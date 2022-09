Review – Splatoon 3 (en progreso)

Crear una nueva propiedad nunca es una tarea sencilla. Este proceso requiere años de investigación, pero sobre todo, todas las compañías que se embarcan en este viaje deben tener en cuenta los riesgos que corren. En dado caso de que una idea no tenga el éxito que se espera, esto puede significar el despido de alguien o el cierre de una división. Afortunadamente, una vez que una IP logra cumplir con todas sus expectativas, el cielo es el límite. Esto es algo que Nintendo nos demostró con Splatoon. La primera vez que vimos a los Inklings fue durante la época del Wii U, una en donde la Gran N no estaba en su mejor posición. La ausencia del apoyo third party ocasionó que fuera la misma empresa japonesa quien le diera el mejor soporte posible a su consola, y nos sorprendieron constantemente con productos de primer nivel.

Splatoon fue todo un éxito en Wii U. Los fans amaron la nueva producción a cargo de Hisashi Nogami. De esta forma, solo era cuestión de tiempo antes de ver una secuela, algo que ocurrió en 2017, y en esta ocasión en una nueva consola. Gracias a la gran popularidad del Nintendo Switch, un mayor público logró llenarse de pintura, al grado de que una expansión para la campaña, uno elemento que, si bien es importante, nunca llegó a competir contra el apartado en línea originalmente, llegó a nuestras manos en 2018. Sin embargo, todo lo bueno tiene que llegar a su fin, algo que ocurrió hace un par de años, cuando el soporte para Splatoon 2 culminó con un gran evento. Aunque muchos se decepcionaron ante esta clausura, otros más sabían que esto significaba que una tercera entrega estaba en camino.

Anunciado originalmente durante un Nintendo Direct en febrero de 2021, los fans han estado esperando más de un año por la promesa de regresar al mundo de los Inklings y Octolings. Pese a que este tiempo se alargó un poco más, perdiendo su ventana de lanzamiento durante el corazón del verano de 2022, Splatoon 3 ya está en nuestras manos, posicionándose como otra carta fuerte para el Switch. ¿Acaso Splatoon 3 es la versión definitiva del third person shooter que vimos originalmente en el Wii U? ¿Qué novedades tenemos en esta ocasión? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review, la cual se encuentra en proceso en estos momentos.

Antes de comenzar, es imporrtante mencionar que esta es un reseña en progreso.

Agent 3 está de regreso

Pese a que Splatoon siempre ha sido un juego con un gran enfoque en el multiplayer, cada una de las entregas ha tenido un apartado que tiene como objetivo ofrecernos una historia bastante entretenida. Aquí se nos presenta a una Tierra post-post-apocalíptica, en donde la humanidad ha dejado de existir. En su lugar, la vida marina ha evolucionado para reclamar este mundo. Sin embargo, dos grupos en particular, los Octarians e Inklings, han comenzado una batalla campal por el dominio de lo que resta del planeta. Aunque la premisa puede sonar sumamente deprimente, Nintendo logró tomar estos conceptos, y los transformó en una experiencia divertida y colorida, llena de un estilo musical y visual único.

Después de la impresionante Octo Expansion de Splatoon 2, muchos fans tenían altas expectativas sobre la campaña de un solo jugador en Splatoon 3, algo que logró un gran nivel de intriga, especialmente considerando que Nintendo se mantuvo en silencio sobre este apartado durante mucho tiempo. Bueno, después de pasar cerca de 10 solo en este modo, puedo decirles que los desarrolladores nos ofrecen una evolución natural, y algo que seguramente será del agrado de todos los fans.

Splatoon 3 comienza con un nuevo Inkling, quien ha llegado a las Splatlands, una nueva región para todos los jugadores. En cuanto ponemos un pie en Splatsville, la zona central de este lugar desértico, nuestra protagonista es reclutado por Cap’n Cuttlefish, quien nos pide asumir el rol de Agent 3 y embarcarnos en una nueva aventura para encontrar al Great Zapfish en turno. Aunque esto puede sonar muy, pero muy similar a las últimas dos entregas, especialmente considerando que los Octarians parecen ser los responsables otra vez, cuando el tutorial llega a su fin, ahora sí se nos presenta en forma la campaña de Splatoon 3.

