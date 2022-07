El día de ayer, la comunidad de NieR fue sorprendida cuando un video de una zona nunca antes vista de Automata fue compartida. Aunque aún hay personas que dudan la veracidad de este contenido, hay otros que creen que esta es una de las tantas formas en las que Yoko Taro, creador de la serie, juega con el público. Sin importar cuál es la verdad por el momento, recientemente se compartió un nuevo vistazo a esta zona nunca antes vista.

El usuario que compartió originalmente el video de la zona secreta ha revelado un poco más de este lugar. La iglesia cuenta con una cinemática inicial y un par de ítems. Junto a esto, han pasado 24 horas desde este descubrimiento, y nadie ha logrado acceder a esta parte del mapa de una forma natural.

The user has posted a follow-up video showing the secret area in far more detail. It features an unseen cutscene on top of everything else. The voice-over used is recycled from elsewhere in the game. The game also for some reason has the "item" and "door" arrow prompts disabled. pic.twitter.com/UvDpTE2hQ0

— Lance McDonald (@manfightdragon) July 26, 2022