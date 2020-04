¿Cuánto dura Final Fantasy VII Remake?

Estamos a menos de una semana para el lanzamiento del anticipado Final Fantasy VII Remake, y el hype por esta nueva entrega está por los cielos. Aunque estoy seguro que la gran mayoría se siente muy emocionado por finalmente tener este título entre sus manos, hay una duda que nos ha estado dando vueltas por la cabeza desde que se reveló que el juego sería dividido en múltiples partes: ¿Cuánto durará esta primera? Aquí te decimos el tiempo que nos tomó a nosotros completarlo.

Antes que nada, es importante aclarar que Final Fantasy VII Remake no es un juego de mundo abierto, por lo que no esperes tener un monstruoso mapa lleno de puntos de interés. Sin embargo, esto no es para nada un defecto, ni algo que debería tomarse como algo negativo, pues cada área del título se siente sumamente detallada y llena de vida. La historia sigue un camino lineal acompañado de misiones secundarias que se nos van presentando en diferentes secciones de la narrativa, y que además de añadir más tiempo de juego, también nos cuentan detalles adicionales sobre los personajes de este fantástico universo.

Dicho esto, nuestro primer playthrough de la historia nos lo aventamos en unas 35 horas, pero como te dije anteriormente, si decides explorar cada rincón de cada área, y decides completar todas las tareas adicionales que el título te ofrece, podrías ampliar esta cantidad por unas cinco o hasta 10 horas más. Aunque muchos consideren que esta es una duración muy corta para un JRPG, te puedo garantizar que cada segundo dentro de Final Fantasy VII Remake vale la pena, y si eres fan de este tipo de juegos, lo nuevo de Square Enix no te va a decepcionar. Si quieres un análisis más puntual sobre este título, recuerda echarle un vistazo a nuestra reseña escrita.

Final Fantasy VII Remake sale a la venta el 10 de abril, exclusivamente para PlayStation 4.

Fuente: Atomix