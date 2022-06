Recrean el Americantendo de Stranger Things 4

En Stranger Things siempre se hacen constantes referencias a íconos de la cultura pop, ya sea a películas de la época, canciones de renombre, juegos de mesa y por supuesto, aparatos electrónicos revolucionarios. Sin embargo, en la temporada reciente se habló del Americantendo, una consola hipotética que tendría el poder de correr con 16 bits.

Y ahora, una compañía creadora de periféricos llamada Hyperkin, ha tenido la idea de dar a conocer al mundo cómo se vería este dispositivo en la realidad, incluyendo un color distintivo de Estados Unidos y su control para jugar. Además, conserva la esencia que el primer Nintendo introdujo al continente, siendo así un diseño que se distinguiése de su contraparte japonesa, el Famicom.

Aquí lo puedes ver:

If you didn't win an Americantendo, you can get one at The Game Player pretty soon. 😊 @Stranger_Things @netflix #strangerthingsseason4 #StrangerThings pic.twitter.com/4qKyFdorHj

— Hyperkin (@Hyperkin) June 2, 2022