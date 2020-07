Review – Paper Mario: The Origami King

Saga experimental

El periodo de separación con Square Soft cuando el medio estaba dando el salto a las gráficas en tres dimensiones, fue bastante complicado para Nintendo, pues cosas como una posible secuela para el legendario Super Mario RPG, quedaron en el aire. No fue sino hasta el año 2000 cuando la compañía de Kyoto junto con Intelligent Systems, finalmente lanzó su respuesta, esto por medio de la creación de una curiosa nueva IP que llevaba a su famoso plomero a un mundo de papel. El resultado de aquel primer Paper Mario fue sumamente interesante y sin duda, con gran potencial, por lo que las secuelas no se hicieron esperar. Nos encontramos en medio de un caótico 2020 y es momento de recibir a la sexta entrega de esta franquicia que ha tenido sus altibajos. Paper Mario: The Origami King es prueba de que el estudio desarrollador también responsable de Fire Emblem, ha tomado nota de sus errores y a la vez, mantiene este ADN experimental que la serie siempre ha lucido, esto para presentarnos un muy original y lleno de magia RPG por turnos exclusivo del Nintendo Switch.

A diferencia de lo que Alpha Dream hizo con la serie de Mario & Luigi en su tiempo, manteniéndose por una línea bastante tradicional si de RPGs por turnos hablamos, Intelligent Systems decidió que Paper Mario era justamente un papel en blanco en el que podía plasmar todo tipo de ideas. Después del maravilloso logro que representó The Thousand Year Door en el Gamecube, el estudio japonés se soltó el cabello por completo con lo que fue Super Paper Mario en el Wii, para posteriormente caer en un hueco con Sticker Star de 3DS. Color Splash de Wii U fue un claro levantón y regreso a la raíces para la saga, sin embargo, el poco éxito de la consola provocó que muchos lo pasaran por alto y menospreciaran. Ahora, con un Switch sumamente sano, aparece Paper Mario: The Origami King, juego que nuevamente experimenta con cosas como su sistema de combate, el cual, por cierto, funciona y funciona de muy buena manera, pero que también busca regresar a darnos ese sentimiento de estar en medio de un gran viaje.

El rey del origami

Es bien sabido que la historia dentro de cualquier título de rol juega un papel sumamente importante para que la experiencia pueda salir adelante, no obstante, dentro de todo su espíritu de rebelde, la serie de Paper Mario ha desafiado dicha convención con cada una de sus entregas. Para Intelligent Systems, esto no se trata de contar una épica historia con una elaborada narrativa, más bien se trata de presentar un guión original que se salga de la caja y que constantemente esté experimentando con cosas como el sarcasmo y humor de todo tipo, muchas veces un tanto oscuro y agrio. Esto claro, puede que a algunos les haga ruido, pero a quienes nos hace click, normalmente nos está sacando una enorme sonrisa con cada uno de los diálogos que se nos presentan.

Un buen día, nuestro querido Mario se dirige al castillo de la princesa Peach junto con Luigi para asistir al festival del origami. Al llegar a la plaza principal de los dominios de la familia real, se dan cuenta de que algo no anda bien, pues ninguno de los asistentes parece estar presente. Luego de investigar un poco, nos topamos con una versión de origami bastante escalofriante de Peach, la cual, tira un par de diálogos que claramente nos indican que algo anda verdaderamente mal.

Al ser tomados por sorpresa, capturados y encerrados por un grupo de goombas doblados como origami, conocemos a Olivia, figura de esta forma de arte con papel que nos cuenta que su hermano se ha vuelto completamente loco y que tiene intenciones de apoderarse de todo el Mushroom Kingdom usando las fuerzas de Bowser quien por cierto, también ha sido doblado y dejado fuera de acción. El King Olly quien ahora se autoproclama Rey del Origami, tiene en jaque a todo el reino luego de haberse robado el mismísimo castillo de Peach, y haber doblado a sus habitantes en figuras de origami que hacen caso de sus ordenes sin chistar. Nuestra misión, eliminar los listones de colores que contienen al castillo y de ser necesario, unir fuerzas con nuestros antiguos enemigos.

