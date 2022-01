Como seguramente ya lo saben, tras la compra de ZeniMax Media, Xbox Game Studios creció sustancialmente, al grado de contar con más de 20 estudios. Ahora, después de darse a conocer la adquisición de Activision Blizzard, desarrolladores como Treyarch, Raven y más formarán parte de esta extensa familia.

Junto a estudios como 343 Industries, Bethesda, Mojang, Arkane, y más, una vez concretada la compra de Activision Blizzard, estos son los equipos que se unirán a Xbox Game Studios:

-Treyarch.

-Raven.

-High Moon Studios.

-Beenox.

-Sledgehammer Games.

-Infinity Wards.

-Demonware

-Toys for Bob.

Sin duda alguna, un gran equipo, los cuales otorgan un total de 31 estudios bajo el logo de Xbox Game Studios. Será interesante ver cómo es que Matt Booty, jefe de esta división, y Phil Spencer, jefe de Xbox, logran balancear todos los proyectos que estarán en desarrollo.

En temas relacionados, estas son las propiedades que tendrá Xbox tras la compra de Activision Blizzard. De igual forma, se ha revelado el número oficial de usuarios de Game Pass hasta el momento.

Nota del Editor:

Todos los estudios de Call of Duty estarán en manos de Xbox. Que no quede duda, los juegos de esta serie serán exclusivos de Microsoft en un futuro. Si bien este no es un proceso que se lleve de la noche a la mañana, será mejor que los fans de esta serie comiencen a aceptar este hecho.

Vía: Xbox Game Studios