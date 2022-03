La serie de Cuphead se renueva para una segunda temporada

Apenas han pasado unas cuantas semanas desde que la serie de Cuphead se estrenó en Netflix, y todo parece indicar que sus productores quedaron muy satisfechos con los resultados. Esto lo decimos porque se acaba de confirmar que The Cuphead Show tendrá una segunda temporada, la cual llegará al servicio de streaming mucho antes de lo pensado.

Vía Twitter, la cuenta de Netflix Geeked se encargó de confirmar esta noticia pero eso no es todo, sino que también se reveló que estos nuevos episodios estarán llegando en verano de este mismo año, es decir, en unos cuantos meses más.

THE CUPHEAD SHOW IS OFFICIALLY RENEWED FOR SEASON 2!!! AND IT’S COMING THIS SUMMER! pic.twitter.com/gIam56ARp2

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) March 2, 2022