La premisa de Paper Mario: The Origami King es una que hemos visto ya muchas veces en los RPG de Mario, tanto en los de Intelligent Systems, como en los de Alpha Dream. De nueva cuenta, un villano desconocido aparece en el Mushroom Kingdom para amenazar tanto a sus héroes, como a quienes consideramos sus villanos. Nuestro trabajo claro, es de nuevo cuenta embarcarnos en una aventura alrededor de las tierras del champiñón para salvar el día. ¿Argumento poco original? ¡Sin duda! Pero recuerda que la narrativa de los Paper Mario jamás se ha tratado de premisas, se trata sobre su guión y ese, te puedo decir, es verdaderamente destacado.

Al igual que pasa con sus antecesores, este nuevo juego más bien recarga todas sus esperanzas narrativas en su guión, el cual, te puedo decir que me ha dejado más que satisfecho, pues de nueva cuenta nos presenta a personajes sumamente bien elaborados que todo el tiempo están tirando diálogos llenos de sarcasmo y una forma de humor sumamente especial y disfrutable. Las situaciones se llegan a poner bastante bizarras por momentos con el objetivo de sorprendernos, y vaya que lo logran.

Esta forma de ser y de contar una historia es algo que indudablemente no es para todo el mundo. Si este es tu primer Paper Mario y te gustan los RPG, puede que te lleves una sorpresa para bien o para mal cuando te empieces a enterar de cómo es que funcionan las cosas aquí. Al menos en mi caso, he disfrutado enormemente cada una de las lineas que el juego nos va presentando pues como te decía, nunca sabes con qué locura te van a salir.

Puzzle + RPG

Los juegos de rol japoneses siempre se han enfrentando con una enorme disyuntiva cuando hablamos de sistemas de combate: mantenerse bajo su modelo tradicional, o aventurarse con nuevas y arriesgadas ideas que pongan en tela de juicio los fundamentos del género. Paper Mario, como serie, no ha sido ajena a nada de esto, pues luego de que sus dos primeras entregas se mantuvieran en una linea conservadora, las secuelas tomaron arriesgados pasos que de manera general, no dieron resultados tan satisfactorios. Sin miedo a lo anterior, Paper Mario: The Origami King se lanza de nuevo con alocadas ideas que buscan darle frescura a una fórmula muy bien conocida.

En esta ocasión, se dejan de lado las estampas y las tarjetas que hay que rellenar con pintura para tomar las bases de un JRPG por turnos, para mezclaras con mecánicas muy originales de puzzle. El sabor de los enfrentamientos dentro de Paper Mario: The Origami King es uno que en efecto, se sale de muchas convenciones que podrían chocar con algunas personas. Al menos en mi caso, toda la idea de justamente mezclar un juego de puzzle con la forma más básica de cómo es que funcionan los juegos de rol por turnos, ha funcionado de muy buena manera, pues justamente saca de la caja en la que podríamos tener cautivo a este género.

Lo mejor será ir por partes. Los enfrentamientos de Paper Mario: The Origami King parten de una forma bien conocida, es decir, vas caminando en cualquiera de los niveles del juego, te topas con algún enemigo y todo cambia a una fase de pelea. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes y muy, pero muy originales. En cada uno de los combates, Mario aparece en el centro de cuatro diferentes anillos divididos en casillas. Estos espacios son ocupados por los enemigos en cuestión. Nuestro primer trabajo es buscar alinearlos moviendo de manera horizontal y vertical cada uno de los espacios. El objetivo es dañar a la mayor cantidad de ellos en la menor cantidad de turnos.

La idea general es que cuatro enemigos estén sobre una linea vertical o que ese mismo número, esté acomodado horizontalmente en pares. ¿Te suena complicado? Sí, no te culpo. Sobre todo si alguien te lo explica así, todo puede sonar demasiado enredado, pero no tienes nada de qué preocuparte, pues una vez que tú mismo lo haces con los tutoriales del juego, todo cobra muchísimo sentido. El tiempo que tienes para alinear a todos tus enemigos es limitado, pero dejando presionado el botón +, puedes comprar más tiempo usando tus monedas.

