Review – Triangle Strategy

El avance es algo que no se puede frenar. El paso del tiempo significa que todo en esta vida tiene que evolucionar de alguna forma u otra. Ocasionalmente, esto significa olvidar el pasado para crear un brillante futuro. Este tipo de decisiones nunca son sencillas, y presentan un riesgo que no muchos están dispuestos a tomar. En la industria de los videojuegos, Square Enix representa esta idea. Después de obtener un reconocimiento por todos los JRPG que se crearon dentro de esta compañía durante los 80s y 90s, el principio del nuevo siglo trajo consigo una serie de cambios que algunos aceptaron y otros despreciaron. Lejos estaba la época del combate por turnos y los cristales. En su lugar vimos sistemas orientados a la acción y una occidentalización de sus historias clásicas. Afortunadamente, durante los últimos años hemos visto cómo la compañía está mirando su legado para crear experiencias que van más allá de simplemente utilizar la nostalgia con el objetivo de atraer a más público, y parte de esto se lo debemos gracias a Tomoya Asano.

Después de trabajar como productor en los remakes 3D de Final Fantasy III y IV del Nintendo DS, así como en otros proyectos de menor grado, Asano logró convertirse en el director de su propia división dentro de Square Enix. Bajo el nombre de Creative Business Unit II, mejor conocidos como Team Asano, este equipo nos entregó juegos como Bravely Default y Octopath Traveler, títulos que toman los conceptos clásicos de los JRPG que vimos en los 90s, como Final Fantasy o Dragon Quest. Junto a esto, ellos son los responsables por el HD-2D, el cual debutó en 2018 con Octopath Traveler. Ahora, este grupo una vez más nos trae una exclusiva para el Nintendo Switch, la cual bien podría ser la experiencia que los fans de Final Fantasy Tactics han esperado por años.

Anunciado durante un Nintendo Direct en el 2021, Triangle Strategy es la producción más reciente de Tomoya Asano, aunque en esta ocasión es Artdink quienes están a cargo del desarrollo principal. Cautivándonos una vez más con el HD-2D, este título promete una historia enfocada a un público maduro, con un gameplay que toma las bases de sus predecesores tácticos, y cuenta con una evolución de la presentación visual. ¿Acaso Triangle Strategy logrará convertirse en un nuevo clásico para Square Enix? ¿Este título logra mejorar lo visto en Octopath Traveler? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review

Una canción de sal y hierro

Una de las principales quejas que recibieron Octopath Traveler y Bravely Default II, los últimos dos juegos producidos por Asano, es que las historias que nos presentaron estos títulos fueron muy sencillas y no presentaron ideas originales. El título de 2018 tuvo un concepto interesante. Ocho protagonistas, cada uno con su propia aventura, pero la ausencia de las interacciones entre estas personalidades fue criticada severamente. Con Triangle Strategy, los desarrolladores tomaron todas estas opiniones, y aprendieron de ellas con el objetivo de crear un mundo completamente único, lleno de personajes interesantes y un conflicto que mantiene a todos los jugadores al filo del asiento con el deseo de continuar solo para conocer qué sucederá a continuación.

Triangle Strategy nos lleva al mundo de Norzelia, en donde tres poderosas naciones habitan. Por un lado, tenemos a Aesfrost, un país en donde las minas de hierro han proporcionado un avance militar y tecnológico incomparable. Después nos encontramos con Hyzante, el único territorio en este planeta en donde la sal se puede encontrar, ofreciendo una gran posición comercial y creando un monopolio sobre este preciado recurso. Por último, pero no menos importante, tenemos a Glenbrook, el cual, pese a no tener algún recurso sumamente importante a su disposición, su ubicación geográfica le ha dado la oportunidad de crear rutas mercantiles que conecta a estas tres regiones, para así crear una económica basada en impuestos, en donde cada grupo le pone un precio a sus bienes.

