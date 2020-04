Review – Final Fantasy VII Remake

RPGs de leyenda

Final Fantasy nunca le ha temido a reinventarse, de hecho, podríamos decir que luego de su sexta entrega, el meterse directamente con su propia fórmula, bases y claro, fundamentos del JRPG, se ha convertido en parte de su ADN, esto a expensas de riesgos que la han llevado a tener excelentes resultados en algunas ocasiones pero en otros, entregas que pueden ser cuestionadas fuertemente en varios de sus apartados. Todo lo anterior ha provocado que hablar de la historia de los juegos de rol japoneses, sea completamente imposible sin tocar el legado de la franquicia que dramáticamente salvaba la vida del legendario Square Soft cuando la fantasía comenzaba haya por 1987 en el Famicom. Sin duda alguna, uno de los estandartes que ha sido clave para forjar el mito que hay detrás de toda esta saga es y siempre será, Final Fantasy VII, título creado por varias leyendas actuales del medio que luego de una agónica espera, finalmente está recibiendo su esperada reimaginación. Final Fantasy VII Remake es mucho más que solo nostalgia. Final Fantasy VII Remake es un fabuloso viaje que nos recuerda por qué es que esta franquicia ostenta el trono a pesar de que con cada entrega se va en todo tipo de direcciones.

La historia de cómo es que Final Fantasy VII se hizo realidad en 1997, es una de las más interesantes del medio, pues luego del drama que se vivió entre Nintendo y Square que derivó en un importante divorcio entre ambas compañías, Hironobu Sakaguchi, creador de la serie que como te decía, se encargó de salvar de la banca rota a la compañía, finalmente se salía de la ecuación, esto claro, no sin antes habernos entregado al increíble Final Fantasy VI. Un ya experimentado Yoshinori Kitase tomó las riendas de lo que sería el futuro de la serie dentro del mundo de las gráficas 3D y sobre todo, de las súper producciones. El CD había llegado a los videojuegos, por lo que los también padres de Super Mario RPG, decidieron dar el salto al prometedor PlayStation. Tetsuya Nomura se subió al barco como diseñador de personajes y comenzó a forjar una historia que ha quedado grabada en este medio con letras de oro. Debido a todo lo anterior, la idea de traer de regreso a un juego con tanto abolengo y legado no fue algo trivial, y después de haber acabado con lo que en realidad es, solo la primera parte de un todo, me queda claro que la ahora Square Enix se tomó el proyecto sumamente en serio, al punto de que estamos hablando de lo que bien podría ser considerado un Final Fantasy completamente nuevo.

De vuelta a Midgar

Es complicado decidir por dónde empezar a hablar de Final Fantasy VII Remake debido al muy profundo trabajo de reestructuración que se hizo respecto a la obra original, sin embargo, creo que lo más correcto sería meternos primero con el asunto de la narrativa, pues sin duda alguna, fue uno de los elementos clave por los cuales, miles de personas no solo se enamoraron del juego en cuestión, sino de todo un género o incluso del medio entero de los videojuegos. De entrada, te puedo decir que se hizo un trabajo espectacular en el tema de la narrativa, haciendo ajustes aquí y allá para tener un guión más sólido, pero de manera general, respetando la historia que se nos contó hace ya 23 años.

Al igual que en el clásico del PlayStation, en Final Fantasy VII Remake tomamos el control de Cloud Strife, mercenario con un alto grado de entrenamiento militar que a lo largo de la historia, poco a poco va mostrando sus verdaderas intenciones y sobre todo, dejando entrever su pasado. La aventura arranca cuando el héroe se encuentra en medio de una arriesgada misión con miembros de Avalanche, un grupo de rebeldes que está atacando un reactor perteneciente a Shinra, malvada corporación que está sobreexplotando una sustancia conocida como Mako y que como consecuencia, está acabando con la ecología del planeta entero.

