Review – Xenoblade Chronicles 3

Del RPG moderno

Algo tienen los juegos de rol. La manera en la que te envuelven dentro de su mundo simplemente no se puede dar de la misma forma en otros géneros. Todas esas reglas claramente marcadas, estadísticas súper específicas y claro, grandes personajes e historias, hacen que muchas de las barreras que nosotros pudiéramos tener en esta relación con el videojuego como tal, se vengan abajo y así, se pueda dar una auténtica conexión entre usuario y autor. Desde sus comienzos en Squaresoft trabajando en leyendas del tamaño de Final Fantasy VI, Tetsuya Takahashi poco a poco se ha venido convirtiendo en una de las grandes leyendas del medio y su estudio, Monolith Soft, en uno de los desarrolladores más respetados. La manera en la que el también padre de Xenogears ha ayudado a que el género se mantenga vigente y muy relevante, es algo sin precedentes. Xenoblade Chronicles 3 es la consolidación de todo lo anterior y por consiguiente, uno de los mejores RPG de todos los tiempos.

Definir exactamente qué es un RPG moderno cuesta bastante trabajo. A mi parecer, cualquier juego de rol, hablando del rol japonés por supuesto, que decida alejarse de las tradiciones y apueste por nuevas ideas en sistemas de combate, debe ser considerado como una versión moderna o contemporánea del género. Lo interesante de todo esto es que actualmente, este tipo de esfuerzos más bien los vemos en los llamados RPG de acción y no tanto en algo más cercano a los turnos. No me mal interpretes, cosas como Final Fantasy VII Remake o Tales of Arise por mencionar solo algunos, han tenido resultados espectaculares, cosa que del otro lado, no se da tan seguido, es por eso que siempre que alguien habla de “RPG moderno”, no puedo evitar pensar en Xenoblade Chronicles, serie caracterizada por sus profundos sistemas de combate y apasionante complejidad, aspectos que en esta tercera entrega son llevados a un nuevo nivel para presentarnos una experiencia épica, mágica y que en realidad, es complicada de describir.

Filosofía, magia y lo épico

La ciencia ficción y el RPG se han sabido mezclar de formas sumamente especiales. A pesar de que podríamos pensar antes en fantasía siempre que hablamos de juegos de rol, la realidad es que el famoso Sci-Fi también tiene una muy importante presencia dentro del género. Como saga, Xenoblade Chronicles ha lucido un balance entre justamente elementos de fantasía, con todo la alta tecnología y mecanismos avanzados, sin embargo, creo que el valor más importante de la obra de Tetsuya Takahashi en cuanto a narrativa, más bien tiene que ver con la forma en la que utiliza profundos conceptos de la filosofía humana para crear personajes y situaciones que se han quedado grabados en nuestras memorias para siempre. Con Xenoblade Chronicles 3, dicho elemento es llevado a un nuevo nivel, pues se presenta un relato en el que la mera existencia de nuestra especie es puesta en tela de juicio, generando que nos pongamos a pensar mucho más de lo que normalmente pasa cuando uno juega videojuegos.

Antes de empezar a contarte sobre el épico y apasionante relato de Xenoblade Chronicles 3, me gustaría quitar de la mesa la pregunta de: “¿tengo que haber jugado los pasados juegos para entrar a este nuevo?”. No, la respuesta es un rotundo no. Al igual que otras series como The Legend of Zelda o Final Fantasy, cada entrega de la saga de Monolith es completamente independiente una de otra. Sí, hay elementos que se repiten aquí y allá, pero en realidad estamos frente a una historia que funciona completamente por sí misma, por lo que en términos de narrativa, éste podría ser tu primer juego de la franquicia sin ningún tipo de problema.

Dicho lo anterior, te cuento que Xenoblade Chronicles 3 nos lleva al mundo de Aionios, el cual, está controlado por dos naciones principales que se encuentran en medio de un sangriento conflicto militar. Por un lado tenemos a Keves, país enfocado en el desarrollo de tecnología mecánica, y por el otro está Agnus, la cual, tiene sus esfuerzos puestos en el uso de ether o magia. Cada bando echa mano de soldados prefabricados que tienen una vida útil de tan solo diez años, tiempo que está enteramente dedicado al arte de la guerra. El objetivo de estos soldados es regresar a casa luego de su tiempo en servicio para cumplir con su “ciclo”, o morir cumpliendo con su deber.

