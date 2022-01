Después de años sin mucha información, los fans de Cuphead deben de estar felices. Durante el pasado The Game Awards se reveló que The Delicious Last Course, el DLC del aclamado juego de Studio MDHR, estará disponible el próximo mes de junio. Ahora, el día de hoy se ha confirmado que The Cuphead Show, la serie animada de Netflix, llegará el siguiente mes.

Por medio de un nuevo y emocionante tráiler, Netflix ha confirmado que The Cuphead Show se estrenará el 18 de febrero de 2022. Aquí podemos ver algunas de las aventuras que Cuphead y Mugman protagonizarán mientras tratan de escapar del Diablo.

Junto a esto, se ha liberado un sitio web especial, en donde los usuarios tienen la oportunidad de realizar una serie de retos, como ver el tráiler o seguir la cuenta oficial de Cuphead en Twitter, para así descubrir más sobre algunos de los personajes nuevos que tendrá la serie animada, y obtener una sorpresa como recompensa.

The Cuphead Show se estrenará el próximo 18 de febrero de 2022 en Netflix. En temas relacionados, aquí puedes conocer más sobre The Delicious Last Course.

Nota del Editor:

Sin duda alguna, uno de los proyectos más esperados de Netflix. La compañía ha demostrado tener un buen historial al momento de adaptar videojuegos, y The Cuphead Show parece que será mucho mejor que la serie de Castlevania. No puedo esperar más.

Vía: Netflix.