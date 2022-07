Se descubre cuarto secreto en NieR: Automata

NieR: Automata es uno de los juegos más amados de todos los tiempos, y con su próximo lanzamiento en Nintendo Switch, el trabajo de Yoko Taro ha saltado una vez más al escenario principal. Sin embargo, lo que llama la atención del día no es el port, sino un secreto que se ha descubierto a cinco años de su lanzamiento, y que solo una persona en el mundo lo ha encontrado.

Todo comenzó hace un mes, cuando el usuario conocido como sadfutago preguntó en el Reddit de NieR: Automata cómo es que su amigo puede acceder a la Iglesia. Al no ser lo suficientemente claro, la comunidad trató de ayudar a esta persona durante las últimas semanas, pensando que se trataba de un área conocida del juego. Sin embargo, el día de hoy se publicó un video que nos muestra una zona completamente inexplorada en la sección de Copied City.

Someone randomly posted a video on the Nier Automata subreddit showing they found a secret room in the Copied City. So far no one else has worked out how they managed to make this secret door appear. Literally 1 person on earth has accessed this room and we are uttered mind blown pic.twitter.com/g7W4JxiNDg

— Lance McDonald (@manfightdragon) July 25, 2022