Review – Marvel’s Midnight Suns

En este año los juegos RPG y de tácticas se han hecho notar, dado que se lanzaron buenos títulos como lo pueden ser The Diofield Chronicles, Tactics Ogre: Reborn, Mario + Rabbids: Sparks of Hope, incluso uno dedicado al mundo de Digimon. Sin embargo, todavía hay un lanzamiento más para terminar el 2022, y la verdad, no es para nada uno que se puede considerar como insignificante en la industria de los juegos. Algo que también llamó la atención en estos doce meses, fue la ausencia de títulos dedicados al mundo de los superhéroes, pues ya van dos años que no contábamos con ninguno de gran escala, ya sea de DC o de Marvel. Sin embargo, el equipo de Firaxis llegó para terminar con esa sequía, solo que en esta ocasión no tendría una jugabilidad convencional, sino algo acorde al estudio que estaba creando el proyecto. Así hace algunos meses se nos presentó oficialmente Marvel’s Midnight Suns, lanzamiento de estrategia por turnos que no tuvo un desarrollo fácil, dado que un par de veces se tuvo que retrasar para pulir cada uno de sus aspectos. En un inicio los fans estaban un tanto dudosos, pero con cada avance se supo ganar el interés de quienes se consideraron escépticos.

Vale la pena mencionar, es que para este juego se han tomado la libertad de pensar en todos los fanáticos de Marvel en general, dado que se incluyen a las caras más conocidas del universo de películas que muchos ya conocemos a la perfección. Pero también, a superhéroes que todavía no han hecho su debut en la pantalla grande, cumpliendo así también a los seguidores que se han pasado mucho tiempo leyendo todas las páginas de cómics. Así hemos llegado al día de hoy, pues estamos a muy poco tiempo de que el juego finalmente se lance al mercado, y por fortuna, en este sitio web tuvimos la oportunidad de echarle ya bastantes horas encima. Todo con el fin de revisar cada una de sus virtudes y defectos, ya sea en la jugabilidad, música, historia, gráficos y por supuesto, rendimiento. Se tiene que aclarar que este texto proviene de alguien que no está al 100% clavado con el tema de Marvel, así que si hay alguna equivocación en cuanto al lore o los personajes, se agradece la retroalimentación. Después de todo, esta marca ofrece tantas historias, que seguirlas todas podría considerarse como un deporte extremo.

Con todo esto definido, es momento de que tomes tu armadura de Iron Man o traje de Spider-Man, para que me acompañes a una aventura que tal vez se sale del molde un cuanto al tipo de jugabilidad. ¿Logrará Firaxis dar en el clavo con Marvel’s Midnight Suns? O tal vez ¿Es mejor que se sigan solamente con la franquicia de Xcom? Bien, eso lo vamos averiguar a continuación en la más reciente Atomix Review que con total agrado hemos preparado para ustedes.

Un villano ancestral ataca la tierra

Uno de los puntos importantes de Marvel’s Midnight Suns es claramente su historia, la cual nos pone a la organización maligna de Hydra, mismos que están buscando devolver a la vida a una bruja de la cual solo se habla en leyendas. A pesar de los esfuerzos que llevan a cabo los héroes más grandes del mundo, al final la entidad conocida como Lilith es despertada.

El personaje femenino tiene como meta conquistar el mundo entero, por lo que ahora la propia Hydra está de su parte, pero ellos no son los únicos, dado que los villanos de la tierra se les unen debido a que usa su poder para usar su influencia y los vuelve más poderosos. Sin embargo, aún queda esperanza a mano de dos equipos: Los Vengadores y sobre todo, los Midnight Suns.

Ambos conjuntos se unieron para revivir al único ser que puede hacer frente a la villana, Hunter, pues se trata de un demonio que tiene la capacidad de hacer frente a sus hechizos, lo más irónico del asunto es que resulta ser su hijo. Además, ha dormido 300 años, por lo que obviamente se encuentra en un mundo que desconoce en cuanto estética y tecnología.

