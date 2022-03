Kirby and the Forgotten estrena tráiler y demo

Kirby and the Forgotten Land es la gran propuesta de Nintendo para finales de marzo. Aunque muchos de nosotros ya tenemos nuestra copia apartada, aún aquellos que no están convencidos por esta nueva entrega. Afortunadamente, el día de hoy se ha liberado un nuevo tráiler y un demo que bien podría cambiar la opinión de muchos.

El día de hoy se liberó un extenso tráiler de más de cinco minutos que nos da una idea del tipo de juego que nos espera a finales de mes. Además de tener un buen vistazo a la exploración y las nuevas habilidades, también podemos ver parte del contenido adicional que estará disponible.

Junto a esto, Nintendo ha liberado un demo en la eShop del Switch. Aquí, los jugadores tendrán la oportunidad de disfrutar de los primeros tres niveles del mundo inicial del juego. De esta forma, varias de las dudas relacionadas con este juego y su estructura serán aclarados.

Kirby and the Forgotten Land llegará al Nintendo Switch el próximo 25 de marzo. En temas relacionados, este juego será compatible con los Amiibo. De igual forma, aquí puedes checar los mejores memes que nos dejó la nueva transformación de Kirby.

Nota del Editor:

Este es uno de los juegos más esperados para este mes. Muchos han comparado este título con Breath of the Wild, pero ya que el demo ofrece niveles, es probable que esta relación no sea acertada. Solo nos queda por probar este demo para ver qué tal está la nueva aventura de la bola rosa.

Vía: Nintendo