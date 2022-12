Nos tenemos que considerar muy afortunados. A pesar de los momentos tan complicados que se han vivido en el último par de años, la industria se mantiene fuerte, firme y muy sólida, sobre todo del lado creativo, esto sin mencionar la forma en la que las empresas involucradas directamente en la producción de nuevos títulos, encontraron la manera de mantener un flujo de estrenos constante y hasta por momentos abrumador. 2022 ha sido otro año de alarido para nuestros amados videojuegos, regalándonos varias experiencias que se han quedado para la posteridad y que seguramente, seguirán siendo comentadas dentro de muchos años más. Como suele suceder, elegir a los títulos más destacados de los últimos 12 meses no fue nada sencillo y para poder llegar a una lista definitiva, se tuvieron que hacer fuertes sacrificios de otros juegos a los que de verdad cuesta trabajo encontrarles argumentos para no haber sido reconocidos.

Por supuesto, te recomendamos ampliamente darte una vuelta por el episodio 394 de Atomix Podcast, el cual ya está disponible y que podrás encontrar aquí mismo, para que veas cómo se dieron los votos para llegar a la lista que te presentamos a continuación.

Como sea y sin más preámbulos, acá te va la lista de los 15 Mejores Juegos de 2022 para Atomix.

Horizon Forbbiden West

La fuerza de los desarrollos first party de Sony es una que lleva dominando el medio desde hace ya una buena cantidad de años. La manera en la que estos estudios han venido renovando y hasta revolucionando la forma en la que se crean videojuegos AAA de gran producción, es una de la que estamos seguros, se hablará incluso cuando ya hayamos pasado a algo más. Uno de los principales artífices de todo este asunto es Guerrilla Games, estudio que al igual que el resto de sus hermanos, ha venido creciendo de manera exponencial en los últimos años. Indudablemente, la creación de algo como DECIMA es parte clave de lo que estos desarrolladores han conseguido, sin embargo, toda esta maravillosa tecnología sería nada sin que la parte artística también hubiera explotado con una ahora franquicia como la que se tiene protagonizada por Aloy.

Horizon Forbbiden West es uno de los mejores ejemplos que uno puede encontrar dentro del medio sobre qué significa ser una secuela, pues al mismo tiempo se logra innovar y mejorar en prácticamente todos los conceptos de su antecesor, mientras que nunca se pierde de la mira lo que hizo tan importante y trascendente a esta serie. Este nuevo viaje de la pelirroja favorita de todos nosotros es uno que ha quedado grabado en la memoria de la mayoría para siempre, teniendo varios de los momentos más memorables de este año dentro de todo el medio. Su apartado gráfico es probablemente el punto más lejano al que se ha llegado si de presentación audiovisual hablamos, dejándonos entrever de lo que es capaz algo como el PS5 y de lo que nos espera dentro de un tiempo más cuando dicho hardware esté mucho más dominado.

Elden Ring

En todo medio es especial el poder presenciar el nacimiento y ascenso de una estrella. En el caso de los videojuegos, llevamos ya varios años viendo cómo es que FormSoftware, de la mano de la mente maestra de Hidetaka Miyazaki, ha pasado de ser un estudio destacado, a toda una leyenda viviente que no tiene para cuando desacelerar su paso. La forma en la que ha venido construyendo y a la vez, estirando en toda dirección su propia forma de hacer videojuegos a la que básicamente ya podemos considerar como todo un género, es algo digno de estudio, pues cuando parece que la liga finalmente se romperá y todo caerá en el tedio, el desarrollador japonés nos sale con algo nuevo con lo que nadie más había pensado, ni siquiera sus mejores imitadores. Eso es justamente todo lo que representa a Elden Ring.