Ahí conocemos a varios de los personajes principales como Barret, Wedge, Jesse, Biggs y demás involucrados con la revolución de Avalanche. Después de cumplir con el objetivo y darnos cuenta de que nuestras acciones también generan daños colaterales sobre inocentes, poco a poco se nos va presentando la gran imagen de todo lo que envuelve al universo que se vive en Midgar, ciudad futurista en donde se llevan a cabo todos los hechos que se nos van contando a lo largo de Final Fantasy VII Remake.

Si bien, el argumento principal de este nuevo rostro de Final Fantasy VII es el mismo que se nos presentó en 1997, prácticamente todo el guión fue reconstruido, esto para darle mucha más profundidad al relato y a los personajes que lo componen. No me mal interpretes, la forma de estos individuos sigue siendo muy caricaturesca, es decir, una vez más tenemos personalidades muy definidas y hasta exageradas por momentos. Cloud sigue siendo este ser misterioso sin muchas ganas de sonreír. Barret es el rudo que en realidad cuenta con un gran corazón, mientras que Tifa y Aerith son estas waifus completamente pensadas para que te enamores de ellas rápidamente. Si me lo preguntas, Square Enix tomó la decisión correcta al mantener el tono de estos conocidos y sobre todo, amados personajes, lo cual, desemboca en una historia bastante ingenua sobre el bien y el mal que sin duda alguna nos recuerda a los tiempos en los que fue escrita.

Algo que seguramente te encantará saber es que Final Fantasy VII Remake está fuertemente cargado de cinemáticas, todas ellas en tiempo real. Estoy completamente convencido de que muy buena parte de los esfuerzos y presupuesto del proyecto, se fue justamente en crear estas elaboradas secuencias que ilustran de una manera sumamente tangible todos los hechos de esta historia, dejando de lado lo abstractas que podían ser algunas escenas del juego original en las que solo corrían cuadros de texto. Además, es importante recalcar que absolutamente todos los diálogos dentro del título, sin importar qué tan relevantes sean, están actuados con voz, misma que se puede poner en inglés o japonés con la posibilidad de textos en español.

Otro de los grandes cambios de este remake en el apartado de la narrativa, es que el universo de Final Fantasy VII se amplió considerablemente al tener a NPCs mucho más participativos. En ciertas secciones del juego, como por ejemplo, tu primera llegada a los Slums del Sector 7, se te dará algo de libertad para interactuar con los habitantes, esto por medio de sidequests en los que se te cuenta mucho más de su situación. Los temas sociales, de clase, políticos y claro, ecologistas de todo este universo, ahora se tocan de una forma mucho más profunda. Justo en estos puntos en específico comenzarás a notar cómo es que Final Fantasy VII Remake se separa del juego en el que está basado, además de que claro, es uno de los grandes pretextos para ampliar su duración.

Para rematar, el juego también cuenta con secciones muy a la Uncharted en las que si bien, tenemos el control del personaje, éste solo puede caminar y moverse sobre cierta línea. Lo anterior se usa para expandir la narrativa a través de diálogos mucho más íntimos entre los personajes, así como para darle un sentido más cinemático a toda la experiencia que se nos está presentando. La buena noticia es que estas partes fueron introducidas en los lugares correctos y al menos para mi, fueron momentos sumamente disfrutables.

Hablando de duración, tenemos la pregunta que ha venido rondando a este lanzamiento desde que fue anunciado ¿cuánto te toma completar Final Fantasy VII Remake? Al menos en mi caso, el contador quedó en poco más de 35 horas cuando la historia concluyó después de 18 capítulos. Considerando que dejé algunas tareas inconclusas, te diría que ese número se puede elevar aún más. Para mi, sin duda es una cantidad suficiente de juego, pues vale la pena recordar que estamos frente a la primera parte de una potencial trilogía. ¿En qué punto acaba? Eso no te lo revelaré para evitar spoilers, sobre todo para quienes nunca han jugado Final Fantasy VII, pero vale la pena recordar que en reiteradas ocasiones, Square Enix señaló que este título acabaría en la sección de Midgar del juego original… aunque puede que te lleves una sorpresa en al capítulo 18.

