Aquí los pósters oficiales de Super Mario Bros.

El día de ayer se reveló el segundo tráiler de la película de Super Mario Bros., el cual nos dio un mejor vistazo a personajes como Peach, Luigi y Donkey Kong. De esta forma, también se han compartido una serie de pósters oficiales, los cuales nos muestran de mejor forma el diseño de los protagonistas de esta cinta.

Los nuevos pósters están protagonizados por Mario, Luigi, Peach, Donkey Kong, Toad y Bowser, a quienes ya hemos visto en acción a lo largo de los dos tráilers disponibles. Sus diseños son una mezcla entre el estilo característico de Illumination, y el trabajo que ya conocemos de Nintendo.

La película de Super Mario Bros. está a cargo de Aaron Horvath y Michael Jelenic, quienes previamente trabajaron juntos en Teen Titans Go! y Teen Titans Go! To the Movies. Junto a esto, el guion está a cargo de Matthew Fogel, a quien reconocerás por The LEGO Movie 2: The Second Part y Minions: The Rise of Gru.

Se espera que la película de Super Mario Bros. llegue a los cines el próximo 7 de abril de 2023. En temas relacionados, puedes ver el más reciente tráiler de esta cinta aquí.

Nota del Editor:

Ahora que ya tenemos un mejor vistazo al diseño de los personajes, queda claro que la fusión entre los estilos de Illumination y Nintendo sí funciona. Aunque estoy seguro de que la cara de Peach y Mario puede lucir extraña para algunos, el resto de los personajes lucen muy bien.

Vía: Super Mario Bros.