Cuando uno comienza su camino por este gigantesco videojuego, puedes pensar algo como “es más de lo mismo disfrazado con un mundo supuestamente explorable.” Tres o cuatro horas después, te das cuenta de que en efecto es eso, pero que para nada es un intento por engañarnos o por hacer pasar al título por algo que en realidad no es. Elden Ring es un juego que lleva el sentimiento de descubrimiento a nuevos niveles y por consiguiente, que como jugador entres en una obsesión que no te deja pensar en nada más que en regresar a su mundo para ver de qué manera te sorprende. Los logros de dicha experiencia son tales, que no tardó en convertirse en un fenómeno global que batió todos los récords de ventas, asunto que en palabras del propio Miyazaki, ni él mismo entiende cómo o por qué es que pasó que algo considerado tan hardcore y de nicho, alcanzó a quienes por años se habían sentido intimidados por los Dark Souls y compañía.

Triangle Strategy

Dentro de cualquier forma de entretenimiento, existirán obras o hasta géneros completos que por tal o cual razón, se mantiene atendiendo solo a un grupo reducido de consumidores que los entienden y aprecian. Hasta hace poco, los llamados RPG tácticos, se mantenían como estos videojuegos difíciles de abordar que muy pocos tenían la paciencia y deseo de darles una oportunidad. De manera casi inexplicable, dicho asunto se ha venido revirtiendo en los últimos años, generando que por ejemplo, hayamos tenido a varios representantes de esta forma de diseño de los que se habló fuertemente todo el año. Indudablemente, uno de los estandartes de todo este asunto fue Triangle Strategy, el cual, vino a tomar todo lo que consiguió Octopath Traveler hace un par de años, para presentarlo en un fantástico título de estrategia que no solo es marcadamente más sofisticado en temas de gameplay, sino que se arriesga mucho más en cosas como su narrativa e historia.

Lo interesante de los juegos de rol de este tipo, es que su fórmula ha venido evolucionando desde hace ya una buena cantidad de tiempo, la cosa es que por su intrincadas reglas y a veces, elevada dificultad, el ganarse un lugar dentro de un medio altamente competido y lleno de nuevas ideas, no ha sido sencillo. Triangle Strategy es prueba de que superar el reto antes mencionado es totalmente posible, pues por un lado se nos entregó un maravilloso videojuego que hace gran honor a los Final Fantasy Tactics y a los Tactics Ogre y a la vez, moderniza la propia fórmula para que incluso quien jamás ha tomado un juego de este tipo, pueda aprender las bases para pasarse un gran rato y claro, se pueda dar cuenta de por qué el género es tan especial y tan querido por muchos videojugadores alrededor del mundo.

Tunic

La escena independiente se mantiene como uno de los pilares más sólidos de toda la industria. A pesar de que cuando vino su boom a inicios del siglo en curso, más de uno se atrevió a decir que simplemente era una moda que no se podría sostener durante mucho tiempo, ahora vemos a los juegos independientes como uno de los principales escaparates de esta forma de entretenimiento, uno en el que se toman riesgos que de otra forma no serían posibles y que como consecuencia, nos permiten jugar experiencias llenas de innovación y grandes ideas que producciones más grandes simplemente no pueden entregar. Indudablemente, Tunic es uno de los grandes representantes de todos estos valores, pues más allá de ser un juego con mucho encanto visual y que constantemente hace tributo a títulos que nos marcaron durante nuestra infancia, propone un montón de ideas que seguramente harán eco en el futuro.

Luego de haber sido revelado hace ya unos años, el trabajo de Andrew Shouldice entró en una especie de letargo y silencio total, haciéndonos pensar que probablemente, el proyecto se encontraba en peligro y que todo se quedaría como una promesa no cumplida. De la nada, Tunic finalmente se estrenó y vaya sorpresa la que nos llevamos al darnos cuenta de que era mucho más que solo un homenaje a The Legend of Zelda, esto gracias a la manera en la que por ejemplo, te lanza por completo a su mundo para que con la ayuda de un manual muy críptico, lo vayas descubriendo por ti mismo. Simplemente no se nos ocurre otro juego que haya conseguido lo que éste logró al hacernos sentir como personas pensantes que pueden resolver problemas complejos sumamente bien elaborados. El famoso zorrito se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos del medio y que esperemos, no haya sido lo último que le vemos.

