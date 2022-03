Twitch Chat ya empezó a jugar Elden Ring

Elden Ring definitivamente es el juego del momento, y uno de los más populares en la plataforma de streaming, Twitch. Para no perder la costumbre, hubo un streamer que ya puso a su chat a jugar el más reciente lanzamiento de FromSoftware, pero todo bajo una buena causa.

Bruce Greene, streamer en Twitch, encontró la manera de avanzar su partida en Elden Ring mientras el dormía o hacía ejercicio. Este streamer está haciendo que su chat juegue por él mientras está lejos de su computadora gracias a comandos que cualquier espectador puede ejecutar mediante la caja de chat en Twitch.

I’ve figured out a way to play Elden Ring FOREVER

– I play during the day

– Twitch Chat plays while I sleep and work out

– I’m sleeping in a tent with a bonfire

50% of proceeds go to Ukraine (UNICEF and Red Cross) pic.twitter.com/1xXyaebEmo

— Bruce Greene (@brucegreene) February 28, 2022