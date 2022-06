Review – Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Marcado crecimiento

Ver con desdén a cualquier género de videojuegos siempre ha sido un error. El prejuzgar cualquier cosa en realidad lo es, sin embargo, también resulta inevitable sentir repele por cierta forma de diseño incluso sin haberlo probado, esto bajo el entendido de que estamos actuando de forma bastante irracional y como consecuencia, nos estamos privando de algo que potencialmente nos podría gustar y claro, nos podría abrir enormemente nuestros horizontes. Luego de haber probado por un rato un par de entregas de Dynasty Warriors, así como la primera entrega de Hyrule Warriors, concluí que en efecto, los llamados musou no eran para mi. Ese fan service en exceso que raya en lo vulgar combinado con un gameplay sumamente superficial, hicieron que este tipo de títulos pasara a mi lista negra. Desde lejos vi cosas como Fire Emblem Warriors y Age of Calamity, ignorándolos mayormente a pesar de sus buenas críticas, lo que al final generó que hiciera de lado cualquier juicio anticipado de Fire Emblem Warriors: Three Hopes, esto con la esperanza de que mi opinión se modificara. Vaya sorpresa la que me he llevado.

En realidad, esto de quitarme prejuicios sobre los llamados Warriors pasó hace poco más de un año cuando Persona 5: Strikers se lanzaba en nuestro territorio, no obstante, a mi parecer, creo que este ejemplo no cuenta, pues si bien, dicho título tiene elementos marcados de musou, la verdad es que más bien es un un muy bien elaborado RPG de acción. Dicha experiencia sirvió para una cosa: comencé a creer en el trabajo de Omega Force y cómo es que sí eran capaces de hacer mucho más que un simplón button smasher lleno de fan service sin mucho sentido. Creo que al final, justamente fue eso por lo que decidí tomar Fire Emblem Warriors: Three Hopes para reseña, bueno, eso y mi profundo amor por la serie y por lo que se hizo hace unos años con el fantástico Fire Emblem Three Houses, y luego de todas mis horas con dicho juego, te puedo decir que en efecto, se nota un impresionante crecimiento en el estudio desarrollador, pues está entregando un juego que puede no ser perfecto, pero que tiene muchísimas más virtudes que defectos en todos sus apartados.

¿Qué pasaría si…?

Como ya te lo comentaba, uno de los principales problemas que tenía con las representaciones que Omega Force hacía de otras franquicias como The Legend of Zelda y el propio Fire Emblem, tenía que ver con que sus historias no tenían ninguna clase de sentido y de que se buscaba cualquier pretexto para saturarnos de fan service de la peor forma posible; es decir, del lado narrativo, estos títulos no tenían razón de ser. Dicho asunto ha cambiado fuertemente en los últimos años, pues el estudio desarrollador ha trabajado muy de cerca con los autores originales de las series que se están intentando retratar, esto para lograr una integración total entre sus ideas y concepto de musou, con los elementos que hacen que dicha IP, sea dicha IP, esto tanto a nivel de jugabilidad, como en la manera en la que se cuenta su historia.

¿Qué tipo de relato nos cuenta Fire Emblem Warriors: Three Hopes? ¿Qué relación tiene con Fire Emblem Three Houses y qué tan estrecha es? Pues bien, como seguramente ya sabes, esta nueva exclusiva del Nintendo Switch se basa por completo en el universo de Three Houses, última entrega de la línea principal de Fire Emblem que hace unos años nos voló la mente por todos sus logros. Es decir, ya no estamos frente a una mezcla de universos y personajes que no hacen mucho sentido. En esta ocasión y al igual que pasó con Age of Calamity, mejor se apostó por una base concisa y ya probada para construir sobre ella.

Para no hacerte el cuento tan largo, creo que la mejor manera de definir a Fire Emblem Warriors: Three Hopes en la parte de historia, es diciendo que estamos frente a un What if, o a un ¿qué pasaría si…? A pesar de que personajes, facciones y hasta situaciones de Three Houses están de regreso, esta es una historia totalmente diferente. En este nuevo juego tenemos como protagonista a Shez, el cual, además de ahora poder hablar y contar con una marcada personalidad, funge como contraparte de Byleth, quien ahora hace las veces de villano. Sí, en este título se nos cuenta el qué pasaría si Byleth nunca hubiera conocido a los líderes de las tres casas del monasterio de Garreg Mach, y en su lugar, habría aparecido el mercenario del que te contamos y que además, también cuenta con un confidente como Sothis que básicamente representa a otro lado de la moneda.