Ghostwire: Tokyo

Todas las tendencias pasan y cuando parecía que el boom de los FPS simplemente nunca acabaría, de pronto vino una marcada sequía. A pesar de lo anterior, cada año vemos dos, tres o más juegos de disparos en primera persona que intentan una o dos cosas nuevas, pero que en realidad, rara vez de verdad se arriesgan en pro de la innovación. Luego de haber intentado continuar con lo que podríamos considerar la forma del survival horror moderno con las dos fantásticas entregas de The Evil Within, Tango Gameworks y el legendario Shinji Mikami, decidieron dar un giro hacia algo marcadamente diferente. Ghostwire: Tokyo mantiene todo el estilo de horror que ha caracterizado a dicho estudio de Bethesda, sin embargo, apuesta justamente por una experiencia de disparos en primera persona muy distinguible de cualquier otro título del mismo género, siendo la carta de despedida de consolas de PlayStation luego de la compra de Xbox.

Ghostwire: Tokyo es un juego sumamente especial por un montón de razones y que estamos seguros, se convertirá en uno de esos títulos de culto. Lo primero que lo hace tan particular es su atmósfera. Esta tétrica y muy precisa representación de Tokio es una que no se ve todos los días. Lo segundo es su sistema de combate, pues a pesar de que indudablemente podemos decir que estamos frente a un shooter en primera persona, el simple hecho de que nuestro personaje no use un arma como tal sino gestos con sus manos para acabar con los seres espectrales que tomaron la capital nipona, cambia todo por completo. De igual forma, su sencillo, pero muy interesante mundo abierto, hace que quieras saber más de él gracias a que tanto las actividades primarias, como secundarias, te cuentan una historia interesante que amplía tu conocimiento del folklore japonés relacionado a la vida después de la muerte. Ni qué decir de su gráficas, dejando claro el por qué sigue como exclusiva del PS5.

Kirby and the Forgotten Land

La expansión que ha tenido el medio en las últimas décadas ha traído cosas muy buenas, pero otras no tanto. El primer acercamiento que muchos niños suelen tener con los videojuegos en la actualidad, es a través de algún dispositivo inteligente del papá o la mamá, esto por medio de algún título gratuito diseñado con base a las microtransacciones, y que poco le importa formar a quien lo está consumiendo. Ni qué decir de los monstruos de moda que tienen acaparados a los más jóvenes como Fortnite y compañía. En medio de todo este desorden, se siguen haciendo esfuerzos por entregar experiencias de gran calidad que sirvan justamente para que los menos experimentados se encuentren con lo que es el lenguaje que solo se puede dar por medio de un videojuego. Kirby and the Forgotten Land es uno de los mejores ejemplos de lo anterior por la manera tan especial en la que presenta conceptos básicos, de una forma que alimenta la inteligencia y conocimiento del videojugador.

El tiempo que le tomó a Kirby dar el salto a las tres dimensiones fue verdaderamente extenso. Si bien, tuvimos cosas como Kirby 64: The Crystal Shards, la verdad es que la forma bola rosa seguía encasillada en el 2D, asunto que claro, para nada la frenó de seguir teniendo grandes juegos. No sabemos bien porqué fue hasta 2022 que HAL y Nintendo finalmente tomaron la decisión de llevarlo a una aventura en la que se pudiera mover libremente, pero indudablemente lo agradecemos, pues Kirby and the Forgotten Land no solo es una nueva exclusiva del Nintendo Switch llena de encanto en lo visual, sino con muchísimos valores a nivel de diseño y gameplay que como ya te lo comentamos, no solo son ideales para formar videojugadores, sino que también hacen click perfecto con quienes llevan ya décadas disfrutando de las mieles de este gran medio de entretenimiento.

