Review – Bloodstained: Curse of the Moon 2

Retro por definición

El término “retro” es uno que ha invadido nuestro vocabulario desde hace ya un buen tiempo, pero ¿qué quiere decir en realidad? Sin hacerte el cuento tan largo, te cuento que esta palabra se refiere a una obra moderna que quiere lucir y sentirse como algo del pasado, no a un juego “clásico” o viejo. Prácticamente desde que Inti Creates terminó su maravillosa labor con los Mega Man Zero y ZX, se ha dedicado a justamente intentar traer de regreso el sentimiento de jugar títulos de la época dorada de los 8, 16 y hasta 32 bits. Prueba de lo anterior es su serie de Gunvolt y claro, la forma en la que nos han transportado a los tiempos del NES interpretando a la nueva saga de Koji Igarashi. Después de habernos dejado con un más que grato sabor de boca con lo que fue Bloodstained: Curse of the Moon de 2018, el estudio japonés nos ha sorprendido con el estreno de una secuela, la cual, me alegra comunicarte, no ha decepcionado de ninguna forma.

Como te decía, a finales del pasado mes de junio durante el BitSummit virtual que desarrolladores indie en Japón celebraron, Koji Igarashi y ArtPlay anunciaron una nueva colaboración con Inti Creates para hacer realidad Bloodstained: Curse of the Moon 2. Lo más sorpresivo fue que junto con la revelación, se informó que en tan solo unos días el juego estaría listo. Lo primero que hay que decir al respecto es que justo como lo esperábamos muchos de nosotros desde que supimos de su existencia, esta secuela del spin-off de Bloodstained: Ritual of the Night, sigue los mismos pasos de su antecesor, solo que nos introduce a tres nuevos personajes jugables que junto con Zangetsu, se deben aventurar en un nuevo viaje que nos ha encantado por todo su estilo y sobre todo, por lo increíblemente divertido que ha sido.

¿Secuela de la precuela?

La historia que gira alrededor de Bloodstained como serie es una que indudablemente nos ha intrigado desde que la conocimos por primera vez. Muy probablemente, esto se deba a lo ambigua que puede ser al momento de dar detalles de eventos importantes. Bloodstained: Curse of the Moon 2 sigue esta misma línea y además, mantiene la costumbre de muchos juegos de 8 bits de sacarse de la manga cualquier evento para justificar su historia. Recuerda que en la época del NES, términos como “narrativa”, era sumamente ajenos al medio.

Dicho lo anterior, te cuento que Bloodstained: Curse of the Moon 2 arranca justo después del final de Bloodstained: Curse of the Moon. Es decir, estamos hablando de la secuela de la precuela de Bloodstained: Ritual of the Night. Sí, todo esto está ocurriendo antes de los hechos que se nos contaron en el juego que Koji Igarashi finalmente lanzó en junio del año pasado. ¿Importa esto? Pues depende de qué tanto te hayas clavado con la historia general de la serie. Si no es tu caso, te puedo decir que estamos frente a una obra que se puede considerar como una nueva aventura de estos personajes y no mucho más.

Luego de que Zangetsu y compañía lograron acabar con la gran amenaza demoniaca que buscaba terminar con todo el mundo, el espadachín del este no tiene más opción que embarcarse en una nueva cruzada, pues Dominique, una importante exorcista de la iglesia, le advierte sobre la aparición de una extraña torre de la que no se sabe nada más allá de que fue construida con poderes sobrenaturales. Para rematar, el castillo demoniaco vuelve a aparece también, dejando claro que las cosas se podrían salir de control en cualquier momento.

Así comienza nuestra nueva aventura. Como te decía, la parte narrativa del juego puede ser bastante ambigua y hasta complicada por momentos, pero definitivamente tiene fuertes lazos con los otros dos títulos de la serie. Algo que es importante señalar es que para enterarte de absolutamente todo lo que pasa en este juego, es necesario terminarlo al menos cuatro veces, esto claro, para también sacar sus diferentes finales. ¿Vale la pena hacerlo? Te diría que sí, pues a pesar de que a partir de la segunda vuelta repites los mismos escenarios, el juego hace un buen esfuerzo por justificar en la parte de historia por qué es que estás haciendo lo mismo una vez más.

Del lado de los tres nuevos personajes, tenemos que Inti Creates junto con Koji Igarashi hicieron un gran trabajo. Dominique es un rostro al que tuvimos la oportunidad de conocer en Ritual of the Night y que ahora es completamente jugable. Dándole una nueva dimensión a sus intenciones y forma general. Además, conocemos a Robert, un viejo aliado de Zangetsu que tiene una marcada personalidad, y para cerrar está Hachi, un perrito que maneja un mecha. Sí, leíste bien. No me gustaría decirte mucho más, sobre todo de este último personaje por lo alocada que está su historia, pero sin duda, fue algo que me gustó mucho. Vale la pena mencionar que en cierto punto, Miriam, Alfred y Gebel regresan. No te diré más para no arruinarte la sorpresa.