¿Tengo que haber jugado Three Houses para entender Fire Emblem Warriors: Three Hopes? La respuesta general sería que no, sin embargo, yo sí te recomiendo ampliamente hacerlo. No tanto porque no vayas a entender qué está pasando, pero sí te costará un poco seguir la línea del lore general de la serie, además de que claro, te perderás muchísimas referencias sumamente bien colocadas.

Regresando a cómo es que se desenvuelve esta historia, te cuento que al igual que en Three Houses, durante el primer par de horas, se te pedirá elegir a una de las tres casas para por supuesto, seguir su camino narrativo. Mi idea original era ahora experimentar la perspectiva de las Black Eagles desde un inicio, sin embargo, al momento de que se te presentan las opciones,Three Hopes hace algo sumamente inteligente. Sabiendo que muchos justamente venimos el RPG táctico de Intelligent Systems, nos hace un recuento de los personajes que componen a cada facción, lo cual, hizo que simplemente no pudiera resistirme a unirme de nueva cuenta a las fuerzas de Dimitri con los Blue Lions.

Y a todo esto, ¿qué tan buena es la historia de Fire Emblem Warriors: Three Hopes? Es buena, muy pero muy buena. De hecho te diría que simplemente no me esperaba algo tan sólido y bien logrado, de verdad, toda la calidad que le vimos en este apartado a Three Houses, está totalmente presente en este nuevo título. La complejidad política del continente de Fódlan, traiciones familiares y claro, personajes sumamente entrañables, quedan de manifiesto casi desde el primer minuto de esta aventura. Ese sabor que solo los Fire Emblem pueden dar sobre relatar épicas guerras entre naciones enteras sin perder de vista las relaciones íntimas muy personales entre sus personajes, se puede palpar a cada momento en el nuevo título de Omega Force.

Sobre la duración del juego puedes esperar algo bastante nutrido. En mi primera pasada completando la línea temporal de los Blue Lions, mi contador quedó ligeramente por debajo de las 30 horas de juego. Hice casi todas las misiones secundarias, por cierto. Calculo que si completas el otro par de historias, entonces estamos hablando de un título que se acerca peligrosamente a las 100 horas de contenido. Una locura.

Mi única queja en todo este apartado es que el uso del salto temporal se siente como una oportunidad bastante desperdiciada. Seguro recordarás aquel épico momento en Three Houses en el que todo cambia. En Three Hopes, dicho recurso también se utiliza, pero creo que se utiliza demasiado pronto lo que hace que pierda mucha fuerza. De igual forma, te cuento que Shez, nuestro protagonista, entra a la academia como estudiante y no como maestro como pasó con Byleth, sin embargo, justo por este salto temporal tan temprano en la historia, se deja la temática escolar que creo, hubiera funcionado de muy buena forma en el juego. Como sea, te repito que este nuevo Fire Emblem Warriors igualmente cuenta una historia épica llena de grandes momentos y de giros totalmente inesperados que por supuesto, se pueden apreciar desde tres perspectivas diferentes dependiendo de qué casa elijas.

De musou y mucha estrategia

Como te decía al inicio de esta reseña, el género musou no acaba por comulgar con lo que busco en lo que al menos yo considero un buen videojuego. “¿Para qué quiero eliminar a centenares de enemigos que solo me miran listos para ser acabados?”, pensaba. Para serte franco, con todo y lo mucho que he estado disfrutando de Fire Emblem Warriors: Three Hopes, sigo sin entender bien el punto de tener a miles de personajes en pantalla que aportan nada a la jugabilidad. Seguro que ahora te estarás preguntando algo como “entonces ¿qué fue lo que te gustó tanto de este musou?”. La respuesta es una mezcla de varios factores, muchos que más bien tienen que ver con la estructura del juego y no tanto con su gameplay en sí.

Hablemos primero del gameplay núcleo de la experiencia. Tomando como base lo que se hizo con Fire Emblem Warriors de 2017 y muchas de las apuestas correctas de Age of Calamity, Fire Emblem Warriors: Three Hopes indudablemente se siente como la nota más alta del género al que representa pues en efecto, estamos frente a un musou en toda la extensión del término. Lo que te quiero decir con esto es que no esperes un cambio radical de la fórmula como sí pasó con Persona 5: Strikers.