TMNT: Shredder’s Revenge

Las amadas Tortugas Ninja. Algo pasó con la generación que creció con los años noventa que formó un fuerte e intenso lazo por este grupo de héroes de color verde que hasta nuestros días, simplemente no se puede superar. Por supuesto, mucha de la culpa la tiene la forma en la que la franquicia era explotada en diferentes medios desde los juguetes, hasta claro, los videojuegos. Cosas como Turtles in Time y demás títulos hechos por Konami, se convirtieron en verdaderos clásicos que seguimos recordando con especial cariño. Indudablemente, 2022 puede ser considerado como el año en el que Leo, Ralph, Mike y Don regresaron, pues además de haber tenido la espectacular Cowabunga Collection, un juego totalmente nuevo llegó a nuestras consolas, uno que además de ser todo un tributo a los mejores momentos de dichos personajes en el gaming, vino a proponer un par de ideas sumamente interesantes que por supuesto, lo convirtieron en uno de los mejores momentos del año.

TMNT: Shredder’s Revenge es una auténtica gozadera de principio a fin. El trabajo de Dotemu es uno de amor y cariño no solo por la serie que está representando, sino en general, por los beat ‘em ups. A pesar de que en efecto, esta nueva entrega parte de las bases creadas a mediados de los noventa, la forma en la que introduce nuevos movimientos y en general, mecánicas de juego, hace que no solo las Tortugas Ninja como franquicia sea mucho mejor, sino que el género llegue a más y mejores cosas que seguramente servirán como inspiración en el futuro. Si a todo esto le sumas una extensa aventura, impresionantes gráficas y música, así como una perfecta dosis de fan service, tienes como resultado a un videojuego memorable que en cuanto le pusimos las manos encima, sabíamos que tendría un puesto en las listas a lo mejor del año.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes

La forma en la que la fórmula de Warriors ha venido evolucionando en los últimos años es verdaderamente impresionante. De ser juegos totalmente sin sentido ni ideas claras que solo explotaban a la franquicia que usaban en el momento, pasaron a ser experiencias sumamente bien construidas que no solo rinden tributo a tal o cual serie, sino que aportan algo de valor. Lo logrado por Omega Force el año pasado con Persona 5 Strikers y poco antes con Hyrule Warriors: Age of Calamity, nos dejaba claro que el estudio estaba en plan grande, lo cual, se confirma y reafirma con el resultado final de Fire Emblem Warriors: Three Hopes, título que no solo se ve increíble en el Switch luciendo un gran rendimiento, sino que logra integrar fundamentos de la saga de Intelligent Systems y Nintendo, dentro de un musou que se aleja de todos los vicios y defectos propios del género al que pertenece.

Es fácil comenzar a jugar algo como Fire Emblem Warriors: Three Hopes lleno de escepticismo y hasta prejuicios, no obstante, en muy poco tiempo, te empiezas a dar cuenta que más que ser un Warriors como lo que normalmente conocemos de estos juegos, es más un Fire Emblem que justamente toma toda la línea presentada de tan buena forma en Three Houses hace unos años. La manera en la que combina ambas filosofías de diseño en un videojuego que por un lado se siente cargado de acción, pero que no deja de lado elementos densos de estrategia y de RPG, es algo que indudablemente teníamos que destacar y que creemos, cambia por completo la forma en la que cualquiera pudiera ver a este tipo de títulos en el futuro.

Xenoblade Chronicles 3

Para fortuna de todos nosotros, el rol japonés se mantiene como uno de los géneros más constantes y relevantes dentro del medio, esto a pesar de que hace unos años, se daban señales de que buena parte de sus producciones de mayor tamaño, podrían desaparecer. Indudablemente, Monolith Soft se ha convertido en una de las joyas más preciadas de Nintendo, pues además de ser parte clave del desarrollo de los nuevos The Legend of Zelda, su autoría con Xenoblade Chronicles le ha dado a la marca ese RPG insignia que tanto había venido buscando. Luego de dos maravillosas entregas numéricas y un par de spin-offs, Xenoblade Chronicles 3 llegó al Nintendo Switch luego de un efectivo proceso de desarrollo que tenía la misión no solo de superar a lo que ya se había hecho en el pasado, sino de convertirse en ese nuevo punto de quiebre para todo el género. La gran noticia acá es que dicha misión se cumplió con creces, incluso nos atrevemos a decir que en más de un apartado, las expectativas fueron superadas.

