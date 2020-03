Xbox Series X no contará con una salida de audio óptico

Sony no fue la única compañía en contar con una presentación durante la semana de GDC, debido a que Microsoft compartió un poco más de información relacionada al Xbox Series X en la conferencia de Game Stack Live. En este evento, un par de personas notaron que el modelo del nuevo Xbox que se tenía presente contaba con una salida de audio óptico S/PDIF. Sin embargo, parece que esto ha sido un error y la consola final no usará esta característica.

Después de que un fan notará la salida de audio, IGN se pusó en contacto con Microsoft, en donde fue confirmado que el diseño final utilizará HDMI 2.1 en este departamento, algo que ya se sabía. Esto fue lo que comentó Microsoft:

@JezCorden @DMC_Ryan @digitalfoundry can you find out if the Spdif is officially on the series x its on the console they have on game stack live today pic.twitter.com/4IaumEy2pF

— Gamers United 2020 (@MasyerGaming) March 18, 2020