Resulta que una nueva entidad malvada ha secuestrado a Cap’n Cuttlefish, y amenaza con destruir a la sociedad que conocemos. Para evitar esto, tenemos que explorar Alterna, un paraíso subterráneo, encontrar una serie de tesoros, y descubrir la ubicación del jefe del Squidbeak Splatoon, todo esto mientras recibimos la ayuda de una serie de caras nuevas y no tan nuevas. Después de acabar con esta campaña, puedo entender por qué Nintendo decidió no revelar información sobre este modo.

En lugar de que se nos presenten una serie de niveles que no parecen tener una gran relación entre ellos, tenemos acceso a Alterna, un paraíso conformado por seis islas diferentes, cada una interconectada de una forma similar a lo que nos presentó Bowser’s Fury. Sin embargo, avanzar entre ellas es complicado, ya que el Fuzzy Ooze, una sustancia sumamente mortal para los Inklings, está por todos lados, y la única forma de limpiar este desastre es usando huevos de pescado, los cuales se obtienen al completar cada una de las diferentes misiones que hay disponibles.

La comparación con Bowser’s Fury va más allá de simplemente un elemento estético, ya que en Splatoon 3 también tienes la libertad de viajar por las seis islas de Alterna a tu gusto. Claro, no podrás hacer esto de forma inmediata, debido a que el Fuzzy Ooze bloquea el paso, pero eventualmente nada te impedirá saltarte niveles por completo. Al final del día, tu misión es encontrar tres objetos especiales, los cuales solo puedes obtener después de vencer a sus respectivos jefes en batallas sumamente divertidas. Esto quiere decir que hay partes que no son requeridas, y esto te da la oportunidad de elegir qué y qué no hacer para llegar a los créditos finales.

La progresión en Splatoon 3 es similar a lo visto en la Octo Expansion, con una serie de retos que están construidos para ser completados usando una de las tantas habilidades que el juego tiene para nosotros. Aunque hay niveles en donde solo puedes usar un poder, la mayoría te dan la oportunidad de elegir una de tres opciones disponibles. Esto no solo permite que el jugador logre experimentar con todo lo que esta entrega tiene para nosotros, sino que nos deja ver el fantástico diseño de niveles presentes en esta ocasión. Al final del día, todos los desafíos requieren que hagas uso de un arma para atravesar diferentes zonas, eliminar enemigos, nadar en la pintura, destruir una serie de objetivos en un tiempo determinado, o simplemente sobrevivir hasta que se acabe un tiempo determinado.

No hay un solo momento en donde alguna de estas tareas sea aburrida. Todas son divertidas, retadoras y te enseñan a la perfección cómo usar cada una de las herramientas que los Inklings tienen a su disposición. Claro, los retos del inicio del juego no te pedirán mucho, pero una vez que llegas a la cuarta isla, prepárate para que cada misión sea más y más complicada, exigiendo un mejor dominio del control y de las habilidades a tu alcance. Junto a esto, gracias a que la mayoría de las misiones cuentan con hasta tres opciones diferentes de armas, si algún método no te está funcionando, siempre puedes cambiar por otro que sea mejor para tu estilo de juego.

De igual forma, las recompensas por cumplir cada una de las misiones van más allá de solamente recursos necesarios para avanzar en la campaña, sino que también obtendrás registros de Alterna, los cuales revelan una sustancial cantidad de información relacionada con los últimos años de los humanos en la Tierra, y la evolución que tuvieron las especies marinas a lo largo de miles de años. Sin duda alguna, un elemento que será del agrado de muchos fans.

Las misiones son solo la mitad de la experiencia en Alterna. Gracias a que tenemos la oportunidad de recorrer cada una de las seis islas de la campaña a nuestro gusto, la exploración se vuelve un elemento importante que va de la mano con la progresión de Agent 3. Al eliminar barreras del Fuzzy Ooze y al rociar pintura por todas partes, podrás encontrar una serie de objetos especiales. La mayoría son elementos cosméticos para el Lobby en Splastville, así como canciones especiales y una serie de documentos que nos dan más información sobre el mundo de Splatoon. Sin embargo, también puedes obtener sardinas que se usan para desbloquear mejoras en un árbol de habilidades. Con cada una, estarás un paso más cerca de convertirte un digno sucesor del título de Agent 3.

