿Animal Crossing: New Horizons cuenta con alguna especie de historia y narrativa? La verdad es que más allá de lo que te acabo de describir, éste no es un juego en el que vayas a encontrar un relato épico del cual hablar con tus amigos; sin embargo, (y este es un GRAN sin embargo) tenemos que la historia más bien la vas construyendo tú mismo en el día a día, esto sin mencionar que nuestros queridos vecinos nos suelen contar divertidas historias sobre sus vidas pasadas y también, sobre cómo es que la están pasando en la isla. A pesar de que el juego no cuenta una historia pre escrita como tal, sí te va a haciendo participe y protagonista de tu propio relato. Sé que suena a cliché, pero de verdad, no se me ocurre una mejor manera de describir este aspecto del juego.

¡Hazlo tú mismo!

El gameplay de Animal Crossing: New Horizons no se limita a lo que te describí en la sección antepasada de este reseña. No, el nuevo juego exclusivo del Nintendo Switch tiene un añadido para la serie que seguramente se convertirá en estándar de ahora en adelante. Es por eso que decidí mejor darle su espacio para contarte bien cómo es que funciona su simple, pero divertido sistema de crafting.

Por mucho, Animal Crossing: New Horizons es el título de la serie en el que más mano puedes meter para hacer que tu pueblo se vea y se sienta justo como tú quieres. Con el pretexto de que estamos en una isla desierta, Tom Nook y sus secuaces nos introducen al sistema de crafting, el cual, en un inicio puede parecer bastante simple. Y sí, la verdad es que es algo sencillo de entender, pues utiliza recetas muy claras que nos indican exactamente qué recursos son necesarios para crear esa herramienta o ese mueble que tanto quieres. Tres ramas de árbol serán suficientes para crear una fogata, pero poco a poco, se te van dando recetas más complejas hasta llegar a los proyectos de ciudad. Algo que vale la pena mencionar es que mucha de la mueblería y herramientas, también pueden ser comprados con bayas o con las famosas Nook Miles, no obstante, siempre es más económico hacerlo tú mismo

Todos sabíamos que los puentes y monumentos eran de las cosas que más dinero cuestan en un Animal Crossing. Ahora, además de dinero, tendrás que colaborar con recursos para que éstos se hagan realidad. Un simple puente de madera, que es el primer gran proyecto que se te encarga, requirió de una enorme cantidad de diferentes tipos de leña para poderse hacer realidad, esto sin mencionar que ahora, cuando un nuevo vecino está listo para llegar a nuestra isla, tendrá una serie de requerimientos que por alguna razón, nosotros tendremos que completar para que Tom Nook se quede con el dinero. Tres objetos para interiores y tres para exteriores, es lo que deberas de fabricar o si puedes, comprar de tu propia bolsa, para que ese nuevo Animal se llegue a instalar. Sí, estos son exigentes y con ganas.

El lugar de dónde van a quedar las edificaciones del pueblo, gran parte de su configuración y demás decisiones tendrán que ser tomadas por nosotros mismos. El “Hazlo tú mismo” no se limita a fabricar muebles y herramientas en este juego, pues literalmente somos nosotros los que le vamos dando forma al lugar en el que vivimos, al punto de que en cierto momento, se te brinda la posibilidad de modificar el terreno.

Ya para terminar esta sección, tenemos que ahora también es posible hacer nuestros propios diseños de patrones para estamparlos en lo que tú quieras, desde las paredes de tu casa hasta por qué no, en una playera o gorra. Para lograr esto, nuestro teléfono cuenta con una práctica aplicación que hace las veces de herramientas para dibujar por “pixeles” o en punto de cruz. Estoy seguro que más de uno lo perderá por completo aquí y gastará una gran cantidad de su tiempo haciendo todo tipo de locos de diseños. Para rematar, también llega un momento en el que se ta da el poder de modificar algunos objetos en su color o materiales. La verdad es que por mi personalidad, no he pasado demasiado tiempo en este apartado específico del juego, pero entiendo perfecto que habrá a quien le encante. Recordemos que parte importante de la serie siempre ha sido el tema de decorar interiores.

Nuestros maravillosos vecinos

¿Qué sería de Animal Crossing sin los Animales? Pues difícilmente podríamos tener una serie tan querida como la que ahora presume Nintendo, pues si bien, la mayor parte del tiempo uno se la pasa haciendo sus propias actividades, ver a tus vecinos viviendo sus vidas y conversar de vez en cuando con ellos, siempre deriva en que formes algún tipo de lazo con cada uno.