Muchos, muchos cambios

Meterse con uno de los grandes clásicos de todos los tiempos siempre será un movimiento arriesgado, sobre todo hoy en día cuando las audiencias cada vez son más amargas, complicadas, caprichosas y sobre todo, con una capacidad de asombro sumamente baja. Por supuesto, todo esto causa que complacerlas sea todo un arte que nadie domina, nadie. Cuando en 2015 se nos anunció que Final Fantasy VII Remake había entrado en producción bajo la batuta de Kitase, Nojima, y Nomura, se vivió una gran emoción y a la vez, muchas dudas, pues se nos informaba que el proyecto estaría dividido en más de una parte, es decir, no se nos entregaría un remake o remasterización convencional.

En efecto, Final Fantasy VII Remake no es una reimaginación como la que hemos visto en el pasado, incluso te puedo decir que va más allá de por ejemplo, lo que Capcom ha hecho recientemente con Resident Evil. En este caso, Square Enix ha roto muchas de las convenciones de estos términos y claro, de su propia obra para darle un sabor que se siente familiar pero a la vez, completamente fresco. Sí, se nos cuenta la primera parte de aquella historia de 1997, pero en términos de estructura, diseño de niveles y gameplay general, tenemos cambios de raíz sumamente importantes.

Antes de pasar a contarte del sofisticado nuevo sistema de combate que Square Enix desarrolló para Final Fantasy VII Remake, creo que es importante hablar un poco sobre la estructura que tiene el juego y de una buena vez, quitar de la mesa cualquier duda que se pueda tener al respecto. Al igual que pasaba con el título en el que se está basando, aquí estamos frente a un RPG muy lineal. Ojo, no estoy usando el término lineal como una palabra despectiva o peyorativa. No sé bien en qué momento esta palabra en específico tomó ese tono negativo. Tal vez la invasión de los supuestos mundos libres o abiertos no ha afectado más de lo que podríamos considerar.

Regresando al punto. Sí, Final Fantasy VII Remake también es un RPG en el que vas siguiendo una línea muy bien delimitada, pues recuerda, estamos hablando de un juego sumamente cargado a la parte narrativa. A pesar de lo anterior, no es como que no tengas ningún poder de decisión sobre lo que vas haciendo. Como te comentaba en la sección anterior de esta reseña, hay momentos en los que el juego te suelta un poco de la mano para poder cumplir con actividades opcionales. La primera de ellas con la que te toparás, se da cuando despertamos después de haber volado el primer Mako Reactor. Aquí, se nos otorga la posibilidad de explorar un poco los Slums del Sector 7 para conocer más de ellos.

Seguro que te sorprenderá ver cómo es que esta área en específico fue ampliada con varias calles, comercios y demás elementos, a diferencia de lo pequeño que era en la obra original. Los sidequests que aquí te dan tienen que ver con ayudar a los habitantes. Encontrar a unos niños perdidos, buscar chocobos que se soltaron, acabar con ratas que se están comiendo las provisiones de un vendedor y demás misiones, se te irán presentando poco a poco. De ti dependerá si las haces o no. También es posible ir a la tienda a comprar ítems, armas y hasta materia. ¿Son relevantes estas actividades? En términos narrativos no tanto, pero sin duda alguna son divertidas de completar. Te repito que todo esto es opcional, si quieres, te puedes seguir directo con la historia principal, solo ten en cuenta que una vez que avances, esas tareas en específico de ese lugar, ya no podrán ser completadas. Recuerda, no es un juego de mundo abierto.