Bloodstained: Curse of the Moon 2 es un juego que solo amplia su propia historia al inicio y al final de cada una de las vueltas. Lo que te quiero decir es que no esperes diálogos ni nada por el estilo conforme avances. Esta forma de contar una historia es muy propia de los juegos de hace 30 años y en esta replica, eso se mantiene. Por supuesto que los fans más clavados de este universo de Igarashi seguro encontrarán más de lo que algunos podemos ver. En conclusión, es justo el tipo de narrativa que esperaba, ni más ni menos.

Lo bonito del 2D

Replicar un juego de 8 bits no solo se limita a un estilo visual y sonoro, sino también a filosofías de diseño muy marcadas que para algunos, son completamente obsoletas y disfuncionales en la actualidad. Desde Bloodstained: Curse of the Moon de 2018, Inti Creates demostró que entiende perfectamente cómo es que se debe sentir en las manos un juego de aquella época, tomando como base y fundamento todo lo que el fabuloso Castlevania III: Dracula’s Curse. consiguió a finales de 1989 en el NES.

Sabiendo perfectamente que ya tenían la plantilla correcta para seguir adelante y además, una comunidad que había reaccionado de gran forma, los desarrolladores japoneses decidieron tomar el dicho de “si no está descompuesto, no intentes arreglarlo”. Bloodstained: Curse of the Moon 2 es justo lo que estabas esperando, más de esa forma de juego lineal de acción y plataformas en el que debes de estar cambiando constantemente de personaje para aprovechar sus fortalezas, esto claro, no sin antes presentar un par de ideas nuevas al gameplay que creo yo, le vinieron excelente a la experiencia.

Comencemos con el tema de Zangetsu, el cual, al inicio, se controla y funciona idéntico que en el juego pasado, es decir, tenemos a un personaje balanceado que se abre paso con su katana que indudablemente nos recuerda a cómo es que se jugaba Ninja Gaiden de NES. A pesar de lo anterior, llega un momento que algo te permite abrir una nueva forma de que éste pueda blandir su sable y potenciar sus poderes secundarios, haciéndolo considerablemente más poderoso.

Pasando a los nuevos personajes, te cuento que a estos los vas obteniendo conforme completas los primeros tres niveles del juego. El primero, o más bien dicho, la primera de ellos es Dominique, exorcista que maneja una lanza y que puede saltar mucho más alto que el resto. Sus habilidades secundarias incluyen el poder hacer que una planta crezca que genera un corazón que cualquier otro miembro de nuestra party puede usar para curarse, y uno muy especial que en un instante le permite revivir a todos los caídos que tengas en este momento pues en efecto, regresa esta mecánica en la que cada personaje cuenta con su propia de barra de salud y solo pierdes una vida cuando todos tus personajes son eliminados.

Del lado de Robert tenemos a un personaje que la verdad me sorprendió por su originalidad. Este individuo representado por un Sprite color verde, cuenta con rifle que le permite atacar a gran distancia. Su salto es el más débil de todos y su barra de salud la más corta, sin embargo, puede saltar usando paredes paralelas para alcanzar puntos que de otra manera sería imposible. Es un poco extraño tomarle la forma a éste en un inicio, pero cuando encuentras cómo aprovecharlo, se vuelve un asset muy valioso de tu equipo.

Hablando de originalidad, también tenemos a Hachi quien como te decía, es un perro que conduce un mecha en forma de locomotora. Éste es básicamente nuestro tanque, pues además de contar con la barra de salud más amplia por mucho de toda la party, tiene un único poder secundario: volverse invencible siempre y cuando tengamos magia con nosotros. También tiene el poder de dar un sentón para dañar a quien esté cerca y hasta caminar sobre picos del escenario. Además, nuestro canino amigo puede hacer que su traje flote por unos segundos en el aire. ¿Desventajas? Pues sumado a ser bastante pesado y lento al momento de moverse, tiene un rango de golpe muy corto, esto sin mencionar que por su propio tamaño, es más fácil que los enemigos te peguen. Al inicio también me fue complicado saber cómo sacarle provecho, pero vaya que lo he logrado.

Es muy impresionante que una vez más, Inti Creates haya creado a un cast de personajes tan bien logrados por cómo es que se sienten completamente diferentes entre sí y a la vez, cómo es que se complementan, pues por la misma estructura de niveles que tiene el juego, es importante que sepas aprovechar a cada uno de ellos y sí, puedes cambiarlos en tiempo real con un solo botón.

Del lado del diseño y estructura de los niveles, tenemos exactamente la misma fórmula que vimos en Bloodstained: Curse of the Moon. Estos escenarios son lineales con la posibilidad de tomar diferentes rutas para llegar a un mismo punto, esto claro, aprovechando las habilidades de los personajes que tengamos a la mano. Cada uno de estos niveles cierra con un enfrentamiento contra un jefe, los cuales, están sumamente bien logrados gracias a un gran diseño tanto estético, como de patrones de ataque y defensa.