La manera en la que ahora conoces a estos seres antropomórficos con fabulosos diseños y personalidades muy distintas, ha cambiado también para Animal Crossing: New Horizons. La principal manera de reclutarlos es por medio de visitar otras islas aledañas. Usando nuestras Nook Miles, podremos comprar un boleto para usar los servicios de Dodo Airlines, compañía que con gusto nos llevará de visita a otros lares. La visita de estas islas tiene varios objetivos, principalmente el de recolección de recursos una vez que ya secaste tu propia isla por el día en cuestión, pero también puede que te topes a nuevos animales para convencerlos de ira a vivir a tu paraíso. Si lo logras, deberás de esperar un par de días para que éstos se pongan en contacto con Nook para comenzar con los preparativos.

Una vez que esto sucede, tendrá que comenzar con el proceso de preparativos de los que ya te hablé para que él o ella lleguen a hacerte compañía, asunto que si me lo preguntas, es bastante emocionante. De igual forma, puede que salgas de tu casa y de la nada, aparezca un perro hippie o una gaviota que se perdió. No te revelaré exactamente qué pasa con este tipo de Animales ni con otros que tienen roles especiales en nuestra sociedad, pues sin duda alguna, estas presencias inesperadas han sido de las más gratas sorpresas que me ha regalado Animal Crossing: New Horizons.

¿Qué hay de visitar islas de amigos reales o que ellos te visiten? Pues en Animal Crossing: New Horizons podrás hacer esto de manera local o a través de internet. De igual forma, usando los servicios de nuestros queridos Dodo, te podrás ir a conocer el trabajo de algún amigo, lugar en el que podrás ayudar con algunas de las actividades y por qué no, vender algo de fruta exótica que traigas desde tu isla, misma que por cierto, se compra a mejor precio cuando la exportas. Te digo que la economía y el capitalismo lo es todo en estos tiernos juegos.

No, Animal Crossing: New Horizons no es un juego online que requiera de conexión constante a internet ni mucho menos. Es un juego offline en su gran mayoría. A pesar de que la interacción con amigos a través del Nintendo Online es uno de los atractivos del título, la realidad es que solo representa una pequeña parte de toda la experiencia.

Espontaneidad y tiempo

Otro elemento que también suele levantar muchas dudas entre quienes nunca han probado la serie, tiene que ver con la estructura, forma y cómo es que pasa el tiempo dentro del juego. Además de preguntarnos nuestro cumpleaños y en qué hemisferio de la Tierra vivimos (cosa nueva para New Horizons), el título se ajusta fervientemente al reloj interno de nuestro Switch, esto porque la temporalidad real, es de suma importancia para la experiencia que estamos a punto de tener.

Podríamos decir que al igual que en sus antecesores, el tiempo en Animal Crossing: New Horizons pasa al igual que en nuestra realidad y muchos de sus eventos, están atados a la fecha en la que nos encontramos. Por ejemplo, los recursos como madera de los árboles, se renuevan cada 24 horas. Los árboles y flores que plantamos, tardan varios días en crecer. Ese puente que mandaste a hacer o la ampliación de tu casa que finalmente pagaste, no estarán listos sino hasta uno o dos días después. Mismo caso de ciertos pedidos. Algunas cosas en la vida requieren de tiempo y esta serie se ha encargado de enseñárnoslo de muy buena manera.

También es importante comentarte que Animal Crossing: New Horizons es un juego que en cierto punto del día te pone una pared. Cada mañana o cuándo sea que inicies a jugar en un nuevo día, Tom Nook nos dará la bienvenida y nos anunciará lo más importante a suceder en ese día. Desde la llegada de un nuevo vecino, la celebración de cierta actividad o cualquier evento importante, se nos dará a conocer al inicio de nuestro día. Lo que te quiero decir con esto es que todos los días el juego te suelen sorprender con nuevas actividades, las cuales te tomarán dos o tres horas completar. Una vez que logras eso, podríamos decir que el trabajo por ese día ha concluido. Claro que te puedes quedar a seguir recolectando recursos para pagar más rápidamente tu deuda, pero eso es básicamente grindear como un RPG para conseguir más experiencia.

Por diseño, Animal Crossing: New Horizons es un juego que se va dosificando todos los días. Por más que quieras hacer más y más, el juego te dice: “no, espera al día de mañana”. No te puedes atragantar la experiencia. Lo anterior tiene mucho que ver con que básicamente se te ofrecen nuevas cosas durante todo un año todos los días. Esto me lleva a hablar un poco de los eventos de temporada. Y antes de que lo preguntes no, no tengo idea si es posible hacer trampa cambiando la hora de tu Switch, cosa que no recomiendo de ninguna manera y de la cual, no me sorprendería existiera algún candado para evitarlo.