Xenoblade Chronicles 3 es brillante por donde uno lo mire. Además de lucir gráficas que demuestran que en las manos correctas, el Nintendo Switch es capaz de impresionar, nos llena el alma con una preciosa banda sonora compuesta por el legendario Yasunori Mitsuda. Lo interesante es que eso ni siquiera es lo más importante de la experiencia. Lo verdaderamente valioso de este RPG es la forma en la que a través de su muy sofisticado sistema de combate, progresión y en general gameplay, hace que el género al que representa llegue a la vanguardia del medio y se ponga de tú a tú con cualquier otro. Sumado a lo anterior tenemos un gigantesco mundo por explorar y una historia de ciencia ficción llena de filosofía y personajes memorables llenos de corazón. Cuesta trabajo de verdad encontrarle un defecto a esta exclusiva de Nintendo. Sus logros son algo de lo que seguramente vamos a estar comentando en unos años y que claro, viene a reafirmar el importante lugar de la serie en la historia de los llamados JRPG.

Splatoon 3

La forma en la que Nintendo ha venido trabajando a sus series más nuevas es sumamente interesante, pues por un lado busca no perder sus valores más antiguos y por el otro, hay un esfuerzo claro por saltar a la modernidad para seguir tendencias. Cuando el Wii U vivía sus momentos más bajos, un auténtico tanque de oxígeno llegó con una IP completamente original que buscaría meter a los padres de Mario al mundo de los shooters multiplayer que constantemente se están actualizando. Splatoon había nacido y toda una nueva ola de fans se hizo presente. La propia fórmula de los calamares y la tinta se ha mantenido casi intacta, pero aunque no lo parezca, a lo largo de su no tan extensa historia, ha venido evolucionando de diferentes maneras hasta alcanzar lo que podríamos considerar su consolidación con esta tercera entrega, la cual, afina lo hecho por sus dos antecesores y pone sobre la mesa un par de ideas sumamente interesantes que solo confirman por qué es una serie tan especial y tan querida.

Para muchos, al igual que el pasado título, Splatoon 3 es simplemente una expansión que se está vendiendo a precio completo, sin embargo, en cuanto empiezas a explorar todo el contenido que tiene y diferencias, te das cuenta de que es un trabajo mayor que no puedes menospreciar. Además de lucir una abultada campaña para un solo jugador que presenta ideas verdaderamente alocadas en todo sentido que nos hicieron pasar de los mejores momentos de este año, tenemos un súper robusto modo multiplayer lleno de diferentes tipos de juego, mapas y decenas de armas y equipo para tu personaje. Ni qué decir del juego de cartas que viene incluido, experiencia que si nos hubieran vendido por separado, no nos hubiéramos quejado.

The DioField Chronicle

2022 ha sido un año por demás interesante para Square Enix, pues su dirección tomó la determinación de apostar por producciones de menor tamaño, pero que fueran mucho más constantes. Una de estas apuestas llegó bajo el nombre de The DioField Chronicle, la cual, de primera instancia, parecía ser una especie de tributo a cosas como Final Fantasy Tactics, sin embargo, en cuanto uno le pone las manos encima, te puedes dar cuenta de que en realidad es algo marcadamente distinto y mucho más apegado a cómo es que por ejemplo, funcionan los juegos de estrategia en tiempo real, esto claro, sin dejar de lado su naturaleza de RPG. Desafortunadamente, por la temporada tan fuerte de estrenos en la cual fue lanzado, se terminó perdiendo y pasó por debajo del radar de la mayoría, esto a pesar de sus grandes valores y sobre todo, en lo original que es como propuesta en general.