¿Existe un overworld o algo por el estilo dentro de Final Fantasy VII Remake? La respuesta simple es no. A pesar de que en cierto momento avanzando de la historia, se te abren varias de las zonas que ya habías visitado en el pasado para completar más sidequests, la realidad es que no existe algo como un área completamente abierta en la que puedas ir a grindear para subir de nivel o encontrar más tesoros. Recuerda que estamos frente a una primera parte que solo incluye la sección de Midgar de este juego. ¿Dicha decisión afecta la experiencia? Pues depende de con qué ojos lo mires. Desde mi perspectiva, un RPG o cualquier juego en general, para nada tiene que echar mano de un “mundo abierto” para ser considerado bueno. Creo que la aproximación que Square Enix le dio a todo este asunto es la correcta. Ya basta de usar la palabra “lineal” como algo necesariamente negativo.

Pasándonos a qué pasa con las secciones del juego cuando ya nos encontramos en los quests principales, aquí también tenemos varios cambios de los cuales vale mucho la pena hablar. Partes como el llegar del Sector 5 al 7 con Aerith, el cementerio de trenes, el ataque al segundo reactor o cuando te infiltras a las oficinas de Shinra, fueron ampliadas considerablemente. Lo que te quiero decir con esto es que zonas que te tomaban unos cuantos minutos completar en la obra original, en este remake te llevarán un par de horas. Square Enix construyó calabozos completos sumamente bien diseñados en los que te topas con un enfrentamiento memorable cada poco tiempo. En estas partes también sentirás algo de libertad pues si bien, seguimos ante pasillos claramente delimitados, el girar en otra dirección a la indicada, suele premiarte con algún ítem u otro premio. Nada del otro mundo, pero indudablemente disfrutable.

Estos calabozos no solo están repletos de grandes combates, también hay momentos en los que el juego se toma su tiempo para cambiar un poco el ritmo con otro tipo de mecánicas. Además de que existen mini juegos de cosas como lanzar dardos o bailar, también hay momentos en los que se te pedirá manejar una mano mecánica gigante para poderte abrir paso, o colgarte de una serie de pasamanos para poder cruzar del otro lado. Son estos mini puzzles que si bien, no redefinen por completo la experiencia que estamos teniendo, sí ayudan a que el ritmo del juego sea mucho más disfrutable.

Sublime sistema de combate

Mi percepción de lo que Square Enix estaba haciendo con Final Fantasy VII Remake cambió completamente cuando en E3 del año pasado, pude probar por mi mismo cómo es que funcionaba su sistema combate. En cuanto tomé el control y comencé a usar los diferentes comandos y a ver cómo es que la mecánicas fluían y se integraban entre sí, me quedó claro que estábamos frente a algo verdaderamente especial y que sobre todo, fiel a cómo es que siempre ha funcionado la saga intentando reinventar los fundamentos de los RPG japoneses.

El combate de Final Fantasy VII Remake es una perfecta conjunción entre lo más clásico del género, y en cómo es que la acción y mecánicas mucho más frenéticas, se han ido incluyendo poco a poco en diferentes entregas. Todo este sistema está dividido en varias partes, cada una con su propio objetivo y relevancia en donde uno no puede funcionar bien sin el otro. Creo que aquí es en donde reside la personalidad del combate de este juego, en que si bien, dar un espadazo con Cloud se siente increíble, su esencia se perdería rápidamente sin que fuera complementado con el dar una orden a través de un menú mientras la acción se congela casi por completo.

Comencemos con la parte de la acción. Cada uno de nuestros cuatro personajes principales tiene una forma de ataque básica usando el botón de cuadro. Cloud da golpes con su espada, Barret dispara a distancia con su ametralladora, Tifa genera ataques usando sus puños y piernas mientras que Aerith, lanza magia con su báculo. Además, todos cuentan con una acción especial usando triángulo. Cloud puede cambiar a un modo agresivo en el que sus ataques son mucho más rápidos para generar más daño, sin embargo, cuando está en este modo, queda vulnerable a agresiones enemigas. Barret lanza un tiro cargado, Aerith una magia especial y Tifa da un golpe de gancho.