Sin embargo, esta distribución no trae paz, sino guerra. Durante 30 años, Norzelia se vio azotada por un conflicto conocido como la Saltiron War, en donde las grandes naciones compitieron por el dominio de los recursos que este mundo ofrece. Nuestra historia comienza justo después de esta lucha. Tomamos el control de Serenoa Wolffort, un vasallo del rey de Glenbrook. Después de tres décadas de contienda, los dirigentes de cada reino decidieron unirse con el objetivo de abrir una nueva mina, la cual no solo procuraría una nueva cantidad de recursos repartidos equitativamente, sino que dejaría en claro la relación amistosa que se ha instaurado.

Lamentablemente, las cosas no se desarrollan como uno pensaría. Después de varios eventos desafortunados, Serenoa y sus aliados se ven envueltos en una serie de conflictos bélicos que ponen en riesgo el delicado balance entre las tres naciones. Conspiraciones, secretos, peligros en cada esquina, y una área gris sobre lo que está bien y mal durante la guerra se ponen frente a nuestros protagonistas, quienes necesitan descubrir las verdades ocultas de la Saltiron War, y procurar que los errores del pasado no se repitan, aunque esta tarea parece casi imposible.

La historia que nos presenta Triangle Strategy es espectacular. Cada uno de los temas presentes es manejado con seriedad, y en ningún momento existen escenas innecesarias o que perjudiquen el ritmo. Claro, hay cinemáticas opcionales que brindan un mayor contexto para los eventos que se están llevando a cabo, y para expandir la relación que hay entre Serenoa y sus compañeros, pero el camino principal es uno que está pulido al grado de que llegarán momentos en donde simplemente no podrás dejar de avanzar hasta ver los créditos finales. Para hacer que esto sea posible, el juego hace uso de tres elementos de una magnífica forma.

El primero de estos son los personajes. A lo largo de la aventura no solo podrás conocer a Serenoa Wolffort, un joven que a una edad temprana se convierte el vasallo más importante para el rey de Glenbrook, y quien claramente aún tiene dudas sobre el camino que debe de tomar y las acciones que le traerán honor a su pueblo y nombre; sino que también pasarás tiempo junto al Príncipe Roland, un joven que no desea convertirse en el dirigente este reino, y busca la gloria del combate, pero las circunstancias lo llevarán por una senda que nunca pensó recorrer. Junto a esto, también está Frederica Aesfrost, la prometida de Serenoa y una joven que desesperadamente busca saber qué sucedió con su madre, esto mientras se enfrenta a las acciones que su nación de origen comete.

Estos son solo tres ejemplos. Si bien Serenoa, Roland y Frederica son los personajes que atraviesan por el mayor viaje emocional, lo cual nos permite ver cómo es que evolucionan poco a poco, el juego también nos presenta a una serie de compañeros de soporte que, si bien no cuentan con un desarrollo sustancial, sí poseen una personalidad sumamente fuerte. Esto no debe de verse como algo negativo, todo lo contrario. Benedict, Anna, Hughette, Geela y Erador son veteranos de la guerra, y saben exactamente quiénes son, y lo mejor de todo es que sus acciones dejan esto más que claro. Ellos ofrecen el soporte perfecto para que los tres jóvenes puedan avanzar y se conviertan en los líderes que pueden moldear un nuevo Norzelia.

Hablando de este mundo, Artdink creó un escenario con grandes fundamentos. Pese a que la aventura principal vale mucho la pena, Triangle Strategy nos ofrece un extenso catálogo de información dedicada a la forma en la que Norzelia funciona. La mayoría de estas piezas son opcionales, pero el juego decide liberar la cantidad necesaria de detalles a lo largo de la trama principal para crear una buena imagen de este universo. Sin embargo, si deseas explorar y leer las decenas de páginas de contenido adicional, podrás conocer de gran manera la forma en que la Saltiron War se llevó a cabo, cómo es que los recursos de cada nación juegan un papel fundamental en la manera en la que estas sociedades funcionan, detalles culturales, así como pequeñas viñetas que pintan una perspectiva rica y extensa de Norzelia.