Así todos los héroes de la talla de Capitán América, Iron Man, Blade, Ghost Rider, Nico Minoru, Spider-Man, Wolverine, entre otros, deberán descubrir la manera de debilitar a Lilith, después de todo Hunter no puede cargar solo con el destino del mundo. Entonces, van a establecerse en una Abadía que está a cargo de Cuidadora y que a la vez sirve como base secreta.

Lo mejor, es que el equipo no está establecido en cuanto llega Hunter a la ecuación, dado que conforme más misterios desentrañan, más personajes se van a unir a la causa, algo que servirá para quitar la corrupción de ciertos héroes. Y es que se nos pone sobre la mesa que la Bruja Escarlata tiene un papel importante que cumplir en la historia.

Esta sería una premisa rápida de la historia, misma que no está para nada mal a pesar de contar con uno que otro chiste que podría considerarse forzado. Aunque si las cosas se mantuvieran serias todo el tiempo, ciertamente la magia se perdería con algunos personajes carismáticos como Spider-Man, Iron Man y hasta el Dr. Strange.

Lo importante es el trasfondo que podemos encontrar en la Abadía, dado que nos hablan mucho del pasado de Lilith y cómo es que se desató su furia, pues no es persona malvada solo por que si, hay algo detrás. Entonces el jugador deberá averiguarla, a la vez que también desencadena los misterios del propio Hunter.

Con esta trama seguramente los dos bandos de fans van a estar contentos, ya sea los que solo siguen la películas y series de Disney Plus, así como los más focalizados en encontrar cada dato curioso en los cómics. No es la gran maravilla, pero entretiene al final del día, tenemos una curiosa combinación de héroes con los que se puede sentir cierta empatía y hasta tomarles cariño.

La estrategia hace al héroe

Como ya los establecimos en la introducción de la reseña, Marvel’s Midnight Suns es un juego de estrategia por turnos , mismo en el que vamos a controlar a personajes de esta franquicia de cómics. Y al igual que con muchos videojuegos del género, el espacio donde nos movemos está de cierta manera controlado dentro de un cuadrante.

Durante los combates manejaremos a tres personajes de este universo, mismos que cuentan con habilidades que realmente no se diferencian mucho la una de la otra, y me imagino que eso es para que los usuarios usen a sus favoritos sin problema. Sin embargo, hubiera sido bueno que tuviesen poderes específicos para ser de la experiencia algo más versátil y obligarnos a intercambiar constantemente.

En estas peleas los usuarios cuentan con tres jugadas disponibles, y es que a diferencia de otros juegos estratégicos, aquí los turnos no son tan convencionales como se podría pensar. Aquí utilizaremos cartas para que los personajes ejecuten ataques, se suban la vida, mejoren la defensa entre otras acciones disponibles.

Hay tres tipos de cartas estándar, la primera es la de ataque mismas que nos dan la posibilidad de golpear a los enemigos en pantalla, hay algunas más fuertes que otras, por lo que habrá que ir probando. El segundo tipo es el de técnica, las cuales sirven para la parte de estadísticas, estas van desde curar nuestro hp hasta colocarnos un escudo defensivo para contar con una barra de salud adicional a la que ya teníamos.

Por último están las tarjetas de habilidad especial de héroes, estas son un ataque devastador que pueden liberar los personajes, solo que no se pueden usar así sin más. Es necesario acumular puntos de héroe para ello, estos se pueden obtener al usar las demás cartas, el número obtenido de puntos varia según el naipe utilizado.

En movimiento dentro del cuadrante realmente no está limitado, ya que podemos desplazar a nuestras unidades prácticamente a donde sea, aunque solo se puede desplazar uno por turno, por lo que hay que usarlo de la forma más inteligente. Y eso se debe a que en ciertos combates habrá áreas que tendrán un impacto de ataque a final de turno, ya sea un misil o el lugar donde puede caer una piedra, por lo que antes de que terminen nuestras jugadas debemos movernos.

En el juego hay dos tipos de misiones, las secundarias y las de historia. Es bastante recomendable ir intercalando entre las mismas, pues la dificultad de los enemigos va escalando de forma progresiva. Eso significa, que si no has subido a un nivel pertinente, es probable que en los objetivos de la trama te quedes atorado por mucho tiempo.