Ahora ¿para qué te sirve alinear a los enemigos? Como te comentaba, uno de los objetivos dentro Paper Mario: The Origami King es acabar lo más rápido que puedas con todas las amenazas. Completar la alineación te da un par de ventajas. La primera es que el daño que haces en la fase de atacar se multiplica, y la segunda es que en un mismo turno, pues dañar a varios de ellos. Regresando un poco a las dos formas válidas que hay para alinear, te cuento que cuando consigues una fila vertical de enemigos, tendrás que usar el salto de Mario para ir dañando uno tras otro a tus rivales. Por su parte, cuando los tienes en una formación horizontal, tendrás que usar el martillo para generar la mayor cantidad de daño posible. Por cierto, las clásicas mecánicas de la serie de presionar A en el momento justo para aumentar el daño o para defendernos, están de regreso.

¿Qué pasa si no consigues resolver el puzzle? Pues primeramente, no recibes el bonus de daño y lo más seguro es que durante tu turno, no puedas atacar a todos los enemigos a los que te enfrentas. Mi consejo acá sería que si ves que no vas a poder alinear a todos, busques al menos juntar a la mayor cantidad posible. Ojo, otro tip importante, sobre todo cuando ves repleto el tablero de enemigos, es concentrarte en alinear a un solo tipo de ellos y de ahí partir.

Como seguro ya te pudiste dar cuenta, cada uno de los enfrentamientos de Paper Mario: The Origami King representa su propio puzzle. La dificultad de cada uno de ellos varía y va aumentando conforme progresas en la historia. Dependiendo de la complejidad del problema que se te pone enfrente, es el número de veces que se te permite mover vertical u horizontalmente los anillos de las arenas de combate. Al inicio y como normalmente pasa cuando empiezas a jugar un nuevo puzzle, es un poco complicado entender cómo funciona todo junto con sus reglas, pero créeme que en poco tiempo entrarás en este “mind set” perfecto. Algo que tengo todavía la duda es que según yo, hay veces en las que simplemente es imposible alinear a todos los enemigos, porque sí, para recibir el bonus de daño, tienes que haber alineado a TODOS los rivales que estén en la pelea.

Una vez que triunfaste o fracasaste en tu intento por resolver el puzzle para dejar bellamente alineados a tus enemigos, el combate de Paper Mario: The Origami King cambia a un modelo muchísimo más tradicional. Los ataques básicos de Mario se limitan al salto usando sus botas si vas a agredir una fila vertical, y al siempre confiable martillo si te irás por una alineación horizontal. Claro que la cosa no se queda ahí, pues nuestro plomero de papel cuenta con un par de trucos bajo la manga. Primero tenemos los ítems consumibles como por ejemplo, le famoso hongo rojo que sirve para recuperar nuestra salud o la flor roja que te permite lanzar bolas de fuego contra tus enemigos. De igual forma tenemos la cola de Tanooki para dañar horizontalmente, entre varios más.

Para complementar nuestros ataques básicos, está la sección de armas que potenciarán considerablemente nuestro poder ofensivo y además, nos dejarán dañar enemigos que de otra manera, no sería posible. Por ejemplo, las botas de metal además de generar daño, te dejan saltar sobre enemigos que tienen picos. También hay un martillo brillante que causa más daño que el normal. Vale la pena mencionar que estas armas se rompen luego de varios usos, recordándonos una mecánica muy tradicional de los RPG.

Ya para terminar esta parte, te cuento que en ciertas peleas, verás que alguno de los enemigos carga con una especie de botón. Mi consejo es concentrarte en atacar a ese en específico, pues cuando consigues ese ítem, Olivia tomará la forma de alguno de los jefes principales que ya hayas vencido, esto para generar una enorme cantidad de daño. Otro punto de apoyo que tienes en combate son los Toad que están en el público de las arenas. Dejando presionado Y, Mario comenzará a soltar monedas que atraerán a los Toad para que éstos nos puedan ayudar un poco como por ejemplo, dándonos un corazón para recuperar nuestra salud.

