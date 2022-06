Review – Capcom Fighting Collection

Sí, se cumplen 35 años del primer Street Fighter. Un juego sin el cual la industria del videojuego no sería la misma y, por supuesto, nos brindó el género de peleas a través de los fundamentos establecidos principalmente por su secuela. Sin embargo, Capcom no se quedó únicamente con lo construido alrededor del legado gestado por Ryu, Chun-Li y compañía. Con lo aprendido, brindó sagas enteras que fascinaron a una generación de jugadores.

Con el aniversario del primer título del peleador callejero como pretexto, la empresa nipona nos brinda Capcom Fighting Collection. Seamos sinceros: a lo largo de los años hemos visto recopilaciones similares en torno a las franquicias Street Fighter o Marvel vs Capcom, al punto de que algunas son recientes. Pero en esta ocasión tenemos un paquete que no sólo rescata viejas glorias, sino que rescata del olvido a grandes juegos que por su contexto quedaron injustamente relegados.

¿Alguna vez te topaste con un arcade raro en la farmacia o en un local lejos de casa y no lo viste más? ¿Echas de menos franquicias míticas como Darkstalkers (usualmente dejada a un lado en las colecciones)? ¿Quieres saber de dónde salen esos personajes extraños en Marvel vs Capcom, Capcom vs SNK o SvC Chaos? Bueno, es tu día de suerte.

El club de la pelea

Tenemos, en total, 1o juegos. De ellos, cinco son juegos de la saga Darkstalkers, dos de los cuales no salieron oficialmente de Japón. Dos más pertenecen al concepto de Super Puzzle Fighter. Asimismo tenemos dos joyas clave para entender la historia de la compañía en los arcades sólo publicadas en dicha plataforma y, representando al cumpleañero, la última edición que se publicó en maquinitas de Street Fighter II. Basta poner eso en perspectiva para comprender la valía que ofrece el paquete.

Capcom, a través de personal como el productor Shohei Matsumoto, ha señalado que la intención es rescatar la experiencia de los arcades. Lo anterior tanto para nuevas generaciones como para jugadores nostálgicos. No sólo con ROMs, sino ofreciendo versiones pulidas por desarrolladores de las versiones originales. Incluyendo el arreglo de varios bugs y nuevas funciones, aunque buscando una vivencia auténtica.

Lo anterior es difícil de notar fuera de los detalles nuevos como el modo de entrenamiento o las funciones en línea. Más considerando que estamos ante juegos que mantienen intacto sus ritmos y estilos gráficos originales. Pero la labor está ahí y es un trabajo que no abunda en muchas colecciones retro de nuestra época. Justamente con esto en mente vamos a dar una repasada a la experiencia de juego en cada título.

El legado de un guerrero

Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition es un juego lanzado originalmente en 2003 para festejar 15 años de la franquicia. No es la versión más reciente del juego, es claro. ¿Por qué está aquí? Básicamente porque fue el último estreno de este título en arcade. Los demás debutaron en consola o PC, dejando fuera su plataforma de origen.

Estamos ante una versión muy peculiar del juego, pues es un homenaje a la andanada de ediciones que tuvo el título. Para empezar, te permite escoger a tu personaje con el set de movimientos y características que tuvo en una entrega determinada, así como sus limitaciones. ¿Te gusta más el Ryu de The World Warrior? Está para que lo escojas, aunque no pidas mirror match o barra de súper. ¿Quieres jugar con los personajes de Super? Bueno, está en tus manos.

El juego es una versión definitiva y se siente como tal. La inteligencia artificial sigue siendo un reto. El ritmo de juego sigue siendo un ajedrez, por lo que no esperes la agilidad de las entregas más recientes en la saga. Sin embargo, al menos en la versión de PS4, notamos un ligero input lag. Otro detalle que quizá para muchos les parezca inconveniente es la falta de los stages de bonus, sacrificados para darle mayor relevancia a los combates.

El título, por otro lado, recrea con gráficos novedosos las secuencias de final. Los escenarios son bellos y le dan brillo a fondos icónicos no sólo de la franquicia, sino de la industria del gaming. Hablando de íconos, ¿tenemos que profundizar acerca de lo que representa la música? Los arreglos están excelentes y suenan delicioso, haciendo justicia a una saga mítica. Eso sí, queda claro que las voces de los personajes provienen de diversos momentos en la serie y es muy probable que alguna no suene a como estás acostumbrado.

