Así es como los fans rinden homenaje al 20 aniversario de X-Men

El cine de superhéroes ha gozado de una importante evolución desde que las primeras películas de este subgénero llegaron a la pantalla grande, sin embargo, cintas como X-Men, Daredevil, la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi y unas cuantas más tienen un lugar muy especial en el corazón de los fans, probablemente porque muchos las vimos siendo niños.

Como tal vez ya sabías, hoy se cumplen 20 años desde que la primera película live-action de los X-Men llegó a los cines, y no solo fue Hugh Jackman quien se tomó unos momentos de su día para celebrarlo, pues los fans también han decidido rendirle homenaje al filme con una serie de publicaciones en redes sociales, las cuales puedes ver aquí abajo.

When I was a kid I watched the X-Men animated show. Cyclops was my favorite hero at the time. He’s still top 3.

I though James Marsden was the perfect guy to play Cyclops because he looked so much like the cartoon.

I appreciate this movie A LOT.#XMen20 pic.twitter.com/dHrAVBhVLo — JΛY (@JayVillarreal_) July 14, 2020

“Cuando era niño veía la caricatura de los X-Men. Cíclope era mi héroe favorito en ese entonces. Sigue en el top 3. Creo que James Marsden era el tipo ideal para interpretar a Cíclope porque se parecía mucho al de la caricatura. Apreció esta película BASTANTE.”

Good lord… it feels like yesterday. The X-Men movie came out 20 years ago in this date. Yeah I geeked out during it. pic.twitter.com/CAGlre8gdt — Lamar the Revenger (@RevengerLamar) July 14, 2020

“Dios santo… parece que hubiera sido ayer. La película de los X-Men salió hace 20 años un día como hoy. Sí, me emocioné mucho durante ella.”

Happy 20 years to X-Men. Likely the most important comic book movie ever made. pic.twitter.com/MQynJjL1MT — Donovan Erskine (@Donimals_) July 14, 2020

“Felices 20 años a los X-Men. Probablemente la película de cómics más importante jamás creada.”

20 years ago today, X-Men was released in theaters. As the first big comic book movie of the new millennium, it set the tone for future productions, such as its own sequels, Sony’s Spider-Man films, the Dark Knight trilogy, and the MCU and DCEU. pic.twitter.com/G1BPFaHbMw — Platitudinous (29 days 🎊) (@Platitudinous_X) July 14, 2020

“Un día como hoy de hace 20 años, X-Men fue estrenada en cines. Como la primera grande película de cómics del nuevo milenio, sentó las bases para futuras producciones, como sus propias secuelas, las películas de Spider-Man de Sony, la trilogía de The Dark Knight, el MCU y DCEU.”

On this day 20 years ago, ‘X-Men’ was released in theaters. The film made $296.3 million at the box-office, spear-heading the modern superhero era of movies #xmen #XMen20 pic.twitter.com/KtStzcBfcR — The Drive-In (@thedriveinpod) July 14, 2020

“Un día como hoy de hace 20 años, ‘X-Men’ fue lanzada en los cines. La película recaudó $296.3 millones de dólares en taquilla, impulsando la era moderna de películas de superhéroes.”