Al inicio sentirás que toda esta parte del combate tradicional de RPG está en segundo o tercer término, pues una vez que entiendes cómo ir resolviendo los puzzles, harás que tus primeras batallas se sientan como pan comido. Aquí te diría que no saltarás a conclusiones, pues como te comentaba, la dificultad de los alineamientos se va elevando de manera progresiva, además de que existen varios enfrentamientos que aunque resuelvas el puzzle correctamente, tendrás que sacar tus mejores habilidades como jugador de RPG por turnos.

Lo anterior me lleva a contarte sobre la enorme y sumamente creativa variedad de enemigos que el juego nos arroja encima, cada uno de ellos con su propia forma de agredirnos dependiendo de su tipo y del número que haya en el combate. Si hay muchos Shy Guys, puedes esperar a que se junten para echarte montón o en el caso de los Boo, éstos desaparecerán durante la fase de alineamiento, haciendo que las cosas se compliquen considerablemente. La situación también se pone muy buena cuando nos toca defendernos. Aquí, el juego me recordó un poco a los Mario & Luigi, en donde justamente, el leer los movimientos del enemigo para defenderte, es una mecánica completamente aparte muy disfrutable.

Pero ¿qué hay de los acompañantes? Lo primero que hay que decir es que sí, a lo largo de tu aventura conocerás a ciertos personajes que se sumarán como aliados de Mario y Olivia, los cuales, están increíblemente bien escritos y llevados, causando que generes lazos muy fuertes con ellos. De verdad, hay un par de momentos muy intensos con estos personajes. La mala noticia aquí es que su participación en combate es mínima, pues no podemos tomar control directo de ellos. De vez en vez, éstos atacarán para ayudarte un poco a terminar con los enemigos a los que estés enfrentando, pero no mucho más. Imagino que Intelligent Systems no quiso volver todavía más complejo todo el sistema añadiendo más partes. Sí, sin duda nos hubiera gustado que estos personajes fueran mucho más participativos en las peleas , pero qué se le va a hacer.

Entendido todo lo anterior, me parece que podemos pasar al tema de los jefes, pues aquí, la forma de combate vuelve a cambiar de una forma muy interesante. A diferencia de lo que pasa en las peleas normales en donde Mario está en el centro de la arena, en estos enfrentamientos el jefe es que el se encuentra en medio de todo. Nuestro trabajo es aproximarnos a ellos para atacarlos con alguna de nuestras habilidades. ¿Cómo logramos lo anterior? Pues bien, las casillas de los anillos de la arena ahora contienen diferentes tipos de parches. Las flechas dictan la dirección en la que camina Mario, mientras que existen otras que te pueden dar consejos de cómo atacar mejor al enemigo en cuestión o que te dan turnos extra. El objetivo es llegar a los parche de ataque, pues solo éstos te dejan agredir. La idea aquí es que durante la fase de alineamiento, traces el camino que Mario debe seguir para cumplir con su meta.

¿Te suena complicado? No me sorprendería si no fuera así, y la cosa no termina ahí. Cada uno de los jefes tiene un comportamiento y puntos débiles sumamente distintos al anterior. Nuestro trabajo en realidad, es hacer pruebas apoyándonos de las casillas de tips que te mencioné, para ver cómo es la manera más efectiva de atacar, pues además de poder usar nuestras armas tradicionales, Mario cuenta con un poder especial para estirar sus brazos como si fuera un acordeón. Para usar este poder, primero es necesario pararse sobre los parches que a su vez, activan los parches de la habilidad. Lo interesante aquí es que en ciertas ocasiones, la única manera de hacer daño efectivo es a través de este proceso.

Puede que con esta mecánica que al menos a mi, me recordó enormemente a una especie de juego de mesa, es donde más te quemes el cerebro para ver cómo puedes vencer a ese jefe, pero créeme que es brutalmente divertido, esto sin mencionar que como te decía, todos son sumamente diferentes entre ellos. Desde una tortuga porrista, hasta un dragón que escupe agua o por qué no, un estuche de colores, nunca sabes a qué te vas a enfrentar. Recuerda, los Paper Mario se pueden poner verdaderamente bizarros.