Además, tomar las misiones alternas no solo te ayudan a crecer los atributos, sino también para encontrar objetos que servirán más adelante, en especial unos bucles que te ayudan a conseguir más cartas. No está de más comentar, que antes de iniciar cada objetivo se va a indiciar si está en modo normal, fácil o difícil.

Hablando de la dificultad, esta se puede elegir al inicio del videojuego, puede escalar desde una simple para disfrutar la historia y no preocuparse por el combate, hasta el modo legendario donde los enemigos no darán tregua. Por su parte, los jefes también son seres de cuidado, pues irse solo con las cartas de ataques de no es la solución, habrá que pensar más allá de lo común, después de todo la mayoría de ellos tienen dos vidas.

También no se puede dejar pasar la posibilidad de utilizar el entorno para derrotar a los rivales, pues con los puntos de héroe hay manera de agarrar los objetos del mapa y emplearlos en contra de los rivales, esto va desde cajas, muros, sistemas eléctricos y más. Lo mejor, es que si tenemos una carta que tenga el efecto de retroceso, podemos emplearla para sacar volando al enemigo y que se estrelle con objetos u otros rivales.

De hecho, si tenemos un buen desempeño en alguno de los turnos, ya sea si hicimos una cadena de K.O, o algún otro objetivo satisfactorio, nos pueden regresar la jugada, haciendo que no hayamos perdido los movimientos. Esto último es de lo más útil, sobretodo cuando los adversarios en pantalla sean bastantes por derrotar.

Con esto podríamos decir que tenemos cubierta la parte de batalla, pero no toda la jugabilidad, aunque es evidente que los combates es lo más importante. Realmente los fundamentos no son tan complejos de aprender. Eso sí, es totalmente recomendable prestar atención a cada tutorial, esto para no perder ningún detalle.

A explorar la abadía

Pasamos ahora a la segunda parte importante de la jugabilidad, y eso es el explorar nuestro centro de operaciones, esto es una abadía en la que nos podemos mover libremente. Y si bien podríamos pensar que el desplazamiento sería con cualquiera de los héroes, eso no va a pasar, pues usaremos a Hunter ( el Avatar) en todo momento.

La exploración de la base es algo muy curioso, dado que puede ser bastante similar a los juegos de Persona, esto en la manera en la que podemos pasar el tiempo. Y es que al igual que con el juego de Atlus, es importante crecer la amistad con los compañeros de equipo, dado que al hacerlo tendremos afinidad en batalla, lo que se traduce a combos únicos y alteración de las estadísticas.

Para poder conseguir esta amistad podemos tener conversaciones con ellos, y dependiendo de la respuesta son los puntos que podremos obtener para aumentar la afinidad. También se les puede hacer una invitación para visitar diferentes lugares de la abadía como un lago, prado, bosque, entre otras secciones que rodean al castillo estilo Transilvania.

Vale la pena mencionar, que todas las secciones no van a estar desbloqueadas desde la primera visita, conforme avancemos en la historia vamos a conseguir las “palabras de poder” mismas que sirven para abrir puertas entre más acciones. A simple vista el mapa puede parecer pequeño, pero mientras más se cruza en la trama se va expandiendo más y más.

Entre otras cosas que podemos hacer es el entrenamiento diario, mismo en el que subiremos de nivel a los personajes, su amistad y hasta obtener objetos como llaves arcanas para abrir cofres. A esto se le unen las misiones individuales en las que podemos enviar un personaje y tras pasar un día veremos si logró completarla.

Por su parte, tenemos la parte de la forja, lugar donde Dr. Strange y Iron Man nos ayudarán a abrir artefactos que nos funcionan para mejorar nuestras habilidades. Además, aquí podemos abrir los bucles que juntemos, mismos que se transforman en cartas que deberemos elegir. Al inicio solo nos podremos llevar una, pero conforme subamos el nivel de la forja, podremos llevarnos más de estas para editar el mazo.

