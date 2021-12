Con una presentación musical al estilo de los 20, The Delicious Last Course, el esperado DLC de Cuphead, realizó un espectacular acto de presencia. Junto a un tráiler que nosmostró la fantástica animación y gameplay de este título, se ha confirmado que este contenido adicional por fin estará disponible el próximo 30 de junio de 2022.

Vía: The Game Awards