Dejando apretado el botón de cuadro, el personaje que estés controlando irá armando combos de manera automática, aunque en cualquier momento puedes cancelar la cadena para defenderte. Hablando de defensa, te cuento que con círculo puedes hacer un movimiento para esquivar ataques, mientras que con R1, te podrás cubrir tal cual y así, reducir un poco el daño de cualquier agresión en tu contra. Los ataques simples que nosotros realizamos, no solo sirven para generar daño en los enemigos, sino que en realidad, su principal función es la de llenar las barras de ATB.

Sí, el famoso Active Time Battle, mejor conocido como ATB, está de regreso en Final Fantasy VII Remake, y su integración con todo el sistema de acción, es sublime. Una vez que atacaste lo suficiente con cierto personaje usando cuadro o triángulo, tus barras de ATB se llenarán para poder dar un comando justo como lo hacíamos en el juego original o en cualquier otro RPG por turnos que usara este sistema de combate. Presionado X en el DualShock 4, harás que el tiempo básicamente se congele y que se abra un menú de acciones. La acción no se detiene por completo, pues puedes seguir viendo que los personajes y enemigos se siguen moviendo lentamente, esto, además de verse muy espectacular, te da un amplio tiempo para decidir qué hacer. En el menú de comandos que te menciono, puedes elegir entre tres diferentes cosas: usar una habilidad, una magia o un ítem.

Las habilidades son poderes o movimientos específicos de cada personaje y no cuestan puntos de magia, sino solo barras de ATB. De hecho hay acciones en específico que requieren de tener las dos barras de ATB cargadas para poder ser usadas. Por su parte, las magias, las cuales funcionan a través de la materia de la cual te hablaré un poco más adelante, pueden ser aprendidas por cualquiera y hacen daño elemental de cosas como fuego, hielo, viento o electricidad. Por su parte, en la sección de ítems podrás elegir entre lo que traigas en tu inventario para recuperar tu salud con pociones o tus puntos de magia con Ether. También podrás echar mano de los famoso Phoenix Down para revivir a alguno de tus personajes caídos en batalla.

Cualquier acción que quieras realizar dentro del menú de comandos necesita que al menos una barra de ATB esté cargada, además de que claro, las magias también requieren de Magic Points para poder funcionar. Es importante también mencionar que para que las barras de ATB de cierto personaje se carguen rápidamente, debemos de estar en control y atacando con cuadro nosotros mismos; es decir, si quieres lanzar una magia o una habilidad con Tifa inmediatamente, es necesario que tomes el control de ella, pues de lo contrario, sus barras se irán llenando lentamente mientras está actuando por su cuenta. Lo anterior me lleva a otra mecánica sumamente disfrutable que se da dentro del combate de Final Fantasy VII Remake: estar caminado constantemente de personaje.

Cuando comencé a jugar, pensé sería suficiente con estar dando ordenes a distancia sin tener que cambiar de personaje constantemente. Usando R2, es posible abrir el menú de comandos de un personaje que no estés controlando directamente. Digamos que estás peleando con Aerith y vez que una de las barras ATB de Cloud se ha llenado y necesitas que te recupere la salud, pues justamente con el comando que te menciono, le puedes pedir que haga cierta acción sin tener que pasar a tomar completo control de él. Esto claro, le agrega muchísimo dinamismo al combate. Regresando al cambio de personajes, te cuento que en cualquier momento de un enfrentamiento, usando los botones de arriba y abajo del D-Pad, podrás cambiar a cualquier miembro de tu party para tomar control directo de él o ella.