Hablando de este último, solo podemos equiparnos con ocho cartas para cada personaje, por lo que es importante estar revisando la configuración para cambiar por algunas más poderosas. De hecho, las repetidas se pueden combinar para crear versiones plus, así que nunca está de más acercarse a la espada del patio de la abadía y verificar si podemos hacer dichas mejoras.

Con esto concluiríamos la jugabilidad en su totalidad. Sí, en un inicio aprender los conceptos básicos puede ser un poco problemático, sobre todo por que para todo sale un texto de tutoriales. Sin embargo, cuando ya has aprendido bien, te soltarán para explorar de la manera que gustes y también para que puedas completar las misiones de historia o secundarias en el momento que creas competente.

Gráficos y música que dan la talla

Llegando a la parte de aspectos más técnicos de Marvel’s Midnight Suns, se puede decir que cumple con darles buen aspecto a los personajes que encontramos a lo largo de la historia. Algo que también es buen indicativo, es que en cuanto diseño, tratan de separarse de los actores que interpretan a los más populares en las películas.

Eso significa, que quienes estén más acostumbrados a dar la vuelta a las páginas de cómics van a quedar más que satisfechos, pues conservan varias de sus características principales. A eso se le agrega que cuando ejecutan sus ataques especiales aparecen efectos de lo más vistosos, un deleite para quien se declare fanático de los superhéroes en general.

En cuanto a la recreación de escenarios, se hizo un trabajo muy bueno al momento de plasmar ciudades importantes de las franquicias, así como tierras que lógicamente son imaginarias. Eso sí, el detalle que le puedo encontrar es referente a los BPC o civiles dentro de las escenas, se parecen mucho y hasta se podrían considerar genéricos.

También noté ciertos detalles en el movimiento facial de los personajes, dado que sus expresiones se sienten un tanto extrañas, sobretodo en los momentos donde se les hace una especie de close up. Siento que esta es una limitante más respecto a hacer juegos también para PS4, Xbox One y Nintendo Switch. Algo que esperemos ya se vaya eliminando, después de todo las nuevas consolas ya llevan dos años en el mercado.

En cuanto a la música, es lo que se debe esperar, con tonadas dignas de batallas épicas, mismas que se pueden tornar a tristes, melancólicas o felices, esto ya depende de la magnitud de la escena. Claro, no son tan invasivas como para recordarlas, pero al menos cumplen con el papel de colocarnos en los diferentes escenarios del juego.

También tenemos actuación de voz, misma que está bien lograda en los diferentes idiomas disponibles (lamentablemente no hay español latino). Solamente está el detalle de la animación de las caras que tal vez no convence del todo con lo que escuchamos. Sin embargo, esto ya no es cuestión del doblaje o audio, sino de los gráficos.

Excelente forma de abordar el género

En conclusión, Marvel’s Midnight Suns es un juego que puede abordar todo tipo de público, esto incluye a gente que en su vida ha tocado un juego de estrategia y también para veteranos que ahora quieren experimentar con cartas. Eso se debe a que la dificultad puede variar, siendo desde muy simple hasta de lo más despiadada.

La historia es interesante, por lo que pocas veces serán los momentos en el que el jugador se sienta cansado de escuchar tantos diálogos. Eso se debe a que hay momentos serios, pero también algunos desenfadados para combinar los mejor de los dos mundos, con esto me refiero claramente a los fanáticos de la películas y los cómics. Pues obviamente se busca abordar a quienes les guste la marca de alguna forma.

Claro, tiene alguno que otro error como la falta de personalidad del protagonista, a eso se le une que a veces las cartas se pueden repetir de forma constante, cuando se supone la aparición es aleatoria. A eso le podemos sumar que las expresiones de caras pueden no ser muy buenas, pero eso ya sería tema de limitarse en desarrollar para consolas de pasada generación.

Al final del día es un videojuego que vale la pena, siempre y cuando tengas en mente que se trata de un tácticas por turnos, género que poco a poco se va haciendo más popular gracias a lo divertido que puede ser a día de hoy. Y si eso se combina con personajes de Marvel, es evidente que los fanáticos querrán echarle un vistazo.

La versión que probamos fue la de PC en la plataforma de Steam.