Parte de estos soldados de cada nación son nuestros protagonistas, los cuales, luego de cierto suceso que no te revelaré durante una importante batalla, no tienen más opción que unirse para formar un peculiar grupo. De lado de Keves tenemos a Noah, Lanz y a Eunie, mientras que por parte de Agnus están Mio, Taion y Sena. Sobre todo al inicio, la relación entre los seis personajes principales es sumamente compleja, pues desde que nacieron, no han aprendido más que a odiar a sus contrapartes. Claro que la situación en la que están no les deja opción más que intentar llevarse los unos con los otros, lo cual trae situaciones sumamente interesantes si hablamos de desarrollo y relación entre los personajes.

La situación en Aionios es mucho más compleja de lo que parece y poco a poco, te vas dando cuenta de lo que en realidad hay detrás de todo el mundo que nuestros protagonistas habían estado experimentando. La manera en la que el juego va tratando con estos temas es simplemente espectacular, pues constantemente se te va sorprendiendo con nuevas partes de la historia que van encajando en un todo sumamente complejo, pero no rebuscado. Me sigue volando la mente cómo es que luego de más de 70 horas con Xenoblade Chronicles 3, el título sigue encontrando la manera de expandir su historia, ya sea a través de los quests principales, o simplemente por medio de un diálogo que un NPC intercambió conmigo.

Importante mencionar que el juego cuenta con voces tanto en inglés, como en japonés, mientras que te deja poner textos y subtítulos en español. En caso de que tengas planeado jugar en español, mi recomendación es que no lo hagas, pues es un español de España sumamente regionalizado, lleno de modismos que son incómodos y sobre todo, sumamente complicados de entender por momentos. No, no hay opción de español latinoamericano.

A mi parecer, la mejor ciencia ficción es aquella que te pone a pensar sobre tu propia existencia y sobre to rol dentro del mundo, y creo que al igual que lo que por ejemplo, NieR: Automata logró hace unos años en estos términos, ahora Xenoblade Chronicles 3 pone sobre la mesa preguntas como: “¿qué es en realidad un humano? ¿qué es lo que nos hace tan especiales como especie y como individuos?”, solo por mencionar algunas. Si encima de todo esto le pones personajes entrañables, momentos llenos de magia, situaciones épicas y heroicas de las que se hablará durante un buen tiempo, tienes como resultado una experiencia redonda en cuanto a narrativa que la verdad, me cuesta trabajo comparar con alguna otra dentro de este medio que cada vez se hace mejor para contar historias.

La belleza de lo complejo

Pareciera que hablar de JRPGs siempre implica complejidad. Elaborados sistemas de progresión y de combate suelen envolver a estas experiencias; sin embargo, también existen muchísimos ejemplos de juegos marcadamente sencillos. Sumado a lo anterior, tenemos que por un lado el género suele ser súper tradicionalista con cosas como los Dragon Quest en el apartado de turnos y los Tales of si hablamos de acción en tiempo real. Mientras que del lado de la vanguardia e innovación, Final Fantasy suele levantar la mano. Justo en esta parte cae Xenoblade Chronicles como saga, una que desde que nació, buscó cambiar para siempre la forma en la que funcionaban los juegos de rol hechos en Japón, apostando por un diseño sumamente complicado de entender, pero satisfactorio en cada una de sus partes y sobre todo, que se siente moderno y vanguardista. Esta postura llega a niveles impensados en Xenoblade Chronicles 3, siendo un juego del que fácilmente podrías hacer una tesis y que espero, poderte explicar de la mejor forma en esta reseña. Dicen que menos es más, pero aquí, es más es más.