No es una edición perfecta, además de que mucho material que estuvo en la edición casera fue sacrificado. Porque, vamos, la edición de PlayStation 2 tuvo el anime de Street Fighter II en su paquete. Sin embargo, estamos ante una edición valiosa que sirve como recordatorio del título que dio inicio a esta saga. Ah, por supuesto, los viejos trucos (ojo, no los bugs) están ahí. Funcionan casi igual, así que aprovéchalos.

Los amos de la noche

Vamos a hablar de Darkstalkers y Night Warriors: Darkstalkers’ Revenge en un solo apartado por una sencilla razón: se trata de dos versiones de la misma historia, aunque en dos juegos completamente distintos. Sí, estamos ante un título que nos brindó personajes memorables, especialmente en lo visual, aunque sin dejar de lado una narrativa fuera de serie.

Los combates de Morrigan, Felicia, Demitri y Talbain para proteger a vivos y muertos de la amenaza de Pyron preserva no sólo los avances en jugabilidad y acción que Capcom aprendió en Turbo Street Fighter II. En específico una mayor velocidad y súper habilidades. También mantiene aspectos importantes como el bloqueo aéreo o la posibilidad de generar combos más creativos usando ataques de diversos calibres.

El primer juego, sin embargo, extraña la posibilidad de personalizar con colores a tu personaje. De hecho prácticamente acceder a la paleta del segundo jugador es casi un comando secreto (Start, vamos). También estamos ante un título creado con mucho énfasis en las retas de arcade y los desafíos de completarlo con una ficha. Lo cual se nota en el registro de puntajes y victorias.

Night Warriors: Darkstalker’s Revenge es un juego completamente distinto. ¿Qué lo une con el primero? Simple: la historia. Es básicamente el mismo argumento de la entrega inicial, al tiempo que suma a peleadores como el monje budista Donovan y la zombie mecánica Hsien-Ko. Sin embargo, esta no es la única novedad.

La barra de Súper no sólo se llena, sino que permite acumular varios niveles y mantenerlos por toda la pelea. Esto le da una dimensión completamente nueva al combate, pues el uso de esta energía es parte fundamental de la estrategia. Con esta función tienes acceso no sólo a versiones con mayor poder de tus habilidades especiales, sino a un ataque EX. Una técnica que no sólo genera más daño, sino que además se ve espectacular y es muy gratificante.

Otro detalle es que, por primera vez, se facilitaba a los novatos el poder combatir a través de funciones automáticas. En este caso el autobloqueo, evitando que te comiera el ritmo del rival con la guardia descuidada. Ya en el futuro este aspecto abarcaría incluso las propias habilidades.

Usando como temática el mundo de la noche, en ambos juegos es un deleite la banda sonora con toques de jazz. Los cuales complementan el ya inolvidable encanto visual de sus personajes (hay gente que nunca tocó un videojuego pero sabe quién es Morrigan). A esto sumemos escenografías dibujadas a mano, efectos visuales y de sonido con alta calidad y, por supuesto, más oportunidades de personalizar al personaje.

Con todo esto, no extraña que haya sido este título el que cimentara la serie en el gusto del público. Lo anterior incluso pese a no tener los adelantos visuales y técnicos que otras franquicias, como Virtua Fighter y Mortal Kombat experimentaron en su época. Una vez más es la segunda entrega de una saga la que marca a sus jugadores y, por fortuna, tenemos la oportunidad de experimentarlo de manera muy fiel.

El señor de los vampiros

Vamos a evitarnos rodeos de una vez. Vampire Savior: The Lord of Vampire, Vampire Savior: Darkstalkers’ Revenge y Vampire Savior 2: The Lord of Vampire son tres versiones de un mismo juego base. El primero es el original, mientras que los otros son ediciones modificadas con miras a competencias, retas y prefencias de personajes. Sobra decir que las últimas dos ediciones nunca salieron fuera de Japón. Al menos no en el formato de arcade.