Por último, Triangle Strategy es un juego de decisiones. A lo largo de los diversos capítulos, Serenoa y sus compañeros tendrán diversos caminos frente a ellos, y depende del jugador decidir la ruta óptima para avanzar. Lo mejor de todo, es que en ningún momento existe una vía clara. Cada decisión que tomes está en el área gris, y una senda puede sonar bien en teoría, pero una vez que la recorres verás los puntos positivos y negativos. El título ofrece una gran libertad, y si bien los primeros capítulos son lineales, eventualmente verás ramificaciones que cambian radicalmente la forma en la que esta historia se desarrolla. En unos momentos hablaré más a detalle sobre cómo es que este sistema funciona, pero spoilers: es muy bueno.

Triangle Strategy nos presenta una historia magnífica que nos pinta a la guerra como lo que es, una serie de conflictos causados por la distribución de recursos y cómo es que la economía puede tener repercusiones de gran nivel. Aunque Serenoa y sus compatriotas pueden aparecer como los chicos buenos que optan por el camino correcto sin importar las consecuencias, rápidamente el juego deja en claro que este no es el caso. Al final del día, estos son gobernadores que necesitan tomar las decisiones adecuadas para su pueblo, aunque esto involucre perjudicar a las mismas personas que han jurado proteger. Es una aproximación madura que trata con toda la serie que se merece a la historia. No hay dragones, cristales, ni Dioses que destruirán el mundo. Esta es una aventura que bien puede competir con Game of Thrones por sus temas complicados, énfasis en la guerra y el comercio, así como una trama impulsada por las decisiones de los personajes.

El trabajo presente aquí es de primer nivel. Los personajes son carismáticos, entrañables, con fallas, sueños, aspiraciones y un compás moral bien marcado, creando así una agrupación principal de primer nivel. Norzelia es una fantástica nación llena de una rica historia, en donde la posición geográfica de las tres naciones dicta su cultura, religión, avances tecnológicos y perspectivas del mundo. El sistema de decisiones le otorga una gran libertad al jugar, al grado de que tú dictas la forma en la que la trama avanza durante casi toda su duración. Tú eres el responsable de lo que sucede, y en ningún momento hay un camino “bueno” o “malo”, sino uno que ocasionaste. Tan solo por su historia, Triangle Strategy vale mucho la pena y justifica su precio de admisión. Afortunadamente, el resto de sus apartados son igual de buenos.

Evolución visual

La idea de un HD-2D no debería ser una sorpresa. Por años los fans se dieron a la tarea de crear versiones actualizadas de los clásicos de NES y SNES. De esta forma, cuando Team Asano decidió hacer Octopath Traveler, un juego que se inspira fuertemente por la época de los 16-bits, la idea de ofrecer un nuevo estilo visual que lleve a la modernidad los sprites que tanto recordamos con cariño, suena bastante lógico. Aunque desde entonces no hemos visto más trabajos fuera de un título para móviles, Triangle Strategy representa una evolución para esta dirección artística.

Una vez más encontramos con una serie de sprites en HD que toman gran inspiración de los visto en Chrono Trigger o Trials of Mana, los cuales conviven en armonía con elementos visuales típicos del Unreal Engine, como el agua, fuego y lluvia realistas, sino que también se nos presenta una cámara que nos da la oportunidad de explorar este mundo con una mayor libertad. Por sencillo que suene mover la cámara, esto le da un giro total, no solo al combate, sino a la forma en la que uno se puede mover en este juego. Aún contamos con una perspectiva top down, con un estilo isométrico determinado, pero ahora es posible acercarnos y alejarnos para apreciar cada uno de los detalles en pantalla, y recorrer cada rincón de los diferentes escenarios que se nos presentan.

En los campos de batalla esto nos permite reconocer todos los puntos que pueden ser positivos y contraproducentes para las unidades. Por otro lado, en los escenarios de exploración la habilidad de mover la cámara es una necesidad para ver qué se esconde detrás de una pared, o qué secretos nos aguardan a la vuelta de la esquina. El único problema es que estás limitado a ciertos ángulos en específico, y no es posible encontrar un punto medio, lo cual puede resultar en momentos algo frustrantes cuando quieres ver hasta el más mínimo detalle presente en pantalla.