Antes de pasar a contarte todo lo que implica el muy complicado sistema de gameplay de Xenoblade Chronicles 3, me parece importante puntuar que me será imposible cubrir todo a gran detalle en esta reseña, pues simplemente no acabaríamos nunca, además de que te terminarían saturando de información inútil que más bien, el juego te explicará en su momento. Hablando de explicar, también te puedo decir que el propio juego hace un muy buen trabajo en desmenuzar cada una de sus partes, incluso existe una sección entera con tutoriales extra y actividades interactivas por si es que quieres repasar algunas de sus mecánicas o conceptos. Sí, es un título que te pide disposición para aprender. En caso de que ya hayas disfrutado de alguna otra entrega de la serie, sabes más o menos de qué hablo. Si no, sí es importante que entiendas que vas a tener que aprender muchas, pero muchas cosas para poder avanzar y por consiguiente, disfrutar de la experiencia. ¿Vale la pena el esfuerzo? Total y completamente.

Comencemos por lo más básico. El sistema de combate de Xenoblade Chronicles 3 se fundamenta en lo que vimos en sus dos antecesores, es decir, regresa este sistema híbrido entre combate en tiempo real, con algo más estratégico, casi por turnos. El personaje al que estemos controlando, hará un ataque básico de manera automática, nuestro trabajo será comandar en qué momento y en qué posición ejecutar las diferentes artes que tengamos a la mano. Sí, la mecánica de que ciertas artes sean más efectivas si estamos enfrente, detrás o a un lado del enemigo, está de regreso. Cada una de las artes tiene su propio cooldown. Las artes de los personajes de Keves se regeneran con el tiempo, mientras que las de los de Agnus, se recargan conforme hacemos ataques con el auto-battle. El dar la orden de un arte justo después de un ataque regular, hará que nuestras agresiones fluyan de mejor manera y sean más efectivas.

Dependiendo de la clase del personaje, él o ella tendrá una habilidad especial, misma que se recarga siempre y cuando usemos artes que corresponden al rol de la clase. Por ejemplo, la habilidad especial del Healer se recargará si justamente curamos a los miembros de nuestra party, o si por ejemplo, el tanque pone un escudo protector. De igual forma, los efectos sobre los enemigos de nuestras artes regresan, esto para hacer cadenas de combos. Generarle break a un enemigo, nos dará paso a topple y luego al daze, esto para después decidir cómo lo rematamos. Sí, este sistema es más por el lado del primer Xenoblade Chronicles, que lo que vimos de los poderes elementales en la segunda parte. Funciona mejor que nunca y sigue siendo tan satisfactorio como siempre.

Explicado lo anterior, que como te decía, es lo más básico del sistema de combate del juego, creo que es buen momento de pasar al tema de las clases y sus implicaciones, probablemente el sello o distinción más importante de Xenoblade Chronicles 3. Al igual que con el combate básico, lo mejor es ir de lo más general, a lo más específico. Lo nuevo de Monolith cuenta con tres clases generales: atacante o generador de daño, healer o unidad de apoyo y tanque. Como sus nombres nos lo indican dependiendo de la clase que tenga cada personaje, será su rol dentro del campo de batalla. Sumado a lo anterior tenemos a las subclases. Por ejemplo, al inicio, tendrás dos tipos de helares: por un lado el Combat Medic que además de sanar, puede generar un área que aumenta el poder de ataque de nuestros compañeros, y por el otro está el estratega, el cual, igualmente además de poder recuperar la salud de la party, puede generar un campo que aumenta el poder de evasión de las agresiones enemigas. Así, cada clase se va partiendo en diferentes subclases y como ya te estás imaginando, la cosas se empiezan a complicar pero sobre todo, a diversificar bastante.

Luego de básicamente obligarnos a probar algunas de las clases, el juego nos suelta un poco al decirnos que en realidad, ningún personaje está atado a ninguna clase ni a ninguna subclase. Sí, en cualquier momento podrás cambiar la clase de cualquiera de los miembros de tu party para comenzar a experimentar. ¿Y de qué nos sirve todo esto? Pues bien, aquí entra el tema de las master arts y fusion arts. Además de nuestro nivel general, cada personaje tiene un nivel de clase que va desde el 1, hasta el 10 como máximo. Cada vez que uno de los personajes alcance el máximo en cualquiera de las clases disponibles, se desbloqueará una master art y por consiguiente, un segundo árbol de artes cuando estamos en combate. Por ejemplo, si luego de llegar al máximo en su clase de generador de daño y espadachín, Noah cambió a Combat Medic e hizo lo mismo, ahora podrá heredar una de las artes de esta segunda clase, esto para mezclarlas con las que ya tenía: es decir, si regresamos a su clase original, podrás usar artes de generador de daño y en cierto punto, fusionarlas con las de healer para por ejemplo, dar un golpe devastador y a la vez, sanar a tus compañeros.