Aquí las peleas no son por rounds, sino que los personajes tienen dos barras de vida. Naturalmente el vencedor es quien acabe con los dos marcadores de salud que tiene el oponente. También destaca, en el caso del primer juego, que la barra de súper puede tener hasta siete niveles. ¿Para qué? No sólo para versiones más poderosas de los especiales o para movimientos EX, sino también para poder acceder a la Dark Force: un modo donde cambia el escenario por uno más tétrico y los ataques hacen mayor daño.

Los movimientos fueron rebalanceados, se les añadieron nuevas habilidades a los personajes ya conocidos (como el memorable Midnight Bliss de Demitri) y, por supuesto, el elenco se incrementó. Al combate se unen la cazamonstruos Baby Bonnie Hood (una peculiarmente violenta Caperucita Roja), la mujer avispa Q Bee, Lilith (el alma de Morrigan) y el demonio supremo Jedah Dohma.

Los escenarios, así como el apartado de arte, están muy bien trabajados. Nuevamente tenemos fondos prácticamente dibujados a mano, así como muy imaginativos. Sumemos a una labor de voz prácticamente impecable y música de lujo. Incluso para la época estamos hablando de un memorable esfuerzo de desarrollo, desembocando en uno de los mejores juegos de pelea en 2D hasta la fecha.

Vampire Hunter 2: Darkstalkers’ Revenge es una versión posterior del juego en la que se sacrificó la presencia de los nuevos personajes para darle paso a tres peleadores que no estaban en la edición original. Se trata de Huitzil, Pyron y Donovan. La idea, principalmente, era darle a los jugadores otra opción para retar y queda muy en claro cuando sólo hay un final para todos los personajes.

Mientras tanto, Vampire Savior 2: The Lord of Vampire mantiene a los dos jefes del primer juego. Sin embargo, deja fuera a Talbain y Rikuo, el guerrero acuático. Además de ligeros cambios gráficos, especialmente para darle a los nuevos peleadores un aspecto y hasta escenarios a la altura. Nuevamente la idea es dar un servicio a los jugadores para tener nuevos duelos y, al igual que en la otra versión alternativa, la historia es única y con un mismo final para todos.

Algo que sí debemos mostrar como algo negativo (y eso poniéndonos quisquillosos) es que no se haya traducido estos dos juegos. Aunque sea al inglés. Sí, se pulieron detalles. Pudo haberse incluido esta posibilidad, puesto que mucha información (como la historia, aunque sabemos que a muchos no les interesa demasiado) se pierde con la barrera del lenguaje. Si bien se comprende la intención de mostrar las cosas tal y como se presentaron originalmente, son los únicos títulos de la colección sin edición en inglés.

Pequeños guerreros

Era 1996. Los veteranos recordarán que, en medio de los juegos de pelea y los beat ‘em ups o similares hubo una fiebre de juegos puzzle en los arcades. En Occidente rompimos burbujas con Puzzle Bobble, Japón se rompía la cabeza con Puyo Puyo y ambos lados del mundo mostraban que se podía pensar lleno de calentura con Gals Panic. ¿La respuesta de Capcom? Un juego del género con personajes de Street Fighter y Darkstalkers. ¿Por qué no?

Utilizando versiones coquetas de personajes populares como Ryu, Ken, Chun-Li. Felicia y Morrigan, todos ellos chibi, Super Puzzle Fighter II Turbo tiene un concepto muy peculiar. Eso sí, no muy novedoso: un combate de puzzle. Básicamente tienes que acumular gemas gemas de colores. Al momento en el que aparece un orbe de cierto color, romperá las joyas del mismo tono al momento de emparejarse. Lo cual, de entrada, limpia la pantalla. Si superas el límite superior, pierdes.

Limpiar tu panel no sólo te mantiene en el juego, sino que envía castigos al rival con más gemas para romper. Con cuatro gemas juntas o más realizas una súper gema, la cual representa un poder del personaje. Entre más grande sea la gema, más potente es el castigo, sumado a las cadenas por realizar. Al punto de poder hacer un “quinto”. Los personajes, eso sí, no tienen propósitos meramente estéticos. Cada uno tiene un patrón de bloques propio al momento de atacar al oponente. Los cuales, por cierto, deben esperar cierto número de movimientos para poder ser utilizados en las combinaciones.