Pese a que las tres naciones principales se pueden sentir bastante cliché, con un reino de bosques, otro de nieve y uno más de desierto, cada uno cuenta con locaciones interesantes, aunque también otras muy comunes. El hogar de los Wolffort nos presenta un pueblo medieval tradicional, pero con un oscuro secreto. En Hyzante se puede encontrar una mina de sal que cuenta con un estilo único que no se replica en otro lado de Norzelia. Por último, los grandes castillos de Aesfrost dejan en claro el dominio que este país representa. Junto a esto, todos los campos de batalla tienen algo llamativo en ellos, ya sea un coliseo en donde los combatientes pelean hasta la muerte, montañas que le ofrece la victoria a quien ocupe el terreno elevado, hasta pequeños pueblos en donde es necesario escabullirse en la oscuridad de la noche. En muy pocas ocasiones encontrarás escenarios sencillos.

Junto a esto, Triangle Strategy nos presenta una vez a Naoki Ikushima en el papel de ilustrador y diseñador de personajes. Aunque las similitudes con Octopath Traveler, juego en donde él también participó, son bastante obvias, todos los personajes que este artista creó son únicos y todos cuentan con al menos un elemento visual que los hace resaltar del resto. Mis favoritos son Hossabara, una chica que cabalga con un gigantesco mazo, y Ezana, una Spirit Master que proviene de una comunidad escondida en el mundo de Norzelia, por lo que cuenta con muchos elementos que no se replican en otros casos. Por si fuera poco, todos los sprites de los personajes a nuestra disposición cambian para reflejar cada vez que se alcanza una nueva clase. Un ejemplo es Frederica, quien comienza con unas gabardinas rosas bastante comunes, y eventualmente va obteniendo mayores ornamentos en su cabello y vestimenta.

Claro, el uso de sprites limita las animaciones, pero esto nunca es un problema para el juego, incluso momentos que son emocionales, violentos o trágicos, son tratados con toda la seriedad posible, lo cual hace que la presentación visual no sea una restricción, sino uno de los elementos que se usan para contar una gran historia. La cámara hace que el HD-2D llegue a niveles que no habíamos visto antes, y los diseños de Naoki Ikushima son una vez más de primer nivel. Todo esto está acompañado de una presentación sonora bien lograda, la cual tiene un par de fallas.

Brillos ocasionales

Una vez más, un juego producido por Tomoya Asano cuenta con un soundtrack a cargo de un compositor relativamente nuevo para el medio de los videojuegos. En esta ocasión se trata de Akira Senju, a quien reconocerás por estar a cargo de la música en el anime de Fullmetal Alchemist. En esta ocasión, Triangle Strategy es una de sus primeras colaboraciones en este medio, e hizo un fantástico trabajo. Este título está acompañado de espectaculares piezas musicales que se encargan de darle vida a los combates y escenarios más memorables en toda la aventura. Aunque sus arreglos en ocasiones pueden caer en lugares comunes de la época medieval, lo que se nos presenta aquí está tan bien manejado que esto no es un problema, y se convierte en una fortaleza que logra crear una clara distinción del heroísmo sonoro que caracteriza a Yasunori Nishiki, o al rock instrumental de Revo.

Sin embargo, los temas principales, así como las tonadas que encontramos al momento de entrar en batalla no son tan fuertes como me gustaría. Claro, hay secciones en donde este aspecto toma el escenario principal y demuestran su valor, pero estas no son comunes. Una vez más, esto no demerita el gran trabajo que aquí encontramos, es solo que las composiciones no se quedarán en tu cabeza después de terminar tu aventura.

Esto es algo que bien se aplica a las voces. El 90% del juego cuenta con voces para todos los personajes, tanto principales como secundarios, dejando al 10% relegado a secciones de exploraciones que no necesitan de este acompañante. El trabajo que se llevó a cabo para cada uno de los personajes principales es de calidad, aunque todos los héroes y villanos caen en los clásicos tonos que se le otorgan a estos roles, y en algunos casos se pueden a llegar sentir bastante sencillos. Claramente, hubo un espacio para mejorar la dirección, aunque este no es un inconveniente cuando hablamos de las voces en japonés. El problema surge con los NPC insignificantes que nos encontramos a lo largo de la aventura.