Algo que seguro te sorprenderá saber es que además de este tipo de batallas contra jefes, también hay enfrentamientos que podríamos considerar de acción, en los que básicamente tenemos que controlar directamente a Mario para hacer daño con nuestro martillo presionando B. Sí, como en cualquier juego de acción. Lo más extraño es que a pesar de que en efecto, la forma en la que se controla Mario cuando estamos explorando el mundo no está pensada para el combate en sí, la cosa funciona de muy buena forma, recordándome lo extraño, pero también fabuloso que es Super Paper Mario de Wii.

En su base, te puedes topar con que Paper Mario: The Origami King es un RPG sumamente básico ideal para los más novatos, sin embargo, conforme te adentras a él, te das cuenta de los sólidos y bien logrados que están sus fundamentos. Si a esto le agregas todas las alocadas y absurdamente originales ideas de puzzle de las que te hablé, tienes como resultado un producto muy único que indudablemente tenemos que destacar.

Inesperado viaje

Creo que una de las partes de por qué es que para muchos de nosotros, The Thousand Year Door es el punto más alto de esta serie, tiene mucho que ver con cómo es que el juego te hace sentir que estás en medio de un gran viaje, visitando todo tipo de alocados lugares que constantemente te están sorprendiendo. A pesar de que creo, Color Splash sí replica ese sentimiento de muy buena forma, me parece que en esta nueva entrega de Switch, Intelligent Systems finalmente le dio de nueva cuenta al clavo.

Antes de pasar a contarte más sobre cómo es que está compuesta la estructura del juego, creo que es importante detallarte un poco el tema de la progresión. En Paper Mario: The Origami King no tenemos algo como la experiencia para subir de nivel clásica del género. Cada que cumples ciertas actividades, Mario, por ejemplo, recibe un contenedor de corazón que aumenta su salud máxima. También tenemos algunos accesorios que puedes comprar con las monedas que principalmente te dan luego de las batallas. Esto objetos aumentan tu defensa o el tiempo que tienes para resolver los puzzles durante los enfrentamientos. Sí, podríamos decir que de alguna manera, las monedas podrían ser consideradas como los puntos de experiencia.

Pasando a la composición de niveles y forma como videojuego de Paper Mario: The Origami King, te cuento que se hicieron cambios muy interesantes en pro de hacernos sentir que todos estos espacios están íntimamente relacionados entre sí. Lo primero que hay que decir es que no existe un overworld de selección de niveles como en Color Splash, además de que el tema de los tubos que por ejemplo, nos servían para cambiar de mundo en Thousand Year Door, acá más bien solo hacen las veces de fast travel. Lo que te quiero decir es que básicamente puedes llegar “caminando” a cualquier lugar de este mundo.

A pesar de lo anterior, el diseño de los niveles de The Origami King se mantiene sobre la conocida línea de la serie, no obstante, podríamos decir que ahora son considerablemente más interactivos, al punto de recordarme cosas como el fabuloso Luigi’s Mansion 3. La cámara fija regresa y es utilizada de formas muy creativas para esconder diferentes cosas y recovecos utilizando la perspectiva. Los escenarios que recorres en este nuevo juego no solo son muy variados en temática y atmósfera, sin que están plagados de secretos de todo tipo.

Comencemos con el tema del confeti. Muy al inicio de tu aventura, se te otorgará la posibilidad de lanzar confeti. Éste papel que puedes obtener de casi cualquier lado y que vas guardando en una bolsa, muy parecido a cómo funcionaba la pintura en Color Splash, te servirá tapar algunos huecos que hay en el mundo. La gran mayoría de ellos solo te dan unas cuantas monedas, pero otros, son necesarios para descubrir algún secreto o para incluso, poder avanzar en la historia. Es una mecánica simple, pero muy disfrutable que en varias ocasiones se usa de formas muy creativas. Además, si eres de los completistas, te alegrará saber que el juego te avisa cuando haz tapado todos los hoyos de cierta área.