Estamos ante un juego muy adictivo. Muy. Empiezas explorando la jugabilidad y terminas en una serie de partidas buscando terminar con varios personajes. Eso sí, el modo de un jugador es muy noble. Te da la oportunidad de escoger tu veneno con tres niveles: Fácil (sólo tres partidas), Normal (nueve niveles) y Difícil (nueve niveles pero con mayor dificultad).

El juego se sabe una auto parodia y, por supuesto, mantiene los modelos de personaje para escenas chuscas. La música está repleta de versiones bastante animadas de los temas clásicos en cada juego. Y, por supuesto, los escenarios son sencillos pero con algunos easter eggs de cuando en cuando. Sobra hablar del apartado visual, con los diseños de los peleadores siendo un estándar incluso para mercancia reciente.

Se pueden echar en falta personajes como Bison, Guile o Demitri. Pero el juego funciona. Para lo adictivo que es, extraña que sea un título no muy socorrido al momento de darle remasterizaciones o recopilaciones a viejas glorias. Por fortuna tendrás la oportunidad de disfrutarlo ahora.

Aprovechando que se logró generar una base de fans importante, en 1997 Capcom decidió llevar a sus personajes chibi a los catorrazos de verdad. Super Gem Fighter Mini Mix se lanzó con varios personajes populares con el estilo visual super deformed y detalles que innovarían en la jugabilidad de los fighting games. Al menos en combates que no eran aparentemente tan serios.

Primero tenemos que, con gemas inspiradas en Puzzle Fighter, las habilidades pueden subir de nivel. Despúes, a través de la repetición de un golpe, se puede generar una especie de auto combo. Existen bombas, veneno y demás ítems a utilizar dentro de las peleas. Y, si lo anterior no es suficiente, existen elementos del escenario que pueden generar daño. Todo sumado a unas amplias barras de súper, ya un estándar del género.

Los modelos del juego original fueron pulidos. Sin embargo, hay caras nuevas en el róster (Nota: nunca, por ningún motivo, escriban rooster para hablar de una alineación, porque esa palabra habla de pollos y no de personajes). Ibuki de Street Fighter III, Zangief, y Tessa de Red Earth (más al respecto en un ratito) son los nuevos invitados a la fiesta.

Por su trasfondo “festivo” a veces se le hace menos a este juego. Es un título visualmente atractivo, lleno de cameos, música bien realizada (y con mucha buena onda, de hecho). Sumemos que los actores de voz le dan mucha vida a los personajes.

Incluso los desarrolladores se tomaron la molestia de darle disfraces de otras franquicias de Capcom, o de algún oficio, a sus peleadores. Chun-Li siendo Jill Valentine, Felicia como Mega Man, Zangief como luchador mexicano y Akuma disfrutando de un deporte nuevo. En estos apartados el juego envejeció bien y es muy disfrutable.

Incluso con las caras nuevas el elenco luce un tanto limitado, incluso para su época. Especialmente considerando que, a la par, Capcom estaba llenando de peleadores juegos en colaboración con Marvel y SNK, bueno, trepó al jolgorio a casi todos los estelares de su historia en The King of Fighters. De cualquier manera es, por varias razones, uno de los juegos de pelea más divertidos jamás hechos.

Tesoros ocultos en la Tierra Roja

Sí, puede que te los hayas topado un día en un arcade. O, jugando algún juego con las estrellas de Capcom, te preguntaras de dónde salieron. Es algo que les pasó a a personajes como Strider Hiryu y Jin Saotome en Marvel vs Capcom. Ambos muy populares en la primera entrega por su estilo de juego, pero cuyo origen muchos gamers de la época desconocían.

Cyberbots: Fullmetal Madness, publicado en 1995, es uno de esos juegos cuya temática y esencia los han vuelto exclusivos de Japón. Derivado del beat ‘em up Armored Warriors, el juego te presenta un mundo donde los mechas y sus combates son cosa de todos los días. Tanto para la guerra como para el entretenimiento de la gente.

Tienes a seis personajes que funcionan como pilotos, cada uno con su propia historia. Entre ellos, claro, está Jin. Cada uno de ellos puede controlar a seis tipos de mecha diferentes, cada uno con tres configuraciones disponibles. Esta variedad es interesante, pero no es lo único.