¿Te suena complicado? Sí, sin duda lo es. Al inicio todo puede ser bastante confuso, pero créeme cuando te digo que este sistema de cambio de clases es uno de los más satisfactorios e interesantes que me haya tocado disfrutar en un RPG. La forma en la que todo va embonando es verdaderamente impresionante y cómo es que el estudio desarrollador diseñó interfaces para que pudieras ser tan específico, es algo digno de destacarse. Repito, no te preocupes si ahorita estás lleno de preguntas y dudas, cuando lo juegues, todo hará mucho más sentido. Como consejo, algo que me ha funcionado muy bien es siempre tener un equipo balanceado con dos personajes de cada clase. Importante mencionar que un poco más adelante, también se te introduce a los héroes que básicamente son un séptimo personaje en nuestra party que se administra y controla solo, pero que te deja heredar sus subclase en cierto punto.

Otra de las grandes características de Xenoblade Chronicles 3 es que podrás cambiar de personaje al cual controlas en cualquier momento, incluso en medio de una batalla. ¿Estás viendo que el agro del enemigo está sobre tus generadores de daño? Pues bien, toma el control de uno de los tanques para corregir eso. ¿Tu party no está siendo sanada a tiempo? Será mejor que controles a uno de los helares para no perder. Estoy sumamente impresionado por lo divertido que es justamente estar cambiando constantemente de rol. Al inicio tenía mis dudas, pero pronto me di cuenta de que jugar con todas las clases se siente muy bien por su gran diseño, además de claro mencionar, en realidad la IA que controla al resto de nuestros personajes, es sumamente competente, incluso sabe cuándo seguir un combo.

Justo en este apartado vendría una de mis principales quejas con el juego. Para cambiar de personaje a media batalla, es necesario presionar ZL y posteriormente, con R y L, ir cambiando entre los diferentes personajes. El problema viene cuando a veces la pelea es tan intensa, que cuesta trabajo ver a quién estás seleccionando, sobre todo si te urge llegar a un healer para sanar a tu party, por ejemplo. Me hubiera encantado que cuando estuviéramos seleccionado personaje, la acción se pausara por completo y una rueda con los retratos de todos se pusiera frente a nosotros, pues sí llega a ser desesperante el no encontrar a quien necesitas con esta interfaz.

¿Creías que eso era todo? Pues no, de hecho nos falta bastante por cubrir. El siguiente apartado del que me gustaría hablarte es del poder de Ouroboros. Muy temprano en la historia, te enteras de que Mio y Noah tienen el poder de fusionarse para transformarse en una especie de mecha muy parecido a un Evangelion. Posteriormente se te permite que los tanques hagan lo mismo y los helares también. Cada que uses una fusion art, un medidor llamado Interlink se irá cargando. De nosotros dependerá cuándo ejecutarlo. Cuando haces esto, viene la fusión de la que te hablaba y nuestros personajes se transforman en estas bestias capaces de hacer mucho daño. Aquí, cada personaje sí está atado a su clase original y cada Ouroboros justamente representa a un generador de daño, a un healer y a un tanque. Su gran ventaja es que sus artes no requieren de cool down, por lo que como ya te estás imaginando, suelen ser opciones muy viables al momento de enfrentar jefes o enemigos muy poderosos. Saber en qué momento lanzar este poder, puede ser la diferencia entre ganar o perder y sí, le agrega otra capa al ya de por sí complejo sistema de combate de Xenoblade Chronicles 3.