Sin duda alguna, la campaña de Splatoon 3 vale mucho la pena. Aunque las primeras misiones son un tutorial, una vez que podemos explorar Alterna, la verdadera experiencia comienza. Cada uno de los retos está muy bien construido, el reto que se nos presenta va evolucionando de forma natural, al grado de que al final de tu aventura sí harás uso de todas tus habilidades de una forma satisfactoria. Gracias a todos los secretos que esconden las seis islas, así como la posibilidad de moverte con una gran libertad entre ellas, viajar por este mundo es muy divertido. Aunque estoy seguro de que muchos irán inmediatamente a Turf War y a los otros modos multiplayer, no se pueden perder la grandiosa campaña que Nintendo nos ha entregado en esta ocasión.

Pulpo en su tinta

Si hay un elemento que claramente logra resaltar en Splatoon, es su estilo visual. Pese a que la serie es un third person shooter que se desarrolla en un mundo post-post-apocalíptico, no encontrarás un juego tan vibrante, lleno de personalidad y carismático en el mercado en estos momentos. Es impresionante lo que Nintendo logró crear cuando hablamos de una atmósfera que es capaz de encapsular lo divertido que eran las guerras de pintura o de agua que de niños teníamos en la primaria. Cuando Splatoon 3 se retrasó de julio a septiembre, muchos se decepcionaron porque esta serie es la representación del verano, y esta nueva entrega continua con esta tendencia.

Splatlands puede estar ubicada en medio de lo que parece ser un desierto lleno de basura, pero cada una de las locaciones que podemos visitar son simplemente un deleite visual que pocos juegos pueden replicar. La zona central, Splastville, nos ofrece un vistazo a una ciudad ciberpunk, con gigantescos edificios que parecen sacados de las zonas más pobladas de China o Corea del Sur. Cada una de estas edificaciones cuenta con letreros neón, un sin fin de cables, mensajes de graffiti escritos en un idioma imposible de comprender, así como pósters y banderas que dejan en claro el fanatismo que alguien tiene por uno de los tres miembros de Deep Cut.

Por si fuera poco, cada tienda, instalación, y rincón de esta ciudad tiene un tono único que los hace resaltar del resto. Grizzco, lugar en donde puedes acceder al modo de Salmon Run, cuenta con un tono naranja, algo que va de la mano con esta experiencia, en donde te embarcas en una aventura justo al atardecer. En The Shoal, en donde es posible reunirse con tus amigos, el color verde predomina, para así ofrecer una experiencia apegada a las salas de arcade clásicas. Por su parte, cada una de las tiendas tiene su propio estilo que refleja la personalidad de sus dueños, así como una inspiración predeterminada.

De igual forma, Alterna logra sobresalir por ofrecer un mundo que parece sacado directamente de Super Mario Sunshine, con un hermoso océano a nuestro alrededor, así como tuberías industriales, y una serie de objetos que fueron abandonados por los últimos humanos que habitaron esta locación. Lo mejor de todo, cada rincón puede ser pintado de color amarillo, ofreciendo un gran contraste con el azul y blanco que predominan de una forma constante.

Claro, no nos podemos olvidar de la pintura. Este es uno de los elementos visuales más importantes de todo el juego. Cada misión en la campaña, así como los diferentes modos multiplayer, ponen a nuestra disposición pistolas que logran disparar un azul digno de la realeza, el rojo más cálido del mundo, un verde que parece dará vida a las Tortugas Ninja, y más. Todas las opciones que se nos presentan llevan la saturación de colores al máximo, y el resultado bien podría hacer que Jackson Pollock reviva solo ver algunas de las obras de arte que podemos crear.

Otro de los elementos que tanto ha caracterizado a Splatoon son los Inklings. En esta sociedad, lo único que importa es cómo te ves. Más que una concepción de belleza en su forma tradicional, el estilo es lo que dicta tu papel en el mundo, y lo mejor es que no hay un estándar, sino que cada jugador es capaz de crear su propio camino. Cada una de las prendas que puedes usar ofrece más que solo una mejora, sino que también dejan ver tu personalidad en acción, y siempre es mágico caminar por Splastville y ver cómo es que otras personas están vestidas. La serie lleva el concepto de “drip” al siguiente nivel.