El juego funciona de manera muy diferente a los títulos de pelea regulares. Los mechas tienen no sólo acciones de ataque, sino que además tienen un botón dedicado a los proyectiles y otro para moverse por el aire a través de propulsores. Este detalle nos recordó un poco a los Dragon Ball Z: Super Butouden. Aunque, claro, en este título el gameplay es mucho más dinámico.

Si bien los combos son posibles y llegan a ser devastadores, son muy raros. La esencia del juego, más bien es generar daño y retirarte del rango de ataque que tiene tu rival. Todo en escenarios que dejan muy en claro lo destructiva que es la pelea, tanto a media ciudad como en un planeta deshabitado.

La música llega a ser un poco monótona, considerando que son melodías casi estándar para un juego de acción bélica (no tanto de peleas) en su tiempo. Casi no hay voces y por su naturaleza la jugabilidad es un tanto lenta. Tampoco es el más ágil de los juegos de pelea y los escenarios son escasos. La historia, por otro lado, también cuativa a través de secuencias bien realizadas. Basta ver a Jin para entender el nivel de hechura que tiene el diseño de personajes.

De todo el paquete es, quizá, la pieza más floja. Especialmente considerando que es muy distante de lo que el jugador de fighting games está acostumbrado a disfrutar. Sin embargo, no deja de tener un peculiar valor histórico. No sólo para descubrir de dónde salieron Jin y Devilotte, habituales por un tiempo en los juegos de combate All Star por la compañía. También permite mirar los alcances de un género creado casi en solitario por la franquicia Street Fighter.

El éxito limitado del juego, así como su peculiar esencia, hicieron que no saliera de Japón. Fue hace una década cuando se publicó para nuestro lado del mundo. Extraña, pues, que este título sí cuente con traducción y no los juegos alternativos de Vampire Savior. Esto, por supuesto, no deja de volver valioso este esfuerzo.

Si Jin está en los Marvel vs Capcom, Tessa está en Super Gem Fighter y SvC Chaos. Ella, como ya mencionamos, proviene de Red Earth. Si Cyberbots le dio al género una expansión hacia el combate de robots y el anime de mechas, el juego que falta por revisar lo llevó a un escenario muy particular: la aventura RPG.

El concepto es simple: monstruos extraños están invadiendo este mundo de fantasía medieval y, con personajes como Leo o la misma Tessa, debes aniquilarlos. Son cuatro personajes que encarnan arquetipos típicos en los títulos de rol y aventura: un guerrero, una hechicera, un ninja y una artemarcialista. Puedes subir de nivel, puedes obtener armas nuevas, aumentar tu rango y, claro, mejorar tus habilidades.

El concepto es una especie de Boss Rush: enfrentas uno a uno a los jefes. Para ellos cuentas con poderes y habilidades que funcionan con comandos y diversos tipos de golpe, como en un fighting game de toda la vida. Tu salud no se recupera cada que un nuevo nivel comienza, sino que tendrás que recuperar salud con ítems o con las bonificaciones al vencer a un oponente. Incluso tus orbes de especiales se obtienen de esta manera.

Sin embargo, existe la posibilidad de que dos jugadores se enfrenten. Esto en duelos tradicionales, aunque usando los elementos que el juego tiene a su disposición. ¿Necesitas recuperar a tu personaje en una aventura o desafío? No hay problema. O al menos no lo habrá mientras hayas anotado el password con tu avance.

El juego es un poco corto en cuanto a niveles y personajes. Pero el reto es demoledor, sobre todo por las limitaciones en tu aventura y la necesidad de usar sabiamente los recursos a tu alcance. Los diseños de personaje y escenarios, eso sí, son un dulce a la vista. Incluso cuenta con sangrientos movimientos para ejecutar al rival, por si lo necesitabas.

El juego es impresionante aún en nuestros días. El título, si bien es uno de los mejores arcades que hizo Capcom, no funcionó comercialmente fuera de Japón. Se habla de que era muy distinto a los juegos regulares de pelea o que la dificultad lo volvió difícil de vender. Por esta razón no tuvo un port o versión en consola casera en más de 25 años.