En más de una ocasión es claro cuando uno de los actores principales le presta su voz a estos personajes pequeños y, como consecuencia, estos terminan sonando como imitaciones de Serenoa y compañía. No es algo que necesariamente rompa la inmersión, pero son detalles que una vez que los notas son imposibles de no dejar de ver. Afortunadamente, el repertorio principal es lo suficientemente fuerte como para que este no se convierta en un inconveniente que arruine la experiencia de los jugadores. Es solo que había un espacio para mejorar, algo que espero se tome en consideración con el siguiente proyecto a cargo de este productor.

Piezas en un tablero de ajedrez

Triangle Strategy es un JRPG táctico que toma todas las bases de sus predecesores, llámese Fire Emblem o Final Fantasy Tactics, y construye una experiencia sumamente entretenida, adictiva y con un par de ideas lo bastante originales para hacer que esta sea una entrega que bien podría competir directamente con algunos de los mejores representantes de su género. En total, la estructura juego se divide en cuatro secciones en particular. La primera de estas está enfocada en las cinemáticas, en donde llegas a conocer a los personajes y el mundo que ocupará tu atención por casi 30 horas. Es en las otras en donde la verdadera diversión comienza.

Antes de iniciar cualquier conflicto, el juego usualmente nos da la opción de recorrer algunas zonas en particular. Es aquí en donde estamos confinados a una pequeña área, y es posible interactuar con tus aliados, hablar con NPC, encontrar algunos recursos, y obtener información crucial que juega un papel fundamental al momento de tomar decisión, algo de lo que hablaré en unos momentos. Aquí es donde la libertad que proporciona la cámara entra en acción, ya que al modificar tu rango de visión es posible encontrar algunos secretos que pueden llegar a ser muy importantes. Después, es posible acceder a un campamento que nos permite mejorar las clases y habilidades de todas nuestras unidades, comprar ítems, participar en misiones especiales que ofrecen grandes recompensas, y conocer más a fondo a algunos de los personajes secundarios que están a nuestra disposición. Una vez que estés listo, es momento de entrar al campo de batalla.

El juego está dividido por capítulos, y cada uno ofrece al menos un escenario dedicado a un enfrentamiento en contra de bandidos, otras naciones, gobernantes corruptos o personajes que simplemente están en la otra cara de tu moneda moral. Durante cada conflicto tendrás la oportunidad de usar una cantidad determinada de unidades, y es imposible incrementar el número. Afortunadamente, no existe la muerte permanente, así que no necesitas preocuparte por jugar perfectamente. El juego no es fácil, pero tampoco te destruirá las esperanzas constantemente. Todo depende del conocimiento que tengas sobre tus unidades, el terreno en el que te encuentras, y la forma en la que funcionas bajo situaciones de estrés.

Aquí no hay un sistema de clases, o de piedra, papel y tijera. En su lugar, cada una de las unidades cumple un rol en específico dentro del equipo. Por ejemplo, Geela es la designada maga blanca, la cual puede curar cualquier daño que recibas, Frederica tiene a su disposición magia de fuego, Hughette posee un halcón que le permite alcanzar zonas más altas, Erador es un tanque, etc. Todos los personajes tienen una función única, lo cual hace que elegir a un equipo principal siempre sea una decisión bastante difícil, ya que no hay una solo pieza que sea inútil. Esto incluso se expande con los guerreros opcionales que puedes reclutar, los cuales en algunas ocasiones ofrecen combinaciones bastante interesantes, o presentan sus propias ventajas y desventajas, las cuales en más de una ocasión van más allá de simplemente atacar a los enemigos.

Con cada acción realizada, los personajes ganan experiencia. Al subir de nivel tendrán acceso a más y mejores habilidades tanto activas, las cuales usualmente requieren de puntos específicos que solo se pueden recuperar al iniciar un turno o con la ayuda de una unidad específica, así como pasivas. Una vez que llegas a cierto punto es posible mejorar la clase de cada héroe, para así ampliar las estadísticas y obtener nuevos ataques. Por si fuera poco, en el campamento se encuentra un herrero capaz de mejorar las armas y aumentar algunos puntos específicos. Todo esto hace que tengas a tu disponibilidad las herramientas necesarias para salir adelante en cada enfrentamiento. Sin embargo, la fuerza bruta no gana guerras por si sola, necesitas aliados y un conocimiento del área en dónde estás peleando.