Al igual que en las dos previas entregas, Splatoon 3 tiene a su propio grupo de presentadoras, solo que en esta ocasión no es un dúo, sino un trío. A un lado Squid Sisters y Off the Hook, ya que Deep Cut, conformado por Frye, una Inkling inspirada en las anguilas, Shiver, un Octoling basada en los tiburones, y Big Man, un enorme mantarraya, han llegado a conquistar el corazón de todos los jugadores. Cada uno de los diseños es increíble, con los dos colores predominantes de esta entrega incorporados en el diseño de Frye y Shiver. Junto a esto, podemos ver una serie de elementos tomados de la cultura japonesa y del sureste de Asia en sus ropas. Sin duda alguna, un gran agregado para la serie.

Aunque hablaré más a detalle de cada uno de los escenarios en un momento, puedo adelantar que los diferentes mapas de Turf War son impresionantes. Incluso antes de convertirse en una pintura del expresionismo, todas las zonas de batalla logran destacar por su diseño. Ya sea que nos encontremos en lo que parece ser una zona industrial con cajas y partes que se mueven constantemente, o en un campo similar a un resort vacacional, todo luce impresionante, dejando en claro que, pese a que el Switch no es un monstruo técnico, es capaz de ofrecernos un mundo que no encontramos en otro lado.

Digno de un concierto

Junto a su aspecto visual, la música de Splatoon también está en otro nivel. Muy pocas series pueden presumir que han tenido múltiples conciertos en su honor, y en este caso este reconocimiento es más que merecido. Desde el primer juego ha quedado claro que el trabajo a cargo de Toru Minegishi es de primer nivel, siendo capaz de completarse de una forma fenomenal con el combate frenético y el estilo visual. En el caso de Splatoon 3, esta tendencia continúa, y no me sorprendería si en cualquier momento anuncian una presentación en vivo de Deep Cut.

Aunque las composiciones creadas para Turf War, Salmon Run y Anarchy Battle seguramente serán las que se queden en tu mente por más tiempo, los temas principales de los integrantes de Deep Cut, así como Anarchy Rainbow, y mucho de lo que escuchamos en la campaña principal, logra sobresalir por no solo ofrecer las clásicas tonadas que son capaces de combinar el rock, la electrónica y el pop de Idol que tanto amamos, sino por incluir una serie de elementos únicos que le dan una fuerte identidad a esta entrega.

Por ejemplo, el tema de Big Man incluye un silbato y un timbal, otorgándole así una sensación que nos transporta a un carnaval en Brasil. Por su parte, el tema de Shiver cuenta con una serie de elementos similares, pero con un ritmo que parece sacado de la zona de ropa en un centro comercial de primer nivel. El tema de Frye es muy parecido al de su contraparte, pero con un ritmo más rápido, encontrado un punto medio entre el trabajo de los otros dos integrantes de Deep Cut. Por supuesto, la música está acompañada de las ya clásicas voces de vida marina que, pese a no tener una sola palabra en un idioma que podamos entender, son capaces de transmitir una serie de emociones de felicidad. Todo esto culmina con Anarchy Rainbow, una celebración de lo que significa Splatoon 3. Es una fiesta veraniega interminable, la cual logra reunir todo lo que hace a este nuevo grupo especial, ofreciendo una clara distinción de las Squid Sisters y Off the Hook.

Ahora, es muy probable que la mayoría pase más tiempo escuchando el trabajo que fue creado para los modos multiplayer, y aquí también tengo buenas noticias. Sin olvidar su nuevo estilo de carnaval, Splatoon 3 sigue ofreciendo una serie de composiciones energéticas, en donde la guitarra brilla en todo momento, y es capaz de transmitir la diversión que cada uno de los estilos de juego nos ofrece. Una vez que una ronda de Turf War está por terminar, podemos escuchar cómo cada uno de los instrumentos se acelera para darle al jugador ese último impulso para hacer que su equipo logre ganar.

Splattack está de regreso, y la icónica canción de la serie nos vuelve a demostrar por qué se nos presenta una y otra vez. Es energía pura, y escuchar cómo es que las cuerdas gritan con cada riff, es una sensación en la que Splatoon es experto. El trabajo de Toru Minegishi es simplemente especatcular en esta ocasión. No solo el compositor ha logrado darle nuevos giros a temas ya conocidos, sino que el material original le da una fuerte identidad a esta entrega, la cual es capaz de ponerse a cara a cara con el enfoque Idol del primer título, y el hip-hop de la secuela. No puedo esperar para el inevitable concierto.