La variedad de enemigos y enfrentamientos épicos con jefes, son otro de los grandes fuertes de Final Fantasy VII Remake. Además de que la mayoría de ellos son débiles a ciertos elementos de nuestras magias, cada uno cuenta con su propio patrón y forma de atacar. Lo que sí comparten es una barra adicional a la de su vida, la cual, podríamos comparar con la de postura de Sekiro. Por ejemplo, si cierto enemigos es débil contra la electricidad, entre más lo ataquemos con esa magia, su barra amarilla se llenará más rápidamente. Una vez que ésta quede llena, nuestro contrincante entrará en una fase de aturdimiento en la que le podremos hacer gran daño. Aquí es donde más se aprecia el elemento de estrategia al momento de combatir. Si Barret cuenta con magia de fuego por ejemplo que daña al jefe que tenemos enfrente y los otros dos no, pues lo más lógico sería controlar la mayor cantidad de tiempo posible a nuestro rudo amigo y que el resto de la party esté como soporte para sanarlo cuando sea necesario. Ten cuidado, pues hay momentos en los que el personaje con el que estás haciendo más daño, también puede ser aturdido o dormido, por lo que no tendrás más opción que cambiar y buscar otro camino para alcanzar la victoria.

Sé que todo esto puede sonar sumamente complicado y hasta rebuscado, sin embargo, te aseguro que te acostumbrarás en muy poco tiempo gracias a lo intuitiva que es toda la interfaz de controles que ha diseñado Square Enix. Final Fantasy VII Remake por un lado es un fabuloso RPG de acción con fuertes tintes de un sofisticado hack & slash y al mismo tiempo, es un RPG por turnos en el que la estrategia es vital para poder salir adelante. No, no creas que va a ser posible triunfar olvidándote del menú de comandos, ni tampoco creas que medio peleando directamente, te podrás salvar. Son varios ingredientes que se tienen que conjugar y cuando lo hacen, dan como resultado uno de los mejores sistemas de combate que me haya tocado experimentar en un juego del género. Vale la pena mencionar que el juego cuenta con una dificultad Classic, en la que los personajes atacan automáticamente para que tú solo te concentres en el menú de comandos. Yo no lo recomiendo, pero cada quien.

Pasando al tema de progresión y personalización, tenemos que a diferencia de lo que pasa con todo el sistema de combate en donde Square Enix buscó algo completamente nuevo, en estos apartados se decidió tomar un camino mucho más conservador. Además de la clásica subida de nivel que mejorará los stats generales de tus personajes gracias a la experiencia que vayan sumando en batalla, tenemos de regreso a la materia, elementos con diferentes propiedades. Estas esferas de colores que se van añadiendo a tus armas y parte de tu equipo, tienen diferentes funcionalidades. Además de ser la base para las magias elementales, también tienen otro tipo de propiedades, algunas completamente nuevas para este remake.

Por ejemplo, hay unas que te brindan nuevas habilidades y movimientos como un golpe especial para Cloud después de dar un giro. También tenemos que algunas de ellas ayudan a que nuestras barras de ATB se carguen más rápidamente o que sea posible analizar a los enemigos para saber a qué son débiles y cómo es mejor atacarlos. Lo que te quiero decir con todo esto es que las materias no solo sirven para tener diferentes tipos de magias. La configuración y cómo es que colocas estos elementos en cada uno de tus personajes, dependerá de ti. Te recomiendo tomarte tu tiempo para hacer esto de la manera más cuidadosa posible, pues al ser algo tan libre, es posible que tengas un equipo desbalanceado.

Las materias de summon también están de regreso. Éstas esferas especiales te permiten pedir ayuda de seres mágicos en ciertas peleas de mayor dificultad. De igual forma tú decides a qué personaje asignarle qué summon. Por su parte, los Limits están dentro de nuestras opciones al momento de pelear. En caso de que no sepas qué es esto, pues básicamente son ataques especiales que tiene cada personaje y que normalmente hacen mucho daño o que en el caso de Aerith, te pueden ayudar a sanar a toda tu party de un solo golpe.