Lo anterior me lleva a contarte un poco sobre el nivel de dificultad del juego, el cual, se aumentó considerablemente si le compara con su antecesor. Pasando el tercer stage, cuando ya tienes a tu party completa, sentirás un fuerte aumento en la curva de dificultad del juego. Pasas de un título con nivel de reto bastante llevadero, a uno que de verdad te pondrá a prueba y que sobre todo, buscará que mejores en tus reflejos y que entiendas bien cómo aprovechar los poderes de cada uno de tus personajes. La verdad no me esperaba que Bloodstained: Curse of the Moon 2 me fuera a presentar un salto tan marcado en su dificultad, pero creo que es algo que definitivamente le vino bien a la experiencia, pues es ningún momento es algo injusto.

Es importante mencionar que el juego cuenta con un modo casual en el que cuando eres golpeado, no se te lanza en la dirección contraria del ataque recibido, lo cual, le resta muchísima dificultad a la experiencia. Mi recomendación es que te quedes con el modo tradicional o de “veterano” como lo llama Inti Creates, pues en realidad, con esas mecánicas en mente fue diseñado el juego desde un inicio. De igual forma ahora tenemos un modo cooperativo para que unas fuerzas en cualquier momento junto con otro amigo. A pesar de que es una idea interesante, creo que no funciona del todo, pues los espacios de los niveles claramente están pensados solo para un jugador.

Creo que una vez más, Inti Creates logró llevarme de regreso a esos tiempos dorados de los juegos en dos dimensiones. Bloodstained: Curse of the Moon 2 es un título que en cuanto le pones las manos encima, te recuerda cómo es que estos juegos se comportaban, con mecánicas tan simples como el hecho de que una vez que hiciste un salto, no lo puedes corregir en el aire. Lo diferentes que son cada uno de los personajes entre sí y cómo es que aprovechan el propio diseño de niveles que se nos presenta, es algo que lo hace sumamente divertido de consumir.

Sabor a 8-bits

La representación del llamado “look and feel” de un juego clásico de cualquier época es una tarea bastante más compleja de lo que algunos podrían considerar, pues no solo se trata de poner un montón de pixel art con ruidos que emulan a los que se hacían con los sintetizadores de aquellas épocas. No, hay que entender mucho mejor a la obra para poder alcanzar resultados satisfactorios. Claro que Inti Creates ya había demostrado saber perfectamente cómo recrear un juego de NES moderno, y para Bloodstained: Curse of the Moon 2, esto ha quedado más que reafirmado.

Sencillos pero a la vez, sofisticados sprites son usados para representar a cada uno de los personajes, luciendo animaciones de todo tipo que nos han dejado con la boca abierta, sobre todo la de Hachi sacando vapor de su traje mecánico, y la de Robert recargando su rifle después de un disparo. Los escenarios de nueva cuenta tienen toda esta atmósfera tétrica de Transilvania, luciendo un nivel de detalle y cuidado que vale mucho la pena destacar, mismo caso de los gigantescos jefes a los que nos toca enfrentar en esta nueva aventura.

Del lado de la música tenemos otra vez todos estos chiptunes que hacen un gran trabajo al replicar cómo es que se escuchaba un NES cuando estaba funcionando y a la vez, para sumergirnos de manera mucho más profunda en el contexto del juego. Otra cosa que me encantaría recalcar es el trabajo que se hizo en los efectos de sonido, sobre todo en los que nos indican si estamos haciendo o no daño a un enemigo. De verdad, hacen que todo cambie y que se ayude a la mecánica propia del juego.

Una vez más, Inti Creates demuestra su talento por hacer verdaderos juegos retro, es decir, experiencias que justamente logren transmitir el sentimiento que generaban algunos juegos clásicos. Bloodstained: Curse of the Moon 2 es un autentico dulce para los ojos, mientras que tu oído jamás se sentirá cansado por su gran trabajo musical. Mi única queja tal vez en este apartado es que no se añade la opción de colocar scanlines, las cuales, ayudarían mucho a acentuar aún más todo ese sentimiento retro del que te hablo.

Justo lo que esperábamos

Me parece sumamente interesante como es que ArtPlay y Koji Igarashi poco a poco han venido encontrando a un mercado específico que según parece, está más que dispuesto a hacer rentable a Bloodstained como franquicia. Me parece que la participación de Inti Creates en estos dos Curse of the Moon ha sido más que acertada y hasta destacada, pues justamente se nos están entregando títulos que emanan toda esa magia que Konami simplemente se negó a darnos desde hace ya una buena cantidad de tiempo.

¿Para quien es Bloodstained: Curse of the Moon 2? Pues creo que la respuesta es sumamente clara y muy probablemente, ni siquiera necesitan que alguien como yo se los esté confirmando. Si ya jugaron el primero saben perfectamente qué esperar: más de Curse of the Moon, asunto que claro, es lo que nos deja tan contentos con este trabajo. La adición de los nuevos personajes y demás ideas frescas le vienen perfectamente bien al juego, pero la realidad es que no se despega de nada de lo que su antecesor consiguió hace dos años, lo cual es muy positivo desde mi punto de vista. Creo que es algo que nos toca agradecer y sobre todo, apoyar con la cartera, pues de otra manera, no va a seguir sucediendo.