Pasando a otro muy importante segmento del gameplay, te cuento que también tenemos a los llamados Chain Attacks, que básicamente podrían ser un juego por aparte. En otro lado de la pantalla, tendrás un medidor que se irá llenando conforme ejecutas artes en el momento correcto, es decir, cuando cancelas auto attacks para poder ser más eficiente. Una vez lleno el medidor, presionando + en el control de Switch, inicias con uno de estos ataques devastadores.

Aquí, la acción se congela por completo y como te decía, básicamente inicia otro juego totalmente aparte. Lo primero que deberás de hacer es elegir una orden de alguno de tus personajes. Dependiendo de su clase, será el tipo de efecto que harán una vez que termine su fase dentro del chain attack. Luego de que por ejemplo, elegiste la orden de un tanque para reducir por completo el agro de tus helares y generadores de daño, entra la siguiente parte de mini juego. Acá, te aparecerán los retratos de tus personajes en una especie de cartas, cada uno con número arriba, mientras que en la parte superior derecha, hay un medidor. Nuestro objetivo es seleccionar las diferentes cartas que te menciono para hacer que el medidor llegue o pase 100%. En caso de no lograrlo, el chain attack no se ejecutará.

El chiste de todo esto es saber que por ejemplo, si la carta de un generador de daño dice 35 y la usamos al inicio de la fase, éste recibirá un bonus que tal vez, lleve el medidor a 55%. Usar a un tanque permite que en el siguiente turno recuperemos a uno de nuestros personajes y los helares, hacen que el medidor se fije en 99%, esto para no pasarnos del número y poder usar una segunda o tercera carta que lleve al medidor mucho más allá del 100%. Entre más alto sea ese porcentaje, más alto será el daño que generes. Sí, es una locura que me costó varias horas descifrar por más que hice los tutoriales extra pero una vez que lo entendí, vaya que me pasé un gran rato creando estrategias para llevar dicho medidor al mayor número posible. Es simplemente impresionante la labor de Monolith para crear una mecánica que si me lo preguntan, podría ser la base de cualquier juego,, pero acá, es simplemente una parte más de un todo.

Dejando de lado todo lo anterior, te cuento que no todo es complejidad en Xenoblade Chronicles 3, pues en realidad, la personalización y progresión de nuestros personajes es bastante simple. En cuanto a equipo, cada personaje puede equipar hasta tres accesorios conforme vas subiendo de nivel que claro, mejoran algunos de sus stats básicos. De igual forma tenemos unas gemas que básicamente son perks y que aumentan cosas como tu ataque, defensa, capacidad de sanar, etc. La bonus XP está de regreso de Xenoblade Chronicles 2 y sí, sigue siendo genial ver un campamento en el que puedes descansar para usar esa experiencia bonus para subir uno o dos niveles de golpe. Hablando de campamentos, te cuento que uno de los Nopon que nos acompaña en la aventura, puede cocinar diferentes platillos que aumentan temporalmente algunos de nuestros stats.

Xenoblade Chronicles 3 es un juego del que sin duda, podríamos escribir una tesis, solo de sus sistemas de combate y clases, pues vale la pena mencionar, ni siquiera hemos tocado el tema de su mundo abierto. Cada capa que nos presenta el nuevo juego de Monolith Soft fue puesta con especial cuidado y sobre todo, con un enorme propósito que lo llevan a la verdadera vanguardia del género, es decir, no es solo por hacer las cosas más complejas y ya, todo tiene razón de ser. Te repito que indudablemente te sentirás abrumado en un inicio, pero créeme que todo se va entendiendo mucho mejor cuando pones en práctica todo lo que te van enseñando, esto sin mencionar que el juego sí te lleva de la mano durante sus primeras 13 ó 14 horas para que no te pierdas. Solo debes de poner bastante atención y no tener miedo de hacer los tutoriales extra o de volver a leer ciertas instrucciones.