Los Toad juegan un rol muy importante dentro de esto juego. Siendo parte de las víctimas luego del ataque del Origami King sobre el Reino Champiñón, la gran mayoría de estos individuos terminaron en toda clase de lugares atorados o incluso, doblados en origami como parte de la flora y fauna. Conforme vas explorando, podrás ir encontrando y ayudando a todos ellos para que pueden regresar a sus vidas normales, no sin antes soltarte algún hilarante diálogo. Como te contaba, cuando estás en combate puedes pedir asistencia de los Toad. Entre más hayas encontrado mucho mejor. Poco a poco irás viendo cómo es que las gradas del lugar se van poblando con los famosos hongos. Muchas veces, dar con ellos es un puzzle en sí, por que te puedo decir que en efecto, estarlos buscando es una actividad muy divertida y hasta adictiva.

El ritmo de todo Paper Mario depende enormemente de cómo es que se nos van presentando los distintos escenarios y sobre todo, lo que hacemos dentro de ellos. Desde un misterioso desierto que guarda un gran secreto, pasando por un parque de diversiones de ninjas y hasta un basto océano, son solo algunos de los lugares que recorres en esta gran aventura y en los cuales, se guardan todo tipo de locas ideas y mini juegos que hacen que constantemente sientas que estás haciendo cosas muy diferentes. Me encantaría ahondar mucho más en todo esto, pero de verdad, te estaría arruinando muchísimas sorpresas. Solo te diré que el juego tiene zonas que nos recuerdan fuertemente a cómo funcionan los templos en The Legend of Zelda.

Una de las habilidades nuevas de Mario en este juego es la de poder estirar sus brazos como acordeón en ciertos puntos, parecido a la mecánica de cortar que vimos en Color Splash. Este poder sirve para resolver algunas situaciones y se maneja usando los censores de movimiento de los controles del Switch. La mecánica está bien y se disfruta, pero siento que tenía mucho más potencial que el que le vimos.

Así como un juego de rol depende enormemente de cosas como su historia y su sistema de combate, creo que la composición de sus escenarios y lo que puedes hacer dentro de ellos es igual de importante, sobre todo porque estas actividades sirven de muy buena forma para matar un poco lo repetitivas que pueden llegar a ser las peleas dentro del género. Te puedo decir que en este apartado, Paper Mario: The Origami King brilla intensamente, pues nos pone en medio de lugares que todo el tiempo te están sorprendiendo con nuevas ideas gracias a su profunda interactividad, además de que claro, ahora más que nunca, se sienten como parte de un todo.

Mundo de papel

La razón por la que Paper Mario es Paper Mario es bastante concreta. Cuando Intelligent Systems le planteó a Nintendo la idea de regresar al mundo de los RPG ya sin Square detrás de ellos, se toparon con la enorme limitante de memoria de los cartuchos del Nintendo 64, esto sin mencionar los problemas que tenía la consola para procesar modelos, texturas y escenarios complejos. ¿La solución? Tener personajes planos sobre escenarios 3D en donde la cámara era completamente controlada por el desarrollador y no por el jugador. El resto es historia y la temática del papel y de muchos más materiales, se han venido usando en diferentes franquicias.

Paper Mario: The Origami King es un juego que luce y se escucha sensacionalmente bien. Muchos, de manera bastante lógica, han comparado el apartado visual de este nuevo juego con lo que vimos en Color Splash. Y sí, en efecto, es claro que se usó el mismo motor gráfico y que en calidad general, tenemos algo muy, pero muy similar. Esto para nada es algo negativo, pues recordamos que al título de Wii U se le podía criticar cualquier cosa, menos cómo es que veía.

Casi puedes sentir la textura de todos estos diferentes tipos de papel y cartón que se utilizan para la creación de todos los elementos que vemos en pantalla. La gran diferencia de The Origami King en comparación con su antecesor, es el titánico trabajo que se hizo para convertir a prácticamente todos los habitantes del Mushroom Kingdom en figuras de origami. Puede que algunos vayan a pasar esto por alto, pero si te clavas, te puedes dar cuenta de que los modelos que vemos en pantalla, claramente tomaron como base figuras de origami reales. Sí, ese Boo y ese complejo Paratrooopa de origami, fueron doblados en la vida real para que los artistas 3D pudieran hacer su trabajo. Verdadero arte con papel.

