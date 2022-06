¡Aquí el nuevo tráiler de Stranger Things!

En esta ocasión, Netflix decidió dividir la cuarta temporada de Stranger Things en dos partes, con los primeros siete capítulos ya disponibles. Sin embargo, aún nos faltan dos, los cuales llegarán el 1 de julio a esta plataforma. Mientras esperamos que esto suceda, el día de hoy se ha liberado un nuevo tráiler de la serie, el cual solo ha aumentado la emoción de los fans por el regreso de Eleven, Mike, Steve y más.

El final del séptimo episodio de Stranger Things dejó en claro el peligro al que se enfrentan nuestros protagonistas, y el Volumen 2 de la cuarta temporada se encargará de llevar esta sensación a un nuevo nivel.

Acompañado de Running Up That Hill de Kate Bush, el tráiler nos presenta a nuestros protagonistas preparándose para una batalla, de la cual parece que no todos saldrán con vida. Los fans han teorizado que al menos un personaje morirá esta temporada. Aunque las estadísticas apuntan a que se tratará de Eddie, hay otros quienes señalan que quizás Steve será quien le diga adiós a todo Hawkins.

El segundo volumen de la cuarta temporada de Stranger Things se estrenará el próximo 1 de julio en Netflix. En temas relacionados, alguien ha recreado el Americantendo de la serie. De igual forma, Stranger Things es el show número uno de Estados Unidos.

Nota del Editor:

Ya no puedo esperar. Aunque entiendo por qué Netflix decidió dividir esta temporada, me hubiera gustado tener toda esta aventura en un solo día, en lugar de esperar un mes completo para ver las últimas cuatro horas de esta temporada. Espero que esto no se repitan con la quinta y última parte de Stranger Things.

Vía: Netflix.