De lado de las armas, te cuento que además de ir obtenido diferentes tipos de ellas con distintas propiedades para cada personaje, es posible irle haciendo mejoras por medio de los SP points, mismos que se te dan cada vez que subes de nivel. Más que mejorar las armas como tal con estos puntos, estamos hablando de una especie de árboles de habilidades que en Final Fantasy VII Remake se nos presentan en forma de sistemas solares. Además de poder subir cosas como nuestro ataque, defensa y puntos de magia, es posible añadir nuevos slots para que el arma en cuestión pueda albergar más materia, o subir nuestra velocidad. Al igual que pasa con la materia, acá deberás de elegir bien qué arma te conviene más y cómo es que la irás haciendo avanzar.

Por más que le rasqué, no encontré defectos de consideración en el gameplay del juego más allá de que la cámara sí se llega a alocar un poco cuando estás en lugares cerrados y que en ciertos momentos, puede que te encuentres batallando por atacar a un enemigo en específico cuando estás en medio de una pela con varios.

Sin lugar a dudas, la gran estrella de Final Fantasy VII Remake es su sistema de combate. Square Enix ha construido algo verdaderamente especial que creo yo, tendrá un impacto en el futuro de los RPG de acción que busquen agarrarse de las raíces del género, sobre todo de cómo es que se interpreta en Japón. Pelear con cualquiera de los cuatro personajes principales es toda una experiencia por lo diferentes que son entre ellos, pero lo más valioso es justamente cómo es que absolutamente todas las partes e ideas, trabajan en conjunto como una máquina perfectamente bien aceitada. Es verdaderamente adictivo entrar en batalla. Por cierto, el juego cuenta con ciertas secciones completamente pensadas para solo pelear, además, te comento que no hay random encounters, todos los enemigos están a la vista antes de que entremos en modo de batalla como tal.

Mundo que enamora pero…

Una de las cosas más llamativas de cualquier remake, remasterización o cómo sea que le quieras llamar, es el trabajo que se haga en el apartado visual y sonoro. Creo que sobre todo, esa generación de juegos que inauguraron la era de la gráficas en 3D, son los que naturalmente, peor la han pasado con el paso del tiempo. No me mal interpretes. Creo firmemente en los logros técnicos de la época y encuentro un especial encanto en cómo es que se veían los juegos de PlayStation, Nintendo 64 o Sega Saturn. Hablando de manera específica de Final Fantasy VII, tenemos que aceptar que esos fondos prerendereados y modelos chibi con bajísimo conteo de polígonos, ya lucen como algo sumamente rústico que por supuesto, daban mucho margen de mejora para este remake.

En temas visuales sobre Final Fantasy VII Remake te tengo noticias excelentes, pero también unas no tan buenas. Como seguramente ya lo apreciaste en varios tráilers así como en el demo que se liberó hace unos días, el juego hace que Unreal Engine se vea como nada; es decir, en más de una ocasión tu quijada tocará el suelo cuando veas lo que se logró en términos gráficos con este juego. Las calles y varias zonas de Midgar lucen espectacularmente bien, además de que se le puso especial énfasis en transmitir un gran sentimiento de escala al presentar fondos muy bien logrados de cosas como los Mako Reactores y la columna principal de esta ciudad futurista.

A pesar de lo anterior, temo decirte que el juego sí cuenta con cierta inconsistencia gráfica que seguro notarás terminando en ser segundo capítulo. Sobre todo cuando es de día y te encuentras en esta zonas que puedes explorar con cierta libertad para completar algunos sidequests, es muy común toparte con texturas que simplemente no están ahí o con assets que parece que no fueron terminados por su bajísimo nivel de detalle. Al inicio pensé que era una especie de bug, pero en realidad son cosas que no están presentes. Ni qué decir de los NPCs más genéricos, éstos saltan completamente a la vista porque no recibieron ni un cuarto de la atención de los personajes principales. Es bastante raro ver a este Cloud o a esta Aerith súper detallados, hablando con un ser humano que parece haber salido de un juego de pasada o antepasada generación. Igualmente se notan animaciones faciales muy acartonadas y mal logradas, junto con un lip sync al que indudablemente le faltó trabajo. ¿La buena noticia? Creo que son problemas que se pueden solucionar con un parche.

