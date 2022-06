Los 5 mejores anuncios de videojuegos del verano

El no-E3 2022 vino y se fue. Con presentaciones por parte de Summer Game Fest, Capcom, Square Enix, PlayStation, Xbox y más, las últimas semanas estuvieron llenas de anuncios de todo tipo. Como siempre sucede en este tipo de casos, hubo algunas revelaciones que se robaron la atención de todo el público. Es así que aquí te presentamos los cinco anuncios más importantes que se dieron durante la semana, o semanas, en este caso, que hubieran sido protagonizadas por el evento de la ESA. ¿Acaso tu favorita está aquí?

5-. The Last of Us Part I

Durante meses se había rumoreado que The Last of Us tendría un remake para PlayStation 5. Sin algún tipo de confirmación durante el State of Play más recientes, las esperanzas de los jugadores disminuían. Sin embargo, horas antes del gran evento del Summer Game Fest, la PlayStation Store filtró toda la información relacionada con esta entrega, lo cual hizo que la subsecuente revelación oficial al final del evento de Geoff Keighley no tuviera el peso que seguramente tenía planeado. Aun así, el tráiler que se nos presentó deja en claro un avance tecnológico sustancial en comparación con lo que vimos ordinalmente en el PS3.

4-. The Callisto Protocol

Aunque tuvimos un tráiler cinemático de este juego durante el State of Play, no fue sino hasta el Summer Game Fest que se compartió el primer gameplay de este juego, y se confirmó lo que muchos ya sospechaban, el nuevo juego de Glen Schofield es Dead Space 4, lo cual significa buenas noticias para los fans del survival horror. Este avance estuvo lleno de todo lo que amamos de este tipo de experiencias: una atmósfera aterradora, enemigos que parecen sacos de nuestras peores pesadillas, y sistema de shooter en tercera persona que se puede poner cara a cara con los remakes que Capcom nos ha entregado en los últimos años, y será una muy buena competencia del remake de Dead Space que nos presentará EA a principios de 2023.

3-. Starfield

Pese a que muchos estaban tristes por el retraso del siguiente gran juego de Bethesda, el extenso vistazo que se compartió durante el Xbox & Bethesda Showcase fue más que suficiente para emocionar a más de una persona. Aunque claramente hubo un par de errores en esta presentación, y las similitudes con No Man’s Sky no se hicieron esperar, el trabajo que Todd Howard nos presentó luce como el siguiente gran paso para el estudio. Junto a esto, la promesa de explorar más de mil planetas, crear tu propio equipo espacial, y explorar cada rincón de universo, es una magia que nadie puede vender tan bien como Bethesda.

2-. Resident Evil 4 Remake

Similar a lo que vimos con The Last of Us Part I, durante años se rumoreaba que Capcom estaba trabajando en un remake de Resident Evil 4. Sin embargo, este trabajo contó con la ventaja de que su gran revelación no fue filtrada. Antes de siquiera ver gameplay o una cinemática, el State of Play abrió con una declaración que pocos pueden hacer: una fecha de lanzamiento exacta. Después de esto, los responsables de Street Fighter elaboraron más sobre esta reimaginación en su propia presentación, dejando en claro que Resident Evil 4 Remake continuará con la línea que vimos en Resident Evil 2 y Resident Evil 3. De esta forma, decir que estamos emocionados es simplemente dejar en claro lo obvio.

1-. Final Fantasy VII Rebirth

Los mejores anuncios son aquellos que no esperas. Cuando Square Enix reveló que tenía pensado llevar a cabo una presentación por el 25 aniversario de Final Fantasy VII, muchos pensamos que solo tendría información sobre First Soldier, el battle royale para móviles, conciertos sinfónicos y algo de mercancía oficial. Sin embargo, la compañía japonesa nos sorprendió al confirmar una remasterización de Crisis Core. No contentos con esto, lo cual hubiera sido más que suficiente, también se nos dio el primer vistazo oficial a Final Fantasy VII Rebirth, la secuela de Remake, algo que muy pocos esperaban. Lo mejor de todo, es que se ofreció la promesa de que este título estaría disponible durante “la siguiente época de invierno”.