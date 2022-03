¿Cómo jugar Elden Ring en modo “fácil”?

Elden Ring es un juego muy retador, uno que constantemente te dará una gran pelea. Pese a que no existe la posibilidad de seleccionar una dificultad determinada, el juego ofrece una serie de clases que dictan qué tan complicada será tu aventura por este mundo. De esta forma, aquí te decimos cuál es la opción correcta si quieres terminar este título sin muchos problemas.

De las 10 clases que Elden Ring nos ofrece, el Astrólogo puede considerarse el “modo fácil”. A diferencia de los otros modos de juego, los cuales te exigen enfrentarte cara a cara con los enemigos, esta opción te mantendrá a la distancia, ya que ataca usando magia. Considerando que la inteligencia artificial no sabe lidiar adecuadamente con ataques a distancia, convertirse en Astrólogo es el camino que aquellos que no están acostumbrados al trabajo de FromSoftware deben de tomar.

Para hacer tu viaje sencillo, necesitas tomar en cuenta que durante las primeras horas es mejor mantenerse alejado del peligro directo, y solo utilizar la magia a distancia. Junto a esto, emplea tus flasks para reponer tu barra de magia, ya que una vez que te quedes en cero, da lo mismo si mueres o vives. Por último, al subir de nivel concéntrate principalmente en la Inteligencia, puesto que es la que te hará más fuerte, aunque no descuides las estadísticas de Vigor y Mente.

Claro, si eres un veterano de los juegos de FromSoftware, es más que seguro que tú te enfrentes mano a mano con todos los enemigos, pero para aquellos que seguramente Elden Ring será el primer juego de la compañía, será mejor que elijan la clase del Astrólogo.

Nota del Editor:

No hay un modo fácil como tal en Elden Ring. Aún con estas recomendaciones, prepárate para morir constantemente, y no hay algo de malo en eso. La dificultad es parte del encanto de los juegos de FromSoftware, y tampoco hay algo malo si no eres fan de esto.

