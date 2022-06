Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 no será una realidad

En 2020, Activision nos entregó Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, remakes de los primeros dos títulos en la aclamada serie de patinetas. Esta entrega fue muy bien recibida, y muchos esperaban que este solo fuera el comienzo para el regreso de esta propiedad. Ahora, Tony Hawks ha confirmado que este era plan, ya que se tenía la intención de lanzar Tony Hawk’s Pro Skater 3+4. Sin embargo, este proyecto fue cancelado, poniéndole fin a estas esperanzas.

Durante una plática con Andy Gentile, un ex diseñador de Neversoft que también se desempeñó como diseñador sénior en THPS1+2, Hawk confirmó que después del lanzamiento de los remakes de 2020, Activision y Vicarious Visions comenzaron a trabajar para darle el mismo tratamiento a la tercera y cuarta entrega. Sin embargo, estos planes fueron cancelados cuando los desarrolladores fueron absorbidos por Blizzard. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Ese era el plan; incluso hasta el día del lanzamiento de [Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2], íbamos 3 + 4. Y luego Vicarious [Visions] se absorbió un poco, y luego estaban buscando otros desarrolladores, y luego se acabó. La verdad es que [Activision] estaba tratando de encontrar a alguien para hacer 3 + 4, pero realmente no confiaban en nadie de la forma en que hicieron Vicarious, por lo que tomaron otras propuestas de otros estudios. Como, ‘¿Qué harías con el título de THPS?’ Y no les gustó nada de lo que escucharon, y eso fue todo. Ojalá hubiera alguna manera de traerlo de vuelta. Quiero decir, ¿quién sabe? Tal vez cuando todo el polvo se asiente, lo resolveremos. Nunca sabes. Nunca hubiera imaginado que íbamos a hacer 1+2 20 años después”.

Hawk ha señalado que la idea de que otro estudio tomará las riendas para Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 fue considerada, pero ninguna de las propuestas lograron convencer a Activision. Sin embargo, el patinador no descarta la posibilidad de que este proyecto logre ser una realidad en un futuro.

Con Blizzard y Vicarious Visions a punto de formar parte de Microsoft, quizás Xbox tenga la intención de hacer este proyecto una realidad. Solo nos queda esperar. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Tony Hawk’s Pro Skater 1+2. De igual forma, así corre este juego en Nintendo Switch.

Nota del Editor:

Si bien estoy decepcionado que Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 no se hiciera una realidad, me duele más que Activision y Vicarious Visions no tuvieran la intención de darle un remake de otros juegos en la serie, como lo es el fantástico Tony Hawk’s Underground. Quizás en un futuro.

Vía: Tony Hawk