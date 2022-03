A lo largo de la última semana hemos visto cómo varias compañías de videojuegos han apoyado la situación que se vive actualmente en Ucrania. Ahora, a este grupo se le suma John Romero, uno de los creadores de DOOM, quien publicó un nuevo nivel para DOOM II, y todos los ingresos que genere serán donados a Ucrania.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Romero señaló que actualmente ya está disponible un nuevo nivel para DOOM II, conocido como One Humanity, el cual tiene un precio de €5 euros, y todo el dinero recaudado está destinado a la Cruz Roja y el Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia de la ONU. Esto fue lo que se comentó al respecto:

To support the people of Ukraine and the humanitarian efforts of the Red Cross and the UN Central Emergency Response Fund, I’m releasing a new DOOM II level for a donation of €5. 100% of the proceeds go toward these agencies. Thank you. https://t.co/1meRjC0IJZ pic.twitter.com/p0VbjdIofP

— 𝕵𝖔𝖍𝖓 𝕽𝖔𝖒𝖊𝖗𝖔 (@romero) March 2, 2022