Guerra a todo color

Ahora, el elemento principal de cada juego de Splatoon siempre ha sido su aspecto competitivo. Este es el enfoque de cada experiencia, y en donde los jugadores pasarán la mayor parte de su tiempo. De esta forma, la nueva entrega cuenta con tres modos específicos, así como uno adicional que es considerado una pequeña distracción, pero aun así vale la pena. Estoy hablando de Turf War, Salmon Run, Anarchy Battle y, el pilón, Tableturf Battle. Sin embargo, es muy importante mencionar que esta es una reseña en progreso. Debido a la naturaleza de estas experiencias, al limitado tiempo que tuve durante la reseña, y a un problema con los horarios, no fue posible probar los modos de Salmon Run y Anarchy Battle. En los próximos días podré actualizar esta reseña con toda la información necesaria.

Para comenzar, Turf War sigue siendo el modo principal. Aquí, ocho jugadores, divididos en dos equipos, entran en un campo de batalla, y el objetivo es cubrir la mayor cantidad del escenario con la pintura correspondiente de tu equipo. Splatoon nunca ha sido un juego enfocado en el combate de jugador contra jugador, este es un elemento presente, pero al final del día es tu dedicación a vestir de azul, verde, naranja, o morado cada uno de los niveles, lo que te da la victoria. Para esto, tienes a tu disponibilidad una diversa selección de armas.

Los clásicos están de regreso, como los rifles que no solo te permiten cubrir una buena parte del escenario, sino que también son efectivos para derrotar a tus contrincantes. También encontramos a los rodillos capaces de pintar grandes secciones del nivel de una forma rápida, a los cubos que lanzan una gran cantidad de tinta, y hasta los snipers que nadie debería usar en su sano juicio. A esto se le suman nuevas armas, como un arco que es capaz de lanzar tres flechas que explotan casi al instante, un limpiaparabrisas que funciona como si fuera una katana, y es capaz de ponerle un fin a tus enemigos de una forma bastante rápida, así como una aspirada que puede recolectar el tinte de tus competidores, para después lanzarlo en una explosión que abarca bastante espacio.

Cada una de las armas está acompañada de una bomba, la cual puede ser detonada momentos después de ser lanzada, al instante, o cuando alguien la active; así como una habilidad especial a la que tendrás acceso cuando logres cubrir gran parte del escenario. Estos movimientos son devastadores, capaces de derrotar a tus contrincantes de manera instantánea, y de pintar una gran área. Aunque esto puede sonar como algo que tiene el potencial de romper el juego, en realidad solo tendrás el tiempo suficiente para activar este poder una vez, o dos con mucha suerte. De esta forma, todo recae en el dominio que tengas del control y, aunque a muchos no les guste, en la cooperación con tus compañeros.

Al ser un juego competitivo en equipos, la coordinación es un elemento muy importante. Afortunadamente, a menos que estés jugando a un nivel bastante alto, con el hecho de que cada jugador sepa cómo es que Splatoon se tiene que jugar, no tendrás muchos problemas para ganar un par de partidas. En mi caso, la experiencia fue buena durante el periodo de pruebas, aunque con un par de esperas largas, que, espero, sean solucionadas conforme más y más gente tenga el juego en sus manos. Fuera de este inconveniente, nunca me encontré con errores de red o problemas de lag, esto se debe principalmente a que esta entrega está usando un sistema similar al que empleó Monster Hunter Rise para su juego en línea.

En lugar de presentar una serie de cambios al estilo de juego, Splatoon 3 se encarga de refinar la experiencia con nuevas armas, un mejor sistema en línea, así como escenarios que combinan locaciones conocidas y algunas nunca antes vistas. Una vez más, debido al limitado tiempo del periodo de reseña, solo tuve la oportunidad de probar dos de los 12 escenarios que esta entrega tiene para nosotros. Estos fueron Eeltail Alley y Mahi-Mahi Resort. El primero nos ofrece un campo de batalla bastante grande, en donde la mayor parte del conflicto entre los equipos se llevará a cabo en la zona central. Por su parte, el segundo cuenta con una estética espectacular, ya que nos encontramos en medio de una piscina en un resort veraniego, en donde se puede acceder a partes superiores del escenario nadando en la pintura.