The DioField Chronicle toma caminos que uno no se esperaría de una producción de su tipo. Lo primero y más evidente es que estamos hablando de una IP completamente nueva, una que se apoya de un lore original y de personajes de los cuales jamás habíamos escuchado. Al principio, puede ser fácil perderse en su intrincada historia, sin embargo, si pones la atención correcta, te topas con un relato sumamente bien llevado con varios giros que simplemente no te esperas. A nivel de gameplay tenemos un juego muy adictivo y con varias capas de profundidad pero que en realidad, es sumamente fácil de tomar. El trabajo que se hizo a nivel de interfaz de controles y demás elementos, hacen que cada acción que damos con nuestros héroes en el campo de batalla, se sienta natural, con todo y que estamos ante un juego táctico en el que la acción ocurre en tiempo real y no por turnos. Esperemos que podamos saber más de esta IP, pues creemos que tiene mucho potencial para convertirse en franquicia.

Bayonetta 3

Hay juegos que simplemente tienen que salir cuando estén completamente listos. El desarrollo de la tercer aventura de Bayonetta fue complicado, agónico y hasta con un escándalo mediático a pocos días de su lanzamiento, esto claro, en gran parte gracias a lo prematuro que fue su anuncio. Como sea, Platinum Games se sacudió el enorme fracaso de Babylon’s Fall y demostraron que a pesar de haber caído, se pueden levantar para ratificar por qué es que son uno de los estudios más respetados de todo el medio. De esa forma, Hideki Kamiya y compañía trajeron de regreso a la bruja favorita de todos nosotros, esto por medio de un nuevo hack and slash que vuelve a ponerse en la vanguardia del medio gracias a sus innovadoras ideas a nivel de gameplay que borraron cualquier duda que pudiéramos haber tenido sobre cómo es que se iba a seguir evolucionando con esta querida serie.

Bayonetta 3 es justo lo que habíamos estado esperando de la serie y mucho más, pues por un lado mantiene completamente intacta la imagen y forma que hicieron tan especiales a los dos primeros juegos y por otro, cambia la manera de abordar los combates con ideas frescas que impulsan a su propio género a nuevos horizontes. Para muchos, la historia se salió un poco del carril que se llevaba, pero tenemos que aceptar que en realidad, desde que la serie se originó, la parte de la narrativa nunca ha tenido una línea tan fácil de seguir. Al final del día creemos que se le da un buen cierre a la trilogía y a la historia que se ha venido construyendo, esto claro, bajo el entendido de que este es un apartado que nunca se ha tomado demasiado en serio y que bien podría pasar a segundo o tercer término. Como sea, el Nintendo Switch simplemente no paró de recibir grandes exclusivas que fácilmente ya la colocan como una de las consolas más nutridas de todos los tiempos.

God of War: Ragnarök

Las súper producciones AAA alcanzan nuevos puntos cada año. Sobre todo lo que están haciendo los estudios de PlayStation, pone a pensar a la mayoría sobre cómo es posible llegar a tales niveles. Bien podría ser esta razón por la cual, las decenas de estudios comprados recientemente por Xbox, simplemente siguen sin poder publicar. Prueba de todo lo anterior fue el logro alcanzado por Santa Monica Studio con God of War: Ragnarök, juego que claro, ya sabíamos que sería especial y que daría mucho de qué hablar, no obstante, pocos anticiparon sus dimensiones, nivel de producción y la forma en la que se consigue introducir un montón de nuevos conceptos a un fundamento que se veía como complicado de superar. Estamos ante otro gran ejemplo de lo que debe ser una secuela moderna, tomando todas las decisiones correctas sobre qué mantener del antecesor y a la vez, qué cambiar y mejorar para entregar la experiencia que todos están esperando.

Desde los primeros minutos de God of War: Ragnarök, sabes perfectamente que te espera un viaje inolvidable lleno de grandes momentos, lo que no te esperas es que dicha aventura se extienda por tantas horas y más sorprendentemente, que la consistencia en calidad se mantenga hasta que finalmente, los créditos finales están rodando frente a tus ojos. La manera en la que Santa Monica cierra esta nueva saga es simplemente sublime, llevando los estándares de cómo contar historias dentro de un videojuego a nuevos niveles que creemos, muy pocos van a poder alcanzar. Sumado a lo anterior tenemos que el ya fantástico gameplay que vimos en 2018, se expande y trae nuevas cosas a la mesa, entregando un juego al que bien le podrías quitar toda su gran narrativa e igualmente te quedaría una gran experiencia. Ni qué decir de su espectacular apartado gráfico y sonoro, el cual, nos sumergió en el fantástico mundo de Kratos sin importar si estuvieras jugando en un PS4 o en un PS5.