El maravilloso mundo de Aionios

Los mundos de Xenoblade Chronicles siempre han sido una de sus principales características como serie. Estos espacios masivos llenos de flora, fauna, cuevas, lagos, océanos, montañas y demás elementos, siempre han hecho que estos juegos transmitan un sentimiento de escala como muy pocos. Por supuesto y como era de esperarse, Xenoblade Chronicles 3 retoma el concepto para limar algunas asperezas y hacer que nuestro tiempo explorando el maravilloso mundo de Aionios, sea mucho más disfrutable y sobre todo, espontáneo. Vale la pena recordar que Monolith Soft es el estudio que estuvo detrás de todo el diseño del mundo abierto que recorremos en The Legend of Zelda: Breath of the Wild, lo cual, indudablemente se ve impreso en lo que es su más reciente obra.

Al igual que vimos en entregas pasadas, el mundo que visitamos en Xenoblade Chronicles 3 está dividido en diferentes regiones, cada una con sus propias temáticas, flora, fauna y claro, distintas actividades. Sobra decir que las dimensiones de estos lugares son verdaderamente titánicas y sumamente imponentes. Cosas como lagos, océanos, densos bosques y hasta una ciudad en ruinas que vive en el subsuelo del mundo, son algunos de los muchos lugares que recorrerás en esta gigantesca aventura. Pero bueno, el tamaño para nada sería importante sin cosas por hacer. Como ya te lo comentaba, en este nuevo juego, se nota un amplio crecimiento del desarrollador en cuanto cómo se deben de hacer mundos abiertos.

Lo primero que me gustaría contarte es que el mundo de Aionios es uno sumamente espontáneo que siempre premia a la curiosidad del jugador, al punto de que en que en más de una ocasión, me tuve que forzar a continuar ya con mi quest principal, pues de otra manera, las horas podían seguir pasando sin progreso real. ¿Por qué es tan especial si se le compara con el de las dos pasadas entregas? Creo que principalmente por la forma en la que de la nada, puedes iniciar con un quest. Sí, puede que de pronto estés explorando un cañón o una cueva y te topes con un punto de interés que resultó ser el inicio de una aventura paralela que nos cuenta una historia completamente nueva y que incluso, puede derivar en que un nuevo héroe se sume a tu causa.

Además de lo anterior, el mundo está plagado de enemigos especiales que bien podríamos considerar como jefes dentro del mapa abierto que recorremos. Mientras vayas caminando, puede que te topes con ciertos animales o monstruos que tengan unos marcadores de color azul o rojo. Éstos nos indican que esa criatura en específico, es de mucho mayor peligro pero también, que si la logramos vencer, nos pueden dar mucha más experiencia de la normal. Dichos enfrentamientos suelen ser por demás emocionantes, por lo que resulta imposible toparte con uno de ellos y no desviarte para tomar el reto. Para rematar, hay ciertos enemigos con brillo que nos indica que en caso de vencerlos, el loot que nos dejarán es mucho mayor.

Otra de las actividades con las que te podrías topar en tus recorridos por las distintas regiones de Aionios, son las peleas entre dos facciones. Puede que en cierto punto, te topes con que tropas de Keves y Agnus están en medio de un enfrentamiento. Si te acercas, te aparecerá una pantalla que te pide elegir a qué lado vas a apoyar. Uno te puede dar recompensas como monedas Nopon y el otro, más experiencia bonus, por ejemplo. Ya queda en nosotros escoger con qué facción vamos a sumar fuerzas. No te preocupes a quien elijas, al final, en estos casos, todo lo que importa es la recompensa.

Las colonias son otro de los grandes protagonistas de Xenoblade Chronicles 3. A diferencia de sus antecesores, acá no vamos a visitar míticas ciudades llenas de NPCs. Por temas de narrativa en los que prefiero no ahondar para no arruinarte nada, las dos naciones en conflicto han establecido colonias no tan grandes a lo largo de todo el continente. En cierto punto de la historia, te enteras de que es posible romper su Flame Clock para liberarlos de la opresión, una que hace que ellos te vean a ti como su único enemigo. Liberar a estos establecimientos no es como por ejemplo, limpiar un campamento en cualquier juego de mundo abierto, no. Acá, todo el proceso implica un quest con su propia historia. Cada una de estas colonias se siente con una personalidad muy marcada. Una vez que la liberas, se te permite interactuar con sus habitantes para ayudarlos en problemas que ellos puedan tener.