Otra muy buena noticia es que el desempeño del juego es impecable. Al menos en PS4 Pro, el framerate se mantiene limpio y sumamente estable a 60 cuadros por segundo, con todo y que sí hay batallas sumamente caóticas en las que están volando toda clase de efectos y partículas en el aire.

Resumiendo lo anterior, tenemos que Final Fantasy VII Remake puede pasar de verse como uno de los juegos más impresionantes gráficamente de esta generación, a algo verdaderamente deficiente. Donde no hay falla es en la dirección de arte, la cual, recrea todo este estilo futurista de cyberpunk con elementos de fantasía de una fabulosa manera. Sobre todo al inicio, es indescriptible el gran sentimiento que te da estar recorriendo las calles de esa Midgar abstracta que se nos presentó hace más de 20 años en el PlayStation.

La música siempre ha sido muy importante para Square Enix por la forma en la que aporta a toda la experiencia que se nos está presentando. Desde ahora, creo que podríamos ir diciendo que Final Fantasy VII Remake luce la mejor banda sonora de este año. La manera en la que el propio Nobuo Uematsu y Masashi Hamauzu reorquestaron la ya de por sí impresionante música del juego original, es algo que te hará vibrar seas o no fan de esta saga. De verdad, no existe un momento a lo largo de todo este gran viaje en el que no se nos esté endulzando el oído con alguna melodía de antología.

No te voy a mentir, la verdad fue bastante duro el pasar de estar impactado por lo que mi PS4 Pro me estaba mostrando en mi pantalla 4K, a estos assets sin forma ni textura o a NPCs que parecen haber sido sacados de otra época. Te diría que en general, el juego se ve y se escucha sensacionalmente bien, pero al menos a mi, sí me queda ese trago amargo de que esperaba tener una experiencia completamente redonda en temas de presentación visual.

Parte de un todo

Algo que hay que entender muy bien es que Final Fantasy VII Remake es la primera parte de un todo, probablemente de una trilogía. Esta es la primera aproximación a uno de los proyectos más ambiciosos en toda la historia de Square Enix. La verdad es que no tengo ni idea de qué camino vaya a tomar Nomura para la siguiente parte, probablemente uno que no nos imaginamos. Por ahora, te puedo decir que los esfuerzos hechos para hacer este juego una realidad son de admirarse, pues no estamos hablando de un retoque para vendernos el mismo juego, estamos hablando de que básicamente se hizo un Final Fantasy completamente nuevo y al menos en mi caso, uno que me ha recordado por qué es tan especial esta serie que la verdad, había tenido medio en el olvido desde justamente su séptima entrega y claro, los fabulosos Tactics.

Por su misma naturaleza, Final Fantasy se ha convertido en una serie que desde su octava entrega, perdió bastante de mi atención, esto bajo el entendido de que su legado e impacto en mi vida como videojugador, siempre estará presente. Había pasado una gran cantidad de tiempo desde que la franquicia estrella de Square Enix no me regresaba a ese sentimiento de aventura mucho más inocente e ingenuo que a muchos de nosotros cautivó cuando éramos niños. Final Fantasy VII Remake ha sido un fabuloso viaje del cual hubiera preferido no regresar. Final Fantasy VII Remake también es un recordatorio de que no todo tiene que ser de “mundo abierto” para alcanzar altos estándares de calidad. Final Fantasy VII Remake es prueba de que si bien, podemos tener grandes proyectos con altísimos valores de producción, la inocencia aún tiene cabida en este medio tan lleno de magia.