Marvel’s Midnight Suns

Lo que ha pasado últimamente con Marvel dentro de los videojuegos es una lástima. El daño generado por Marvel’s Avengers ha sido tal, que cosas como Marvel’s Guardians of the Galaxy pasaron completamente desapercibidas a pesar de su excelente calidad. Según lo que hemos percibido hasta el momento, Marvel’s Midnight Suns está sufriendo de exactamente el mismo destino: una confusión y desinformación por parte del público general gracias al fracaso del juego de los famosos Vengadores antes mencionado. Dejando de lado todo lo anterior, te contamos que Firaxis la ha vuelto a sacar del estadio. Desde que se anunció que los padres de XCOM estaban trabajando en un nuevo juego de estrategia por turnos basado en Midnight Suns, no pudimos evitar sentir una gran emoción, pues por un lado hablamos de un estudio que no falla y por el otro, de una IP poco conocida de la casa de cómics de la cual, moríamos por saber mucho más.

El resultado final de Marvel’s Midnight Suns es muy interesante por donde se le mire, pues por un lado tenemos un juego de estrategia lleno de profundidad a nivel de gameplay y por el otro, está una experiencia que puede ser abordada por cualquiera sin importar qué tanta experiencia tenga con el género. Otro elemento digno de destacar de esta entrega es la forma en la que agrega el azar a las propias mecánicas de juego, esto por medio de un sistema de cartas en el que nunca sabes bien qué tipo de acciones tendrás a la mano para ejecutar tus movimientos. Dicho elemento genera que siempre estés pensando en nuevas formas de derrotar a los enemigos, teniendo un plan B y hasta C en caso de que la suerte no te favorezca. De verdad, si no tienes dentro de tu radar a este título en específico, te recomendamos hacerlo, es una verdadera maravilla.

River City Girls 2

2022 fue un año en el que incluso durante la segunda semana de diciembre, seguíamos teniendo estrenos de consideración que claro, por las propias fechas, muchos están pasando por alto. Casi de manera inadvertida, WayForward y Arc System Works, anunciaron que su súper esperado, River City Girls 2, estaba listo para llegar al mercado. Sí, la espera por esta secuela terminó de una tajada y cuando menos lo esperamos, ya estábamos acabando con los Yakuza dando patadas y golpes con Kyoko, Misako y compañía. De nueva cuenta, el estudio padre de Shantae nos demuestra su gran calidad, sobre todo al momento de hacer pixel art, poniendo sobre la mesa uno de los mejores ejemplos de cómo es que deben de hacer estos gráficos y a la vez, cómo es que debe funcionar un beat ‘em up moderno.

Algo que hay que mencionar es que indudablemente, WayForward tomó un camino a la segura con esta secuela. Al ser un título que en realidad solo busca atender a un nicho de jugadores y no a las masas, se entendió que se debía entregar justo lo que los fans estaban esperando y mejor, no tomar riesgos innecesarios en pro de la innovación. Por supuesto, lo anterior no evitó que se introdujeran nuevas ideas a nivel de combate que hacen que los enfrentamientos sean mucho más frenéticos. De igual forma, el tener a seis personajes completamente distintos uno del otro, no es poca cosa. Su mundo “abierto” es mucho más denso y sí, funciona de gran forma cómo es que nos permite cumplir con objetivos en diferente orden. Vale la pena repetir el impresionante trabajo visual que tiene el juego, convirtiéndolo en una de las experiencias más impresionantes en este apartado de todo lo pudimos jugar este año.

Podcast los Mejores Juegos del Año 2o22