Aquí, cada uno de nuestros personajes dependiendo de su clase, actuará y se controlará de manera un tanto distinta, no obstante, todos cuentan con un ataque débil pero rápido, y con uno fuerte pero más lento, así como un par de habilidades especiales que puedes desencadenar una vez que sus barras se llenen. Acá viene el punto más interesante del core gameplay de Three Hopes: la manera en la que implementa el sistema de piedra, papel o tijera tan característico de Fire Emblem. A pesar de que si bien, dicho elemento ya aparecía en el primer Fire Emblem Warriors, su ejecución en este nuevo juego es mucho mejor. Al igual que en Age of Calamity, los enemigos cuentan con un escudo que se puede romper para después ejecutar un ataque especial en su contra. Dicha defensa se rompe de manera mucho más rápida si por ejemplo, atacamos a un personaje con hacha con uno con espada. Justo aquí es donde empiezas a notar las fuertes notas de juego de estrategia que tiene esta experiencia.

Sumado a lo anterior tenemos las artes. Presionando el botón L en el control del Switch, podemos abrir el menú para utilizar alguna de las artes o ataques especiales que nuestro personaje en cuestión tiene a la mano. La mejor manera de ver a estas habilidades es como si fueran magias, pues además de tener un cooldown, consumen la durabilidad del arma o encantamiento que estés utilizando. Una vez que este número llega a cero, no podrás seguir echando mano de las artes a menos que recargues la durabilidad con una de las pociones que puedes encontrar en los mapas. Es muy interesante todas las combinaciones que puedes hacer con estos poderes, los cuales, si los mezclas correctamente con las debilidades del enemigo, pueden convertirte en una auténtica aplanadora en el campo de batalla.

Regresando al tema de la estrategia, seguro recordarás que en el primer Fire Emblem Warriors, podías controlar directamente hasta a cuatro personajes distintos y en ciertas misiones, tener a cuatro extra a los que les podías dar órdenes, lo cual, le añadía una capa de estrategia al juego sumamente interesante que por supuesto, volvía más profundo su gameplay. Dicho concepto se ha ampliado y mejorado considerablemente en Fire Emblem Warriors: Three Hopes, esto gracias a una gran diseño de misiones que todo el tiempo te tiene al borde del asiento pensando en cómo es que puedes ser mucho más eficiente en el campo de batalla. Sí, justo como pasa con cualquier otro Fire Emblem de la linea principal.

Cosas como escoltar a una unidad a cierto punto dentro del mapa, activar una serie de puentes, atraer a un enemigo hacia una trampa, acabar con un mensajero antes de que entregue su mensaje, capturar un territorio y demás actividades, es lo que puedes esperar hacer en las diferentes misiones de Fire Emblem Warriors: Three Hopes. Lo más interesante de todo esto es que normalmente, el juego te pide cumplir con dos o más de estos objetivos al mismo tiempo, sin mencionar que de la nada, te puede aparecer un objetivo secundario que hará que tengas que modificar tu estrategia. Nuestra capacidad de reacción a lo espontáneo que puede ser el juego, es muy importante. Presionando el botón de + en el control del Switch, abres el mapa estratégico. Aquí, la acción se congela por completo y te deja elegir con calma qué acción seguir y qué comandos darle a tus unidades dependiendo de sus capacidades y debilidades. ¿Hay una serie de enemigos voladores que necesitan ser limpiados? Lo mejor será mandar a una unidad con arco a lidiar con el asunto.

Regresando un poco al tema del combate directo, te repito que sigo sin comprender la razón de ser de estos cientos de enemigos que solo te ven y están listos para ser eliminados. Capitanes y demás unidades con barra de vida hacen sentido y están ahí con un propósito, el resto, solo para llenar la pantalla e imagino, hacer más vistosos los combates. Hablando de llenar la pantalla, encontrarás que por momentos simplemente no se entiende mucho de lo que está pasando por el alto nivel de acción que tiene el juego y su saturada interfaz de usuario dentro del combate directo. Es complicado acostumbrarse a leer todos los anuncios que te está arrojando constantemente. De igual forma, encontré problemas constantes con el comportamiento de la cámara.