El principal aspecto que caracteriza al combate de Triangle Strategy es la posición de los héroes. No solo aquellos que se encuentren en un plano elevado o ataquen la espalda de alguien harán más daño, sino que la principal mecánica recae en atrapar a los enemigos entre dos unidades. Si llegas a golpear a un contrincante que se encuentra posicionado frente a un aliado tuyo, este personaje, el cual no estás controlando en ese momento, reaccionará y realizará un ataque continuo. Esta es una táctica que necesitas emplear constantemente para ver la pantalla de victoria. Junto a esto, los enemigos también son capaces de hacer uso de esto, y si no tienes cuidado, fácilmente podrás perder por descuidar este aspecto.

Junto a esto, el terreno en el que te encuentres también es sumamente importante. No solo la altura juega un papel fundamental para atacar y defenderte, sino que también puede ser usada como una trampa, ya que si logras empujar a una unidad por un borde, no solo recibirá el daño común del golpe, sino que la caída ocasionará un daño extra. Por otro lado, los magos son capaces de cambiar el área en el que te encuentres. Frederica puede incendiar el pasto, y crear fuego que es un peligro para todos; Corentin congela el suelo, y si combinas estos dos elementos, tendrás una explosión como resultado. Por su parte, Ezana es capaz de hacer que llueva, extinguiendo el fuego y creando cargos que de agua que conducen la electricidad.

Todos estos son elementos que están a la disposición del jugador, y son piezas que hacen que este sistema de combate se vuelva más rico. Aunque a primera instancia puede sentirse que Triangle Strategy no presenta una gran innovación para el género, todas las ideas que se nos ofrecen están muy bien implementadas, y no hay un solo aspecto del gameplay que logre entorpecer a la experiencia. Por si fuera poco, el título también cuenta con misiones que van más allá de simplemente derrotar a todas las unidades enemigas, ya que en algunas ocasiones necesitas escapar, en otras proteger una zona en particular y, en una de las mejores batallas en todo el juego, tienes atraer a los contrincantes para hacerlos caer en una trampa.

Triangle Strategy nos presenta un sistema de combate fenomenal que ofrece un extenso repertorio de unidades, cada una con habilidades únicas que las convierten en piezas fundamentales de este juego de ajedrez bélico. Los ataques continuos crean una relación única entre todos los soldados, en donde la posición es fundamental para ganar. El uso secundario de habilidades y la forma en la que estas se complementan entre ellas agregan otro nivel de complejidad que enriquecen cada pelea al grado de que no hay un solo enfrentamiento que sea tedioso, molesto, o presente una mecánica que estropee esta experiencia. Este título cuenta una gran libertad al momento de entrar en batalla, y este no es el único lugar en donde encontramos esto.

Dilema del tranvía

Este juego tiene tres pilares que sostienen a la experiencia. Por un lado, tenemos a los combates llenos de acción adictiva que dejan en claro la magia de los JRPG tácticos. En segundo lugar, nos encontramos con la historia, la cual es sumamente entretenida, presenta actuaciones de gran nivel y nos ofrece un viaje que, pese a contar con magia, se siente basado en la realidad. Por último, Triangle Strategy nos presenta un sistema de decisiones que cuenta con un extenso camino que se desarrollará conforme a las acciones que tomes a lo largo de la aventura. Este punto va más allá de simplemente darte a elegir qué es lo que deseas hacer, sino que nos presenta con decisiones moralmente complejas, en donde tú, el jugador, al final del día no toma las riendas, ya que todo recae en tus compañeros.

A lo largo de la aventura, Serenoa y compañía tendrán diferentes rutas a su disposición. Estas comienzan de una forma muy sencilla, como viajar a Aesfrost o Hyzante al principio del juego, pero eventualmente alcanzarán niveles en donde claramente no hay un camino “correcto”, y te encontrarás frente a la espada y la pared en múltiples ocasiones. Para decidir qué camino tomar, los personajes principales eligen por su propia cuenta. Hay algunos que desean tomar un sendero en específico, y otros que se oponen. Tu tarea, como líder de la casa Wolffort, es guiarlos de la manera que consideres mejor para la situación en la que te encuentres.