Hablando de candados, aprovecho para contarte que el save file que se genera en cuanto arrancas Animal Crossing: New Horizons, queda total y completamente atado a tu consola. No hay manera de pasarlo a otra de ninguna de las formas en las que puedes mover otros archivos de guardados de otros juegos normalmente. Ten mucho cuidado con este asunto.

En efecto, días festivos se celebrarán de ciertas maneras en nuestra isla de Animal Crossing: New Horizons. El primero, de hecho, se llevará a cabo este viernes 20 de marzo para celebrar el lanzamiento oficial del juego, así como el inicio de la pascua. Habrá que ver qué tan cool está lo que se nos tenga preparado para disfrutar de esa festividad. Simplemente no puedo esperar a Halloween o navidad.

Una paradisiaca isla

El estilo visual de Animal Crossing desde su nacimiento en el Nintendo 64 allá por el 2002 en Japón, siempre ha sido sumamente característico. A pesar de tener decenas de diferentes personajes, cada uno se siente como parte de un mismo universo, además de que claro, nosotros con un avatar humano, encajamos por alguna extraña razón. Dicha forma de arte se ha mantenido a lo largo de esta historia y para Animal Crossing: New Horizons, dicho asunto no cambió.

La dirección de arte New Horizons sigue al pie de la letra lo que se ha venido haciendo con la franquicia siempre, presentándonos un mundo lleno de color y de vida del que es muy fácil enamorarse. El nivel de detalle en cada flor, insecto, pez y claro, objetos que sirven para adornar nuestra casa, ha sido cuidado intensamente en esta nueva entrega. Sin embargo, en un claro intento por cuidar la pureza de cómo es que se supone se debe ver un Animal Crossing, me parece que se desaprovechó un poco las capacidades que ofrece un Nintendo Switch.

No me mal interpretes. El juego se ve muy bien en 1080p cuando está en el dock y a 720p en modo portátil, además de que su rendimiento es estable y después de muchas horas de juego, simplemente no me he topado con ni un bug o glitch. A lo que me refiero es que a mi parecer, sí se pudo haber hecho un trabajo más profundo en temas como las texturas, por ejemplo. La gran mayoría de ellas lucen bastante planas y sin mucha vida. Me hubiera encantado poder sentir de mejor manera cada uno de los materiales y objetos que vemos en pantalla.

La música es algo que simplemente no podía decepcionar. En New Horizons escucharás varias de las piezas clásicas de esta serie y muchas otras completamente nuevas. Por supuesto que nuestro ídolo, KK Slider, está de regreso, pero creo que mejor no te diré nada de él y de cómo es que aparece. La sorpresa seguro te encantará.

Definitivamente, Animal Crossing: New Horizons debió verse mucho mejor, pero tampoco podemos decir que se vea mal ni mucho menos. Es suficiente y claro, se ve apoyado por su sensacional dirección de arte. Por cierto, el juego cuenta con modo de fotografía bastante bien logrado con varios filtros. Ver el atardecer en la playa es algo bastante placentero.

Siempre ha habido algo especial

Animal Crossing: New Horizons es un juego espontáneo que cada mañana ha logrado sorprenderme y que espero, se mantenga así por mucho tiempo más. Claro que ahora solo estamos al inicio de una gran aventura que va a ir mutando con el paso del tiempo y que estoy seguro, nos seguiría maravillando con un encanto que pocas series pueden presumir. Vivir dentro de un mundo como el de nuestros amados Animales es verdaderamente increíble, pues a pasar de que como te conté, estamos frente a un título sobre trabajar mucho para pagar deudas (suena a mi vida), siempre se encontraba algún detalle para que se me dibujara una sonrisa de oreja a oreja.

¿Es para los nuevos Animal Crossing: New Horizons? ¿funciona para alguien que no tiene tanto tiempo para jugar? Sí y sí. No importan en lo absoluto si nunca has probado nada de esta serie o incluso, si nunca has jugado un simulador de vida. Si sientes algo de tentación por este mundo y por toda la emoción que hay a su alrededor, te diría que dieras el salto de fe, lo más seguro es que no te arrepentirás. De igual forma, me gustaría aclarar que la experiencia la puedes llevar a tu propio ritmo y claro, a cualquier lugar gracias a la portabilidad del Switch. No es necesario cumplir con todo en un solo día ni estar pagando tu deuda en tiempo récord. Nadie te va a estar presionando. ¿Qué hay de los veteranos de la franquicia? Pues no me queda más que decirles que el título les va a cumplir en todo lo que están esperando y más. ¿Listos para perderse en el maravilloso reino animal una vez más?