En Fire Emblem Warriors: Three Hopes constantemente estarás tomando decisiones sobre a quién mandar por su propia cuenta y quién controlar tú de manera directa. Es sumamente interesante cómo es que todo el tiempo el juego está mutando entre ser un metódico título de estrategia en el que pensar lo es todo, a uno repleto de acción en el que normalmente tus reflejos y velocidad en los dedos serán tus mejores aliados. La mezcla de sabores ha funcionado mucho mejor de lo que me esperaba y la verdad es que no dejo de estar sorprendido por el gran trabajo que se hizo a nivel de diseño de misiones y en cómo es que se nos pide conocer bien las capacidades de nuestras unidades para darles comandos y/o para controlarlas de manera directa.

Fire Emblem hasta la médula

La pura implementación de cosas como el tener que estar al pendientes de más de un objetivo en las misiones, comandar a unidades que actúan por sí solas y claro, el triángulo de fortalezas y debilidades, ya hacían del primer Fire Emblem Warriors un juego que en efecto, se sentía como un Fire Emblem, sin embargo, todos los que hemos jugado un título de la aclamada serie, sabemos perfectamente que su esencia va mucho más allá del campo de batalla.

Me parece que lo más prudente es contarte primero sobre la estructura del juego, la cual, a pesar de ser similar a la de Three Houses, en realidad toma otro camino. Fire Emblem Warriors: Three Hopes está dividido en capítulos. En cada uno de ellos visitaremos una zona distinta del continente. Para hacer esto, contamos con un mapa de guerra que nos muestra dicha área que a su vez, se divide en sectores, cada uno de ellos con misiones que podemos o no cumplir, para concluir con una que es obligatoria para poder avanzar en la historia. Dichos sectores contienen lugares de interés como villas, cuevas y demás lugares que si visitas, puedes obtener diferentes recompensas y recursos. Claro que para hacer esto, tienes que haber completado la misión que corresponde al sector en el que te encuentras.

Seguro recordarás que nuestro hub principal de Three Houses era la academia de oficiales de Garreg Mach. Pues bien, en este caso dicho elemento es un campamento militar en el que podemos hacer varias cosas. En lugar de contar con un calendario, simplemente se nos dan dos tipos de puntos: de actividades y de entrenamiento. Con los de actividades podrás hacer cosas como ordenar archivos de tu facción, cuidar de los caballos o por qué no, preparar una rica cena, todo esto con el objetivo de mejorar tu relación con los personajes que componen a la casa que hayas elegido, así como levantar su moral para que rindan mejor en el campo de batalla. Hablando de esto, las “citas” están de regreso en forma de expediciones, actividades en las que podrás conocer de manera mucho más profunda a todos estos individuos, haciéndoles preguntas de todo tipo. Del lado del enfrentamiento, podrás poner a sudar un poco a tus unidades para que crezcan en el tipo de clase que les hayas elegido.

Hablando de clases, tenemos que Fire Emblem Warriors: Three Hopes cuenta con un sistema totalmente flexible. Sí, claro que se te sugiere un camino y afinidad para cada unidad, sin embargo, el juego te permite e incluso invita a experimentar con todo tipo de locas ideas como convertir a caballero acorazado, en un mago, por ejemplo. El sistema de sellos para avanzar o cambiar de clase está de regreso y es tan satisfactorio como siempre lo ha sido en los Fire Emblem. Mi única queja en este apartado es que tal vez, el juego se esfuerza demasiado por hacer que constantemente cambiemos de clase a nuestras unidades, pues por ejemplo, para conseguir los sellos de clases avanzadas, hay que llegar hasta el capítulo siete de la aventura. No, no quiero estar todo el tiempo teniendo que aprender qué clase es cada unidad que tengo.

Eso no es todo lo que puedes hacer en el campamento, pues además de entrenar y poder conocer más a detalle a tus unidades, les podrás hacer o comprar mejor equipo, obtener recompensas especiales por cumplir con ciertos objetivos y por qué no, mejorar las capacidades de los diferentes puestos para que estos te ayuden en batalla. Al final, todo lo que hagas en dicho lugar, tendrá un impacto en tu desempeño al momento de los enfrentamientos. Justo aquí es donde radica una de las principales virtudes de Fire Emblem Warriors: Three Hopes como videojuego. Todo hace sentido. Todo tiene una razón de ser y es claro el impacto que tiene el tiempo que dedicas a actividades no relacionadas con el combate. Igualmente me gustaría resaltar el impresionante trabajo que se hizo a nivel de interfaz, pues a pesar de ser un juego con decenas de partes movibles, todo se encuentra perfectamente ordenado y con fácil acceso. No te voy a mentir, al inicio todo puede ser muy abrumador, pero en poco tiempo estarás como pez en el agua saltando entre las distintas opciones que hay.