Por cierto, entre más colonias liberas de cada una de las facciones, estás aumentarán su nivel de amenaza, es decir, entre más colonias liberes de Keves, por ejemplo, a más de sus tropas te encontrarás dentro del mundo abierto con deseos de acabarte.

Eso me lleva a contarte un poco sobre los quests del juego. A diferencia de lo que pasaba en las pasadas entregas de la serie, acá, no se nos abruma con docenas de quests secundarios. Olvídate de tener que andar juntando ingredientes para la sopa de una señora. No es como que los llamados fetch quests no estén presentes, la cosa que es que en Xenoblade Chronicles 3, ahora contamos con una tarjeta especial que de manera automática, va llevando registro de este tipo de tareas; es decir, no tienes que andarte preocupando por juntar ingredientes sin importancia. En cuanto los tengas, el juego te avisa automáticamente y con el toque de un botón, todo se completa. El juego quiere que mejor te concentres en los quests secundarios como el de los héroes o los de liberar colonias. Sin duda, estas medidas son de lo mejor que te puedes encontrar.

Hablando de otras mejoras, te cuento que ahora tenemos una opción de navegación. Si la activas, una línea color rojo aparecerá sobre el piso para indicarte el camino al objetivo o quest que tengas activo. Dicho asunto, indudablemente viene a corregir el problema que había con Xenoblade Chronicles 2 sobre lo complicado que a veces era llegar al punto que se nos indicaba. Importante mencionar que este problema también se ve disminuido gracias al diseño de niveles de Xenoblade Chronicles 3, el cual, si bien, no deja de ser complejo conteniendo diferentes capas y niveles, en ningún momento llega a ser el enredo con el que seguido te topabas en juegos pasados.

¿Coleccionables? Por supuesto. Además de los diferentes materiales que te puedes encontrar para cocinar o para fabricar las gemas de las que ya te conté, hay diferentes puntos con ether que puedes extraer para reactivar viejas máquinas que normalmente contienen loot sumamente interesante. De igual forma, es normal que a lo lejos alcances a ver partículas de color rojo que emanan de cierta zona. Noah y Mio forman parte de un grupo con el poder de hacer que los muertos descansen por medio de una melodía que tocan con sus flautas. Cuando encuentres caídos en batalla de cualquiera de las dos facciones, puedes ayudar a que finalmente descansen en paz. Conforme vas haciendo esto, tu afinidad con las diferentes colonias ya liberadas, irá creciendo.

El mundo de Xenoblade Chronicles 3 se sigue rigiendo por reglas muy convencionales del RPG como el poner enemigos de alto nivel en zonas que no se supone que visites aún, o incluso cuando estás en el quest principal, se te pide cumplir con cierta tarea antes de seguir explorando libremente. Sin embargo, te puedo decir que en todas estas decenas de horas con el juego, todo el tiempo se me invitó a explorar, a descubrir qué guardaba esa cueva que parecía insignificante al lado de un gran lago. Creo que al final, justo eso es lo que hace o no especial a un mundo abierto, el qué tanto te está distrayendo con pequeñas o grandes cosas.

¿Todo el poder del Switch?

Constantemente estamos escuchando sobre la necesidad que existe de una profunda revisión de hardware del Nintendo Switch. Varias entregas de los últimos años, sobre todo third party, dejan claro que la potencia de la consola se está quedando corta para hacer que estas experiencias puedan funcionar de manera óptima. No obstante, también hay que reconocer que en más de una ocasión, nos seguimos sorprendiendo de lo que se puede hacer con la pequeña tableta en las manos correctas. Creo que justamente, Xenoblade Chronicles 3 es uno de esos juegos que impresiona que esté corriendo en el Switch, tanto por sus dimensiones, como por sus ambiciones técnicas generales.