Después de varias derrotas y victorias podrás subir de nivel, lo cual te dará acceso a una serie de instalaciones que son necesarias para mejorar a tu personaje. Lamentablemente, no todas las armas están disponibles de forma inmediata, por lo que tendrás que comprar cada una a tu propio ritmo, y experimentar con la que mejor te agrade. Junto a esto, también podrás equipar a tu Inkling u Octoling con una serie de objetos cosméticos que no solo te hacen resaltar del resto, sino que te proporcionan habilidades pasivas. Aunque cierta prenda puede parecer inútil al principio, conforme tu vestimenta suba de nivel podrás obtener más y mejores beneficios.

Junto a Turf War, Splatoon 3 introduce Tableturf Battle, un juego de cartas de uno contra uno, en donde el objetivo está en pintar la mayor cantidad de espacio posible en un tablero, pero solo con un número determinado de movimientos a tu disposición. Aunque a primera instancia esto puede sonar aburrido, la verdad es que es una distracción bastante entretenida, en donde se nos presenta un sistema de juego que combina la adicción de Tetris y la colección de cartas en un solo lugar. Aunque los otros modos de juegos son más atractivos, no se olviden de este agregado que seguramente tendrá una gran base de fans.

Si pelear contra otros jugadores no es lo tuyo, Salmon Run es perfecto para ti. Pese a lo extraño que puede ser su nombre, aquí tenemos acceso básicamente un modo horda, en donde tú y otras tres personas tendrán que enfrentarse a una invasión de salmones. El objetivo no solo está en sobrevivir la mayor cantidad de turnos posibles, esto mientras los enemigos se vuelven más y más fuertes, sino que tienes que recolectar huevos de oro. Una de las mejoras que ha recibido Salmon Run en comparación con lo visto en Splatoon 2, es que esta sección siempre está disponible, y ya no necesitas estar confinado a un tiempo determinado para disfrutar de esto. Aquí sí es en donde la coordinación con tu equipo juega un gran papel.

Sin embargo, por el momento no puedo comentar más al respecto. Una vez que el juego llegue al Nintendo Switch el próximo 9 de septiembre, podre jugar Salmon Run y Anarchy Battle como es debido, y en un par de días pueden regresar para conocer a detalle cómo es que estos dos modos funcionan, y si vale la pena dejar Turf War de lado por un momento para acceder a este contenido adicional.

Stay fresh

(El juego recibirá una calificación en los próximos días)

Splatoon 3 es una de las experiencias más divertidas que he tenido en todo el año. La campaña principal, por si sola, vale mucho la pena, ya que toma los conceptos básicos de la serie, y nos ofrece varios retos muy bien diseñados que te pondrán a prueba en todo momento. Al tomar los mejores elementos de la Octo Expansion, la aventura en Alterna deja en claro que esto ya no es un extenso tutorial, sino su propio apartado que merece la atención de todos los jugadores, y no puedo esperar para ver qué hará Nintendo en una posible expansión, o en una cuarta entrega.

Visualmente y musicalmente, Splatoon 3 sigue siendo una experiencia sin igual en los últimos años. La personalidad, o frescura, es algo que siempre me ha atraído de la franquicia, y es bueno ver que tanto la estética como las composiciones han experimentado con una serie de estilos diferentes que le dan un nuevo aire a la serie, y no puedo esperar para el inevitable concierto de Deep Cut.

Por su parte, el gameplay ha sido refinado a un punto en donde cada partida de Turf War es sumamente divertida, incluso cuando llegas a perder. Nuevas armas, más escenarios y un sistema en línea mejorada hacen que puedas invertir horas y horas en cientos de partidas de tres minutos. Junto a esto, Tableturf War nos ofrece una muy buena distracción en la cual también es posible invertir una gran cantidad de tiempo. Me hubiera gustado decir más sobre Salmon Run y Anarchy Battle, pero en un par de días pueden regresar para conocer todos los detalles sobre estos modos adicionales.

No lo duden, Splatoon 3 es uno de los juegos más divertidos del año.