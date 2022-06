Las ofertas de junio en la eshop de Nintendo Switch ya casi terminan

Durante las últimas semanas la tienda digital de Nintendo Switch ha estado soltando constantes ofertas, esto tanto con juegos de pequeña producción o de grandes presupuestos. Sin embargo, las promociones no son eternas, por lo que el próximo 19 de junio todo va a terminar para regresar a los costos normales de cada videojuego.

En caso de que aún no te decidas qué comprar, aquí té damos cinco recomendaciones que no pueden faltar en tu consolas. Dales un vistazo:

Life is Strange: True Colors

Esta es la nueva entrega de la franquicia de Life Strange en la que tenemos como protagonista a Alex Chen, joven que descubre tener poderes psíquicos que le permiten conocer las emociones personales de quien toca. Y ahora con esta responsabilidad, se sentirá obligada a dar todo de sí para ayudar a los seres con quienes convive día a día.

Un obligado para quienes disfrutan de los juegos con toques cinematográficos.

Su precio original era de $1,399.00 MX y ahora está en $923.34 MX

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin Deluxe Edition

Segunda parte del primer Monster Hunter Stories que se lanzó para el Nintendo 3DS, solo que ahora con una escala mayor, esto hablando de personajes, misiones, monstruos por coleccionar y mucho más. Vale la pena destacar, que esta versión de lujo lleva consigo aditamentos extra que hará la historia una experiencia más placentera para los jugadores.

Lo mejor, es que no hace falta jugar al primero para entenderlo.

Su precio original era de $1,799.00 MX y ahora cuesta $899.50 MX

TMNT: Shredder’s Revenge

La eshop de Nintendo estrena el regreso de las Tortugas Ninja con un descuento inicial. Este es un Beat em Up que conserva lo grande que hizo a los juegos de Konami, solo que en esta ocasión las cosas son un tanto más adaptables. Tiene multijugador en línea y local con hasta seis jugadores disponibles. Además, se lanzará una actualización para crossplay a futuro.

Puedes leer nuestra reseña aquí.

El precio original es de $233.99 MX y ahora cuesta a $210.59 MX

Mortal Kombat 11

Otro de los grandes descuentos en la eshop es el de Mortal Kombat 11, juego de peleas en el que se reúnen grandes personalidades como Scorpion, Sub-Zero, Reptile, Liu Kang, entre otros. Además, se pueden adquirir DLC’s con personajes especiales como héroes y villanos del mundo de DC Cómics, entre ellos se encuentra el popular Joker.

Su precio original es de $1,428.00 y ahora está a $285.60 MX

Bloodstained: Ritual of The Night

Los amantes de los Metroidvania también pueden gozar de grandes descuentos en la Nintendo eshop. El ejemplo más claro de ello es Bloodstained: Ritual of The Night. Título creado por Koji Igarashi, responsable de los Castlevania que empezaron a adquirir toques más modernos, su primer trabajo grande fue ni más ni menos que Symphony of The Night.

Este lleva consigo algunas actualizaciones gratuitas interesantes.

Su precio original es de $894.00 Mx y ahora cuesta $357.60 MX

En fin, hay muchos más descuentos en la tienda, así que te recomendamos darte una vuelta para encontrar algo de tu agrado. Aunque, recuerda que debes hacerlo antes del 20 de junio.

Vía: Eshop