Algo de lo que más se le criticó a Xenoblade Chronicles 2, tenía que ver con su baja resolución y no tan consistente framerate. Su llegada en el año de lanzamiento del Switch, dejaba claro que aún había mucho qué aprender sobre optimización. Casi cinco años han pasado desde aquel suceso y evidentemente, Monolith ha encontrado más y mejores maneras de hacer que su motor gráfico corra en el limitado hardware de Nintendo. Del lado técnico, te tenemos muy buenas noticias, aunque con cosas que ya nos esperábamos. Conectado al dock, Xenoblade Chronicles 3 se despliega a una resolución menor a 1080p, mientras que en portátil, se aprecia por debajo de 720p. La calidad de imagen es muy similar a lo que vimos en Xenoblade Chronicles Definitive Edition; es decir, por momentos todo se ve excelentemente bien, pero por otros, queda claro que la resolución cae dramáticamente. En general, se tiene una buena experiencia.

Del framerate, se tiene como objetivo los 30 cuadros por segundo, mismos que la mayor parte del tiempo se mantienen sumamente estables a pesar de estar en medio de una batalla llena de caos. Donde principalmente sí noté caídas, fue al entrar a algunas de las colonias que visitas. Parece que la cantidad de NPCs sí pone a sufrir mucho más a la consola. Al igual que con la resolución, te puedo decir que la experiencia con el rendimiento del título, es generalmente positiva.

¿Bugs o glitches? Fiel a como pasa normalmente con los juegos first party de Nintendo, Xenoblade Chronicles 3 es una experiencia sumamente limpia si hablamos de este tipo de problemas. Sí, de pronto te puedes topar con un NPC o enemigo que se atoró con una parte del terreno, pero fuera de eso, te puedo decir que las decenas de horas que llevo con el juego, han estado libres de problemas que me saquen de la experiencia que se me está presentando.

Gráficamente, Xenoblade Chronicles 3 está a la altura de lo que nos esperábamos. Personajes brutalmente bien diseñados y escenarios majestuosos llenos de vida y de personalidad. Algo que me sorprendió mucho es la calidad de varias de sus cinemáticas, mismas que además de ser numerosas y de larga duración, denotan un muy elevado nivel de producción, lleno de cuidado y detalle que te emocionarán en todo momento. Creo que justo de la mano de lo anterior, tenemos un fuerte contraste con otros momentos en los que por ejemplo, los personajes están charlando con animaciones totalmente acartonadas y sin vida. Lo que te quiero decir es que puedes pasar de estos momentos cinemáticos perfectamente producidos, a estas partes más pasivas en donde claramente no hubo tanto trabajo.

La música es otro de los apartados que siempre le han dado mucha personalidad a la serie. Para Xenoblade Chronicles 3, el maestro y leyenda, Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger), regresa como compositor principal y sí, su trabajo vuelve a demostrar por qué es quién es dentro del medio. Cada una de las piezas embona perfecto con el mundo que se pone frente a nosotros. Desde toda la intensidad de los temas de combate, a la paz interna que nos puede transmitir las notas de un piano o de un arpa mientras recorremos los campos de Aionios. El soundtrack de este nuevo juego es simplemente espectacular.

Una obra maestra

El crecimiento que ha tenido Monolith Soft desde que fue adquirido por Nintendo es algo que se debería de resaltar con mucha mayor frecuencia, pues además de convertirse en parte clave del presente y futuro de The Legend of Zelda, han tomado el estandarte de la vanguardia del rol japonés, tarea nada sencilla de ejecutar. La manera en la que fueron colocadas las múltiples capas que componen a Xenoblade Chronicles 3, es resultado del meticuloso trabajo de auténticos artesanos apasionados por lo que hacen. Cada pieza, cada elemento, cada punto de este nuevo juego tiene un propósito y una razón de ser. Nada existe solo por existir.

Una épica historia que nos ha sacudido de diferentes maneras, personajes entrañables, súper complejo y súper satisfactorio sistema de combate y clases, un titánico mundo abierto lleno de cosas por descubrir, impresionantes cinemáticas y en general, una lógica muy clara en todo lo que presenta, hacen de Xenoblade Chronicles 3 una auténtica obra maestra, una que en mi diccionario, debería de estar peleando sí o sí por título de mejor juego del año y claro, como una de las más grandes exclusivas con las que cuenta el Nintendo Switch, asunto que como bien sabemos todos, es mucho qué decir. Monolith ha ratificado su lugar dentro la élite del medio.