Para esto, es necesario entablar una conversación con tus aliados. Al hacer esto, aparecen una serie de opciones de diálogo que tal vez logren convencer a tus compañeros de seguir el camino que creas necesario. Sin embargo, nada asegura que te escucharán. Para hacer que las posibilidades estén a tu favor, puedes hacer uso de piezas de información que vas recolectando al hablar con NPC, investigando por tu propia cuenta en la extensa sección que te cuenta la historia de Norzelia, y buscando hasta en el más mini rincón por una prueba que apoye tu caso. Junto a esto, también necesitas conocer bien a tus compañeros para hablar de una forma que logre atraerlos a tu causa.

Sin embargo, esto es más difícil de lo que parece. Llegarán momentos en donde sin importar lo que digas y hagas, algunos personajes tienen una convicción tan grande que no podrás hacerlos cambiar de opinión. Esto me pasó en un par de veces, en donde pese a presentar un caso contundente para seguir un camino, mis aliados no me escucharon. Claro, esto significa que en realidad no elegí las opciones de conversación correctas, pero el simple hecho de que esto llegue a suceder en múltiples ocasiones durante los momentos más complicados, significa que la personalidad de todas las unidades es un punto muy importante que se tiene que tomar en cuenta, algo que en muchas ocasiones es olvidado por diversos títulos.

Una vez que los siete personajes principales hayan emitido su voto, el rumbo de la historia puede cambiar drásticamente. Triangle Strategy nos presenta con una representación del camino que tomas, y aquí se puede ver las constantes y largas bifurcaciones que se llevan a cabo en todo momento. Cada camino trae consigo sus propios problemas y beneficios, modifican la forma en la que la historia se mueve, e incitan a múltiples partidas, algo que es posible gracias a un New Game+.

Este es un pilar fundamental, y el que le da la mayor identidad a este juego. Es increíble lo que se ha hecho. Claro, otros juegos han integrado múltiples caminos dependiendo de las acciones del jugador, pero en la mayoría de los casos siempre hay un camino “correcto”, pero en Triangle Strategy nadamos en un mar gris que parece bien a la distancia, pero en realidad puede traer consigo varios problemas.

De lo mejor de 2022

Triangle Strategy es uno de mis juegos favoritos de 2022. Es una aventura inolvidable, con un mundo sumamente interesante, personajes que vemos evolucionar frente a nosotros, y una trama complicada en donde la política de Norzelia es la verdadera estrella. La presentación visual nos da una gran mirada al futuro del HD-2D y hace que proyectos como los remakes de Dragon Quest III y Live A Live sean aún más emocionantes de lo que ya son. La música, pese a no contar con algún trabajo que se quede atrapado en la cabeza, presenta composiciones de gran nivel que, cuando llega el momento correcto, funcionan de maravilla con la situación que las acompaña.

El gameplay es verdaderamente adictivo. El sistema de combate hace un fantástico uso de las unidades a nuestra disposición, del área de combate y de la posición de todas las piezas. Las opciones de decisiones te obligaban a conocer a tus compatriotas, y sacar el mayor provecho de todas las secuencias de exploración, recompensado así a todos los jugadores que se toman el tiempo de recorrer cada rincón de Norzelia. No hay mucho que pueda decir que verdaderamente sea negativo sobre el juego. Tal vez que la inclusión de personajes opcionales es bastante sencilla y que el inicio de la historia es algo lento, pero fuera de eso nada que de verdad valga la pena mencionar.

Háganse un favor y logren encontrar tiempo para jugar Triangle Strategy, los fans del género tendrán frente a ellos una fantástica entrega, y aquellos que son nuevos a este tipo de juegos también podrán disfrutar de una aventura muy, pero muy especial. Triangle Strategy es simplemente imperdible. Tomoya Asano una vez más se ha encargado de producir un juego de primer nivel.