Juega con tus amigos y hazlos pedazos

La colección permite el juego online, por supuesto. Y es rollback, lo cual facilitará que tus partidas sean más estables aunque juegues con oponentes a una distancia geográfica prudente. Por su estatus de versión de reseña jugamos pocas partida en línea, pero fluyeron sin problema. Queda ver si este comportamiento se mantiene ya con el recopilario oficialmente lanzado.

Puedes crear salas, puede tener partidas rankeadas y puedes tener combates al azar. Incluso puedes jugar el título de manera regular mientras esperas a que llegue un oponente. Eso sí, no puedes cambiar de juego de manera sencilla. Tienes que salir del título que estás disfrutando y entrar en uno diferente para empezar de nuevo. Nos hubiera gustado que pudieras hacer esos cambios de manera sencilla, pero por la naturaleza del software quizá es imposible.

Visualmente el juego emula muy bien la apariencia en scanlines de los juegos originales, algo que muchos fans dedicados van a agradecer. La música se escucha de lujo, espcialmente en un headset de juego. Un placer que muchos jugadores que pasaron horas en los arcades o en la farmacia van a terminar por paladear a gusto. Ahora, también la dificultad es ajustable. Sin embargo, no recomendamos disminuirla a menos que sea para probar el funcionamiento de títulos que no has jugado antes. Suele volverse muy fácil.

Otro detalle que también se pude modificar son los controles. Los cuales, como suele pasar en las versiones para consola de estos juegos, cuentan con asistencias para realizar los comandos. Por supuesto, puedes acomodarlos para que sean más funcionales a tu gusto o incluso para que puedas sentirte más cómodo. Especialmente porque los golpes fuertes no están en una posición muy amigble en el pad.

A los juegos se les añadió un modo de entrenamiento muy completo. Lo cual es una proeza considerando que se trabajó con el código original. No se trata sólo de tener a un rival inmóvil como pelele esperando que le pegues. Puedes definir su línea de acción para considerar diferentes escenarios en una pelea. En Red Earth incluso puedes definir si entrenas contra un jefe o contra un personaje regular.

Capcom no olvida, por otro lado, que esta colección se trata de la historia recorrida por un género. Por ello, tiene una función de museo. En ella puedes ver colecciones gráficas amplias que van desde diseños de personas y escenarios hasta diagramas de desarrollo o material promocional. También puedes escuchar la música de los diversos juegos. Es una muestra muy amplia, aunque el título que menos esperábamos se quedó corto en la galería. Al menos sus piezas musicales más importantes están completas, así como sorpresas por desbloquear.

La pelea se hizo, se hace y se hará

¿Te gustan los juegos de pelea? No importa la época, el estilo o hasta la compañía de tu preferencia: debes probar esta colección. ¿Por qué? Porque está repleta de grandes juegos. Incluso el más flojo de la recopilación tiene detalles muy valiosos por rescatar, tanto a nivel histórico como de gameplay. Sin contar, por supuesto, con los teosoros que forman parte del legado que ha forjado tanto a Capcom como al género del fighting.

No es una colección perfecta. Se echa en falta la traducción de los dos juegos japoneses de Darkstalkers, así como detalles en cada uno de los juegos. Pero cuenta historia muy valiosa de varias sagas y da a conocer a nuevas generaciones o gamers curiosos títulos que quedaron cubiertos por el tiempo o la distancia. Incluso permite ver aspectos detrás de escena como el diseño de escenarios, de personajes o hasta del gameplay mismo a través del museo.

El paquete da experiencia de juego amplia. Incluso con trofeos o logros dentro del mismo que empujan a buscar más. Súmale un buen online (o eso es lo que nos tocó). Tiene para volverse adictivo, aunque es claro que el tiempo ha pasado y las huellas del mismo se dejan ver. Tanto para lo bueno como para lo malo.

Nos disculpamos por lo largo del texto. Pero es que es una colección tan llena de tesoros que sólo hablar de sus posibilidades en general no le hace justicia a los mismos. Menos cuando se trata de títulos que, por una u otra razón, no llegaron a manos de muchos jugadores. Para muchos, seguramente, es momento de revivir combates que marcaron la vida. Para otros, claro, será tiempo de peleas nuevas por experimentar. ¿De qué lado estás tú?