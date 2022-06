Director de Breaking Bad tiene problemas con Netflix

Muchos sabemos lo grande que ha sido Breaking Bad a nivel mundial, puesto que sus episodios cautivaron e impresionaron a un gran número de personas gracias a su trama y personajes. Y esto ha llevado a Netflix a dejar la serie permanentemente en su catálogo, y para que siga captando la atención, constantemente hacen cambios de la imagen de portada.

Es precisamente una de ellas la que no le ha gustado a Rian Johnson, director que estuvo a cargo de tres episodios, haciendo este mismo énfasis en elementos puntuales de la foto donde aparece el protagonista. Este menciona desde el cartel con el nombre de la serie, hasta los conos de tránsito que aparecen en la parte inferior de la imagen incrustada.

Aquí su comentario:

This key frame always drives me nuts – those traffic cones were out of our shot, they were just there for safety. And now they’ll drive you nuts too. You’re welcome! pic.twitter.com/JYBcG0xA08

— Rian Johnson (@rianjohnson) June 16, 2022