Te repito que además de la gran historia que cuenta y lo bien implementados que están los elementos de estrategia dentro del core gameplay del juego, la razón por la que sentí tan Fire Emblem a Three Hopes, más bien tuvo que ver con todo lo que me pasé haciendo fuera del campo de batalla. La importancia de las relaciones, conversaciones y la atención que debes de poner a la preparación de tus unidades. Sí, a quién nos gustan estas series, nos encanta pasar horas en menús dejando a punto a nuestro equipo para que rinda lo mejor posible en combate y justamente, no hay nada más satisfactorio que ver los resultados de esas decisiones cuando llega la acción.

Rendimiento que satisface

El Switch ha superado su quinto año de vida. Sí, parece que fue ayer cuando estábamos estrenando a la nueva consola de Nintendo con un Breath of the Wild. Si uno lo pone en perspectiva, la híbrida ya se encuentra en tiempo extra, sin embargo, gracias a su abrumador éxito comercial, no se ve para cuando vaya a colgar los tenis y ni siquiera tenemos en el horizonte la sonada actualización de hardware que la haga mucho más capaz pues también hay que aceptarlo, en el último par de años ha recibido a algunos títulos que indudablemente se habrían beneficiado de más memoria RAM o de chips más rápidos como por ejemplo, el propio Age of Calamity de Omega Force.

A pesar de todo lo anterior, del lado técnico te tenemos excelente noticias. El rendimiento de Fire Emblem Warriors: Three Hopes es verdaderamente bueno. A diferencia de sus antecesores, aquí rara vez notamos caídas de framerate a pesar de toda la acción que llega a inundar la pantalla. La resolución sí podría pasar a los puntos débiles del juego, misma que indudablemente está por debajo del 1080p cuando el Switch está conectado. No se ve mal desde un punto normal de distancia con la pantalla, pero si te acercas un poco, la debilidad se hace totalmente evidente. Ya vendrán los análisis técnicos más profundos, pero te puedo decir que el juego corre sumamente bien y se ve de manera aceptable.

Gráficamente, Fire Emblem Warriors: Three Hopes es muy similar a Three Houses por razones bastante obvias, pues recordemos que justamente, Omega Force, fue el estudio encargado de realizar todas las escenas en las que se mostraba acción cuando cualquier de las unidades en el campo de batalla, entraba en combate. Sí, constantemente estarás viendo escenas que te harán sentir dentro del RPG táctico. El cuidado en personajes tanto nuevos, como viejos conocidos está totalmente a la altura de lo que uno está esperando de un Fire Emblem, lo que sí falta son las cinemáticas en anime tan vistosas y tan bien producidas de las últimas entregas de la línea principal de la serie.

La música es una auténtico goce, pues además de utilizar varias de las piezas más icónicas de Three Houses, pues disfrutar de arreglos y de composiciones completamente nuevas que estamos seguros, te llenarán el oído por completo.

No puedo creer que me haya gustado tanto

Siempre es bien especial cuando te deshaces de la “flojera” de jugar algo que según tú no te va a gustar, para darte cuenta de lo equivocado que estabas. Creo que al final del día, los defectos que ya le veía al género siguen ahí presentes, pero la manera en la que Omega Force ha hecho que su fórmula evolucione y sobre todo, la forma en la que ha implementado los elementos clave de las series que está representando, ha hecho de sus productos títulos brutalmente disfrutables que encuentran un balance perfecto en toda esta mezcla de sabores tan diferentes que contiene. Fire Emblem Warriors: Three Hopes es una muy clara representación de todo lo te acabo de mencionar.

Entiendo perfectamente que incluso siendo fan de Fire Emblem y claro, de lo que logró Three Houses hace unos años, puedes estar lleno de dudas sobre si Fire Emblem Warriors: Three Hopes es o no para ti. Mi consejo sería, dale una oportunidad, incluso puedes descargar un demo de eShop. Estoy seguro de que lo más probable es que al igual que yo, encuentres mucho más valor dentro de la experiencia del que estabas esperando, misma que repito, se siente muy Fire Emblem. Sobra decir que si ya eras fan del trabajo del estudio desarrollador y de sus famosos Warriors, acá encontrarás su punto más alto y mejor logrado. No puedo creer que me haya gustado tanto, pero vaya que me alegro de que así haya sido.