¿Qué sería de un Paper Mario sin referencias a diferentes series de Nintendo? Pues Paper Mario: The Origami King no es la excepción y a lo largo de sus preciosos niveles llenos de colores, te toparás en más de una ocasión con guiños directos o indirectos tanto al mundo de Mario, como al de otras franquicias que la compañía de Kyoto. Una de las que más me sorprendió fue ver a los famoso cangrejos del arcade de Mario Bros., con todo y su tradicional forma de dañarlos poniéndolos panza arriba.

La música es otro punto que no decepciona de ninguna manera en Paper Mario: The Origami King. El uso de instrumentos clásicos de las grandes bandas de mediados de los cuarenta dominan gran parte de este precioso soundtrack, el cual, emana un fuerte sentimiento de aventura al cual es muy complicado resistirse, pero también, sabe cuándo cambiar su tono a algo más místico para representar el lugar en el que estamos. Algo que me impresionó es que el tema de batalla sí cambia dependiendo de la zona en la que estés, es decir, tenemos una selección de temas muy vasta.

Respecto al desempeño del juego tampoco hay quejas reales. Además de que no me topé con un solo bug o glitch a lo largo de la aventura, tenemos un juego que corre como mantequilla en el Switch. Estando conectado al dock alcanza una resolución de 1080p, mientras que en modo portátil luce espectacularmente bien en 720p nativo. Tal vez mi único mini problema en este apartado es que el juego carga constantemente siempre que por ejemplo, entras o sales de algún edificio. También hay momentos en los que para entrar a una batalla, el título tarda un par de segundos más de lo normal en hacer la transición.

Paper Mario: The Origami King es de esos juegos que te enamoran por la vista y que todo el tiempo te están endulzando el oido con su bella música. El cuidado y consistencia en la dirección de arte es algo indudablemente destacado, pues tomar algo tan complejo como el origami para transformarlo en modelos 3D corriendo en tiempo real, no es tarea sencilla. Por cierto, estos objetos súper realistas sacados de nuestros mundo, hacen acto de presencia de nueva cuenta y sí, otra vez te invade ese extraño sentimiento por ver algo que contrasta tanto con este mundo fantástico que se nos presenta.

El mejor desde Thousand Year Door, sin duda

La gran pregunta ¿es Paper Mario: The Origami King mejor, igual o peor que el legendario The Thousand Year Door? Muy complicado cuestionamiento por un montón de razones. La primera es que bajar de un altar a cualquier obra es algo casi imposible, pues tenemos muy arraigada dentro de la mente la idea de la gran calidad de una obra como la que menciono. Por otro lado está el hecho de lo diferente que era nuestra visión del medio cuando salió aquel clásico del Gamecube. 16 años han pasado y sin duda, eso afecta cualquier posible comparación. Lo que sí te puedo decir es que esta nueva exclusiva del Switch me recordó a muchos de los sentimientos que aquel título de 2004 me transmitió en su momento, sobre todo ese de estar en un gran viaje.

No, Paper Mario: The Origami King no es perfecto ni mucho menos, además de que lo arriesgadas que son algunas de sus ideas, pueden chocar con las convenciones de algunos. Siempre que se innova, suceden este tipo de cosas. Un alocado, muy fresco y sobre todo, bien logrado sistema de combate que básicamente mezcla un juego de puzzle con los fundamentos de un RPG por turnos; un guión que literalmente te hará reír a carcajadas en un momento y a la vez, llorar con inesperadas e intensas escenas; brillante y muy compleja dirección de arte que se ve perfectamente ejecutada por bellísimas gráficas; así como un intrincando diseño de niveles altamente interactivo, son solo algunas de los grandes valores de la nueva exclusiva del Nintendo Switch.